За день до дня Х. Семь официальных телевизионных операторов о том, что они на самом деле думают о спутниковом кодировании

28 января 2020-го свой спутниковый сигнал закодируют 23 ведущих телеканала: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце» (все входят в группу StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (Inter Media Group); «Украина», «НЛО TV», «Индиго TV» («Медиа Группа Украина»). Зрителям спутникового телевидения эти телеканалы будут доступны только в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ – XtraTV и Viasat. Для пользователей эфирного цифрового, кабельного и интернет-телевидения ничего не изменилось. Абоненты бесплатного спутникового ТВ должны сделать выбор в пользу XtraTV или Viasat, или перейти на другой тип приема, выбрав официального телевизионного оператора.

В рамках спецпроекта о спутниковом кодировании, «Телекритика» обратилась к официальным телевизионным операторам спутникового, кабельного и интернет-телевидения с просьбой поделиться мнением относительно спутникового кодирования и рассказать об успехах по привлечению абонентов. Провайдеры, которые стояли у истоков тех, кто требовал от медиагрупп закодировать спутниковый сигнал, в подавляющем большинстве высказали весьма скромные прогнозы по возможным результатам спутникового кодирования.

Спутниковое кодирование и Pay TV

Кодирование спутникового сигнала должно стать главным фактором роста рынка платного телевидения. Кодирований спутник – это одно из требований провайдеров платного телевидения к четырем ведущим медиагруппам, которые перешли на платную дистрибуцию осенью 2016-го. Главный аргумент: открытый спутник – это источник бесплатного сигнала телеканалов медиагрупп, что тяжело коррелируется с платной дистрибуцией. Медиагруппы и провайдеры перешли на коммерческие условия по размещению телеканалов в пакетах провайдеров с 1 января 2017-го – провайдеры начали платить телегруппам за ретрансляцию их каналов. Этому предшествовало изменения законодательства в части состава «Универсальной программной услуги» (УПУ) – обязательного списка телеканалов для ретрансляции провайдерами платного телевидения: из него было исключено телеканалы медиагрупп.

В свою очередь телегруппы с кодированием спутника пообещали провайдерам создать «добавленную стоимость» их услуг и запустили HD-версии своих телеканалов, которые будут доступны исключительно в платном ТВ. Впереди всех – группа StarLightMedia, которая 13 января запустила сразу 6 телеканалов в HD; у «Плюсов» в HD вещает пока только «1+1», в ближайшее время к нему присоединятся «2+2» и ТЕТ. «Медиа Группа Украина» предлагает HD-версии «Украины», «НЛО» и «Индиго». Отстает от всех только группа «Интер», не предложив провайдерам ни одного телеканала в HD-качестве.

Поднимают стоимость на рынке платного телевидение и сами провайдеры. Ведущие игроки, на уровне профильных ассоциаций, договорились между собой повышать стоимость рынка платного телевидения, ежегодно поднимая минимальную планку стоимости ТВ-услуги. Так, в 2018-м речь шла о 50 гривнах в месяц, в прошлом году минимальная стоимость ТВ-услуги в 2019-м должна была составить 70 гривен. Относительно 2020 года обсуждалось, что минимальная стоимость ТВ-пакета должна составлять 90 гривен в месяц. Для регионов самый дешевый пакет может стоить несколько меньше. Для городов с населением ниже 500 тысяч и выше 50 тысяч применяется коэффициент 0,9; для населенных пунктов «50 тыс.-» – коэффициент 0,8. Стоимость ТВ-пакета может быть ниже только на время акций, продолжительность которых должна составлять не больше 6 месяцев. Если провайдер продает ТВ-услугу дешевле на постоянной основе, речь может идти об андерепортинге (скрытое число реальных подписчиков), признаках демпинговых предложений или недобросовестной конкуренции. Впрочем, основные игроки в целом соблюдали договоренности. К примеру, как сообщалось ранее, рост стоимости ТВ-услуги с 1 января 2020-го у главного лоукост-провайдера «Триолан» составил сразу 26 гривен — единственный пакет ТВ-услуги провайдера вырос с 70 гривен до 96 гривен в месяц.

В Украине, согласно последнему установочному исследованию, по состоянию на 4 квартал 2019-го, насчитывается 89,4% или 12,7 миллиона телевизионных домохозяйств. 34,6% или 4,39 миллиона из них используют спутниковый тип приема как основной; 30,4% (3,86 миллиона) – кабельный; 28% (3,55 миллиона) – цифровой эфирный; 4,2% (530 тысяч) – IPTV/MMDS; аналоговый эфир все еще имеет 2,8% (350 тысяч) семей. В городах с населением больше 50 тысяч доля спутника минимальная – 12,7% (470 тысяч) среди всех домохозяйств; в населенных пунктах меньше 50 тысяч – больше половины: 52,3% (3,8 млн).

Если учитывать все типа приема домохозяйства, не выделяя основной, для «спутника» нет кардинальных изменений: доля 35,1% по всей Украине, 13,2% — в городах «50+», 53,1% — в «50-».

Прогноз телегруппы 1+1 media относительно возможного распределения нынешних домохозяйств бесплатного спутникового ТВ по типам приема после кодирования на начало следующего года такой: 620 тысяч (14%) останутся с бесплатным спутником (не исключено, что часть из них на протяжении года сделают выбор); еще 620 тысяч семей бесплатного спутника будут пользователями кардшаринга (телегруппы уверяют, что шаринга украинских телеканалов не будет из-за надежности кодировки Verimatrix); на эфирное цифровое телевидение (DVB-T2) перейдет 1,1 миллиона домохозяйств (27%); спутниковые платные DTH-платформы (Viasat и XtraTV) получат 570 тысяч домохозяйств (13%); на кабельное телевидение уйдет 790 тысяч домохозяйств (17%); IPTV и OTT-сервисы получат остальные 620 тысяч (14%) семей.

Если в 2019-м рынок платного телевидения составлял 4,7 млрд гривен, то в 2021-м он должен составит вдвое больше – 10 миллиардов гривен. Количество платящих абонентов за год должно вырасти на больше чем 2 миллиона – из нынешних 4,5 млн до 6,7 млн абонентов. Показатель ARPU вырастет из 80 до 120 гривен. Отчисления провайдеров за контент должны составить 22% общего дохода провайдеров или 2,1 млрд гривен, из которых украинские медиагруппы ожидают получить чуть больше половины – 1,145 млрд гривен.

Прогноз от телегруппы StarLightMedia ненамного отличается: количество абонентов платного телевидения в 2021-го вырастет до 6,4 млн. Количество абонентов кабельного телевидения и IPTV поднимется до 4,7 млн абонентов, ОТТ-сервисов – до 1 млн; пользователей платного спутника DTH должно стать 700 тысяч.

В своем опросе «Телекритика» предоставила возможность высказаться свое мнение относительно спутникового кодирования ведущим операторам всех типов приема – спутникового, кабельного и интернет-телевидения. Ведущие провайдеры дали весьма сдержанную оценку по росту своих потенциальных абонентских баз и самой инициативе закодироваться. Отметим, что об этом нашему изданию сообщили представители провайдеров, которые осенью 2016-го фактически выступали драйверами в вопросе кодирования телегрупп, а также те, кто последние месяцы активно рекламирует свои услуги в СМИ и сети Интернет.

Спутниковые операторы: Xtra TV и Viasat

Поскольку единственные провайдеры спутникового телевидения – Xtra TV и Viasat, получили поток обращений на подключение ТВ-услуг и не успевали обработать все заявки, телегруппы 1+1 media, StarLightMedia, «Медиа Группы Украина» и Inter Media Group сместили кодирование спутникового сигнала своих телеканалов на 8 дней – с 20 на 28 января. Для подключения к этим провайдерам необходимо обязательно заменить тюнер (его цена – 1100 гривен), поскольку «декодированный» чип Verimatrix есть только у тюнеров компаний «Ромсат» и Strong. Сегодня таких тюнеров, по сообщению телегрупп, доставлено на рынок в объеме 400 тысяч. Новый тюнер позволяет также беспроблемно принимать HD-каналы и сигнал каналов в стиснутом формате MPEG-4 (ряд старых моделей ограничены стандартом MPEG-2 и не принимают HD). Также спутниковому абоненту нужно приготовится к ежемесячной оплате – минимальный тарифный план составляет в обоих провайдеров 59 гривен в месяц, он включает, кроме украинских телеканалов, которые закодируются, также некоторые зарубежные телеканалы.

Поскольку Viasat и XtraTV заняты прибыванием абонентов, оба провайдера не смогли более детально ответить на все вопросы «Телекритики». В «Медиа Группе Украина» заверили, что их провайдер подключает по 1 тысяче абонентов в день: «Наш провайдер спутникового телевидения XtraTV в последние дни получает по 10 тысяч звонков в день. Мы проводим по 1000 подключений в день (по состоянию на 17 января – ред.). В будущие пиковые периоды мы рассчитываем на 10 тысяч подключений в день. Основной пик подключений, как мы и предполагали, пал на последние недели перед кодированием. Также мы ожидаем, что пик подключений будет высоким после кодирования. Мы хотим дать шанс телезрителям успеть подключиться к услуге к дате кодирования».

Viasat 21 января сообщил «Телекритике» о 20 тысячах звонков каждый день: «У нас произошел существенный рост спроса среди абонентов на подключение к услугам Viasat. Так, нагрузка колл-центра возросла в сотни раз, ежедневно Viasat получает до 20 000 звонков на горячую линию. Мастера настройки спутникового телевидения в регионах сообщают о шквале обращений к ним и очереди на подключение, которые они не успевают обслуживать, поскольку многие клиенты не позаботились о подключении заранее. Сейчас спрос значительно превышает предложение. Мы фиксируем очень стремительный рост базы клиентов и спроса на наши услуги, что влечет за собой значительную нагрузку на все наши технические системы. Простое подключение, пакеты с большим выбором каналов и высокое качество услуг Viasat были по достоинству оценены потребителями. Поскольку сейчас мы наблюдаем очень большой спрос на подключение, у нас есть один риск – успеть удовлетворить всех и иметь достаточно оборудования. Кодирование спутникового сигнала – это для нас историческая возможность для роста нашей базы абонентов, а также развитие рынка платного телевидения, который во многом повлияет на соблюдение прав и обязательств каналов перед провайдерами и правообладателями, а также является мощным шагом в борьбе с пиратством и нелегальным потреблением контента».

Вместе с тем Viasat раскрывает свою нынешнюю базу абонентов и сообщает, что после кодирования рассчитывает получить половину ринка спутникового телевидения: «Абонентская база Viasat уже составляет более 100 000 клиентов (по состоянию на 21 января), и мы ожидаем увеличения базы в разы. Согласно исследованиям, 10-15% (450-675 тысяч) зрителей, которые смотрят ТВ на спутнике, должны выбрать официального оператора спутникового телевидения. На рынке спутникового ТВ мы имеем конкурента, но, несмотря на это, планируем принять как минимум половину зрителей», — сообщили в компании.

Интернет-телевидение: «за» и «против»

Среди ОТТ-операторов «Телекритика» опросила представителей OLL.TV и Sweet.tv. У руководителей этих сервисов кардинально разное видение результатов спутникового кодирования.

Генеральный директор ОТТ-сервиса Sweet.tv Александр Резунов не прогнозирует роста абонентской базы и говорит о возможном росте пиратства сторонних каналов спутниковыми абонентами: «По росту базы из-за кодированного спутника у нас нет никаких ожиданий. Пользователи бесплатного спутникового ТВ, где закодируются общенациональные телеканалы – это люди, которые никогда не платили за ТВ. Мы же продаем платную и одну из самых дорогих ТВ-услуг в Украине. Плюс к этому, чтобы воспользоваться нашим сервисом, нужно иметь современный телевизор или купить приставку. Поэтому мы последние к кому придут бывшие пользователи бесплатного спутникового ТВ. Соответственно, пользы от спутникового кодирования мы не ожидаем. Это больше на руку платным спутниковым платформам. На мой взгляд, расчет ожидаемого результата на рынке имеет недочеты. Например, никто не задумывается о том, что при исчезновении национальных каналов в бесплатном спутниковом ТВ, пользователи в первую очередь обратятся к тем, кто устанавливал им это ТВ. А почти на любой спутниковый ресивер, можно подтянуть m3u-файл с каналами, которых в интернете предостаточно. Ту же функцию выполняет Т2-приставка. Эти и другие факторы приводят к опасению, что будет с рынком, когда правообладатели общенациональных каналов недосчитаются ожидаемых доходов от данного мероприятия».

Директор Digital Screens Борис Данилов, куда входит сервис онлайн-телевидения OLL.TV, из-за кодирования прогнозирует прирост ОТТ-абонентов на уровне 15-20%: «Кодирование, безусловно, будет иметь положительный эффект как для сервиса OLL.TV, так и для всего рынка Pay TV, особенно в долгосрочной перспективе. Украинский медиарынок должен работать по таким же правилам, как и все другие цивилизованные рынки во всем мире. Для того чтобы создавать качественный продукт, всем производителям нужно зарабатывать на этом деньги. Инвестировать в качественный контент можно только при условии коммерческого успеха. Дополнительно привлеченные телеканалами средства могут быть использованы для улучшения качества и закупки, а также изготовления собственного контента. Уже сейчас мы видим массовый запуск HD-версий каналов, которые кодируются, появление все большего количества сериалов и проектов собственного производства. Все это увеличит ценность телеканалов для конечного потребителя. Значительная часть домохозяйств, которые просматривали незакодированный спутниковый сигнал, перейдет на T2 или подключит одного из официальных спутниковых провайдеров. Абонентами сервисов интернет-телевидения станут от 15% до 20% таких зрителей. Кодирование – один из двигателей роста Pay TV в ближайшие годы. У нас наблюдается стабильный рост числа пользователей из разных каналов привлечения. После Нового года спрос значительно вырос. Думаю, что зрители таки поняли, что медиагруппы действительно решили закодировать сигнал на спутнике и выбирают удобный способ смотрения. Для многих подключение к ОТТ- оператору является оптимальным вариантом. В OLL.TV есть еще такое очевидное преимущество как пакет «Футбол»: мы среди тех провайдеров, которые предоставляют абонентам возможность оформить подписку на каналы «Футбол 1/2», которые переходят на дистрибуцию a la carte».

Кабельное ТВ: у «Воли» есть особое мнение

Крупнейший провайдер кабельного телевидения – компания «Воля» высказала сомнения по поводу эффекта от спутникового кодирования. Компания уверяет, что из 4 млн спутниковых семей по всей Украине, кабельное телевидение выберет не больше 300 тысяч.

«В Украине 4 млн домохозяйств пользуется спутником. По нашим исследованиям, не более 300 тыс. домохозяйств или 8% из тех, кто использует свободный сигнал спутника выберут кабельный провайдер. И это не тот объем, который способен как-то изменить Pay TV бизнес, учитывая количество кабельных операторов в Украине – около 400. Таким образом, от процесса кодирования спутника мы не ожидаем глобального прироста абонентской базы. Люди, которые не привыкли платить за телевизионный контент, выберут любое другое бесплатное решение вместо платных услуг. Согласно опросу, который мы провели в конце 2019 года, это более 70% пользователей бесплатного спутника, которые воспользуются одним из бесплатных вариантов. 16% из них выберут метод кардшаринга или другой пиратский способ. 26% предпочтут остаться на бесплатном открытом спутнике, но без украинских каналов. Будут смотреть российские открытые версии и, к сожалению, вынужденно выпадут из украинского информационного поля. Это достаточно критически, учитывая текущую ситуацию в стране. И только 20% перейдет на платный спутник. Наибольшую долю абонентов, по нашим подсчетам, возьмет на себя Т2 (31%), которое абсолютно не способствует развитию платного ТВ. Открытое вещание 32 телеканалов – это большой пакет, доступ к которому любой может получить абсолютно бесплатно», — говорит провайдер.

Именно поэтому провайдер прозрачно намекает телегруппам на необходимости кодирования их телеканалов в сети «Зеонбуда».

«Для увеличения в Украине проникновения платного телевидения будет логичным кодирование сигнала на Т2. Так, государство должно отказаться от требования предоставлять доступ к цифровым эфирным телеканалам в открытом виде. Большая часть коммерческих каналов должна идти в платные пакеты. Из бесплатных каналов должна остаться открытыми только универсальная программная услуга – пакет из государственных общественных телеканалов: «Перший», «Культура», «Рада», UA TV», — добавляет «Воля».

Вместе с тем «Воля» положительно оценивает переход телегрупп на HD-вещание: «Явное преимущество для операторов при трансляции телеканалов в HD – это возможность уменьшить количество отключений абонентов. Увидев однажды картинку в лучшем качестве звука и изображения, отказаться от нее очень сложно, и зрителю уже не хочется возвращаться к старому формату. Время просмотра телевизора в HD качестве увеличивается, по сравнению с просмотром SD-контента. Таким образом, HD-формат несет выгоды и для вещателей. HD становится стандартом современного телевидения. Хотя рынок HD в Украине все еще сложно назвать насыщенным: по состоянию на 2018 год он составляет менее половины ТВ-домохозяйств. Конечно, это требует больше технических возможностей сети. Технологическая инфраструктура в Украине уже позволяет вещать в HD – более 60% телевизоров и других гаджетов украинцев (смартфоны, планшеты, мониторы) тоже готовы к использованию этого формата, даже парк 4К экранов постепенно набирается. Более того, уже тестируют технологию 8К, поэтому HD является обязательным фактором для бизнеса в долгосрочной перспективе, если он заботится о лояльности своих зрителей. «Воля» давно взяла четкий курс на развитие рынка в формате высокой четкости. У нас большой выбор HD контента среди провайдеров в Украине – в наших пакетах 38 HD каналов из почти 200. Уже сейчас 46% нашей ТВ-абонбазы имеют возможность смотреть каналы в HD-качестве».

Провайдер «Ланет» решил сделать акцент на развитии именно своего ОТТ-сервиса, услуга кабельного телевидения, по мнению провайдера, мало выиграет от спутниковой кодировки: «Рекламная кампания продолжается, и, по нашему мнению, итоги подводить еще рано. Обычно люди делают выбор в последний момент или уже после того, как что-то произошло, и кодирование спутникового сигнала не является исключением. С кодировкой мы видим для себя новые возможности, ведь пользователи спутниковых тарелок вынуждены искать способы просмотра телевизионного контента. Этим пользователям мы предлагаем достойную альтернативу — наш сервис онлайн-телевидения Ланет.TV. Мы ожидаем активный рост пользователей Ланет.TV после 20 января. Вместе с тем, можем подтвердить, что рекламная кампания в целом дает положительные результаты, и уже сейчас наблюдается повышенный интерес пользователей к ОТТ-сервису Ланет.TV. Если говорить о наших ожидания по росту абонбазы, то стоит отдельно говорить о кабельном телевидении от Сети Ланет и о сервисе онлайн-телевидения Ланет.TV. На абонентской базе кабельного ТВ-кодирования, скорее всего, скажется мало, особенно в процентном соотношении. Тема кодирования более актуальна для рынка онлайн-телевидения. Поэтому мы делаем дополнительные специальные предложения для новых пользователей Ланет.TV и ожидаем значительный рост абонбазы ОТТ-сервиса».

Маленькие провайдеры также не видят для себя особой выгоды от спутникового кодирования. Александр Арутюнян, генеральный директор киевского локального ISP-провайдера «Павутина.Нет» уверяет, что абонентам нужно год и больше на то, чтобы привыкнуть платить за то, что раньше годами было бесплатным. «Никакой пользы после старта рекламной кампании по кодированию спутника мы пока не почувствовали. Наоборот, немного панические настроения людей, которые не понимают технических моментов, увеличена нагрузка на наш колл-центр. Как спутниковое кодирование повлияет на рынок в дальнейшем? Можно конечно «ванговать» долго и скучно. У нас в компании разные мнения по этому поводу. Однако все же мы имеем надежду, что в течение года люди начнут привыкать, что «бесплатного» на самом деле ничего не бывает и за контент должна быть оплата. Однако год или более, понадобится для изменения менталитета и культуры потребления контента, — пока нет четкого понимания. Поэтому мы не ожидаем резкого роста базы, однако на увеличение абонентов все же надеемся. Конечно, большинство абонентов, будут согласны платить, они пойдут к спутниковым операторам, а кабельщики и IPTV-шники будут собирать крошки. 2020 будет очень показательным для рынка. Есть опасения, что с ростом роялти для провайдеров, часть абонентов не выдержит оплаты и пойдет в бесплатный Т2. Это в первую очередь относится к региональным небольшим городам и селам. Относительно крупных городов, то у них небольшой процент спутниковых тарелок, соответственно, и прироста будет немного к базе. Но и большого оттока мы не ожидаем, потому что в крупных городах 80-100 грн за телевидение — это небольшие деньги: 2-3 чашки кофе или 2-3 пачки сигарет».

Чьи прогнозы сбудутся, покажет время.

Фото: pixabay

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