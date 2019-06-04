«Украина» возобновляет ток-шоу «Главная тема. Выбор». Первые гости – Вакарчук и Гройсман

Как сообщила сегодня команда проекта, в прямом эфире с участием ключевых политиков и лидеров партий, которые планируют баллотироваться в Верховную раду, будут проходить дискуссии по самым острым и важным темам.

К эфиру команда проекта готовит 7 выпусков: первый стартует 7 июня в 19:45, следующие будут выходить по пятницам в 21:00. К показу также запланирован спецмарафон в день голосования, 21 июля. Ведущих на проекте будет уже трое – Елена Кот, Анна Панова и Олег Панюта.

В студии ток-шоу появятся лидеры партий и топовые политики, также лидеры мнений, которые по разным причинам не идут в парламент. Гостями первого эфира станут глава партии «Голос» Святослав Вакарчук и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«У избирателей есть запрос на новые лица, поэтому в политику идут те, кто никогда там не был. А также те, кто там давно, но теперь, отвечая потребностям украинцев, должны показать себя с другой стороны. Борьба должна быть интересной. И цель нашего проекта – показать зрителю, кто есть кто. Мы попробуем открыть фактически закрытые списки партий и показать настоящие лица как новых, так и старых кандидатов в депутаты», – акцентирует руководитель проекта Евгения Федичкина.

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. 21 мая 2019 года он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля 2019 года. Указ вступил в силу 23 мая 2019 после того, как был опубликован в газете «Урядовий кур’єр». 24 мая в Украине началась избирательная кампания по внеочередным выборам народных депутатов.

Премьера обновленного ток-шоу «Главная тема. Выбор» состоится в пятницу, 7 июня, в 19:45 на телеканале «Украина».

Фото: телеканал «Украина»