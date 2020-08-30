1+1 Digital запускає бекстейдж шоу«Танці з зірками»

Команда 1+1 Digital запукає бекстейдж проєкту «Танці з зірками». Перший випуск вийде 31 серпня на YouTube-каналі «Танці з зірками» і надалі бекстейджі з’являтимуться щопонеділка.

На бекстейджі глядачі, разом із ведучим Даніелем Салемом, учасником минулого сезону «Танців з зірками», зможуть побачити найяскравіші моменти виступів, а також ближче познайомитися з учасниками й хореографами проєкту, привідкрити деталі підготовки й залаштунків прямих ефірів.

Також команда 1+1 Digital розробила нову функцію, завдяки якій під час перегляду шоу в прямому ефірі користувачі мобільного додатку 1+1 video зможуть обрати зіркового учасника й поставити йому будь-які питання. Найцікавіші з них ведучі балкону озвучать парі чи зірці-учаснику під час прямого ефіру. А інші відповіді на свої питання глядачі дізнаються вже у понеділок на бекстейджі з Даніелем Салемом.

«Ми тішимося тим, що співпраця телевізійного й діджитального ресурсів усередині 1+1 media продовжує приносити успішні результати. Така взаємодія команди 1+1 Digital і команди великих розважальних шоу Володимира Завадюка дозволяє доповнювати ефіри новими можливостями для наших глядачів і робити їх ще ближчими до учасників та історій, які розгортаються в шоу. Окрім того, онлайн-платформа відтепер стає додатковим майданчиком для двосторонньої комунікації з глядачем. Тож вважаю, шанувальники шоу оцінять таку інтеграцію діджиталізації до танцювальних баталій нового сезону», — прокоментувала Анна Ткаченко, директорка 1+1 Digital та Інновації.

Нагадаємо, що прямі ефіри «Танців з зірками» можна переглядати на 1+1 video в режимі онлайн. Також активною залишається функція «Суперголос» (суперголос дорівнює 7 звичайним голосам), за допомогою якого можна проголосувати за учасника шоу прямо на платформі. «Суперголос» стане доступним, починаючи з другого прямого ефіру.

Нагадаємо, прем’єра шоу відбудеться на телеканалі «1+1» 30 серпня о 21:00.

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Фото: 1+1 media

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