📈👁Телерейтинги: «Украина», не падай духом. Зрители переключились на СТБ и «1+1»

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория в феврале.

Сериалы

16 серийная драма «Ничто не случается дважды» вышла на экраны СТБ 11 февраля и буквально сразу захватила лидерство в своем слоте. Первая серия в 20:00 получила средние показатели доли по каналу – 9,6% по аудитории 18-54 и 9,3 (18-54, 50k). В дальнейшем показатели сериала лишь росли. К примеру, уже на следующий день, во вторник, совместная работа киностудии Оксаны Байрак и FILM.UA набрала 12,4% по аудитории 18-54, а ровно через неделю по той же аудитории вовлеченность телезрителей составила 15,8%. Такими успешными показателями, начиная с осеннего сезона, не мог похвастаться еще ни один сериал телеканала СТБ. К примеру, сериалы, вышедшие ранее в этом телесезоне, едва достигали средней доли аудитории, получая успешные показатели лишь при повторах в дневной прайм выходного дня. К примеру, премьера сериала «За витриной» стартовала с показателей доли в 7,5% по аудитории 18-54 (50k) и достигала 10,7% по аудитории 18-54 в выходные (2 и 9 февраля).

«Загадка для Анны», 15-серийный детектив, который выходит на СТБ по пятницам, начиная с 1 февраля, тоже довольствуется достаточно низкими показателями – 6% по аудитории 18-54 (15 февраля, 20:00). 22 февраля показатели сериала упали до 5,1% по аудитории 18-54.

11 февраля на «1+1» стартовал сериал «В воскресенье рано зелье копала», который выходит в прайме в 20:45 с понедельника по четверг. Сериалу совместного производства «1+1» и Star Media по показателям удалось обогнать грантового предшественника – сериал «Маршруты судьбы».

Первая серия «В воскресенье рано зелье копала» взяла 14,3% доли по аудитории 18-54 и 9% по 18-54 (50k). После премьеры показатели сериала стали медленно, но уверенно расти, достигнув в среду (13 февраля) 15,1% по аудитории 18-54 и в дальнейшем вплоть до 21 февраля показатели сериала не падали ниже 13%.

Неплохо на «1+1» продолжают выходить турецкие сериалы. К примеру, если еще в начале февраля «Моя чужая жизнь» собирала не более 9% доли по аудитории 18-54, то в середине февраля показатели возросли до 10% в предпрайме (17:20), а в дневном прайме (15:40) – до 12,6%. Доля сериала «Великолепный век. Новая владычица» остается без изменений – в среднем 8-8,5% по аудитории 18-54. Не взлетает пока повтор второго сезона «Слуги народа» (воскресенье,17:00), довольствуясь в среднем 8% доли.

«Опер по вызову 4» продолжает свой рейтинговый триумф на телеканале «2+2», стараясь вот уже третью неделю удерживать показатели не менее 7% доли по аудитории 18-54. Небольшой спад вовлеченности аудитории в детективный сериал пришелся на 20 февраля, когда показатели по той же аудитории упали до 3,8% (19:30), но уже в четверг вернулся на прежние позиции.

«Новый канал» решил не отставать от конкурентов и запустил повтор первого сезона «Домика на счастье» (22 февраля в 19:00). Показатели сериала пока средние по каналу – 9,4% по аудитории 18-54 (50k).

Если сравнивать, с каким успехом стартовал сериальный сезон на «Украине», то сейчас можно смело констатировать его закат. К примеру, 8-серийный сериал «Дорога домой», который стартовал на «Украине» 11 февраля, получил лишь 10,6% по аудитории 18-54 и 8% по 18-54 (50k). В дальнейшем показатели сериала выше не стали, опустившись даже ниже средней доли по каналу. Не зашел и сериал «Криминальный журналист» (21:00), который вышел на экраны «Украины» 18 февраля. Премьера первой серии набрала 9,1% по 18-54 (50k). Такой провал, скорее всего, связан с тем, что целевая аудитория сериального производства «Украины» разделилась между новыми продуктами СТБ и «1+1», которые выходят в прайм практически в одно время.

Телешоу

«Новый канал»

С 18 февраля стартовала неделя премьер на «Новом». Так, первый выпуск «Ревизор: магазины» (19:00) получил 7,2% доли по аудитории 18-54 (50k), следом за ним расположилась премьера «Тайного агента» (20:50) – 6,5%. Во вторник, 19 февраля, на «Новом» вышли «Аферисты в сетях» (21:00) и тоже с достаточно низкими показателями – 6,3% по 18-54 (50k). Не взяли и «Заробітчани», получив 6,7% (19:00).

20 февраля на «Новом» запустился проект «Подиум» Friends production и тоже пока с достаточно низкими показателями – 4% по аудитории 18-54 и 5,6% по 18-54 (50k).

«1+1»

На «1+1» с традиционным успехом выходит «Голос країни 9» (воскресенье, 21:00) – 18,9% по 18-54 (50k) (17 февраля) и 20,7% (24 февраля). Кстати, после того, как стало известно о том, что Владимир Зеленский собрался в президенты, рейтинг его проектов, которые из сезона в сезон приносили успех «Плюсам», стал стремительно падать до рекордных показателей – ниже средней доли по каналу. Так, пятничные выпуски «Лиги смеха» (20:30) упали до 9,6%, если сравнивать с осенним сезоном, когда в среднем проект набирал от 12-16%. Не заходят особо и «Игры приколов» (22:40) – 6,7% по аудитории 18-54 (50k). Не набирает и субботний «Вечерний квартал». К примеру выпуск от 16 февраля в предпрайме (16:40) взял 10,3% доли по аудитории 18-54 (50k) и уже 23 февраля сдал позиции, упав до 7,7%. Куда хуже обстоят дела у «Рассмеши комика» (проект также выходит по субботам в 18:30). Несмотря на прайм, 16 февраля выпуск смог взять лишь 3,7%, а 23 февраля – 4,1% (18-54, 50k). Подчеркну, что такие показатели для «Плюсов» являются рекордно низкими и скорее всего приведут к закрытию проекта.

К середине февраля проект «Украинские сенсации» (суббота, 20:30), который еще в конце января приносил 11% доли для «1+1», сегодня тоже сбавил обороты, получив 16 февраля 6,7% доли и 6,8% 23 февраля (18-54, 50k).

Небольшой взлет наблюдается в эфире «Право на владу» (четверг, 22:45). К примеру, 14 февраля в четверг показатели программы установили рекордные 9,1% по аудитории (18-54, 50k) и 11,2% по 18-54. Через неделю доля проекта немного упала, и уже 21 февраля показатели политического ток-шоу, кажется, снова вернулись в свое русло – 7,6% (18-54, 50k).

СТБ

С начала февраля на экраны СТБ вышли новые выпуски «Следствие ведут экстрасенсы» (премьерные истории: понедельник и вторник в 19:00, воскресенье в 19:00) и «Один за всех» (по воскресеньям в 21:00). Детективные истории при участии экстрасенсов собирают пока в среднем около 8% доли по аудитории 18-54 (50k), по 18-54 показатели немногим выше – в среднем достигая 11% доли. У «Один за всех» история аналогичная. К примеру, последний выпуск от 24 февраля набрал 10% по 18-54(50k) и 12,6 по 18-54.

ТЕТ

18 февраля на ТЕТ стартовала премьера «Богини шопинга» – еще одного проекта производства Friends production. За неделю премьеры доля проекта пока не поднималась выше 4% по аудитории 18-54(50k) – премьера стартовала с 3,6%, а к пятнице, 22 февраля, доля упала до 2,7%.

ICTV

Пятничные выпуски «Дизель Шоу» (21:20) держатся пока стабильно, не достигая и близко осенних показателей, превышающих 20% доли. Так, выпуск от 15 февраля получил 9,6% по аудитории 18-54(50k) и 11,1 за выпуск от 22 февраля.

«Свобода слова» (понедельник, 22:20) стала стабильно терять показатели и уже даже не стоит вспоминать, как в начале февраля некоторые выпуски собирали свыше 6% доли. Сегодня у «Свободы» не больше 5%, и это уже превращается в традицию. К примеру, выпуск, в котором политики говорили о том, как обезопасить выборы (11 февраля), собрал 3,6% (18-54, 50k). А дискуссия между министрами и премьер-министром, состоявшаяся 18 февраля, – 4,7%.

«Украина»

22 февраля в 21:00 в пятницу на ТРК «Украина» запустили новый политический проект «Главная тема. Выбор», который будет состоять из девяти программ. Первый выпуск отметился средними показателями – 8,1% по 18-54 и 7,4 по 18-54 (50k).

Национальный отбор на Евровидение

16 и 23 февраля на СТБ и «UA:Першому» одновременно проходили прямые трансляции второго полуфинала и финала Национального отбора на песенный конкурс Евровидение. Второй полуфинал, в котором выбирали 3 финалистов, принес СТБ средние показатели – 10,7% по аудитории 18-54 (50k). На «UA:Перший» по той же аудитории показатели были достаточно низкими – 0,5%. Финал, конечно, принес больше: СТБ показатели возросли до 11,6%, у «UA:Першого» – до 1,6%.