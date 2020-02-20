Василий Голованов уволился с NewsOne

19 февраля генеральный продюсер телеканала NewsOne, ведущий программы «Украинский формат» Василий Голованов прекратил сотрудничество с каналом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в открытом письме коллегам.

«Я пришел на канал три года назад в непростой для NewsOne период кадровых перестановок… Я учился вместе с вами, мы запускали новые проекты, в чем-то ошибались, но вывели канал в лидеры информационного ТВ!

Решение идти дальше далось мне очень нелегко… Сегодня (19 февраля – ред.) первый «Украинский формат» без меня, с другими ведущими. Проект в который я вложил душу. По иронии судьбы, со мной вышло в эфир 112 эпизодов «Украинского Формата»», – написал он в соцсети.

«Телекритике» Василий Голованов сообщил, что вскоре официально заявит о своем новом месте работы.

Фото: Facebook Василия Голованова

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