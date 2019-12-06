Пулитцеровская премия вводит новую номинацию — «За выдающийся аудиорепортаж»

Совет Пулитцеровской премии объявил о новой категории премии в области журналистики для призового цикла 2020 года – «За выдающийся пример аудиожурналистики, который служит общественным интересам».

«Возрождение аудиожурналистики в последние годы привело к появлению невероятного количества нехудожественных историй. Чтобы выделить лучшие из этих работ, Пулитцеровский совет запускает экспериментальную категорию», – сказала администратор Пулитцеровской премии Дана Кеннеди.

Конкурс аудиорепортажей и других категорий журналистики начнется 16 декабря 2019 года, а дедлайн подачи всех заявок – 24 января 2020 года до 17:00. Также, начиная с этого года, кандидаты во всех категориях журналистики могут подавать работы по ссылке или в PDF-файле.

Напомним, New York Times запустил новый подкаст The Latest, в котором будут обсуждать слушания об импичменте президента Дональда Трампа.

Фото: Pixabay

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