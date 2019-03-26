🧐 Европарламент одобрил спорную директиву о копирайте

Европейский парламент утвердил новые правила авторского права в интернете. Соответствующую директиву (Copyright in the Digital Single Market Directive) поддержали 348 парламентариев, против высказались 274. Следом решение Европарламента должны утвердить страны-члены Евросоюза.

В Европарламенте подчеркивают, что новые правила помогут сделать цифровое пространство более справедливым по отношению к создателям контента. «Директива является важным шагом к исправлению ситуации, при которой несколько компаний заработали огромные суммы денег и при этом должным образом не выплачивали вознаграждение тысячам журналистов и авторам контента, от работы которых они зависят», – гласит сообщение на сайте организации.

Следует ожидать, что СМИ и правообладатели будут лоббировать самые драконовские законы, а после их принятия станут обращаться в суд по поводу любой публикации

Поправки не коснутся некоммерческих публикаций, однако нововведения вызвали волну негодования: 5 млн 155 тыс. человек подписали петицию против внедрения директивы. В Германии около 100 тыс. человек вышли на улицы в рамках протеста против злосчастного «Параграфа 13». Эта спорная поправка гласит, что веб-сайты, которые размещают пользовательский контент, должны принимать «эффективные и пропорциональные» меры по предотвращению несанкционированного размещения контента, защищенного авторским правом, или нести ответственность за действия своих пользователей. Последнее было воспринято владельцами сайтов и рядовыми пользователями как легализация цензуры.

Dark day for internet freedom: The @Europarl_EN has rubber-stamped copyright reform including #Article13 and #Article11. MEPs refused to even consider amendments. The results of the final vote: 348 in favor, 274 against #SaveYourInternet pic.twitter.com/8bHaPEEUk3 — Julia Reda (@Senficon) March 26, 2019

Депутат Европарламента от «Европейской пиратской партии» Юлия Реда называет 26 марта «черным днем для интернета»

«Следует ожидать, что СМИ и правообладатели будут лоббировать [в своих странах] самые драконовские законы, а после их принятия станут обращаться в суд по поводу любой публикации, которая попадает в серую зону [директивы]. Она написана так, что любой владелец защищенного авторским правом материала может требовать материального удовлетворения от интернет-сервиса, но при этом мы уже видели, что правообладатели не имеют единого мнения насчет того, как следует поступать Big Tech (Amazon, Google, Facebook, Apple – Прим. ред.) Как бы интернет-компании и организации ни пытались следовать 27+ национальным законам (они могут полностью отказаться от ссылок на европейские новостные сайты или заключить сделки с ключевыми медиаконгломератами), все равно тот или иной правообладатель будет недоволен», – пишут одни из критиков директивы, Electronic Frontier Foundation.

На днях «Телекритика» сообщала, что «Чистое небо» добилось первых результатов в борьбе с размещением пиратских фото.