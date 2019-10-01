Телерейтинги: жизнь после «Крепостной» возможна

После того, как на СТБ закончилась «Крепостная», ряд телеканалов зарядили новые сериалы. Телеканал «Украина» запустил 8-серийку «Любимые дети» (IVORY films), которая зашла с весьма неплохими показателями. Еще одна премьера прошла на канале в субботу – 4-серийка «Виражи судьбы» (Star Media). На СТБ вместо «Крепостной» стартовал новый сериал «Выбор матери» (Art Forms production), который, что было прогнозируемо, собирал доли куда скромнее. На «Интере» в прайме будней прошла премьера нового сезона собственной докудрамы «Вещдок. Особый случай» («07 продакшн»). «1+1» снова занимает вечерний прайм будней четвертым сезоном «Сватов», а в прайме субботы вышел новый выпуск «Вечернего квартала». «Новый канал» укомплектовал прайм будней новым сезоном «Кто против блондинок» и абсолютно новым шоу «Дети против звезд». Какие показатели собрали эти и другие проекты, читайте в нашем еженедельном обзоре телерейтингов.

Развлекательные и политические шоу

«1+1»

В воскресенье на «1+1» прошел шестой выпуск нового сезона «Танців із зірками» (21:00): после падения на пятом выпуске (17,8%/13,7% по аудитории 18-54, 50k+/18-54, неделей ранее – 20,5%/17%) шоу пока остается на том же уровне – 17,5%/14,9%. Увы, топ дня только по аудитории 18-54 (50k+).

Новый выпуск «Лиги смеха» (20:20) продолжает сохранять аудиторию – 13,3%/15,5% по 18-54/18-54 (50k+), продолжение (22:30) – 14,4%/14,5% . В субботу выпуск «Вечернего квартала» (21:30) собрал 13,8%/15,3%, чуть больше, чем было неделей ранее (13,3%/12,9%). Новый сезон «Світського життя» (суббота, 23:20) продолжает немного сдавать – 10,1% по 18-54 (50k+) и 11,3% по 18-54, после – 8,8% и 10,4% соответственно. Утром в субботу продолжается второй сезон реалити «Громада на мільйон» (11:20), немного набирает по сравнению с провалом предыдущей недели – 6,2%/5,7% (неделей ранее – 3,9%/5,6%). В ту же субботу программа «Рассмеши комика. Дети» (18:30) выдала 7,3%/6%; а «Украинские сенсации» (20:20) – 7%/6,8%.

Благодаря «Сватам» вертикальная линейка вечерних программ продолжает выдавать весьма удачные цифры. По будням новый сезон программы «Гроші» (понедельник, 22:50) немного сдал – 10,7%/9,7% (было 12,3%/10,2%). Во вторник реалити «Міняю жінку» (22:40) в целом на том же уровне – 13%/12,2% (было 14,7%/10,9%). В среду отлично растет «Мир наизнанку» (22:50) – 16,8%/16,6% (было – 13,5%/10,1%) основной выпуск и 11,4%/11,3% повторный (23:50). Политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) тоже набирает – 12,3%/10,4% (против 8,7%/7,4%).

Утром будней таблоид «Жизнь знаменитых людей» (09:30) теперь идет двойным выпуском (премьерный + повтор) и продолжает демонстрировать отличный результат: 12,3%/13,8% в понедельник, во вторник – 13,7%/12,6%, в среду – уже 14,4%/15,9%, в четверг – 11,3%/12,7%, в пятницу – 11,5%/10,7%.

«Интер»



В 16:00 вторника – пятницы продолжается новое ток-шоу «Роман с Ольгой». Показатели остаются ниже среднего: во вторник программа собрала 4%/3,7% по 18-54/18-54 (50k+); в среду – уже 3,2%/4,5%; в четверг – 4,8%/3,2%; в пятницу – только 3,3%/4,8%. В этом же слоте в понедельник проект «Жди меня» (15:50) собрал 3,7%/3,1% (ранее – 2,4% по обеим аудиториям).

Так же нестабильно с резкими падениями идет «Полезная программа» (10:00, вторник – пятница): во вторник – 3,2%/4,7%; в среду – 2,7%/2%; в четверг – 3,1%/2,2%; в пятницу – 3,8%/3,9%.

В прайме субботы новый выпуск талант-шоу «Круче всех» (20:30–22:30) собрал так же, как и неделей ранее, — 4,2%/3,2%. В воскресенье утром (10:00) «Орел и решка» – 4,2%/6%, на повторном выпуске – 3,8%/6,4% (неделей ранее было 8,3%/9,7% и 7,4%/8,7% соответственно).

СТБ

В понедельник реалити «Хата на тата 8» (19:00) выхватило примерно те же доли: 10,3%/10,4% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее – 10,2%/8,7%); реалити «Невеста для папы 2» на том же уровне – 6,3% по обеим аудиториям (неделей ранее – 6%/6,9%); «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) в среду – средние 10,6%/8,6%; «Зважені та щасливі 9» чуть теряют – 6,1%/7%; в пятницу «МастерШеф» (19:00) тоже чуть теряет – 6,7%/8,5%.

В субботу утром программа «Зважся!» (10:00) заметно просела – 6,4%/8,3% (было 9,1%/8,7%). Вечером в субботу прошел третий выпуск нового сезона шоу «Х-Фактор» (19:00). Шоу продолжает терять показатели 10,9%/11,5% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее – 12,3%/13,9%). Даже близко не топ дня по любой аудитории.

В воскресенье утром в 9:00 второй выпуск кулинарной программы «Проснись с Эктором» продолжает шатать из стороны в сторону – 7,7%/10,4% (8,1%/8,6%). В 20:00 остаются неплохими показатели у ток-шоу «Один за всех» – 11,3%/10,1%; «Я стесняюсь своего тела» (21:00–00:20) продолжает набирать – 11,6%/8,6% (против 10,1%/7,2%).

ICTV

«Дизель Шоу» (20:10) продолжает дайджесты, но остается однозначным топом пятничного прайма: начало с 13,3%/13,9% по 18-54/18-54 (50k+), потом (21:40) поднялось до 15,1%/16,6%.

В понедельник поздно вечером «Свобода слова» без Савика Шустера (понедельник, 22:20) прошла на том же скромном уровне – 3,8%/3,7%. В будничной линейке (20:20–20:30) программы идут все еще ниже среднего, но аудиторию удерживают: в понедельник «Больше чем правда» – 5,8/5,4%; во вторник «Гражданская оборона» – 8,1/9,1%; в среду «Секретный фронт» – 6,5/7,4%; «Антизомби» в четверг – 6,4%/8,6%.

«Новый канал»

Во вторник в 19:00 стартовал второй сезон шоу «Кто против блондинок?», пока не очень успешно – 6,9%/7,5% по 18-54/18-54 (50k+). В среду состоялась премьера новой передачи «Дети против звезд» (19:00) – 8,5%/9,8%.

В четверг весьма успешно прошло шоу «Хто зверху?» (19:00) – 12,3%/12,4%. Дайджест «Хто зверху?» в предпрайме вторника – четверга (17:10) сдает: вторник – 7,9%/6,5% по 18-54/18-54 (50k+), среда – 6,5%/6,3%, четверг – 8,1%/8,2%.

Во вторник ниже среднего по каналу остается новый сезон «Варьятов» (21:00) – 5,5%/6,6%; в среду то же самое происходит с Improv Live Show (21:00) – 5,4%/6%. В четверг в 21:00 набрала «Шалена зірка» – 8%/9,1%.

В пятницу продолжился новый сезон «Топ-модели по-украински» (19:00–21:40), но тоже ниже среднего по каналу – 4,7%/7,6%. После второй сезон шоу «Эксы» (21:40) на том же уровне – 6,1%/7,9%.

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 20:00) наращивает по сравнению с прошлой неделей: начало с 13,6% по 18-54, во вторник упало до 12,1%, в среду поднялось до 13,2%, четверг – 11,9%, пятница – 11,7% (неделей ранее показатели были около 10%). По аудитории 18-54 (50k+) ситуация хуже – в пределах 8,7–11%. «Свобода слова Савика Шустера» (пятница, 21:00) остается на том же скромном уровне – 6,1%/5,5% по 18-54/18-54 (50k+). «Главная тема» (суббота, 20:00) – 10,6%/12,3%.

Ночная линейка программ будней показала небольшой рост. Продолжается новый сезон программы «Контролер» (вторник, 23:20) и немного наращивает – 10,3%/10,4% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее – 9,1%/8,5%). Программа журналистских расследований «Громкое дело» в среду (23:20) – 11,8%/8,9% (неделей ранее – 10,6%/10,2%). Так же и «По следам» в четверг (23:20) наращивает – 11,6%/10,8% (неделей ранее – 7,3%/5,8%).

Программа «Звездный путь» (будни, 09:30), несмотря на конкуренцию с «ЖВЛ» на «Плюсах», держится в пределах 10–11,8% по аудитории 18-54 и получше по аудитории 50k+ – в пределах 12,6%–13,8%.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья немного стабилизровался 10-й сезон «ПроФутбола» (23:00) – 4,4% и 2,7% по 18-54/18-54 (50k+) против 3,3% и 1,7% неделей ранее. В тот же день прошла трансляция футбольного матча «Динамо» (Киев) – «Днепр-1» (Днепр) (16:50) – 5,9%/4,5%. Программа «Затерянный мир» (вторник – пятница, 17:20) демонстрирует разные показатели изо дня в день – начал с 2,4% по обеим аудиториям, в среду поднялся до 5,8%/4,3%, четверг – 4,5%/3,1%, пятница – 6,6%/2,9%.

ТЕТ

Реалити-шоу «СуперЖінка» (понедельник – пятница, 19:00) остается ниже среднего по каналу, теряя с течением недели: в понедельник – 3,3%/3,6% по 18-54/18-54 (50k+), вторник – 2,1%/2,4%, среда – 1,9%/2,1%, в четверг 2,9%/1,9%, в пятницу – 2,5%/2,3%. «Игры приколов» в понедельник (22:10) взяли 3,9%/3,8% (против 3,5%/2,9% неделей ранее).

Сериалы

СТБ

Второй сезон «Крепостной» закончился, а с ним подошло концу и доминирование канала в вечернем прайме будней. На смену пришел сериал «Выбор матери» (21:00, понедельник – четверг, по две серии), но он таким успехом похвастаться не может. Понедельник: первая серия – 9,3%/7,7% по 18-54/18-54 (50k+), вторая – 11,7%/9,4%. Вторник: первая серия – 8%/7,6%, вторая – 9,4%/8,5%. Среда: первая серия – 8,2%/6,9%, вторая – 9,9%/8,5%. Четверг: первая серия – 7,2%/6,8%, вторая – уже лишь 6,7%/6,4%.

«1+1»

В вечернем прайме будней канал продолжил повторы сериала «Сваты-4» (понедельник – четверг, 20:50), который после того, как прекратилась острая конкуренция с «Крепостной», воспрянул. Понедельник сериал начал с 12,4%/9,9% по 18-54/18-54(50k+), закончил с 16,2%/14%. Во вторник поднялся до 14,6%/12,9% и 18%/16,3%; в среду собрал 13,8%/13,3% и 17,9%/17%; в четверг поднялся до 14,1%/13,5% и 21,2%/20%.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10) немного набирает: в понедельник – 12,3% по 18-54, 13,3% – во вторник, 11,8% – в среду, 9,5% – в четверг, 10,8% – в пятницу. «Величественный век» (понедельник – пятница, 14:10) прошел со следующими показателями: 12,2% – в понедельник, 11,1% – во вторник; 12,2% и 10,1% – в среду и четверг; 9,6% – в пятницу.

«Новый канал»

Сериал «Подорожники» (понедельник – четверг, 22:00) немного оправился после падения, но все равно показатели многосерийки весьма скромны – начал с 4,1%/5,7% по 18-54/18-54 (50+), вторник – 3,8%/3,6%, в среду упал до 2,7%/3,9%, четверг – 2,9%/3,2%. Неделей ранее был в пределах 2,1–3,8%.

ICTV



Сериал «Вскрытие покажет» (понедельник – четверг, 21:30) – начал с 6,6%/7,7% по 18-54/18-54 (50+) в понедельник, вторник – 7,4%/8,2% (вторая серия 6,9%/7,6%), в среду – 5,1%/7,1% (вторая серия 6,4%/8,8%), четверг – 6%/8,7% (вторая серия – уже 8,9%/10,2%).

«Украина»

В вечернем прайме состоялась премьера сериала «Любимые дети» (21:10, по две серии): понедельник – средний 13,8% по аудитории 18-54, вторник – 13,2%, среда – 14,4%, четверг – 15,6% (пиковый момент – 17,5% в пятницу). В субботу сериал повторили (09:10–17:00), средний показатель – 13,9%. Сериал «Почта» (18:00, будни) немного сдал, в пределах 6,4–10,5%, неделей ранее ниже 8% не опускался.

В предпрайме будней докудрама «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00) собрала в пределах 9,1–12,6%.

В субботу прошла премьера 4-серийной мелодрамы «Виражи судьбы»: начала (17:00) с 16,3% по 18-54, вторая серия – 14,6%, после перерыва (21:00) упала до 11,7%, но закончила уже с долей 15,2%. В воскресенье с утра сериал повторили (09:30–13:20): средний показатель 14,9%. Ночью в субботу прошел повтор телефильма «Игра в любовь» (23:00) – средний 12,2%.

В воскресенье днем канал повторил 4-серийку «Наступит рассвет» (13:20–17:00) – средний 14,9%. Дальше прошла 4-серийка 2019 года «Референт»: начала (17:00) с 14,8% по 18-54, вторая серия – 14,4%, после перерыва (21:00) упала до 11,1%, закончила с 12,3%. Далее прошел повтор телефильма «Перекрестки» (22:50) – средняя доля 11,8%.

«Интер»

В прайме будней (21:00) на новый сезон зашла докудрама «Вещдок. Особый случай», новые выпуски собирают в пределах 3,6%–5,5%. Днем регулярный «Вещдок» (вторник – пятница, 14:10–16:00) собирает 1,5%–6,7%. Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (будни, 22:10–23:50, по два выпуска) – в пределах 4–9,1%.

«2+2»

В вечернем прайме будней продолжился сериал «Ментовские войны. Харьков 2» (19:30, повторная серия + новая серия): понедельник начался со средних 5,1%/5,8% (18-54, 50k+/18-54), четверг закончился с 7,8%/7,4%. Американский сериал «Касл» (21:30) понедельник начался со средних 4,9%/5,1% (18-54, 50k+/18-54), четверг закончился с 4,5%/6%.

НТН

В вечернем прайме будней по-прежнему скромно идет сериал «Читающий мысли» (19:30–22:00, по три серии) – в пределах 0,7–2%. Кроме того, канал показывает первый сезон «Настоящего детектива» (понедельник – четверг, 22:00) – увы, но только в пределах 0,1–0,7%.

Кино

Вечер субботы «Новый канал» начал с мультфильма «Ваяна» (17:30) – 10,9% по 18-54. Потом – «Путешествие к центру Земли» (19:20) с 10,9% и «Путешествие-2. Таинственный остров» (21:00) – 14,3% (топ субботнего прайма). «Глушь» (22:50) – 11%, «Байбаймэн» (00:20) – 9,4%. В воскресенье показали «Послезавтра» (18:50) – 14,3%, «Погоня за ураганом» (21:00) – 10,2%, «Против шторма» (22:50) – 6,5%.

На ICTV в субботу прошли следующие фильмы: «Семейное ограбление» (17:10) – 7,9% по аудитории 18-54, «Сикарио» (19:10) – 9,5%, «Сикарио. Против всех» (21:20) – 9,7% и «Глубоководный горизонт» (23:30) – 8,3%. В воскресенье в пик-прайме прошел фильм «Рэд» (20:40) – 11,8% (зато по 18-54 (50k+) 14,4%, второе место топа дня после «Танців із зірками») и «Рэд-2» (22:40) – 13,2%/16,2%.

На «Интере» в прайме воскресенья прошли французские комедии: «Мадам» (18:00) – 1,5%; «Прогулка по Бангкоку» (20:30) – 1,7%. Вечер закончил советский фильм «Формула любви» (22:00) – 1,4%.

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме выше среднего по каналу получил фильм «Один дома 4» (21:00) – 5,4% по 18-54, а после него «Дальняя дорога» (22:40) – 3,4%.

В прайме пятницы на «2+2» показали сериал «Перевозчик» (19:30–23:20) – средний 6,8%, а потом фильм «Гость» (23:20) – 8,1%. В прайме субботы прошли следующие фильмы: «Подстава» (18:20) – 3,6%; «Ее звали Никита» (20:00) – 2,6% (по 18-54 – 4,6%); «Урок выживания» (22:20) – 2,9% (по 18-54 – 4,1%). В прайме воскресенья фильм «Гнев» взял 4%/3,1% (по 18-54/18-54, 50+); «Леон-киллер» (20:50) – уже 4,2%/3,4%.

Итоговые новости

В воскресенье, как обычно, прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30) – 13,1%/13,5% по 18-54/18-54 (50+). «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00) с 12,8%/11,9%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:50) с 11,4%/12,5%, закончили после рекламного блока (19:50) с 11%/13,6%. «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00–21:30) – только 3,7%/3,3%.

Фото: СТБ