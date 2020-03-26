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Facebook и Google могут потерять $44 млрд дохода от рекламы в 2020 году — прогноз

от Telekritika
От Telekritika 237
Главная Диджитал Facebook и Google могут потерять $44 млрд дохода от рекламы в 2020 году — прогноз

Прогноз аналитиков Cowen & Co.

Расходы на рекламу снижаются на фоне пандемии COVID-19 и Facebook и Google будут нести наибольшие убытки. Об этом пишет Variety.

По оценкам аналитиков Cowen & Co., общий чистый доход Google составит около $127,5 млрд, что на $28,6 млрд меньше, чем считалось ранее (снижение на 18%). А годовой доход от рекламы в Facebook составляет $67,8 млрд, что на $15,7 млрд (-19%) меньше, чем в предыдущем прогнозе.

Хотя активность Facebook только выросла (за последний месяц пользователи стали присылать на 50% больше сообщений и активнее читать новости), компания зафиксировала «замедление рекламных продаж в странах, которые активно борются с распространением COVID-19».

Аналитики уверены, что уже 2021 Facebook вернется к прежнем показателям, увеличив доход на 23% — до $83 млрд.

Напомним, ранее МОЗ получил грант от Google в размере $500 тыс.

Фото: pixabay

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