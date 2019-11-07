«В кругу друзей». Как 1+1 media distribution представила провайдерам свое обновленное портфолио

5 ноября 1+1 media провела мероприятие для провайдеров платного телевидения «Плюсы в кругу друзей», на котором представила обновленный пакет дистрибуции своих телеканалов. Были презентованные новые телеканалы, которые запускают партнеры группы – Film.UA Group и VIACOM. После чего прошла церемония награждения провайдеров-партнеров. Ее в холдинге проводят в третий раз. «Телекритика» предлагает ознакомится с деталями мероприятия.

Мероприятие прошло в «домашней обстановке» — в студии «Сніданку з 1+1».

За год портфолио 1+1 media distribution пополнилось тремя каналами и теперь составляет 26 вещателей, начал Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media. 13 из них будут доступны для просмотра в HD-версиях. По прогнозам группы, все эти телеканалы вместе в начале следующего года сгенерируют до 30% общего телесмотрения в системах платного ТВ, каналы занимают все основные тематические ниши. Были добавлены два телеканала производства Film.UA Group – киносериальный FilmUADrama и кулинарный «КУС-КУС». Дистрибуция FilmUADrama переходит к «Плюсам» с 1 января следующего года (сейчас канал находится на дистрибуции у «Виа медиа» – структурном подразделении «Воли»). «КУС-КУС» после успешного получения спутниковой лицензии, в первых числах этого месяца начал свое тестовое вещание (канал ведет вещание на спутнике Astra 4A через аплинк «Плюсов», доступен пока что в открытом режиме).

«Каждый год, когда мы встречаемся на нашем мероприятии и всевозможных ивентах, мы всегда берем какие-то обязательства, чтобы вы били заинтригованы в появлении нового продукта. В прошлом году мы пообещали, что будет как минимум 23 телеканала в нашем дистрибуционном портфолио, но мы перевыполнили план. В этом году вы получите 26 телеканалов», — сообщил Андрей Мальчевский.

В видеопрезентации телеканалов 1+1 media главный акцент был сделан на продукт собственного производства, развитие которого, по словам Андрея Мальчевского, стало возможно благодаря развитию платной дистрибуции каналов холдинга. Общенациональный украиноязычный телеканал «1+1» смотрит ежемесячно 29 миллионов зрителей, вещатель этой осенью перешел в HD-качество. Среди контента телеканала упоминались: «Сніданок з 1+1», ТСН, «Голос страны», «Голос. Дети», «Танцы со звездами», собственное сериальное производство, трансляция современного украинского кино.

Телеканал «2+2» входит в топ-5 по мужской аудитории, вещатель будет в дальнейшем объединять художественные фильмы, собственные детективные сериалы, новости («Спецкор», «Джедаи»), тематические программы («Загублений світ», «ПроФутбол») и футбольные трансляции.

ТЕТ был презентован как лучший развлекательный телеканал за последние два года по версии индустриальной премии Big Data Awards. Ежемесячно вещатель смотрит 25 миллионов человек, главные хиты канала – скетчком «Одного разу під Полтавою», «Країна У», «Королі палат», реалити «Супержінка» и «Панянка-селянка».

«ПлюсПлюс» был презентован как абсолютный лидер среди каналов для детей с 2015-го года. Канал будет показывать отечественную и заграничную анимацию, а также собственные познавательные программы для детей и их родителей. Последние рекомендованные для просмотра Министерством образования и науки. «Бигуди» — женский сериальные телеканал (докудрама «Семейные мелодрамы», индийский сериал «Я говорю «да»», турецкие «Моя чужая жизнь» и «Вторая свадьба»).

«Униан ТВ» — это все самые популярные программы группы на одном канале. Охват канала – 7 миллионов зрителей ежемесячно. На канале есть аналитические, развлекательные программы, документальные фильмы, популярные футбольные матчи Чемпионата Украины и Лиги Европы.

Дистрибуция пакета телеканалов VIACOM остается за «Плюсами» — группы продлили сотрудничество на 6 лет, рассказала Катерина Зубакина, менеджер департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

VIACOM планирует адаптировать в Украине два международных вещателя холдинга: семейный киносериальный и детский анимационный телеканалы. Документы для регистрации телеканалов в список адаптированных телеканалов сейчас находятся в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания. Первый канал будет транслировать голливудские фильмы студии Paramount Pictures (входит в VIACOM), второй канал станет «средним братом» каналов Nickelodeon и Nick Jr. Вещатель рассчитан на детей от 6 до 10 лет, которые выросли на канале Nick Jr и в дальнейшем станут зрителями Nickelodeon. Название телеканалов в холдинге озвучат только после регистрации в адаптированном списке иностранных телеканалов. Приметно, что юридическими вопросами адаптации новых телеканалов по соглашению с VIACOM занимается не юристы «Плюсов», а сторонняя киевская юридическая компания. По информации «Телекритики», документы на адаптацию этих каналов были поданы три месяца назад. Причины затягивания данного вопроса не известны.

Телеканалы Film.UA Group представлял директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов.

Он презентовал новый вещатель — «Кус-кус» и рассказал об изменениях в эфире трех других каналов холдинга — «36,6 TV», FilmUADrama и Bolt (совместный канал с группой компаний StarMedia).

Телеканал «Кус-кус» группа разрабатывала последний год, заняв кулинарную нишу, которая до этого была представлена отдельными слотами на больших каналах. В следующем году канал покажет 256 часов премьерного контента, разбитых по 5 часов премьер в неделю. Главными звездами вещателя были названы британский ресторатор Джейми Оливер, испанский мишленовский шеф-повар Анхель Леон, украинский ресторатор, звезда «МастерШефа» Евгений Клопотенко и экс-ведущая «Зважених та щасливих» Мирослава Ульянина. В эфире «Кус-кус» будет ряд закупленных западных кулинарных программ, а также программ собственного производства («Божественно смачно», «Вегано-кулігано», «Смачний сад», «Цікава кава» (документальная программа о баристах)); свою программу о кулинарии будет также вести ресторатор Валерий Созановский (сын владельца FILM.UA Сергея Созановского).

Телеканал о здоровом образе жизни «36,6 TV» несколько изменил свою программную сетку: «В этом году мы прислушались к мнению нашего дистрибутора, нашего зрителя и «привели» самых известных, титулованных людей, которые связаны с энергией жизни, фитнесом, воспитанием. Например, — известная тем, что является 4-кратной чемпионкой всего, что касается фитнеса; заместитель ассоциации диетологов Оксана Скиталинская. Эти люди привлечены ведущими и экспертами нового канала. Второе, к чему мы прислушались, относится к наполнению закупного контента. Мы закупили программы о медицине и здоровье. Например, болезнь Альцгеймера, сердечные болезни – все то, что касается медицины». В эфире канала также будет по 5 часов премьер в неделю.

На канале Bolt с августа по декабрь этого года будет в общей сложности 200 часов премьерного контента, в следующем году канал покажет 300 часов премьерного контента (6 часов в неделю). FilmUADrama был назван Нариманом украинским вариантом канала Fox. Канал в 2020-м покажет от 200 до 250 часов нового контента (около 5 часов в неделю). Он акцентировал на медицинских сериалах, которые уже идут в эфире канала – «Женский доктор» (1-3 сезоны), «Дежурный врач» (снимается 6 и 7 сезоны). Среди сериалов из социальной составляющей канал готовит к показу сериал о работниках почты «Почта» (премьерный показ был в сентябре-октябре на канале «Украина»); вещатель покажет также молодежный сериал «Новенькая» (после показа в декабре на «Новом канале»). Собственного контента у группы хватает, поскольку в год Film.UA всего производит 600 часов разножанрового контента.

Телеканалы группы StarMedia (Star Cinema и Star Family) представлял Алексей Шульдешов, генеральный продюсер ТВ-каналов группы.

На канале Star Cinema выйдет вторая часть сериала «По законам военного времени», детективная драма «Анна-детективъ». На канале Star Family будет показано два сезона сериала «Турецкие сладости», детективный сериал «Что делает твоя жена». В следующем году на каналах будет обновление контента на 300 часов (по отдельности).

Максим Кравчук, руководитель отдела ТВ-решений COSMONOVA|NET презентовал Play out собственной разработки компании COSMO Play out (позволяет управлять контентом, формирующим эфир телеканала).

Также Максим напомнил, что компания предлагает услуги по доставке сигнала телеканалов провайдерам, ОТТ-платформам; провайдерам компания предлагает услуги по ОТТ, стримингу трансляций телеканалов, стримингу событий (в том числе со сьемкой событий), а также по предоставлению архива телеканалов (timeshift/catchup).

Напоследок прошла церемония награждения провайдеров – лауреатов премии «Ориентир на ценности». Ведущим церемонии был Юрий Горбунов. В этом году «Плюсы» в основном решили отметить провайдеров из регионов.

В номинации «Первый контракт 2020» победил провайдер «Ланет». Компания подписала контракты на 25 телеканалов дистрибуционного портфолио «Плюсов». В номинации «Смелость» победа досталось ОТТ-сервису SweetTV как самому динамически растущему в этом году оператору. Победителем номинации «Ответственность» стала кропивницкая компания «Шторм». В номинации «Открытость и честность» победа досталась провайдеру «Зурбаган» из Конотопа Сумской области, представитель которого поблагодарил «Плюсам» словами «самый жесткий дистрибутор, но самый лучший контент». Победитель номинации «Уважение и любовь» — провайдер Т.В.Р. с Рубежного Луганской области, а номинации «Проверено годами» — полтавская компания «Гок». Ассоциацией года стала Ассоциация правообладателей и поставщиков контента (АППК). Глава ассоциации – Наталья Клитная, получила сертификат на отдых в Буковели на общую сумму 20 тысяч гривен. Провайдером года стала группа компаний «Триолан».

Также номинации для провайдеров подготовили партнеры «Плюсов». COSMONOVA|NET сделала KiviTV победителем номинации «Технологический прорыв года»; «Квартал ТВ» назвал провайдером года ОТТ-сервис Oll.TV; Film.UA – ивано-франковскую компанию «Дискавери», а StarMedia – «Волю».

Фото: пресс-служба «1+1»

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