Ведущим «Богини шопинга» станет самый стильный мужчина страны по версии читателей ELLE MAN Ukraine

Подливая масло в огонь ожидания, сегодня телеканал ТЕТ объявил, что у «Богини шопинга» появится новый ведущий и одновременно главный фэшн-эксперт проекта. Им станет Леонид Мартынчик. О новом ведущем в сети известно не так уж и много. Именно поэтому, чтобы лучше познакомиться с главным шоппинг-экспертом грядущего шоу, телеканал ТЕТ рекомендует посмотреть для начала его профиль в Instagram.

Сам же Леонид описывает свой блог так:

«Он про меня, мою жизнь, переживания. Про все, за чем я наблюдаю, ем, ношу и про то, что чувствую».

К слову, именно Леонида читатели выбрали в прошлом году самым стильным мужчиной страны по версии читателей ELLE MAN Ukraine. Из биографии будущего ведущего стоит знать, что Леонид закончил кафедру этнографии во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Все 5 лет он исследовал украинскую народную одежду и ездил по селам Украины, чтобы найти самых взрослых портних и разузнать о тканях, фасонах и предпочтениях украинцев в одежде. Свою научную работу Леонид посвятил региону Надса́нье на Львовщине, так как уверен, чтобы идти в будущее, надо всегда обращаться в прошлое.

А поэтому реалити-шоу «Богиня шопинга» для Леонида Мартынчика важный и ответственный шаг:

«Наконец-то я начал говорить про то, о чем не принято в нашей стране говорить мужчинам. Так как с самого детства мне говорили, что это все не мужское занятие – разбираться в эстетическом, манерах и красоте. Но я с этим абсолютно не согласен. Только мужчина, как мне кажется, может дать совет без зависти и конкуренции», – рассказал Леонид.

Также фэшн-эксперт добавил, что его главная цель на проекте – не менять стиль, а корректировать его. Так как за время съемок, Леонид заметил печальный опыт участниц в процессе шопинга – абсолютно разные девушки брали одинаковые вещи, руководствуясь тем, что «модно», а не тем, что нравится им. Ведущий реалити уверен, что в шаблонном мышлении виноваты блогеры, реклама и модные журналы. Именно с этим и собирается бороться Леонид на проекте.

Напомним, «Богиня шопинга» на ТЕТ стартует уже в феврале.