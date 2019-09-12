Американский бизнесмен пожертвовал «Википедии» $2,5 млн

На прошлой неделе популярный ресурс «Википедия» подвергся многочисленным хакерским атакам. Для восстановления сайта и лучшей защиты пользователей фонд бизнесмена Крейга Ньюмарка перевел $2,5 млн. Об этом сообщил Wikimedia Foundation – владелец бесплатных образовательных проектов.

«Мы должны инвестировать в системы, которые так усердно работают, чтобы донести достоверную информацию общественности. Поэтому я охотно продолжаю поддерживать Wikimedia Foundation и их проекты, такие как “Википедия”, место, где факты оживают», – говорит Ньюмарк.

Крейг Ньюмарк – интернет-предприниматель, основатель крупного портала, сайта электронных объявлений Craigslist. Он активно занимается благотворительностью. Ранее Ньюмарк уже делал пожертвование для проектов Wikimedia Foundation в размере $2 млн.

Напомним, «Телекритика» выпустила большое интервью с председателем «Общества редакторов украинской “Википедии”» Евгением Букетом.

Фото: «Википедия»

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