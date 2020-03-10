В марте детский канал «ПлюсПлюс» покажет несколько новинок

В марте телеканал покажет абсолютную премьеру в Украине – анимационный сериал «Запутанная история» – о приключениях Рапунцель. Кроме того, начнется показ нового сезона «Бейблейд. Взрыв. Взлет», а также выйдут новые серии мультсериала «Элвин и бурундуки». Об этом сообщает пресс-служба канала.

История о девушке с волшебными волосами получит продолжение в форме мультсериала «Запутанная история», который начнется на канале «ПлюсПлюс» с 10 марта в 20:15. Рапунцель пытается узнать тайну своих волос, встречая препятствия на своем пути, ей придется еще многому научиться, прежде чем она будет готова встретить свою королевскую судьбу.

Новый сезон «Бейблейд. Взрыв. Взлет» стартует с 16 марта и станет продолжением саги о школьниках-блейдерах, которые в игре соревнуются за первенство. Путь главных героев к славе не будет легким, ведь им встретится множество жестких конкурентов, победить которых будет возможно только установив настоящую связь внутри команды.

Кроме того, в марте стартуют новые серии американо-французского мультсериала «Элвин и бурундуки». На этот раз Теодор, Чиппет, Саймон и Элвин продолжат попадать в нестандартные ситуации, которые являются результатом их решений и не всегда рационального поведения. Но любовь бурундуков к приключениям останется неизменной.

Фото: «ПлюсПлюс»

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