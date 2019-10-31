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Вы смотрите ТВ – ТВ смотрит на вас. Что о нас знают умные девайсы?

от Ира Керст
От Ира Керст 381
Главная ТВИнтервью Вы смотрите ТВ – ТВ смотрит на вас. Что о нас знают умные девайсы?

Специалист по responsible data and privacy и цифровой безопасности Вадим Гудима о том, почему производители smart-устройств подвергают нас опасности.

В октябре 2019 года ученые Принстонского университета (Нью-Джерси, США) опубликовали данные исследования Watching You Watch: The Tracking Ecosystem of Over-the-Top TV Streaming Devices, согласно которым медиаплееры, такие как Roku и Amazon Fire, собирают данные о пользователях и перенаправляют их третьим сторонам. В основном данные получает сервис Google DoubleClick, но также среди получателей есть сервисы, о которых исследователи ранее никогда не слышали. Один из соавторов, профессор компьютерных наук Арвинд Нараянан, высказал обеспокоенность относительно законности и небезопасности таких действий со стороны компаний-разработчиков. «Телекритика» попросила Вадима Гудиму, специалиста по responsible data and privacy и цифровой безопасности, поделиться своим мнением на этот счет.

В вышеупомянутом исследовании речь идет лишь о двух устройствах Roku и Amazon Fire TV именно их тестировали ученые из Принстонского университета. Но ведь медиаплееры других производителей работают по такому же принципу. Гипотетически они тоже могут собирать пользовательские данные?

Да, все устройства Smart-TV тем или иным образом собирают информацию о пользователях, для того чтобы показывать не просто качественный контент, а именно тот контент, который им нужен. Например, вы любите детективы, значит вам на глаза будут постоянно попадаться киноновинки этого жанра. Также сбор данных проводится с целью оптимизации работы сервисов. Но есть обратная сторона медали – устройства собирают данные для того, чтобы получать контракты от рекламодателей. 

Как это происходит?

Сформировав поведенческую модель юзеров на основе собранных данных, производители заинтересовывают рекламодателей тем, что знают многое о своей аудитории. А это значит, что купив данные, рекламодатели смогут как можно точнее таргетировать рекламу. 

Считается, что таргетинг позволяет продавать больше товаров и услуг. Однако последние исследования это убеждение не подтверждают. Данные исследований говорят о том, что разница в прибыли онлайн-изданий от таргетированной и контекстной рекламы невелика и составляет 3-4%. 

Является ли сбор данных посредством медиаплееров законным? Пользователь же не дает, по сути, своего согласия…

Сознательно, скорее всего, нет – согласия не дает. Но тут нужно учитывать географию пользователей, – если устройство легально продается в Евросоюзе, где алгоритм сбора личных данных и дальнейшие действия с ними строго урегулированы Общим регламентом о защите данных (General Data Protection Regulation — GDPR), то производитель обязан запрограммировать его таким образом, чтобы запрашивать согласие. В таком случае у людей будет выбор — согласиться на такое предложение, либо отклонить его. Но на нашу страну эти законы не распространяются, как и на многие другие страны, поэтому у девайсов большинства производителей функция сбора данных по умолчанию включена. Подключая устройство, вы, по сути, разрешаете собирать данные о себе. 

Вы смотрите ТВ – ТВ смотрит на вас. Что о нас знают умные девайсы?

Специалист по responsible data and privacy и цифровой безопасности Вадим Гудима

Рекламу можно отключить, но это никак не спасает пользователя от сбора информации о нем. Что можно предпринять, если вы хотите и Smart-TV смотреть, и свои данные не давать?

Можно отключить и рекламу, установив программу-адблокер, и даже препятствовать сбору данных устройствами о себе, отключив функцию автоматического сбора контента на самом устройстве. Для этого вам придется покопаться в настройках и изучить инструкцию. Но ведь мало кто из юзеров таким занимается, верно? Мы предпочитаем воткнуть вилку в розетку, и чтобы все работало с первого клика. 

Исследователи говорят, что медиаплееры передают данные сторонней компании. Например, Roku делится данными с Google. Это законно? 

Когда вы разрешаете сервис-провайдеру собирать данные о себе, то в соглашении, как правило, уже прописано условие частичной передачи данных третьей стороне. Чаще всего производители передают анонимизированную информацию, касающуюся не каждого отдельно, а целой группы пользователей.

В скандале с Facebook, если помните, всплыла интересная информация о том, что есть ряд соглашений между крупным сервис-провайдерами, включая Amazon, Apple, Netflix, Spotify и других, об обмене пользовательскими данными между ними. Они передают таргетированную информацию по конкретным пользователям, часто с указанием их рекламных ID. И делают это для того, чтобы строить более персонализированные модели нашего поведения в сети и вне ее. Основная цель все та же – привлекать рекламодателей, демонстрируя, насколько хорошо изучена аудитория и что этой аудитории с 99-процентным успехом можно продать. 

Информацию о юзерах собирают не только устройства Smart-TV, но и все девайсы системы «умный дом». Об этом говорится в другом исследовании, проведенном в Северо-Восточном университете (Массачусетс, США). Изучив работу 81 Smart Home-устройства, ученые обнаружили, что некоторые из них, в том числе дверные звонки Ring и Zmodo, а также виртуальный ассистент Alexa, отслеживают действия юзеров – разговоры, движение – даже тогда, когда они не используют устройства. Как юзерам обезопасить свои данные в таком случае?

Отстраивая систему умного дома, мы либо должны согласиться с этим, либо попытаться перенастроить каждое устройство самостоятельно. А, быть может, вскоре появится особый сервис, и мы будем вызывать на дом специалистов, способных отключать подобные функции, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности (смеется).

Почему производители не заботятся о безопасности на этапе производства?

Все потому, что цифровая безопасность сегодня – не очень ходовой товар, она не в моде. Производителям выгоднее выпускать устройства максимально быстро и дешево, а разработка системы безопасности для каждого smart-девайса – это дополнительные траты и время работы программистов и инженеров. А это значит, что конкурировать на рынке будет сложнее – уже не получится продавать пачку на рубль. Безопасность сможет стать обязательным условием, если появится новый Сноуден или, не дай бог, случится что-то массовое и плохое с участием smart-устройств.

Фото из личного архива Вадима Гудимы

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