Телерейтинги: война сериалов – «Папик» бьет всех

В прайме будней на «Интере» прошла премьера нового сериала «По разным берегам» (16 серий), а на СТБ в этом же слоте – премьера 16-серийки «Я все тебе докажу». Оба сериала производства «Киевтелефильма» Валентина Опалева продемонстрировали весьма скромные показатели телесмотрения. Выдержать сериальную конкуренцию «Папика» было не под силу даже «Псу». В среду ICTV пожертвовал повтором «Пса» ради показа документального фильма «Фронт 14/19», приуроченного ко Дню вооруженных сил – 10,7%/8,9%. Этот же фильм, но в ночном слоте, показал и канал «Украина». В прайме воскресенье в эфире «Украины» вышла премьера четырехсерийного телефильма «Семья на год» от «Квартала 95». «1+1» в воскресенье в 21:10 зарядил телепремьеру украинского фильма «Приключения S Николая». В субботу утром «Интер» удивил патриотически настроенных телезрителей премьерой документального проекта собственного производства «Таисия Повалий. Сегодня и навсегда», а вечером – концертом певицы к ее 55-летию. В воскресенье днем на «Интере» зашла премьера 12-серийной итальянской драмы «Отель „Империал“».

Общий топ

«Плюсы» еще больше нарастили благодаря «Папику». После резкого роста К1, НТН и «Пикселя» неделей ранее – они также резко просели на прошлой неделе. Зато в третьей пятерке выделился крупным ростом «Enter-фільм», подняв свои доли на треть.

В прайме отрыв «1+1» от ICTV стал еще более заметным. Кроме потерь К1, НТН и «Пиксель», стало заметно также проседание показателей «ПлюсПлюс», которые демонстрировали точно такой же рост неделей ранее.

Среди каналов «большой шестерки» «Плюсы» лидировали в дни показа «Папика» — до четверга включительно, после чего лидерство на два дня перехватил ICTV. В воскресенье эстафетная палочка лидерства перешла к «Украине».

Среди топ-программ недели – кварталовские «Папик» и «Семья на год», а также «Дизель шоу», «Кухня» и новости ТСН.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Программы

«1+1»

«Ліга сміху» (пятница, 20:40) продолжает немного терять показатели — 9,6%/11,4% (было 10,4%/11,2%) по аудитории 18-54/18-54 (50k+). Таким образом, «Дизель шоу» теперь уходит вперед с большим отрывом, несмотря на повторы. Второй выпуск нового сезона «Гуднайт_клаб» с Валерием Жидковым в пятницу в 23:00 падает следом — 8,5%/10,3% (было 12,4%/12,8%) по 18-54/18-54 (50k+).

Скромные показатели по-прежнему у «Рассмеши комика» (суббота, 18:30) – 8,3%/8% (было 9%/8,2%); программа «Украинские сенсации» (суббота, 20:20) улучшила результат — 9,8%/9,8% (было 7,8%/8,3%). Дайджест «Вечернего квартала» (суббота, 21:40) чуть набирает, но показатели по-прежнему скромны — 10,3%/11,5% (было 9,4%/9,1%); «Светская жизнь» (суббота, 23:20) ощутимо сдает — 9,5%/11,7% (было 13,4%/14%).

Вертикальная линейка программ будней прошла более удачно. «Гроші» в понедельник (23:00) плюс-минус на том же уровне — 13,4%/11,8% на прошлой неделе против 12,2%/12,5% на позапрошлой, «Дубинизмы» (00:10) сдают, демонстрируя большой разрыв между аудиториями — 10%/5,6%, ранее показатели достигали цифр 10,3%/9,9%. 14 сезон реалити «Міняю жінку» во вторник — 11,7%/11% против 13%/11,4% на позапрошлой неделе. «Мир наизнанку» в среду — 12,5%/13,7% по аудитории 18-54/18-54 (50k+) (было 12,7%/11,2%).

Политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) солидно наращивает и ставит рекорд — 15,2%/17,2% против 11,9%/9,7% ранее. Не удивительно, ведь ток-шоу получило эксклюзив с президентом и прошло сразу после финала рейтингового «Папика». В середине ноября цифры ток-шоу едва достигали 7,5% по целевой аудитории 18-54.

Утром будней тележурнал «Жизнь знаменитых людей» (09:20, премьерный выпуск + 2 повтора) собирал такие показатели по премьерным: во вторник — 10,4%/10,9%, в среду — 12,5%/12%, в четверг — 9,8%/10,2%, в пятницу — 10,6%/8,4%. На позапрошлой неделе — по целевой аудитории 18-54 до 12,7%, по крупным городам — до 14,4%.

«Интер»

По утрам «Полезная программа» (10:00, вторник – суббота) демонстрирует разные показатели день ото дня: во вторник набрала 3%/4,4%, в среду — 5,4%/5,7%, в четверг — уже 7,3%/6,4%, в пятницу — 4,5%/5,3%, в субботу — 5,7%/7,4%.

Выпуск проекта «Жди меня» в понедельник (15:50) приблизительно на том же уровне: 5,6%/3,4% (было 5,5%/3,5%).

Максимальные показатели по 18-54/18-54 (50k+) у праймового будничного ток-шоу «Касается каждого» (18:10-20:00) на прошлой неделе были во вторник — 10,2%/7,4%.

В субботу утром премьера документального проекта собственного производства «Таисия Повалий. Сегодня и навсегда» (11:00) собрала всего 6,5%/6,1%, а вечерний концерт певицы, приуроченый к ее 55-летию (22:00) выхватил всего лишь 4,2% и 4,9%.

Кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота – воскресенье) собрала относительно неплохие 7%/8,5% и 5,3%/6,7%. Утром в воскресенье тревел-шоу «Орел и решка» идет теперь тройным выпуском (10:00, два оригинальные + повтор) и демонстрирует скромные показатели: 4,6%/7,9%, 4,7%/7,6% и 3,6%/5,4%.

СТБ

Реалити «Хата на тата» (понедельник, 19:00) снова сдает — 9,9%/8,2%. Ранее был подъем до 11,9%/10,9%, еще раньше — 8,5%/6% по 18-54/18-54 (50k+). Ток-шоу «Тайны ДНК» (19:10, вторник) продолжают падение — 8,5%/7,8% (было — 9,5%/9,3%).

20-й сезон «Битвы экстрасенсов» (18:50, среда) тоже сдает, падая ниже среднего по каналу – 8,6%/7,8% (было 9,6%/10,5%). «Зважені та щасливі» (18:50, четверг) — 7%/9,1% (ранее — 7,1%/8,4% %). У «МастерШефа» (пятница, 19:00) наблюдается стабильность — 8,5%/9,9% (было 8,9%/9,1%, еще ранее — 8,7%/10,8%).

Субботняя программа «Зважся!» (09:10) на том же уровне — 5%/5,6% (было 5,7%/5,6%). «Х-Фактор» (19:00, суббота) продолжает падение — 8,1%/10,4% (было — 8,9%/12%).

Утренняя кулинарная программа «Проснись с Эктором» в воскресенье в 09:00 — 6,8%/9,1%. Вечером ток-шоу «Один за всех» (20:10, воскресенье) — 12,8%/10,6% против 13,6%/10,6% ранее. Сдает «Я стесняюсь своего тела» (21:10–00:30) — 9,8%/8,4% (было 10,1%/9,3%).

ICTV

В пятницу юмористическое «Дизель шоу» (20:10) показало рост по одной из аудиторий, получив 16,9%/16,7% (было 14,6%/17,7%), на повторном выпуске (21:40) показатели составили 18%/18,7% (было 16,2%/17,6%). Это топ пятницы по обеим аудиториям.

В понедельник в 20:20 продолжился третий сезон проекта «Богач-бідняк». Четвертый выпуск прошел на том же уровне — 8,1%/8,2% (было 8,3%/7,8%, еще раньше — 9,7%/11,4%). Во вторник «Гражданская оборона» (20:20) – 7,2%/8,8% (было 8,1%/9,4%); в среду — «Секретный фронт» — 7,5%/8,3% (было 8,7%/10%); в четверг «Антизомби» – 6,8%/8,6% (было 7,8%/8,1%).

Политическое ток-шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:40) наращивает — 8,1%/7,2% (неделей ранее — 5,4%/5%).

Новый канал

Десятый сезон «Ревизора» (понедельник, 19:00) на том же уровне 5,7%/6% (было 5,3%/5,5%). Теряют «Страсти по Ревизору» (21:50): 4%/4,2% (было 5,4% по обеим аудиториям). Следом за ними падает и дайджест «Тайного агента» (23:50) — 3,9%%/2,8% (было 7%/4,2%). Новое тревел-шоу «Le маршрутка» (18:00) чуть набирает — 7,4%/6,4% (было 6,2%/6,8%).

У «Кто против блондинок?» (19:00, вторник) наблюдается стабильность с легким ростом – 7,1%/6,6% (ранее — 6,4%/6,2%). Шоу «Дети против звезд» (19:00, среда) — 8,3%/7,7% против 8,4%/8,6% ранее. «Хто зверху?» (19:00, четверг) остается выше среднего по каналу – 11,1%/9,3% (было 10% по обеим аудиториям).

Четвертый сезон «Варьятов» (21:00, вторник) — 6,4% по обеим (было 8%/7,3%, ранее — 7,1%/6,1%). Improv Live Show (21:00, среда) сохраняет позиции: 5,6%/6,9% против 5,8%/7% ранее. «Шалена зірка» в четверг в 21:00 — 8,4%/7,1% (было 7,3% по обеим аудиториям).

«Топ-модель по-украински» (19:00–21:40, пятница) начинается разъезжаться в разные стороны по разным аудиториям — 4,9%/7,6% против 5,6%/6,8% ранее.

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 19:50) демонстрирует отличный рост по целевой аудитории, по крупным городам – на том же уровне. Понедельник: 16,5%/11,2% по 18-54/18-54 (50k+), во вторник – 21,2%/12,4%, в среду – 16,6%/10,2%, в четверг – 17,3%/9,8%, в пятницу – 13,4%/9,3%. Неделей ранее показатели по 18-54 были в пределах 13,4–17,3%, по 50k+ — 9,3 – 12,6%.

Политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50, пятница) снова сдает — 6%/6,3% против 8,3%/6,4% неделей ранее. «Главная тема» (суббота, 19:50-20:50) на том же уровне – 10%/9% (было 10,2%/8,2%).

Скромные показатели демонстрируют также программы вертикальной линейки будней. Программа «Контролер» (вторник, 23:20) продолжает сдавать — 8,8/6,2% (было 11,6/6,7%). Вместо «Громкого дела» в среду (23:30) показали документальный фильм «Фронт 14/19» – 6,2%/4,4%. «По следам» в четверг (23:20) – 6,9%/4,3% (было 7,7%/6,8%).

Утренний тележурнал «Звездный путь» (будни в 09:30, свежий выпуск + повтор) старается создавать конкуренцию «Жизни известных людей», но получается не очень: по аудитории 18-54 цифры колеблются в пределах от 7,8% до 9,7%, по аудитории 18-54 (50k+) – в пределах 7,9%–13,2%.

«2+2»

Будничная программа «Затерянный мир» (вторник – пятница, 17:10-17:20) на том же уровне ниже среднего по каналу — 3,2–3,9% по 18-54 и 3,4–4,5% по крупным городам. Напомним, на позапрошлой неделе во вторник самые высокие показатели проекта составляли 4,4%/5,3%.

Трансляция матча Чемпионата Украины по футболу между «Динамо» и «Десной» в воскресенье, 15 декабря, в 13:50 собрала 4,3%/3,7% по 18-54/18-54 (50k+).

10-й сезон «ПроФутбол» (23:00, воскресенье) на уровне позапрошлой недели — 2,8%/2,4% (было 3,4%/2,2%).

ТЕТ

«4 свадьбы» (по будням 19:10) продолжают сдавать. Самые высокие показатели проект о женитьбе получил в среду — 3,1%/3%. В остальные дни доли проекта были еще ниже — опускались до 1,1%.

«Игры приколов» в субботу (22:10) чуть подтянули свои показатели — 2,8%/2,7% против 2,2%/2,1% неделей ранее.

Сериалы

«1+1»

Сериал «Кухня» по-прежнему выходит в вечернем прайме по две серии. В понедельник начал с 12,3%/15%, ко второй серии в 21:10 показатели поднялись до 14,1%/16,1%. В последующие дни сериал немного сдал, опустившись во вторник до 10,1%/11,4%, но закончил неделю с 13,1%/14%.

А вот сериал «Папик» (первая серия — в 21:10, вторая — 22:20) уже совершил рейтинговый прорыв неделей ранее, после чего начал покорять новые вершины. Первая серия в понедельник получила 19%/22,7% по аудитории 18-54/18-54 (50k+), вторая — 21,6%/23,8%; во вторник — 19,1%/21% и 21%/24%; в среду — 19,5%/23,4% и 22,2%/27,5%; финальная серия в четверг собрала 22,5%/22,7%. Таким образом, сериал практически всю неделю находился в топе дней по различным аудиториям.

Турецкий сериал «Великолепный век» (понедельник – пятница, 15:20): 10,8% по 18-54 – в понедельник; 9,4% – во вторник; 8,7% – в среду; 9,3% – в четверг; 10% – в пятницу. В предпрайме будней еще одна турецкая драма «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10-19:30) собирала стабильные для себя показатели: 10,9% по 18-54 – в понедельник; 10,2% – во вторник; 10% – в среду; 9,1% – в четверг; 10,1% – в пятницу.

Новый канал

Второй сезона «Домика на счастье» (со вторника по пятницу с 22:00 до 23:00) продолжает демонстрировать весьма неплохие показатели, несмотря на повтор. Самые высокие показатели сериала были в четверг — 7,2%/4,9%. В другие дни – в пределах 4-6%.

Молодежный серил «Новенькая» (в пятницу в 11:40, одна повторная серия + 4 новые серии): начал с 7,1%/4,3%, поднялся до 7,2%/6,5%, закончил с 6,1%/4,9%.

Повтор «Секретных материалов» во вторник – четверг (11:40-16:00) собирает скромные 3-4,9%.

ICTV

Повтор четвертого сезона «Пса» (21:30) потеснился из топов будней из-за «Папика» в этом же слоте на «1+1». Но идет все еще хорошо, ядро своей аудитории сериал не теряет. В понедельник он стартовал с показателями 14,2%/13,9%, во вторник – 14%/14,7%, в четверг — 12,2%/12,5%. В среду вместо него вышел документальный фильм «Фронт 14/19» — 10,7%/8,9%.

«Украина»

В вечернем прайме на позапрошлой неделе телеканал запустил премьеру 16-серийной драмы «Наследники». На прошлой неделе она продолжилась и пришла к финалу. Понедельник: первая серия — 11,6%/8,8% (18-54/18-54, 50+), вторая серия – 11,1%/8,9%. Вторник: первая – 13%/8,6%, вторая – 12,7%/9,6%. Среда: первая – 11,3%/8,5%, вторая – 13,5%/9,9%. Четверг: первая – 10,8%/8,4%, финальная – 11,4%/9,4%.

Показатели детективного сериала «Выходите без звонка» (18:00, понедельник – пятница) остаются ниже средних показателей по каналу. Так, на прошлой неделе цифры сериала колебались в пределах от 8,2–9,7% по аудитории 18-54. Напомним, на позапрошлой неделе было от 8,8% до 10,4%. В крупных городах заметен рост — 9–12% (было от 8% до 10,8%).

Докудрама «Реальная мистика» (понедельник – четверг, 16:00–18:00) демонстрирует день ото дня разные показатели в приделах 10–14,5%. Докудрама «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00) – в пределах 8,3–13,7% по 18-54, в пределах 11,1–12,7% по 18-54 (50k+).

В прайме субботы повторили четырехсерийку 2019 года «Не смей мне говорить «Прощай!»» (17:00-23:10, с перерывом на новости и «Главную тему»): первая серия собрала 11,6%/9,6%; вторая – 11,9%/9,3%; третья – 11,6%/9,1%; четвертая – уже 15,3%/11,8%. В воскресенье прошел повтор сериала «Из прошлого с любовью» (с 12:30 до 17:10). Самые высокие показатели были в 15:50 — 17,3%/14,8%.

Вечером прошла премьера 4-серийного телефильма «Семья на год» (с 17:10 до 23:00 с перерывом на «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой»). Первая серия собрала 18,4%/17,3%; вторая – 19,3%/18,3%; третья – 16,3%/13,9%; четвертая – уже 20,8%/17,9%. После чего повторили 4-серийку «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь» — начала в 23:00 с 18,2%/15,7%, закончила 02:50 с 15,9%/13,3%.

СТБ

На прошлой неделе канал запустил премьеру сериала «Я все тебе докажу» от «Киевтелефильма» с понедельника по четверг в 21:00 (по две серии).

Первая серия в понедельник взяла 6,1%/6,6%, вторая — 6,9%/6,6%. Во вторник первая серий собрала 6,1%/6,2%, вторая — 6,2%/6,8%. Первая серия в среду получила 7%/7,1%, вторая — 7%/6,9%. В четверг — 6%/7,2% и 7,3%/7,8%.

«Интер»

В прайме будней в 21:00 (в одно время с сериалом «Я все тебе докажу» на СТБ) прошла премьера нового сериала «По разным берегам» от того же «Киевтелефильма» с весьма скромными показателями: первая серия – 4,4%/3,5%, вторая – 5,2%/3,7%, третья – 5,3%/4,3%, четвертая – 5,5%/2,9%. «Интер» здесь не только проиграл СТБ, но и, очевидно, что даже «Страсти по Зинаиде» («Киевтелефильм») неделей ранее в том же слоте набирали чуть больше.

Французский сериал «Знакомство с родителями» (по будням первая серия — в 11:00, вторая — в 12:20) по целевой аудитории (18-54) колебался от 1,6% до 4,4%. По крупным городам — от 1,6% до 3,4%. Британский сериал «Дамское счастье» (13:30, вторник – пятница) – в пределах только 1,8-4,3%.

Докудрама «Вещдок» (14:30, вторник – четверг, два выпуска) — в пределах 2,8 – 7,6%. «Вещдок. Особый случай» (по будням, 16:20): в пределах от 4,7% до 6,4% (было от 4,6% до 6,7%, аудитория 18-54).

Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (будни, 22:10 – 23:50, по два выпуска) – в пределах 3,4 – 8,7%.

В воскресенье днем канал прошла премьера 12-серийной итальянской драмы «Отель „Империал“». За раз канал показал сразу 6 серий (13:00-20:00), собрав 2,5–3,5% по 18-54 и 3,7–5,4% по 50+.

ТЕТ

В прайме будней скетчком «Однажды под Полтавой» (20:00) собирал в приделах 3–5%; скетчком «Танька и Володька» (21:00) – 1,6– 4%. Повтор свежего скетчкома «Короли палат» (понедельник – четверг, 22:00): по аудитории 18-54 колеблется от 1,6% до 2,7%.

НТН

В вечернем прайме будней американский процедурал «Читающий мысли» (19:30 – 21:10, по две серии) – в пределах 0,7–1,4% по 18-54. Шведско-датский криминальный сериал «Мост» закончился в понедельник на 0,5%/0,4%, со вторника по пятницу в 21:20 зашел на повтор сериал «Хейвен» (по две серии) — по 18-54 в пределах 0,3–1,5%, по крупным городам в пределах 0,4–1,6%.

«2+2»

В вечернем прайме будней стартовал повтор сериала «Команда» (19:20, по две серии) в понедельник сериал стартовал с показателей 4,3%/3,1% и закончил в четверг с 5,2%/5,5%.

Сериал «CSI: Место преступления» продолжает идти марафоном по 4 серии (21:30–01:00) — в пределах 2,6–8,6%.

Кино

На ICTV во вторник в 22:40 канал показал фильм «Преступник» – 13,1%/11,7%; в среду в 22:30 — «Ниндзя-убийца» – 10,6%/9,2%, в четверг — «Одиночка» — 15,3%/14%. В субботу в 19:10 — «Гладиатор» – 11,7%/12,3%; в 22:10 – «Троя» — 11,5%/11%. А в 01:10 — «Легион» с 12,3%/11,2%. В воскресенье прошли: «Робин Гуд» в 20:40 – 11,1%/9,7%; «Помпеи» в 23:30 – 13,5%/12,4%, «Дилер» в 01:20 –14,5%/11,2%.

Новый канал прошелся по фильмам Marvel. «Первый мститель» в субботу в 18:40 получил 10,3%/12%. Сразу после него в 21:00 — «Первый мститель. Другая война» — 9,9%/12%. В воскресенье в 18:00 «Новый» показал ленту «Первый мститель. Противостояние» — 10,1%/10,8%; в 21:00 — «Призрачный патруль» — 10,3%/14,2%; в 22:50 — «Глушь» — уже только 7,7%/8,6%.

«1+1» в воскресенье в 21:10 показал телепремьеру украинского фильма «Приключения S Николая» — неплохие 12,1%/13,6%, а потом — советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию» в 22:40 — всего лишь 9,8%/10,4%.

В прайме воскресенье на «Интере» прошел фильм «Осень в Нью-Йорке» (20:30) – 2,2% и 2,8%; британская черная комедия «Долгое падение» (22:30) — всего лишь 1% и 1,3%.

Итоговые новости

В воскресенье прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30) теряют по 18-54: начали с 12,2%/13,5% по 18-54/18-54 (50+), закончили с 12,6%/14,3%. «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00) набирают: старт с 15,4%/12,8%, а после рекламного блока — 10,8%/9,6%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV на том же уровне: начали (18:50) с 10,3%/11,4%, закончили после рекламного блока (19:50) с 10%/10,3%. Доли «Подробностей недели» на «Интере» в пятницу (20:00): начали с 4,5%/5,3%, закончили с 2,9%/3,5%.

Общий топ телеканалов

Фото: «Квартал 95», «1+1», Новый канал, СТБ, «Интер».

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