«Википедия» как новое медиа. Как устроен самый большой в Украине медиасервис

В эпоху развития digital, когда функция влиятельных медиа с миллионными аудиториями все чаще переходит к блогерам и лидерам общественного мнения, продолжает свое существование один из старейших интернет-сайтов с консервативными традициями – «Википедия», энциклопедический сервис «коллективного разума», где редактором может стать кто угодно.

«Телекритика» пообщалась с Евгением Букетом, председателем «Общества редакторов украинской «Википедии»» и википедиста с 11-летним стажем, чтобы узнать, как сайт отвечает на вызовы современности. Как на одном только энтузиазме может существовать шестой по популярности сайт в Украине и мире? Почему украинская «Википедия» проигрывает по трафику российской более чем вдвое и как украинские редакторы отражают информационные атаки на статьи исторической тематики? Сколько людей реально руководит содержанием публикаций сайта? И как в целом организован процесс работы одного из самых популярных и влиятельных интернет-медиа?

Евгений, предлагаю начать с общей информации об украинской «Википедии». Сколько в ней статей и насколько она популярна?

На сегодняшний день в украинской «Википедии» более 926 тыс. статей. И их количество увеличивается ежеминутно. В июле посещаемость украинской «Википедии» составила 38,331 млн просмотров страниц. Фактически более 20 раз в секунду просматриваются те или иные страницы «Википедии». В людях цифра несколько меньше – число уникальных устройств, с которых просматривали украинскую «Википедию», в июле составило 7,959 миллиона. По посещаемости сайт wikipedia.org занимает шестое место в мире, в Украине в июле сайт был также шестым по данным alexa.com. Но если разбирать трафик сайта с языковыми версиями, то имеем такую ​​ситуацию: по состоянию на август с территории Украины просматривают больше русскую «Википедию» – 56% всех заходов, украинскою – почти 24%, английскую – 17,7%, другие – 2,4 %.

Источник: stats.wikimedia.org

Кстати, украинскую «Википедию» чаще всего посещают (почти 85% просмотров) именно с территории Украины, из США – 2,4%, Франции – 1,9%, Германии – 1,6%, России – 1,5%, Польши – 1,4%. Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне доверия граждан Украины к «Википедии» в целом и ее украинскому языковому разделу в частности.

Следует понимать, что «Википедия» разделяется не по странам, а по языкам. Русская «Википедия» входит в число крупнейших в мире – она ​​занимает 7 место по количеству статей. Количество статей в «Википедии» на разных языках прямо пропорционально количеству носителей тех языков, которые существуют в мире. Дополнительная нагрузка приходится на те языки, которые признаны ООН языками международного общения. Таким является и русский.

Почти миллион статей в украинской «Википедии» – это много или мало?

Следует понимать, что всего в украинской «Википедии» содержится 2,8 млн страниц. Однако 1,9 млн страниц – это страницы обсуждений, различных переадресаций. В целом «Википедия» содержит более 50 млн статей, она доступна на 304 языках мира. Но не все активны. С десяток «Википедий» в инкубаторе – не хватает редакторов, которые бы их наполняли. Англоязычная «Википедия» имеет больше всего статей – почти 6 млн. Затем следуют 14 других языковых версий «Википедии», в которых более 1 миллиона статей. У украинской «Википедии» – 16 место. На сегодняшний день украинская «Википедия» с ее более чем 900 тыс. статей – это самая большая энциклопедия на украинском языке, которая когда-либо создавалась. Чудо в том, что, несмотря на качество, которое во многих моментах хромает, «Википедия» постоянно совершенствуется, а после того, как количество статей энциклопедии перевалит за 1 миллион, ее качественное наполнение начинает заметно улучшаться.

Источник: wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Статистика

Нашей «Википедии» всего-навсего 15 лет. Официально украиноязычная версия была активирована с 1000 статей в апреле 2004 года. Первая статья в украиноязычной «Википедии» называлась «Атом». 10 октября 2007-го было сделано миллионное редактирования. Сейчас вообще изменений у нас 25,8 млн. Есть такие языковые версии, которые не достигли 1000 публикаций и их не разместили в публичном пространстве. Доступна только главная страница. В свое время на одной из конференций я общался с филиппинцем, который искал и не нашел редактора для одного из коренных языков. У них в стране английский – язык межнационального общения, но каждый остров имеет свой язык – таких там более 70, причем большинство из них вымирающие. Только 4 коренных языка Филиппин имеют свои «Википедии». Он предположил, что если через условные 100 лет не найдется человек, который может редактировать «Википедию» на определенном языке, то такой язык может официально считаться мертвым. Поэтому у украинской «Википедии» с ее 16-м местом среди 300 очень неплохое будущее.

В англоязычной «Википедии» больше всего статей – почти 6 миллионов. Затем следуют 14 других языковых версий «Википедии», у которых более 1 миллиона статей. У украинской «Википедии» 16 место.

Могли бы поделиться внутренней статистикой популярных статей на украинской «Википедии» за последний месяц? Была ли эта информация в открытом доступе?

«Википедию» не стоит идеализировать. Например, в различных языковых версиях всегда в топе статьи о популярных персонажах кино и комиксов или актеров, которые играли эти роли. В Украине самыми популярными всегда были статьи о литераторах, странах и городах, общественно-политических событиях. Вот и в июле этого года проведение выборов в Верховную раду ярко отразилось в рейтинге самых популярных статей украинской «Википедии». Подробнее эту статистику можно узнавать из «Викивестника», который ежемесячно готовят википедисты Юрий Пероганич и Ярослав Стефанко.

Топ статей украинской «Википедии» в июне – июле 2019 года

Какое количество зарегистрированных пользователей украинской «Википедии»? Кто из них имеет право редактирования? Какая иерархия украинских редакторов?

Всего в украинской «Википедии» более 465 тыс. зарегистрированных, то есть создавших свой аккаунт, пользователей, из них активных, то есть совершивших какое-то действие в течение 30 прошедших дней – почти 2600. Это число несколько увеличилось за последние 5 лет. Сайтом управляют 45 администраторов – это люди, у которых расширенные полномочия по редактированию материалов.

Иерархия существует именно среди активных пользователей. Наибольшей группой являются «патрульные», которые проверяют информацию – их 468, из них 436 имеют статус «откатывающих» – у них есть возможность возвращать правки на сайт. Иногда в текстах вам могут попадаться синие плашки с пометкой информации, требующей проверки, – это их работа. Над патрульными – 45 администраторов, которые могут заблокировать того или иного пользователя, переименовать статью или удалить ее. Над администраторами есть только 5 «бюрократов». В других версиях «Википедии» есть еще группа стюардов. В Украине их нет. Эта группа находится за границей и улаживает конфликты, возникающие между администраторами и бюрократами. Также особый статус в «Википедии» имеют боты-роботы – их 178, они вносят незначительные, технические правки – запятые, кавычки; «автопатрульные» – таковых 88; администраторы интерфейса – 9; переименователи файлов – 8; создатели учетных записей – 8; чекюзеры – 3.

Администраторы могут блокировать пользователей или конкретные IP-адреса. Есть разные периоды блокировки – на один день, на неделю. «Откат» определенных поправок происходит тогда, когда информация в материале не соответствует правилам сообщества. Даже статья, которая была создана 10 лет назад может быть поставлена ​​под сомнение и после обсуждения удалена.

Есть ли возможность узнать, кто является редакторами «Википедии»?

Внутри викисообщества все более или менее знают друг друга по никнеймам. 2600 пользователей – это не так много. 169 редакторов раскрыли себя, они известные личности, о них существуют отдельные статьи в «Википедии». «Википедию» редактируют доктора и кандидаты наук, писатели, журналисты и даже народные депутаты. Среди редакторов «Википедии» был Игорь Костенко, который является Героем Небесной сотни. В 2014-м он посмертно стал википедистом года. Этой премией отмечают на мировом уровне, на международной конференции «Викимания».

Как возникла «Викимедиа Украина»? Как организован процесс функционирования материнской организации «Викимедиа»?

В «Викимедиа Украина» сейчас 66 членов, эта организация существует с 2009-го и финансируется по американской грантовой программе, подчиняясь «Фонду Викимедиа». Этот фонд в качестве некоммерческой организации создал в американском штате Калифорния Джимбо Уэйлс – основатель «Википедии». Эта организация взяла на себя все рычаги управления серверами, руководство общемировым вики-движением. «Фонд Викимедиа» собирает пожертвования на содержание серверов, поддержку всех организаций, которые существуют в мире и организацию конференций. В мире есть ряд организаций, которые существуют благодаря грантовой системе. Это региональные отделения Фонда, которых около полусотни. Кроме этих организаций есть объединения пользователей – юзер-группы. Сначала фонд создавал региональные отделения, затем несколько изменилась внутренняя политика и он начал создавать юзер-группы.

«Фонд Викимедиа» собирает пожертвования на содержание серверов, поддержку всех организаций, которые существуют в мире и организацию конференций.

Кстати, сам Джимбо Уэйлс живет во Флориде и в Лондоне. «Википедия» – это его частный некоммерческий проект. Он запустил ее англоязычную версию 15 января 2001 года в качестве «братского» проекта «Нупедии», которую он придумал вместе со своим коллегой – Ларри Сэнгером. Они хотели сделать энциклопедию, которую будут редактировать ученые, люди с подтвержденными степенями тех или иных наук. Но «Нупедия» закрылась 26 сентября 2003 года. Зато «взорвалась» «Википедия», потому что основным ее принципом было то, что ее может редактировать каждый – в меру своих знаний и возможностей. Правила состоят в том, что содержание статьи должно быть энциклопедического характера, а ее предмет – энциклопедически значимым. То есть все, что представлено там, может быть представлено в печатной энциклопедии. Прежде чем написать статью о ком или чем-либо, нужно ознакомиться с правилами энциклопедической значимости. Все правила очень четко выписаны.

Как возникло «Общество редакторов»? Как ваша организация сотрудничает с «Фондом Викимедиа»?

Наша организация «Общество редакторов украинской Википедии» была создана в 2017 году как один из пионеров в Украине отдельного направления организации википедистов, которое мы называем фан-клуб, а в структуре викидвижения это называется юзер-группой. Наша организация – это объединение пользователей по интересам, которое позволяет, минуя бюрократические процедуры внутри региональных представительств фонда, решать определенные вещи, популяризировать проекты «Фонда Викимедиа». Я – председатель общества. Среди его членов редакторы «Википедии» – музыкант, член Национального союза композиторов Украины Андрей Бондаренко; доктор педагогических наук, профессор Анна Онкович, которая занимается внедрением «Википедии» в образовательный процесс; Юрий Дзядик – кандидат физико-математических наук. Мы дружим с «Викимедиа Украина», поскольку все являются выходцами оттуда.

Если говорить о внутренних причинах появления Общества, то оно возникло из-за давнего мировоззренческого противопоставления двух типов пользователей – инклюзионистов и удалистов. В сообществе таких 50 на 50. Это как инь и янь «Википедии». Инклюзионисты говорят о том, что в «Википедии» должна быть представлена ​​широкая информация. Это является и моей философией. В противоположность инклюзионистам удалисты говорят о том, что в «Википедии» можно делать только то, что соответствует четким правилам, которые придуманы пользователями. Мол, сначала – правило, а уже потом содержание. Несколько лет назад власть в «Викимедиа Украина» захватили удалисты. Нам стало некомфортно, и поэтому мы решили пойти в свободное плавание, создав свое Общество. Если ситуация изменится, мы, возможно, вернемся, но пока всех все устраивает.

Существует давнее мировоззренческое противопоставление двух типов пользователей – инклюзионистов и удалистов. В сообществе их 50 на 50. Это как инь и янь «Википедии». Инклюзионисты говорят о том, что в «Википедии» должна быть представлена широкая информация. Удалисты – что в «Википедии» можно делать только то, что соответствует четким правилам, которые придуманы пользователями.

Видение организационного развития у нас тоже несколько отличается. Если «Викимедиа Украина» отрабатывает американские гранты, то мы работаем как классическая украинская общественная организация, ищем ресурсы внутри страны, получаем удовольствие от работы на общественных началах над наполнением собственно «Википедии». Именно такая организация работы более правдива, люди отдают свое свободное время сайту, для них это не основная работа. Когда существует грантовая система, применяются другие модели, есть определенные нюансы.

Могли бы подробнее рассказать о проектах вашего Общества?

Наша цель внести в «Википедию» как можно больше информации. Ни одна организация, на мой взгляд, не имеет права монополизировать волонтерскую работу пользователей «Википедии». «Общество редакторов» или «Викимедиа Украина» не должны быть монополистами по репрезентации викимедийного движения в Украине. Если сообществу нужно, то таких организаций может быть 10, 50 или 100. Украинское законодательство сейчас очень лояльное к созданию общественных объединений, этим грех не пользоваться!

Информация из разных областей представлена ​​сейчас неравномерно, поэтому не мешало бы создание обществ, или юзер-групп, которые наполняли бы информацией различные разделы. Например, возьмем членов Национального союза художников Украины. Не о всех есть статьи в «Википедии». У них есть внутренний справочник, где в частности размещена энциклопедическая информация о каждом члене. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы перевести его на свободную лицензию, чтобы была возможность его скачать и подать информация в «Википедию».

Еще один наш проект – pdf-архив газет. Мы обращаемся, например, в редакцию районной газеты, чтобы заключить сделку на передачу pdf-архива в «Викихранилище». Это удобно прежде всего и районной газете – она ​​экономит средства на хостинге, и это удобно «Викимедиа», потому что фонд получает отдельный pdf-архив регионального издания, информацию из которого можно свободно копировать в «Википедии». Такая работа не является приоритетом деятельности «Викимедиа Украина», но относится к нашим приоритетам.

А еще мы делаем концерты классической музыки. Один из наших членов-учредителей – Андрей Бондаренко, ищет в архивах переводы классической музыки на украинский язык, которые делал, например, Максим Рыльский, и которые сейчас делает Максим Стриха и другие авторы, после чего организует концерт с современными исполнителями, записывает все это на видео , аудио, а затем выкладывает на «Викихранилище» под свободной лицензией. Таким образом создается в свободном доступе коллекция классической музыки в украинском переводе.

Как решается вопрос с авторскими правами на фото, аудио, видео? Все ли изображения в «Википедии» легальные?

Если со статьями более или менее понятно, то в отношении фотографий – все очень строго. Викисообщество рекомендует пользователям делать свои снимки и загружать их на «Википедию», вместо того, чтобы брать фотографию из интернета. Авторские права в Америке работают очень хорошо, а «Википедия» создана американцами и подпадает под действие американского законодательства, где свободные лицензии строго регулируются. Был даже случай, когда «Фонд Викимедиа» выступил против правительства США – между ними был конфликт по авторскому праву. «Викимедиа» и сейчас фактически в оппозиции к правительству США. В прошлые годы, когда проходила конференция «Викимания» в Америке, очень многие пользователи не получили американские визы. В позапрошлом году, кстати, было так же в Канаде.

Был случай, когда «Фонд Викимедиа» выступил против правительства США – между ними был конфликт по авторскому праву. «Викимедиа» и сейчас фактически в оппозиции к правительству США. В прошлые годы, когда проходила конференция «Викимания» в Америке, очень многие пользователи не получили американские визы.

Надо понимать, что, размещая фотографию на «Викихранилище», вы отдаете ее на условиях, упрощенно говоря, копилефта. То, что попадает в интернет и защищено обычным авторским правом – копирайтом, подлежит немедленному удалению. Копилефт – то, что может использоваться в любом месте и любым, но с обязательным указанием источника.

В США, например, если попадает в свободный доступ pdf-версия газеты, защищенная копирайтом, – за нее получить может как провайдер, в сети которого ее загрузили, так и хостинг-провайдер – их могут запросто оштрафовать или закрыть. Если газета была загружена в «Википедию», но при повторном использовании не прописано, кто и как ее загружал, также могут быть приняты соответствующие законодательные меры. Поэтому очень часто мы видим в американских книгах источник wikimedia.org со ссылкой на конкретного автора. Это стандартная «расшифровка» к «свободным» лицензиям. Любое фото можно брать из wikimedia.org и использовать с любой целью, даже коммерческой. Например, печатать календари, открытки, сувенирную продукцию.

Проблема с авторскими правами в Украине может возникнуть в случае размещения фотографий памятников культуры. Дело в том, что до сих пор у нас не принят закон о «свободе панорамы». Мы сегодня не можем сфотографировать памятник на улице и загрузить этот файл в «Википедию», потому что могут быть нарушены имущественные права автора этого памятника. Ситуация с этим в мире неоднородна. Во Франции, например, нет «свободы панорамы» – мы не можем сфотографировать памятник и это прописано в законе. В России есть «свобода панорамы» – это тоже прописано в законе благодаря ходатайству российских википедистов.

Проблема с авторскими правами в Украине может возникнуть в случае размещения фотографий памятников культуры. Дело в том, что до сих пор у нас не принят закон о «свободе панорамы». Мы сегодня не можем сфотографировать памятник на улице и загрузить этот файл в «Википедию», потому что могут быть нарушены имущественные права автора этого памятника. Ситуация с этим в мире неоднородна.

Также есть страны, где «свобода панорамы» разрешается в случае некоммерческого использования контента. Это лишь частично удовлетворяет викисообщество, поэтому стандартная лицензия «Википедии» предусматривает и коммерческое использование. У нас вопрос «свободы панорамы» четко не прописан, поэтому фотографии отдельных скульптур грузятся не в хранилище, а на украинскую «Википедию» – для иллюстрации исключительно украинских статей. Поэтому пока такого закона нет, у нас существует прецедентное право. Например, в начале нулевых у нас был хрестоматийный случай, когда ныне покойный скульптор Василий Бородай – автор скульптуры основателям Киева — Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди, боролся против использования этой скульптуры на продуктовых товарах. Его адвокаты пожаловались на две компании, которые производили сырки и колбасу, и они доказали, что изображение скульптуры является нарушением прав этого скульптора. Они были обязаны уплатить определенную сумму.

Есть международные термины, понятия, географические названия, персоны, по которым можно было бы сделать переводы из англоязычной версии для украинской «Википедии». Насколько это корректно? Как происходит процесс редактирования материалов в «Википедии»?

Переводы бывают. Если уровень наших знаний позволяет сделать их грамотно, можно переводить статьи, например, с английского на украинский или с русского на украинский. В «Википедии» существует множество служебных страниц. В частности, у каждой страницы есть своя страница обсуждения, где решаются вопросы по содержанию этой статьи. Существует множество служебных страниц, где википедисты обсуждают правила, процессы, которые происходят в онлайн-сообществе и вне онлайн-сообщества. Каждый пользователь имеет свою страницу для обсуждения, свою страницу как пользователь. Он может о себе писать что угодно. Если говорить о совокупности изменений, нужно еще учитывать, что каждое изменение прописывается отдельно. При желании мы можем увидеть, какой была эта статья, когда ее только создали. Например, чтобы вернуть ту информацию, которая была удалена вандалами. История правок доступна всем на вкладке «Просмотр истории» статьи. Можно посмотреть ту или иную версию, скопировать оттуда текст, вставить туда, где ему место.

Каждый пользователь имеет свою страницу для обсуждения, собственную страницу как пользователь. Он может о себе писать что угодно. Если говорить о совокупности изменений, следует учитывать, что каждое изменение прописывается отдельно.

«Википедия» – это живой организм, правки вносятся едва ли не ежеминутно. У меня, как и у каждого зарегистрированного пользователя, есть список наблюдения – инструмент, в котором отражаются изменения к тем статьям, которые были помечены мной специальной звездочкой. Заходя в «Википедию» каждый день, я вижу все изменения, которые вносились в эти статьи. Иногда приходится «повоевать», утверждая версии. Это работает как оповещения в соцсети.

По отдельным статьям политиков в «Википедии», например, видно, что они тщательно вычищены. Как быть с заказными материалами?

Правила «Википедии» не запрещают проплаченого редактирования. Политика «Фонда Викимедиа» предусматривает необходимость декларировать изменения, которые имеют отношение к оплачиваемой работы, включая информацию о том, кто платит за редактирование, кто его заказывает. Сейчас, например, если вы захотите создать статью об определенной персоне в английской «Википедии», вас спросят, связаны ли вы с ней, получаете деньги за создание этой статьи. Деньги деньгами, но всем следует знать, что главный принцип «Википедии» – ее может редактировать каждый. Когда политик, скажем так, «крупно налажал» и это получило резонанс, все равно активные неравнодушные пользователи найдут возможность разместить эту информацию в «Википедии». Никакие деньги, ни один пиарщик не поможет. То же относится и к представителям бизнеса. Также следует понимать: для того чтобы попасть в «Википедию», человеку нужно иметь энциклопедическую значимость, быть цитируемым в независимых авторитетных источниках, иметь общепризнанные достижения в той области, которую он представляет.

Когда политик, скажем так, «крупно налажал» и это получило резонанс, все равно активные неравнодушные пользователи найдут возможность разместить эту информацию в «Википедии». Никакие деньги, ни один пиарщик не поможет. То же относится и к представителям бизнеса.

Не секрет, что в разных версиях «Википедии» есть разная трактовка тех или иных исторических и современных событий, личностей, персонажей. Есть ли возможность сделать так, чтобы различные версии «Википедии» не расходились в трактовках?

«Википедия» декларирует критерии нейтральности, энциклопедичности содержания. Но какая может быть нейтральная точка зрения в статьях о войне на Донбассе? Как могут украинцы нейтрально это описать? Когда в статьях описывается конфликт, то, конечно, языковые версии этих статей на «Википедии», как правило, очень сильно, даже кардинально отличаются друг от друга. Отличаются не только наполнением, но и названиями. Классический пример того, когда мы впервые с этим столкнулись, – война в Грузии в 2008-м. В украинской «Википедии» эта статья до сих пор называется «Російсько-грузинська війна (2008)». В русской – «Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008)».

«Википедия» не является источником первичной информации, это источник вторичной информации. Если в англоязычные СМИ просочилась информация с российской трактовкой украинских событий, то требуется вмешательство МИД, который бы подал альтернативную точку зрения. Тогда «Википедия» может сослаться на эту информацию и сделать правку.

Еще один пример – статья «Аннексия Крыма (2014)». В русской «Википедии» она называется «Присоединение Крыма к Российской Федерации». На английском – Annexation of Crimea by the Russian Federation. В белорусской «Википедии», между прочим, статья тоже называется «Аннексия Крыма Расияй».

Многое зависит от законодательства – если правительство США будет называть это аннексией, то так это и будет официально показано. Русская «Википедия» настаивает на том, что она наиболее «нейтральная». По Крыму они пишут, что присоединение «непризнано большой частью международного сообщества». Американцы, в свою очередь, пытаются показать «нейтральность» к аннексии Крыма иначе. Например, на «Викихранилище», на международных картах, Крым показан как де-факто территория России, с пометкой «Границы на этой карте показывают фактическую ситуацию, и не свидетельствуют о какой-либо поддержке или признании». Наши пользователи на это не смогли повлиять. Чтобы успокоить украинских пользователей, в украинской «Википедии» Крым показан все же украинским. Вот такая «нейтральность»… Как по мне, это один из минусов политики «Фонда Викимедиа».

Еще одна классическая история спора с РФ касалась Киевской Руси. В 2011 году в русской «Википедии» решили переименовать Киевскую Русь в «Древнерусское государство». Хотя название Киевская Русь является международно признанным. Наши пользователи все же добились того, чтобы в 2014-м название изменили обратно. Это был случай, который имел большой резонанс. В результате мы таки победили. Помогло и то, что статья о Киевской Руси является базовой, она должна быть в каждой «Википедии».

Как отразить атаки внешнего воздействия из РФ на украинскую «Википедию»?

Сомневаюсь, что РФ удавалось что-то грандиозное в украинской «Википедии». Пользователей из России очень легко вычислить. Когда они заходят в украинскую «Википедию» – делают множество ошибок, пользуясь Яндекс-переводом. Таких пользователей замечают даже боты – программы, исправляющие ошибки. Откровенно антиукраинские правки в статьях об исторических фигурах, как Степан Бандера или Роман Шухевич – не проходят, поскольку такие статьи заранее защищены. Пользователи, которые зарегистрировались менее суток назад сделали мало правок в украинской «Википедии», не могут изменять такие статьи по определению. Постоянно идет много процессов, которые регулируются сообществом и не выходят за пределы страниц обсуждения. Одно из сравнительно недавних обсуждений – правомерно ли называть украинскую диаспору диаспорой. Делаются «вбросы» на страницах обсуждения для того, чтобы отвлечь от других, более серьезных проблем.

Откровенно антиукраинские правки в статьях о исторических личностях, как Степан Бандера или Роман Шухевич – не проходят, поскольку такие статьи заранее защищены.

Но в целом украинцы украинскую «Википедию» контролируют – тот контент, который есть в украинской «Википедии», более или менее соответствует украинской точке зрения. Приятно, что с территории Украины 55% пользователей редактируют именно украинскую «Википедию» и только 37% редактируют русскую, английскую – 5,8%.

Кстати, многие российские википедисты не поддерживает действующую российскую власть. У них был серьезный конфликт с российскими властями по блокированию русской «Википедии» – ее, как в Турции, хотели полностью заблокировать. Члены «Викимедиа РУ» подняли колоссальную акцию протеста и добились того, что только некоторые статьи русской «Википедии» заблокированы на территории РФ. Я знаком, в частности, с директором «Викмедиа РУ» Владимиром Медейко, он из Санкт-Петербурга, исполнительным директором этой организации Стасом Козловским из Москвы. Один из сестринских проектов «Фонда Викимедиа» – ресурс «Викиновости» – слабенький во всем мире, но в России в целом неплохо работает. Главный редактор этого ресурса Александр Красоткин очень принципиальный журналист. Об антиправительственных протестпх в городах РФ мы узнаем в основном из «Викиновостей». Так, 27 июля журналиста русских «Викиновостей» Семена Красоткина на несколько часов задержали российские силовики, когда он вел репортаж с оппозиционной акции.

Однако при этом не нужно идеализировать «Викимедиа РУ» – в 2017-м они получили президентский грант от Путина.

Какие поощрения для википедистов?

В «Википедии» существует система конкурсов для пользователей, где они могут получать призы при загрузке определенных фотографий или статей. К появлению одного из них – «Вики любит Землю» – я имею непосредственное отношение. Идея фотоконкурса памятников природы родилась в 2012 году в Берлине во время одной из викиконференций. Я придумал его название, а в 2013 году организовал и провел «Вики любит Землю» как пилотный проект в Украине. До этого у «Викимедиа» был только фотоконкурс памятников истории и культуры – «Вики любит памятники». Фотоконкурс памятников природы с 2014 года стал международным и проходит ежегодно в мае. В этом году он проводился уже в 37 странах. А с 1 сентября стартует ежегодный «Вики любит памятники».

Сегодня «Вики любит Землю» и «Вики любит памятники» являются едва ли не лучшими проектами «Фонда Викимедиа». Но по тенденции, которую я наблюдаю с 2013 года, в Украине есть определенная группа фотографов, которым понравились эти конкурсы – из года в год они берут призовые места. Как по мне это не совсем правильно – нужно немного ограничивать повторное участие.

Напоследок могли бы рассказать о курьезах с редактированием или созданием статей?

Курьезы время от времени случаются в «Википедии». Чем больше статей появляется в языковой версии, тем большая вероятность того, что туда может втихаря пролезть статья, не соответствующая действительности. Человеческого ресурса, чтобы проверить все статьи не хватает. Никто в среде википедистов не получает за свою работу деньги – все работают исключительно на волонтерских началах. Один из хрестоматийных случаев произошел в польской «Википедии». В свое время там была создана статья о Генрике Батуте – это был вымышленный человек.

Группа пользователей решила создать о нем статью. Они продумали все до деталей – нарисовали даже улицы, в честь него якобы названные. Вся информация вносилась с разных IP-адресов, чтобы не выглядело подозрительно. Эта статья просуществовала с 2004 до 2006 года. Фальшивка была раскрыта журналистами «Газеты Выборчей». Но случай получил резонанс, ее восстановили и теперь она рассказывает о меме.

Фото: Анна Федорук