Аудиожурналистика: почему в Украине пока что «не звучит»?..

В декабре 2019 года совет Пулитцеровской премии объявил о новой категории премии в области журналистики – «За выдающийся пример аудиожурналистики, который служит общественным интересам». В совете считают, что в последние годы аудиожурналистика стала востребованной и весьма популярной, и, чтобы выделить лучшие из работ, Пулитцеровский совет решил запустить экспериментальную категорию.

А вот среди украинских СМИ подкасты не столь популярны/востребованы/нужны… Общаясь с менеджерами разных медиахолдингов, я слышала разнообразные мнения относительно подкастов: и что украинская аудитория состоит из визуалов, и что больше любит читать, чем слушать, но главной причиной незапуска подкастов называли нехватку специалистов. Мол, дело это классное, да и сами мы на многие подкасты подписаны, но вот производить их пока не готовы, так как экспертов на рынке нет (по крайней мере, в достаточном количестве). Также называлась и иные причины: нужно специальное оборудование закупить, а денег на него нет, нужно это направление раскручивать, а денег на раскрутку снова нет, нужно тратить на это дополнительное время, а его снова-таки нет.

Ок. Поделюсь интересным кейсом. В 2016 году в Дании, благодаря краудфандингу, запустилось медиа Zetland. Новоиспеченные паблишеры спросили у потенциальной аудитории, что они хотели бы видеть на сайте. Аудитория (которая, к тому же, и является инвестором) ответила: слушать аудио. Не приходя в сознание, издатели запустили текстовое медиа. Но аудитория не успокоилась и продолжила требовать аудио. В итоге, сегодня каждый текст Zetland сопровождается аудиоверсией, а в приложении данного медиа есть возможность прослушать целые плейлисты таких историй. Что это дало? 14 тыс. платных подписчиков, дослушивание материалов до конца в 90% случаев (хорошая глубина!).

И Zetland не одиноки. Подобное направление активно развивают Harvard Business Review, New Yorker, The Atlantic. HBR в конце 2019 года заключил контракт с компанией News Over Audio (NOA), которая делает приложение по озвучке текстов, и теперь гендиректор Гарет Хики с гордостью подчеркивает, что статью дослушивают до конца в 78% случаев. Благодаря аудиоприложению от британского Curio, BBC смогла наростить аудиторию и увеличить доход с момента запуска в 2017 году. И рост по обоим показателям составит 30% ежемесячно. По крайней мере, об этом говорит экс-старший менеджер по стратегии в BBC Говинд Балакришнан.

В общем, в США количество пользователей, которые слушают аудиостатьи, составляет 121 млн, что на 20% больше, чем в 2015 году. Есть тенденция к росту…

Мне стало интересно, хотят ли сами журналисты работать в данном жанре? Готовы ли они к этому? Есть ли у них какие-либо идеи насчет монетизации аудиоконтента?.. Или же они вообще не видят смысла в озвучивании?

Юлия Шестакова, главный редактор «Телекритики»

Украинская аудитория не очень давно начала активно потреблять аудиоконтент как, например, подкасты. Но в последнее время все больше моих коллег-журналистов стали говорить о таком опыте, подчеркивая, что это удобно. Думаю, что формат аудиостатей также скоро начнет пользоваться популярностью.

Очень надеюсь, что «Телекритика» вскоре начнет работу в этом направлении. И для начала аудитории будет привычнее потреблять именно подкасты. Это могут быть «аудиостудии» с привлечением гостя, а далее – аудиостатьи. Мне очень любопытно, интересно ли будет нашей аудитории не читать про медиарынок, а слушать.

Считаю, что монетизация такого контента вполне реальна. Но при условии, что контент действительно уникальный и интересный. Такие аудиоматериалы можно закрывать под подписку, но не думаю, что пока можно будет рассчитывать на большие бюджеты. Тем более, если медиа профильное, как, например, «Телекритика». Кроме того, не все пока готовы платить за контент.

Татьяна Гордиенко, обозреватель WoMo

Не уверена, что такой формат зайдет нашей аудитории. Насколько я знаю, у нас тематические подкасты не сильно-то заходят, в отличие от западных стран.

Если говорить о моем личном восприятии информации, то я визуал, — если я читаю, то запоминаю информацию лучше, чем на слух. Если я упущу что-то при чтении, я могу вернуться, а откручивать аудио лениво да и неудобно как-то перед автором: человек старается, читает, а ты ворон ловишь, не слушаешь.

А что касается монетизации, то тут все просто: подписку предложить, мол, время — деньги, не тратьте его на рекламу, а тратьте на полезный вам контент.

Хірано Такаші, редактор японської версії веб-сайту «Укрінформу»

Ніколи не думав і не думаю, що я почну колись озвучувати власні матеріали. Можливо, на мою думку, через те, що якщо багато інформації звучить японською мовою, то вона не дуже сприймається, тому оратор має говорити певним темпом, спрощеною формою, й інформація має подаватися дещо звужено. Або можливо є інша причина. І письмові статті у будь-якому разі передають набагато більше інформації. Українською теж не хотів би озвучувати. Гадаю, що це неефективно з погляду інформування.

Мария Педоренко, журналистка-фрилансерка

Как потребитель контента я уже сталкивалась с аудиостатьями — у той же «Медузы» есть подкаст «Текст недели». Мне нравится оба варианта, в котором этот подкаст существовал: просто как начитка текста статьи и как обсуждение его с автором (тут уже и прямая речь героя, и какие-то «внутряки» из работы). Но, судя по тому, что «Медуза» отказалась от первого варианта в пользу второго, аудитории второй вариант тоже нравится больше. Я бы, конечно, хотела что-то среднее, или даже все вместе — текст плюс обсуждение с автором.

Чем хороши, как мне кажется, аудиостатьи — они экономят время, за счет того, что ты можешь слушать их фоном. С другой стороны, удастся ли донести информацию до слушателя в полной мере, если он параллельно делает еще какие-то другие вещи? Мне сложно в этом плане и я не рисковала пока с аудиокнигами, но подкасты слушаю часто. И если это какое-то обсуждение, которое идет по принципу тезиса и аргументов к нему, то я часто замечаю, что тезис помню, а аргументы, — увы, далеко не все. Отсюда делаю вывод: для того, чтобы удержать внимание слушателя, сам материал должен быть хорошего качества, то есть и история интересная, и описана она внятно, и держит, где нужно интригу, и не перегружает. Тут, на мой взгляд, выиграют репортажи, какие-то классные фичеры, профайлы героев. С аналитикой аудиоформат, как мне кажется, возможен только в формате обсуждения с автором, экспертами. Если же просто начитать аналитический текст — это не сработает…

Сама бы я не отказалась принять участие в создании аудиостатьи – как в качестве автора материала, так и в качестве «голоса». Профессиональный диктор с хорошо поставленным голосом в таких случаях, как мне кажется, не является обязательным условием успешности материала. Мне кажется, что такой формат мог бы привлечь аудиторию, как привлекает все новое. Плюс подкасты в Украине, в основном, разговорные, сторителлинга из того, что я слышала, почти нет (либо я просто не встречаю, потому что намеренно не ищу), поэтому что-то подобное могло бы заинтересовать людей.

Монетизация — самый сложный вопрос. Тут вижу три варианта: краудфандинг, реклама и гранты. Первый — самый, что ли, честный по отношению к слушателю, но насколько он может быть прибыльным, когда у нас только развивается культура платы за контент, большой вопрос. Второй и третий — спорные, поскольку имеют в качестве заинтересованной стороны не только создателя контента, но и людей, которые дают на это деньги. И если это только указание источника финансирования, то окей, а если это ограничение по темам, то уже совсем другая история.

