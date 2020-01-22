Травести-дива Монро стала ведущей «Зіркового шляху» на канале «Украина»

27 января в 9:30 на канале «Украина» стартует новый сезон программы «Зірковий шлях». Новой ведущей проекта стала травести-дива Монро. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Для меня честь стать ведущей «Зіркового шляху». Кстати, первый выпуск проекта вышел 5 лет назад, 13 января, в мой день рождения. Я не ожидала, что мне предложат роль в утреннем эфире. Уверена, что с моим появлением «Зірковий шлях» приобретет новый вкус. Я, как специя, которую добавляют к блюду. Наше трио — некий энергетический утренний коктейль», – делится ожиданиями Монро.

Ведущий «Зіркового шляху» Тимур Мирошниченко убежден, что откровенная и стильная Монро в студии «Зіркового шляху» произведет на зрителей яркое впечатление: «Собственная жизненная позиция, внутренняя сила, экспрессия, временами экстравагантность, которые есть у Монро, не оставят никого равнодушным».

С сентября 2019 года травести-дива ведет в «Зірковому шляху» авторскую рубрику «В пику від Монро», где «без купюр» обсуждает звезд и актуальные события шоу-бизнеса. По сообщению пресс-службы, за полгода в эфире рубрика стала одной из самых рейтинговых и в новом сезоне продолжит выходить в «Зірковому шляху», а травести-диву творческая команда проекта пригласила в основной состав ведущих.

«Зірковий шлях» – это гораздо больше, чем развлекательная программа о звездах. Это жизненная позиция современного, сильного и уверенного в себе человека. А ведущие «Зіркового шляху» – это всегда интересные личности с собственными жизненными позициями и уникальным жизненным опытом. Именно поэтому с нами Монро! Звезда, которая все время вынуждена бороться со стереотипами, но несмотря на это уверенно идет к цели и имеет свою армию поклонников и почитателей», – прокомментировала креативный продюсер канала «Украина» Дарья Дайниченко.

По словам руководителя программы Марты Середы, уже записаны несколько выпусков программы с обновленным составом ведущих: «Новое звучание и значение приобретают диалоги ведущих, ведь Монро имеет свой взгляд на события в шоу-бизнесе и причастных к нему звезд. Часто это может приводить к спорам с Аленой и Тимуром, и именно в такие моменты наиболее полно раскрываются все ведущие, появляется еще больше мыслей, больше обзоров на то или иное событие/звезду/тренд в шоу-бизнесе».

Программа «Зірковий шлях» будет входить в эфире телеканала «Украина» по будням в 9:30.

Фото: «Украина»

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