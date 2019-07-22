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Азиатский конкурент Netflix после роста абонбазы привлек свыше $50 млн инвестиций

от Telekritika
От Telekritika 887
Главная Диджитал Азиатский конкурент Netflix после роста абонбазы привлек свыше $50 млн инвестиций

Конкурент Netflix в Юго-Восточной Азии и на других развивающихся рынках Iflix сообщил об успешном этапе финансирования. За полгода у стриминга число подписчиков увеличилось почти в два раза – с 9 млн до 17 млн.

Компания потокового видео iFlix заявила об успешном завершении очередного раунда финансирования. За прошедшие полгода компания увеличила количество своих подписчиков с 9 млн до 17 млн.

Точный размер инвестиции не разглашается, в пресс-релизе сказано, что общая сумма «значительно превышает $50 млн». Ключевой инвестор – глобальный управляющий активами Fidelity International. Часть суммы вложили старые инвесторы – Catcha Group, Hearst, Sky и EMC.

По данным издания Tech Crunch, общая сумма привлеченных iFlix инвестиций – более $350 млн. Сегодня компания претендует на звание ведущего развлекательного сервиса в Юго-Восточной Азии, сообщает Deal Street Asia. Сервис iFlix доступен в Брунее, Вьетнаме, Индонезии, Мьянме, Пакистане, Таиланде, на Филиппинах и Шри-Ланке. Цена месячной подписки составляет около $3, есть также бесплатный пакет.

Соучредитель и председатель совета директоров компании Патрик Гроув сообщил: «Эти инвестиции являются четким подтверждением бизнес-модели iFlix и перспектив роста, а также укрепляют наши связи с некоторыми из крупнейших в регионе поставщиков местного контента».

Компания планирует выйти на публичные торги на австралийской или нью-йоркской бирже. Это должно принести Iflix около $1 млрд.

Напомним, ранее «Телекритика» сообщала, что сервис WarnerMedia получит название HBO Max.

Фото: iFlix

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