Телерейтинги: сериальные страсти и телепремьера «Дома, который построил Джек»

Прошлая теленеделя ознаменовалась сериальными премьерами, которые усилились соревнование каналов в сериальном слоте 21:00-23:00 будней. В прайме будней на СТБ прошла премьера 8-серийки «Швабра» от Mamas Film Production, а канал «Украина» зарядил в будни премьеру 24-серийной криминальной драмы «На твоей стороне» от «ТРИ-Я-ДА продакшн», а в воскресенье показал 4-серийку «Компаньонка» (Star Media). Среди каналов второго эшелона сериальные премьеры были на НТН – в прайме будней прошли британский сериал «Макмафия» (8 серий) и шведско-датский криминальный сериал «Мост» (38 серий). «UA: Перший» выделился на фоне других весьма неожиданной премьерой, показав поздно вечером пятницы триллер Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». На «Интере» в прайме воскресенья прошла премьера французской драмы «Загнанные».

Общий ТОП

На прошлой неделе опять нарастил аудиторию канал ICTV, не так сильно, как раньше, но пока он остается на первом месте. Каналы «1+1» и «Украина» сдают, но последний сильнее, что позволяет «плюсам» вернуться на второе место, с которого канал подвинули неделей ранее. Самый заметный рост — у СТБ, который снова обходит «Новый канал» и приземляется на четвертом месте. Сдает НТН, пропуская вперед К1, а «НЛО ТV» наращивает 13% доли, потеснив канал «Мега» и за милю в шаге от первой десятки.

В прайме все еще лидирует «1+1». ICTV роста не продемонстрировал, зато 16% доли растерял канал «Украина». Дальше ситуация та же, что и в общем зачете — СТБ наращивает 13% и обходит «Новый канал». Аудиторию в прайме также наращивает «Интер», обойдя ТЕТ. Исправляется и «НЛО ТV», обойдя «Мегу» и «Пиксель».

Среди каналов «большой шестерки» в ежедневном разрезе заметно как меняется картина с течением недели. ICTV благодаря «Псу-5» и «Украина» со своими сериалами доминируют до четверга. В пятницу происходит борьба между юмористическими шоу на «1+1» и ICTV. А к воскресенью вперед выходят новости и «Танців із зірками», и кино на «Новом».

Среди топ-программ недели в этот раз только «1+1» и ICTV. Среди развлекательных передач первенство берет «Дизель Шоу», а среди сериалов — «Пес-5». У «Плюсов» большинство позиций топа первенство в новостях.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов «Телекритике» предоставлены рекламным агентством Sigmа.

Программы

«1+1»

В воскресенье на «1+1» прошел десятый выпуск «Танців із зірками» (21:00). После падения последних недель наконец-то начался подъем — 20,4%/15,1% по аудитории 18-54(50k+)/18-54 (было 17,3%/14,9%, еще неделей ранее — 18,7%/14,7%). Однозначный топ дня по аудитории 18-54(50k+).

«Лига смеха» (20:30, пятница) опять сдает — 13,5%/14,4% по 18-54/18-54 (50k+) (было (14,7%/14,8%), повтор старого выпуска (22:30) – 11,5%/12% (было 16,8%/16,2%). В этот раз шоу в топ дня не попало. После — дайджест «Киев Вечерний» (00:40) — 9,7%/8,9% (было 12,2%/10,8%).

В субботу второй выпуск нового «Вечернего квартала» (21:30) собрал 14,6%/14,4% — до скандального выпуска неделей ранее не дотягивает (16,1%/16,7%). Сразу после «Світське життя» (23:20) сдает вслед за «Кварталом» 11,3% по 18-54 (50k+) и 12,4% по 18-54, а после повторный выпуск программы собрал 7,2% и 9,8%, соответственно. Неделей ранее показатели были в пределах 11,2%-14,3%. В ту же субботу программа «Рассмеши комика» (18:30) растет — 10,6%/11,7% (было 8,7%/9,6%). «Украинские сенсации» (20:20) — 10,1%/8,7% (было 12,1%/11,2% ).

Утром в субботу «Едим за 100» (10:00) начал с 5%/3,8%, закончил с 5,4%/4,7%. Неделей ранее доходило до 8,7%. Программа «Громада на мільйон-2» уже вторую неделю идет в утро воскресенья (09:50) и несколько сбавила свои доли – 6,8%/5,6% (против 5,1%/5,2%).

Программа «Гроші» в понедельник (22:40) — 9,2%/10,2%. Во вторник реалити «Міняю жінку» (22:50) продолжает терять аудиторию 6,7%/7% (было 9,3%/6%, еще раньше — 10,3%/9,7%). В среду снова сдает «Мир наизнанку» (22:50): 12,1%/10,1% (было – 13,4%/10%) – основной выпуск и 10,3%/8,1% – повторный (23:50). Политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) тоже в минус – 7,3%/7,8% (против 9% по обеим аудиториям).

Таблоид будней «Жизнь знаменитых людей» (09:20, премьерный выпуск + повтор) набирает, но неравномерно. По премьерным выпускам: в понедельник — 13,4% по обеим, во вторник – 13,5%/9,8%, в среду – уже 10,6%/10,5%, в четверг – 10,5%/9,7%, в пятницу – 11,8%/12,2%. Неделей ранее было в пределах 10,5%-11,7%.

«Интер»

Новые выпуски ток-шоу «Роман с Ольгой» переехали на более ранее время и теперь выходят в 13:20 со вторника по пятницу: во вторник программа собрала 2,6%/4,3% по 18-54/18-54 (50k+); в среду – 3,2%/4,2%; в четверг – 3,1%/2,3%; в пятницу – 2,5%/2,7%. Другими словами — переезд в новый слот не спас показатели ток-шоу. В понедельник проект «Жди меня» (15:50) немного набирает — 4,3%/3,3% (было 2,8%/3%).

«Полезная программа» (10:00, вторник – пятница) без скачков на привычном уровне: во вторник – 2,3%/4,5%, в среду – 4,9%/5%; в четверг – 3%/5,1%; в пятницу – 2,7%/2,6%. Утром понедельника «Касается каждого» (09:20) на том же уровне — 3,3%/2,7%.

В прайме субботы выпуск талант-шоу «Круче всех» (20:30–22:20) без особых изменений — 3,7%/2,1%. В воскресенье утром (10:00) «Орел и решка» сдала после подъема неделей ранее – 6,7%/6,4%, на втором выпуске – 6,9%/6,5% (неделей ранее было 7,6%/11% и 6,6%/9,3%, соответственно).

СТБ

В понедельник реалити «Хата на тата 8» (19:00) чуть набирает: 11,7%/9,1% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее – 9,5%/9,3%; во вторник реалити «Наречена для тата 2» (18:50) аналогично – 6,6%/7,7% (неделей ранее – 5,1%/6,2%). В среду 20-й сезон «Битвы экстрасенсов» (19:00) на том же невысоком уровне – 8,9%/7,5% (было 8,3%/7,6%). В четверг «Зважені та щасливі 9» плюс-минус на том же уровне – 6,6%/8,9% (было 6,3%/7,1%); в пятницу «МастерШеф» (18:50) — 8,4%/9,9%, неделей ранее — 7,6%/8%.

В субботу утром программа «Зважся!» (10:10) набирает – 8,1%/7,4% (было 5,1%/6,3%). Вечером в субботу прошел выпуск нового сезона шоу «Х-Фактор» (19:00). Немного улучшается ситуация по городам 50k+ – 11,2%/13,3% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее – 11,1%/11,3%.

В воскресенье утром в 9:00 выпуск кулинарной программы «Проснись с Эктором» остается на том же уровне – 8,3%/10,3% (6,7%/6,6%). В 20:00 на том же уровне «Один за всех» – 13,6%/11,2%; «Я стесняюсь своего тела» (21:00–00:20) на том же уровне – 9,9%/8,7% (против 9,4%/8,1%).

ICTV

«Дизель Шоу» (20:10) солидно набирает: начало с 16,3%/18,4%, потом (21:50) поднялось до 17,9%/19,8% по 18-54/18-54 (50k+) (было 14,8%/17,7%). На этой неделе шоу стало топом пятничного прайма, обойдя «Лигу смеха».

В будничной линейке (20:20) программы канала в среднем остаются на том же уровне: в понедельник «Больше, чем правда» — 8,1%/11,4%; во вторник «Гражданская оборона» сдает –7,9%/10,1%; в среду «Секретный фронт» – 9,3/10,9%; «Антизомби» в четверг – 8,2%/8,6%. «Свобода слова» (понедельник, 22:30) — 5,6%/7,1%

«Новый канал»

Десятый сезон «Ревизора» (понедельник, 19:00) на том же уровне ниже среднего по каналу — 5%/6,1% (было 4,6%/5,1%); после «Страсти по Ревизору» (21:50) — 6%/5,8%; дайджест «Тайного агента. Пост-шоу» (23:50) — 6,8%/3%. Во вторник в 19:00 второй сезон шоу «Кто против блондинок?» чуть теряет – 7,1%/7,2% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее — 9,5%/8,9%. В среду «Дети против звезд» (19:00) тоже теряют – 5,9%/5,6% (было 7,2%/8,1%). В четверг шоу «Хто зверху?» (19:00) на том же уровне – 10%/10,2% (было 10,3%/10,7%).

Во вторник опять сдал после подъема на прошлой неделе новый сезон «Варьятов» (21:00) – 6,4%/6,8% (было 8,9%/7,1%); в среду так же скромно идет Improv Live Show (21:00) – 4,7%/6,5%. В четверг в 21:00 сбавила темпы «Шалена зірка» – 7,6%/9,5% (было 8,4%/8,1%).

В пятницу продолжился новый сезон «Топ-модели по-украински» (19:00–21:40) – 4,4%/6,3% (было 5,8%/7%). После заметно прибавило реалити «Эксы-2» (21:40) – 7,8%/5,4% (было 5,8% по обеим).

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 20:00): начало с 13,3% по 18-54, во вторник – 14,7%, в среду – 13,9%, четверг – 12,5%, пятницу – 10,7%. По аудитории 18-54 (50k+) ситуация похуже – в пределах 8%–10,8%. «Свобода слова Савика Шустера» (21:00, пятница) опять сдает — 4,7%/3,8% (было 6%/5,9%); «Главная тема» (суббота, 20:00) – 12,5%/10,6%.

Продолжается новый сезон программы «Контролер» (вторник, 23:20) – 13%/9,9% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее – 11,9%/12,8%. Программа журналистских расследований «Громкое дело» в среду (23:20) – 12,4%/9,5% (неделей ранее – 11,8%/10,9%). «Специальный репортаж» в четверг (23:20) – 10,3%/8,4%.

Таблоид «Звездный путь» (будни, 09:30) в пределах 8,5%–12,7% по аудитории 18-54 и по аудитории 50k+ – в пределах 11,3%–14,5%.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья 10-й сезон «ПроФутбол» (23:00) – 4,4% и 1,5% по 18-54/18-54 (50k+) против 2,9%% и 2% неделей ранее. Программа «Затерянный мир» (вторник – пятница, 17:20) сдает и не поднимается до 4%, как неделей ранее – начал с 3,7%/3,1%, в среду — 3,2%/3,7%, четверг – 3,6%/3,1%, пятницу – 3,8%/2,5%. В воскресенье прошла трансляция футбола Чемпионата Украины «Динамо (К)» — «Карпаты (Лв)»(16:50) — 5,6%/3,6%.

ТЕТ

В понедельник новый сезон реалити-шоу «4 свадьбы» (понедельник – пятница, 19:00): понедельник – 3,5%/3,2% по 18-54/18-54 (50k+), вторник – 3,3%/2,8%, среда – 5,5%/3,2%, четверг — 5,2%/3,4%, пятница – 3,9%/2,7%. «Игры приколов» в понедельник (22:10) взяли 4,4%/3,9% (против 3,2%/3,9% неделей ранее).

Сериалы

СТБ

В понедельник, 21 октября, на канале состоялась премьера нового сериала «Швабра» (21:00, понедельник – четверг, по две серии). Понедельник: первая серия – 8,6%/8,3% по 18-54/18-54 (50k+), вторая – 9,7%/9,9%. Вторник: первая серия – 6,5%/7,3%, вторая, финальная. – 7,9%/9,9%. В среду: первая серия – 6,3%/6,9%, вторая – 5,4%/7,2%; четверг: первая серия – 7,2%/8,4%, вторая – 7,7%/8,8%.

«1+1»

В вечернем прайме будней продолжается повтор пятого сезона «Сватов» (20:40) собрал 12,8%/12,2%, вторник — 15,1%/14,1%, среда — 15,6%/14,4%, четверг — 13,9%/12,1% (стал топом вечернего прайма вторника по обеим аудиториям, топом среды и четверга по 18-54). А после него — комедийный сериал «Великі вуйки»: первая серия (21:40) — 13,1%/10,8%, вторая (22:10) — 11,8%/10,3%. Вторник: первая серия – 11,5%/10,6%, вторая – 11%/9,7%. Среда: первая серия – 13,6%/10,2%, вторая – 11,7%/9,3%. Четверг: первая серия – 9,9%/8,9%, вторая, финальная – 9,5%/7,6%. Несмотря на явное падение показателей к финалу, «Великі вуйки» стали самой успешной комедийной премьерой осени среди сериалов. Да и прошли вполне успешно, если смотреть на картину в целом — в среднем 12,6% по городам 50k+, суммарно, как отмечает канал, сериал по всей Украине посмотрело около 10 млн зрителей.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10) на том же уровне: 10,8%% по 18-54 – в понедельник, 9,9% – во вторник, 10,9% – в среду, 9,3% – в четверг, 10,8% – в пятницу. «Великолепный век» (понедельник – пятница, 14:10) прошел со следующими показателями: 10,2% по 18-54 – в понедельник, 9% – во вторник; 8,2% и 9,2% – в среду и четверг; 8,8% – в пятницу.

«Новый канал»

Продолжается второй сезон сериала «Домик на счастье» (вторник– четверг, 22:00) – начал во вторник с 7,6%/7,1% по 18-54/18-54 (50+) вторая серия — 8,7%/8%, в среду первая — 6,4%/6,2%, вторая — 8,1%/8,5%, третья — 9,7%/11%, четверг – 8,1%/9,2%, вторая — 8,4%/7,8%, третья — 10,3%/9%.

ICTV

Продолжает новый сезон главного сериала канала «Пес-5» (понедельник– четверг, 21:20-21:30) – начал с 13,4%/17,9% по 18-54/18-54 (50k+) в понедельник, 14,3%/15% – во вторник, среда – 15,5%/16,6%, четверг – 13,8%/13,3%. Сериал стал топом вечернего прайма понедельника, среды и четверга по аудитории 18-54(50k+).

«Украина»

В вечернем прайме состоялась премьера сериала «На твоей стороне» (21:00, по две серии): первая серия (21:40) — 13,5%/10,5% по 18-54/18-54 (50k+), вторая (22:10) — 14%/11,4%. Вторник: первая серия – 12,7%/10,8%, вторая – 14,1%/11,9%. Среда: первая серия – 13,4%/10,6%, вторая – 15,3%/11,3%. Четверг: первая серия – 13,7%/10,2%, вторая – 15,4%/10,8%. В субботу сериал повторили (08:50–17:00), средний показатель – 13% по 18-54.

Сериал «Почта» (18:00, вторник-пятница) в пределах 8,4–10,8% по 18-54 и 8,2%–10,9% по крупным городам. В предпрайме будней докудрама «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00) собрала в пределах 9,6–14% по 18-54, зато по 18-54 (50k+) доходило до 15,7%.

В субботу канал повторил 4-серийку этого года «Я тебя найду»: начала (17:00) с 10,4% по 18-54, вторая серия – 12,2%, после перерыва (21:00) упала до 11,1%, но закончила уже с долей 15,3%. Дальше повторялся сериал «Единственный мой грех» (23:10) — средний 8,6%.

В воскресенье днем канал повторил относительно свежий 4-серийку «На краю любви» (13:00-17:00) – начал с 13,4%, закончил с 13,9%. Дальше прошла премьера 4-серийной мелодрамы «Компаньонка»: начала (17:00) с 13,1% по 18-54, вторая серия – 12,8%, после перерыва (21:00) упала до 10,8%, закончила с 12,7%. Дальше опять «Единственный мой грех» (23:00) — и снова средний 8,6%.

«Интер»

В прайме будней (21:00) на новый сезон докудрамы «Вещдок. Особый случай», новые выпуски собирают 3,5-4,1%, на том же уровне. Обычный «Вещдок» заменил ток-шоу «Роман с Ольгой» во вторник-пятницу, вернувшись в свой привычный слот (14:20-17:30, три выпуска), подняв слот в 1,5-2 раза — в приделах 4-7% (против 2-5% у «Романа с Ольгой»).

Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (будни, 22:10–23:50, по два выпуска) – в пределах 4,1–8,5%.

НТН

В вечернем прайме будней стартовал сериал «Макмафия» (19:30–21:10, по две серии) – в пределах 0,8–1,6% по 18-54. Кроме того, канал запустил премьеру шведско-датского криминального сериала «Мост», (понедельник – четверг, 22:00) – в пределах 0,4–1,6%.

«2+2»

В вечернем прайме сериал «Братья по крови» (19:30, повторная серия + новая серия): новые серии в понедельник начали с 6,7%/6% (18-54, 50k+/18-54), четверг закончился с 6,1%/6,4%. Американский сериал «Касл» (21:30) в понедельник начал с 3,7%/4,8% (18-54, 50k+/18-54), в четверг закончился с 4,2%/4,5%. В прайме пятницы прошел сериал «Перевозчик-2» (19:20–23:20) – средний 6,6%.

Кино

Вечер субботы «Новый канал» начал с фильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (16:40) – 10,5% по 18-54. Потом – «Пираты Карибского моря: проклятие Черной Жемчужины» (18:10) с 11,6% и «Пираты Карибского моря: сундук мертвеца» (21:00) – 11,9%. «Атлантида» (00:00) – 13,8%. В воскресенье показали «После заката солнца» (19:00) – 11%, «Золото дураков» (21:00) – 11,1%, «Море соблазна» (23:30) – 14,1%.

На ICTV в субботу прошла «Миссия невыполнима. Нация изгоев» (19:10) – 8,7% по аудитории 18-54, «Миссия невыполнима-4: Протокол Фантом» (21:40) – 11,1% и «Саботаж» (00:10) – 12%. В воскресенье в пик-прайме показали «Джона Уика-2» (21:00) – 11,2%, потом «Иностранец» (23:10) – 12,9%.

Канал «Интер» днем в воскресенье транслировал три части драмы «Сисси» — только в приделах 2,3-4,9%, а после новостей в прайме показал премьеру французской драмы «Загнанные» (20:30) — увы, но только 2,1-2,4%; французский триллер «22 пули. Бессмертный» (22:40) — уже 3,7%/3,5%.

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме прошел фильм «Ночь в музее» (21:00) – 7,7% по 18-54, а после него «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических» (23:10) – 5,6%.

Вечером субботы на «2+2» шли следующие фильмы: «Саботаж» (19:10) – 5,9%; «Пуленепробиваемый монах» (21:10) – 5,9% по 18-54; «Ниндзя» (23:10) – 5,8%. В прайме воскресенья фильм «Побег» (19:00) взял 4,5%; «Икар» (21:10) – 4,4%.

На канале «UA: Перший» внезапно устроили телепремьеру последнего фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» (пятница, 23:10) — 0,5%/0,7%

Итоговые новости

В воскресенье, как обычно, прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30) – 16,4%/15,4% по 18-54/18-54 (50+). До них показали передачу «В шаге от мира» (19:10) о визите президента на линию разведения войск — 15,2%/13,6%. «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00) – 11%/10%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:15) — 8,7%/11,2%, закончили после рекламного блока (19:50) — 7,7%/8,9%. А после, тоже обзор визита президента в Золотое (20:30) — 10,9%/11,5%. «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00–21:30) – средние 3,3%/3,6%.

Общий ТОП телеканалов

Фото: «Киевская неделя критики»