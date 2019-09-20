Телерейтинги: триумф «Крепостной», «Х-фактор» без Олега Винника и еще немного премьер

Старт второго сезона сериала «Крепостная» на СТБ в начале сентября сразу подвинул всех конкурентов по вечернем прайму будней. На минувшей неделе (9–15 сентября) сериал набрал обороты и стал во главе топа смотрений недели. Выдерживают конкуренцию против «Крепостной» разве что, как это ни странно, только «Сваты». Впрочем, «Новый канал» и «Интер» рискнули конкурировать против нее сериалами «Подорожники» и «Не женская работа», которые прошли весьма скромно. СТБ также укомплектовал ежедневную сетку программ в 19:00 запуском нового сезона «Х-Фактора». Кроме того, прошло еще несколько премьер сериалов, телефильмов и передач.

Развлекательные шоу

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 19:50) продолжает оставаться ниже среднего по каналу, и даже немного сдает: начало с 10,7% по 18-54, в среду упало до 7,4%, пятница – 7,8% (неделей ранее показатели были около 10%). По аудитории 18-54 (50k+) ситуация получше – в пределах 11,1–13,3%. «Свобода слова» Савика Шустера (пятница, 21:00) заметно просела – 5/4,8% против 8,6/9,2% по 18-54/18-54(50k+). По старшей аудитории (18+, 50+) доля также заметно просела – с 18,11% до 10,5%.

Продолжается новый сезон программы «Контролер» (вторник, 23:50), теряя аудиторию – 5,4%/2,7% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее – 9,1%/7,6%, первый выпуск сезона – 14,5%/12,8%). Программа журналистских расследований «Громкое дело» в среду (23:20) набирает – 12,8%/14,2% (неделей ранее – 10,1%/10%). «По следам» в четверг (23:20) – 9,7%/10,8% (неделей ранее – 10,3%/11,1%). Повтор «Шоу братьев Шумахеров» в субботу переместился на офф-прайм (23:00) и собрал уже не ниже среднего по каналу: 11,6%/13,2% (неделей ранее – 7,4%/6,8%).

Во вторник в 21:20 канал начал трансляцию товарищеского футбольного матча между сборными Украины и Нигерии – 12,3%/10,9% (матч закончился ничьей).

«1+1»

В воскресенье на «1+1» прошел четвертый выпуск нового сезона «Танців із зірками» (21:00): немного ниже, но все равно в топе дня (20,5%/17% по аудитории 18-54, 50k+/18-54, неделей ранее – 22,2%/17,4%).

Пятничные выпуски дайджеста «Лиги смеха» (20:30) продолжают набирать: 12,2% по 18-54 (50k+) после 9,9% неделей ранее и 7,9% до того. В субботу повтор «Вечерний квартал. Турция» (21:30) – 14,1%/13,8% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее «Женский квартал» – 11,9%/12,5% соответственно). Новый сезон «Світського життя» (суббота, 23:10) после среднего старта пошел в рост – 13% по 18-54 (50k+) и 15,3% по 18-54, после – 11,6% и 12,2% соответственно. Утром в субботу стартовал второй сезон реалити «Громада на мільйон» (11:10), ниже среднего по каналу – 5,9%/6,7%.

В будничной линейке программ держит марку «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (22:50) – 13,9%/11,2%, но не так твердо, как неделей ранее (16%/15,5%). В понедельник продолжается новый сезон программы «Гроші», на том же уровне – 12,1%/10,3%. Во вторник реалити «Міняю жінку» – 12,1%/7,8%. Политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) подросло — 10,4%/9,9% (против 9,8%/7,7%).

По будням утром набирает обороты новая программа – таблоид «Жизнь знаменитых людей» (09:30). Начала очень бодро – 14,5%/17,5% по 18-54/18-54 (50k+), но уже во вторник упала до 10,3%/11,5% соответственно. Всю оставшуюся неделю оставалась около 11%, что весьма неплохо, учитывая конкуренцию в том же слоте со «Звездным путем» на канале «Украина».

ICTV

Новый выпуск «Дизель Шоу» на том же уровне – все еще топ пятничного прайма (20:10): начал с 15%/18,2% по 18-54/18-54 (50k+), после перерыва на новости (21:30) упал до 11,7%/14%, но восстановился до 14,4%/16,9%.

«Свобода слова» без Савика Шустера (понедельник, 22:30) на том же уровне – 4,5%/6,3%.

В будничной линейке (20:15) программы собирали следующие доли: в понедельник «Больше чем правда» выхватила 9,3/9,2%; во вторник «Гражданская оборона» – 7,4/9,1%; в среду «Секретный фронт» – 6,6/8,5%; «Антизомби» в четверг – 7,5/8,6%.

«Новый канал»

Новый сезон шоу «Хто зверху?» (вторник – четверг, 17:00–21:00) проседает, неделей ранее доходил до 11%, а сейчас: вторник начал с 6,5% по 18-54 (50k+), закончил с 8,5%, среда – аналогично, четверг – начал с 7,3%, закончил с 9,4%. Во вторник ниже среднего по каналу остается новый сезон «Варьятов» (21:00–22:00) – 5,3%; в среду то же самое происходит с Improv Live Show (21:00–22:00) – 4,3%. В четверг в 21:00 «Шалена зірка» проседает – 5,9% (было – 7,3%)

В пятницу продолжился новый сезон «Топ-модели по-украински» (19:00–21:30), но тоже ниже среднего по каналу – 7,2%.

СТБ

В понедельник реалити «Хата на тата 8» (19:00) чуть набирает – 11,5%/9,6% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее – 9,6%/8,1%); реалити «Невеста для папы 2» во вторник аналогично набирает – 7,7%/8,1% (неделей ранее – 6%/5,3%); «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) в среду – средние 9,7%/8,8%; «Зважені та щасливі 9» в четверг на том же уровне – 7,7%/8,9%; в пятницу «МастерШеф» (19:00) – на том же уровне (7,2%/8,4%).

В субботу стартовал десятый сезон программы «Х-Фактор» (19:00). Цифры хорошие, выше среднего по каналу и топ дня по городам 50k+ – 12,8%/15,9% по 18-54/18-54 (50k+). Посмотрим, как пойдет дальше, пока по аудитории 18-54 «Вечерний квартал. Турция» песенное шоу обошел.

В воскресенье в 20:00 показателями выше среднего по каналу отметилось ток-шоу «Один за всех» – 12,6%/8,9%; «Я стесняюсь своего тела» (воскресенье, 21:00–00:20) – всего лишь 8,8%/6% (против 8,5%/7,1%).

ТЕТ

Новое реалити-шоу «СуперЖінка» (понедельник – пятница, 19:00) остается ниже среднего показателя по каналу: в понедельник – 2,8%/4,1% по 18-54/18-54 (50k+), вторник – 2,9%/2,3%, среда – 2,7%/2,6%, в четверг скачок до 5,9%/3,3%, пятница – 4,5%/2,9%.

Новый сезон скетчкома «Танька и Володька» (понедельник – четверг, 21:00) понедельник начал с привычных 3,1% по 18-54, закончил неделю с 4,4%.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья проседает 10-й сезон «ПроФутбола» (23:00) – 2,6% и 1,4% по 18-54/18-54 (50k+) против 4,6% и 2,7% неделей ранее. А в тот же день прошла трансляция футбольного матча «Динамо» (Киев) — «Десна» (Чернигов) (16:50) — 5,1%/5%. Победа «Десны» оказалась сенсационнее смотрений трансляции.

Сериалы

СТБ

Второй сезон «Крепостной» (21:00, понедельник – четверг, по две серии) начался уже хорошо, обойдя «Сватов» в вечернем прайме будней. Но с 9 сентября сериал вышел в лидеры смотрений среди всех телеканалов. Понедельник: первая серия – 16,3%/16,5% по 18-54/18-54 (50k+), вторая – 18,8%/20,2%. Вторник: первая серия – 16,4%/18,3%, вторая – 20,6%/22,7%. Среда: первая серия – 16,5%/18,2%, вторая – 18,8%/21,4%. Четверг: первая серия – 14,6%/16%, вторая – 17,4%/19,7%. Благодаря «Крепостной» весьма неплохими остаются также показателя у «Вікна-Новини», которые теперь выходят в офф-прайме – после 23:00.

«1+1»

В вечернем прайме будней канал продолжил повторы «Сватов» (понедельник – четверг, 20:40–22:50). Понедельник сериал начал с 9,5% по 18-54 (50k+), закончил с 10,8%. Высшей точкой стали 18,4% в четверг. Небольшое падение, «Крепостная» на СТБ логично отбирает аудиторию.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10) начал с 12,1% по 18-54 в понедельник, 11,6% – во вторник, 12,4% – в среду, 15,1% – в четверг, 13,8% – в пятницу. «Величественный век» (понедельник – пятница, 15:00): сериал начал с 13,6% по аудитории 18-54 в понедельник, 11,5% – во вторник; 11,1% – в среду и четверг; 10,3% – в пятницу.

«Новый канал»

В понедельник – четверг на канале состоялась премьера сериала «Подорожники» от Star Media (22:00) – начал с 4,5%/4,2% по 18-54/18-54 (50+), вторник – 4,3%/5%, в среду упал до 2,9%/3,1%, четверг – 3%/3,3%.

«Украина»

В вечернем прайме будней на том же уровне продолжился повтор сериала 2017 года «Капитанша» (21:00). Он начал неделю со средних показателей: 13,8% по аудитории 18-54, среда – 13,1%, четверг – 15,4%. В субботу сериал повторили (07:30–16:40), показатель 13,8%. Сериал «Почта» (18:00, будни) прошел с весьма средними показателями: в пределах 8,3–10,6%, неделей ранее поднимался до 12%.

В предпрайме будней – «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00). Докудрама собрала в пределах 9–12,5%.

В субботу прошла премьера 4-серийной мелодрамы «Опекун» («Фильмстрим» и Vileton Films): начал (17:00) с 15,4% по 18-54, вторая серия – 16,9%, после перерыва (21:00) упал до 11,3%, но закончил с 13,6%. В воскресенье с утра сериал повторили (09:10– 13:00): средний показатель 12,2%.

Следом повторили 4-серийку «Когда возвращается прошлое» (03:00–17:00) – средний 14,4%. Дальше прошла премьера мелодрамы «Часы с кукушкой» от FILM.UA (17:00–23:00): начал (17:00) с 15,3% по 18-54, вторая серия – 14,2%, после перерыва (21:00) упал до 13,1%, но закончил с 15,2%. Далее прошел повтор телефильма «Это было у моря» (23:00) – средний 10,3%

«Интер»

В прайме будней (21:00) начал новый сезон сериала «Не женская работа» – в пределах 3,8–4,6% по обеим аудиториям.

«2+2»

В вечернем прайме будней продолжился сериал «Ментовские войны. Харьков 2» (19:20, повторная серия + новая серия): понедельник начался со средних 5,4%/5,9% (18-54, 50k+/18-54), четверг закончился с 6,7%/7,8%.

Кино

Вечер субботы «Новый канал» начал с мультфильма «Мадагаскар-3» (17:20) – 6,8% по 18-54. Потом – «Сын маски» (19:10) с 7,6%, «Маска» (21:00) – 8,7%. «Красотка» (23:00) – 7,9%, «Удачи, Чак» (01:30) – 8,1%. В воскресенье показали «Пиксели» (19:00) – 9,6%, «Охотники за привидениями» 2016 года (21:00) – 6,7%, классических «Охотников за привидениями» (23:10) – 7,3%, «Норбит» (01:00) – 8,1%.

На ICTV в субботу показывали: «Пятая волна» (16:40) – 8,6% по аудитории 18-54, «2012» (19:10) – 9,3%, «Навстречу шторму» (22:10) – 8,6% и «Гибель Лос-Анджелеса» (23:50) – 7,9%. В воскресенье в пик-прайме вещатель зарядил фильм «Восхождение Юпитер» (20:40) – 9,8%.

На «Интере» в прайме воскресенья показали фильм «Умри, но не сейчас» (20:30) – 2,7%, «Супружество» (23:10) – 1,8%.

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме выше среднего по каналу получил фильм «Один дома-2» (21:00) – 10,6% по 18-54, а после него «Другая женщина» (23:20) – 8.3%.

В прайме пятницы на «2+2» выше среднего прошли следующие фильмы: «Хороший, плохой, мертвый» (19:30) – 5%; «Блэкджек» (21:10) – 5,9% по 18-54, «Кровавый орел» (23:10) – 6,2% и «Холодная смесь» (01:00) – 8,4%. В субботу прошел фильм «День независимости-2: Возрождение» (19:00), взяв 7,8%; а после – «Империя волков» (21:10) с 5,6% и «Акулий торнадо 5: Глобальное роение» (23:50) – 5,8%. Вечером воскресенья – «Перси Джексон и похититель молний» (19:10) с 6,6% и «Макс Пейн» (21:10) с 5,8%.

Итоговые новости

В воскресенье, как обычно, прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30) – 13,1%/15,4% по 18-54/18-54 (50+). «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» (19:00) с 9,4%/10,3%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:50) с 11,3%/13,6%, закончили после рекламного блока (19:50) с 10,4%/10,8%. «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00-21:30) – 3,8%/3%.

Фото: СТБ