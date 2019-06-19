СуперЖінка
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⚡🙅‍♀️ ТЕТ раскрыл подробности нового реалити-шоу о «суперженщинах»

от Telekritika
От Telekritika 131
Главная Новости ⚡🙅‍♀️ ТЕТ раскрыл подробности нового реалити-шоу о «суперженщинах»

Канал представит новое реалити-шоу в августе. Съемки первого сезона уже окончены, так что вещатель смело поделился подробностями формата.

Как сообщают авторы проекта, подобного еще не было на ТВ-рынке, формат новый и уникальный, придуман телеканалом ТЕТ. Не зря реалити называется именно «СуперЖінка» миллионы женщин мечтают быть для своих мужей идеальными женами.

Правила шоу просты: четыре девушки, которые находятся в длительных отношениях, приходят в гости по очереди друг к другу и оценивают, насколько каждая из соперниц тянет на «СуперЖінку», чтобы выбрать победительницу.

Серии будут выходить каждую неделю с понедельника по пятницу. В каждом выпуске телезрители познакомятся с бытом, убеждениями и привычками одной из участниц. Пятничный выпуск телеканал приберег для подведение итогов.

Оценивать конкуренток девушки будут по трем критериям: «Суперхозяйка», «Суперлюбовница» и «Суперличность», но последнее слово остается за экспертом-психологом, который разберет каждую девушку по косточкам и даст независимое заключение.

С личностью психолога телеканал еще выдерживает интригу, но обещает в скором времени познакомить телезрителей с экспертом.

Реалити-шоу стартует в эфире телеканала ТЕТ уже в августе.

Фото: ТЕТ

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