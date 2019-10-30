66% телезрителей узнают о новых cериалах из диджитала – исследование

Facebook опросил зрителей сериалов из США, Германии, Франции, Англии и других стран, чтобы понять как они взаимодействуют с новыми шоу на потоковых или стандартных ТВ-сервисах. В число опрошенных вошли пользователи в возрасте от 18 лет и старше, которые смотрят не менее пяти часов сериалов в неделю. Исследование опубликовали в официальном блоге компании.

По результатам исследования, чаще всего пользователи узнают о сериалах в диджитале, а смотрят их с помощью подписок на ТВ. С ростом Netflix, Hulu, Amazon, Facebook Watch и других потоковых сервисов средний зритель из США теперь тратит более полутора часов каждый день на просмотр онлайн-видеоконтента, а это больше на 56% с 2015 года. Данный сдвиг происходит и при просмотре, и при выборе контента.

Так, 66% телезрителей узнают о новых шоу из одного сайта, приложения или службы. Молодые пользователи чаще всего узнают о сериалах с помощью смартфонов. Фактически, 18–34-летние в 2,4 раза чаще открывают новые сериалы с помощью мобильных телефонов по сравнению со зрителями старше 35 лет.

С переходом на цифровое вещание, соцсети стали центром для зрителей сериалов, так как в них проще и быстрее узнать о новом контенте. Почти каждый третий зритель в США находит новые телесериалы или стриминговые сериалы на платформах Facebook. Особенно такая тенденция наблюдается у молодых зрителей (51% против 41%).

Также на решение зрителей — посмотреть тот или иной сериал — влияет сообщество, как онлайн, так и офлайн. Для 54% зрителей важны рекомендации друзей, а 43% определяются, что смотреть при разговоре с семьей или с друзьями. Из них почти 46% узнают о сериалах с помощью смартфонов или планшетов, 62% — в соцсетях и мессенджерах: Facebook, Instagram, Messenger или WhatsApp.

Фанаты также часто обсуждают сериальный контент на онлайн-платформах. 44% пользователей от 18 до 34 лет обсуждают сериалы с друзьями и родными в Messenger, а 31% использует отдельную платформу, чтобы договориться о просмотре сериала с другими.

В основном онлайн-пользователи используют как минимум три стриминговые платформы каждый месяц, и 83% планируют продолжить платить за такое же количество сервисов или даже большее в следующем году. Более половины зрителей предпочитают жанры драмы (60%) и комедии (53%). Зрители от 35 лет и старше в 1,4 раза более склонны смотреть новые документальные фильмы, чем молодые зрители.

Из причин выбора платных сервисов – 44% американцев выбирают платные платформы из-за эксклюзивного контента. А для 19% зрителей от 18 до 34 лет стимулом подписаться на сервис были именно старые сериалы, которые уже закрыли.

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