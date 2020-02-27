На канале «Украина» выходит девятый сезон «Агентов справедливости»

В понедельник, 2 марта, в эфире канала «Украина» покажут премьеру девятого сезона детективного сериала «Агенты справедливости», сообщает пресс-служба.

В девятом сезоне зрители увидят новые истории о расследованиях убийств, преступлений и мистических дел, которые собьют с толку даже опытных детективов. И, конечно, в этом сезоне будет дан ответ на вопрос: выживет ли главный герой, Вадим Зорин, после смертельного выстрела?

Также в новом сезоне зрители увидят солиста группы «ТНМК» Александра Сидоренко, более известного как Фоззи, который в одном из эпизодов сериала появится в привычной для себя роли музыканта.

Напомним, что детективный сериал «Агенты справедливости» четвертый год подряд выходит в эфире канала «Украина». Производством сериала занимается продакшен-компания «Теле Про». Руководитель проекта — Елена Зерняк.

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Фото: телеканал «Украина»

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