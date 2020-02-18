Телерейтинги: сериал «Не отпускай», двойная доза «Вещдока» и «Смертельное оружие»

Канал «1+1» в прайме будней показал премьерную восьмисерийку «Не отпускай» («Гуд медиа»). На «Интере» в прайме будней стартовал новый сезон докудрамы «Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле», а в предпраймовом слоте зашел на новый сезон обычный «Вещдок». В прайме субботы канал «Украина» показал премьеру четырехсерийки «День святого Валентина» («Киевтелефильм»). Телеканал ICTV на выходных успешно транслировал все части «Смертельного оружия», что помогло улучшить общий результат вещателя. Какие показатели собрали все эти премьеры, читайте далее.

Общий топ

Канал ICTV обогнал «Украину» и «1+1», оказавшись первым в недельном топе. Из каналов «большой шестерки» самое большое проседание показал «Интер». В нише заметный рост показал канал «НЛО».

В праймовом топе «1+1» остается первым несмотря на значительные потери. Значительный рост показал Новый канал. Рост телеканала «НЛО» позволил вещателю войти в десятку.

Канал «1+1» был первым первые три дня недели; канал «Украина» лидировал в четверг и субботу; ICTV – в пятницу и воскресенье.

В топе программ лидером стал канал «1+1», опередив ICTV по количеству проектов.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Программы

«1+1»

На канале продолжился новый сезон тележурнала «ЖВЛ» (09:20-11:10, оригинальный выпуск + повтор). Стартовал с 15,4%/10,7%, второй повторный выпуск в понедельник получил 11,1%/8,1%. Это и были самые высокие показатели проекта за неделю. Повтор 12 сезона реалити «Міняю жінку» (будни 11:10, 12:20) колеблется в пределах от 5,5% до 8,5% по аудитории 18-54(50k+).

Вечерняя вертикальная линейка прошла с переменным успехом. Программа «Гроші» (понедельник, 22:50) собрала 9,5%/6,8% (было 7,9%/5,9%). Следом за ней в 00:00 «Дубинизмы» ─ 8,7%/6,7% (было 8,5%/5,5%). Реалити-шоу «Свадьба вслепую» (вторник, 22:50) − 11,4%/8,9% (было 11,4%/7,6%); «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:50) − начал с 13,4%/9,3%, к полуночи опустился до 12,5%/10%, закончил с 9,1%/9,3% (неделей ранее было максимум 12,4%/10,1%). Политическое ток-шоу «Право на владу» (22:30, четверг) — 8,2%/7,7% (было 7,5%/7,3%).

Повторы «Женского квартала» в прайме пятницы остаются ниже среднего по каналу. Так, выпуск в 20:20 стартовал с показателей 9,4%/7,4%, к 22:30 цифры снизились незначительно — 8,4%/7,4%. Напомним, на позапрошлой неделе доли «Женского квартала» составляли 9,7%/6,8% и 7,3%/6,3%. В субботу в 18:30 дайджест «Рассмеши комика» собрал 6,8%/6,1%; в 21:20 продолжились повторы «Вечернего квартала», которые собирают все меньше − 7,6%/7,7% по 18-54/18-54(50k+). Неделей ранее ─ 10%/7,9%. Новый сезон «Украинских сенсаций» (суббота, 20:20) — 6,1%/5,6% (было 8,9%/6,2%).

В воскресенье пятый выпуск 10 сезона «Голосу країни» пока удерживает аудиторию с незначительным падением — 17,2%/12,3% (было 18,8%/12,9%).

«Интер»

Со вторника по субботу канал продолжает показывать горизонтальной линейкой «Полезную программу» (вторник-суббота, 10:00). Самые высокие показатели на прошлой неделе были в четверг – 5,2%/3,3%. На позапрошлой неделе в субботу ─ 6,5%/4,6% по 18-54/18-54(50k+). В понедельник программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) собрала 2,9%/5,2% (было 3,3%/4,7%).

Всю неделю по будням вечером выходило ток-шоу «Касается каждого» (18:00-20:00). Максимальные показатели были во вторник − 5,6%/6,4%. На позапрошлой неделе в пятницу − 7,1%/7,9%.

Кулинарная программа «Готовим вместе» (9:00, суббота-воскресенье) – 5,9%/4,5% и 6,5%/3,8% соответственно (было 8%/5,9% и 8%/5,9%). В воскресенье прошли три выпуска «Орла и решки» (10:00). Первый выпуск – 5%/2,4%, второй (премьерный) – 6,6%/3,5%, третий – 6,4%/3,7%.

ICTV

Ток-шоу «Свобода слова» (22:20, понедельник) остается ниже среднего по каналу ─ 4,2%/3,1% (был 4,1%/2,9%).

Показатели праймовых программ вертикальной линейки менялись незначительно. «Гражданская оборона» (20:20, вторник) − 8,1%/6% (было 8,1%/5,3%), «Секретный фронт» (20:20, среда) − 6,9%/5,1% (было 8,7%/5%), «Антизомби» (20:20, четверг) − 8,1%/5,8% (было 7,7%/5,1%).

В пятницу «Дизель шоу» (20:10) начало с 12,4%/8,5%, закончило с 18,2%/12,5%. На позапрошлой неделе − 13,4%/12,1% и 15,5%/13,3% соответственно. Сразу после него с 22:30 и до 00:00 в пятницу канал продолжил показ нового седьмого сезона скетчкома «На троих» вперемешку с повтором предыдущих сезонов.

Две премьерные серии собрали 17,2%/12,7% и 13,8%/11,9%. На позапрошлой неделе новые серии получили 13,1%/12,1% и 13,6%/10,5%. Также повторы «На троих» показывали в дневном прайме в пятницу с 13:30 до 18:40. Самые высокие показатели были в 18:20 — 9,4%/7,7%.

СТБ

В субботу, 8 февраля, в 19:00 на СТБ состоялся второй полуфинал Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение». Как и в случае с первым полуфиналом, доли проекта были средними по каналу — 8,7%/5,9%.

По будням в прайме с 18:00 до 20:00 по два выпуска за раз идут повторы проекта «Один за всіх». Самые высокие показатели были в среду, 12 февраля, когда доля проекта поднялась до 8,1%/7,7%. В воскресенье в 20:00 стартовал новый сезон проекта и цифры стали чуть выше — 9,5%/10,3%.

Во вторник в 22:50 повтор дайджеста «Тайны ДНК» − начал с 3,9%/4,3% закончил с 5,5%/5,2%, в среду − «Давай поговоримо про секс» − 4,1%/3,6%, в четверг − «Я соромлюсь свого тіла» − 4,9%/4,5%.

В пятницу с 18:00 до 22:00 СТБ показал повтор «Хата на тата-8» − проект стартовал с 7,9%/5,8%, закончил с 8,1%/6,7%. «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00, воскресенье) − 8,4%/8,6% (было 6,5%/9,6%). В воскресенье, 9 февраля, с 06:00 и до 19:00 канал показал повторы седьмого и восьмого сезонов проекта «Хата на тата». Самые высокие показатели были в 11:20 − 10,3%/9,2%.

Новый канал

Во вторник в 19:0 на канале продолжился третий сезона «Хто проти блондинок?» ─ 7,3%/5% (премьерный выпуск собрал похожие 7,2%/4,9%).

В ожидании премьер новых сезонов шоу на «Новом» показывали повторы «Хто зверху?» и «Суперінтуіція». В 19:00 в среду ─ 6,6%/4,5%. «Хто зверху?» в то же время в четверг — 10,9%/8%.

«Украина»

По будням продолжает выходить тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20) – самые высокие показатели были в пятницу – 11,3%/6,9%. Вечером по будням ток-шоу «Говорить Украина» (20:10) собирало 8,3-11,7% по 18-54 и 12,4-16,6% по крупным городам; лучшими показатели были в среду – 11,7%/16,6%.

Во вторник поздней ночью программа «Контролер» (23:20) – 6,4%/8,1% (было 8,3%/9,5%); «Громкое дело» в это же время в среду – 8,1%/11,4% (было 8,1%/9%); «По следам» в четверг в 23:20 – 6,5%/8,2% (было 4,7%/6,5%).

В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» немного поднялась по городам 50k+ ─ 4,4%/7,3% (было 5,8%/4,7%, еще ранее ─ 3,8%/3,3%).

В субботу ток-шоу «Главная тема» (20:00-20:50) ─ 8,1% по обеим аудиториям (было 7,6%/8,2%, ранее ─ 8%/7,8%).

ТЕТ

Самые высокие показатели «Панянки-селянки» (вторник-четверг, 19:10) были во вторник ─ 3,1%/2,2% (неделей ранее в четверг ─ 4%/2,7%). «4 свадьбы» идут по будням в 17:50, максимум был в понедельник ─ 4,6%/3,4% (на позапрошлой неделе в понедельник ─ 4%/2,6%).

«UA: Перший»

В субботу канал вместе с СТБ транслировал второй полуфинал национального отбора на «Евровидение-2020» (21:00) ─ 1,6%/1,4%. В воскресенье в 21:30 прошел «Проект с Майклом Щуром» ─ 1,1%/0,9%.

Кино и сериалы

«1+1»

«Величественный век» на прошлой неделе шел по будням по две серии (15:50-19:20 с перерывом на новости): по целевой аудитории (18-54) в понедельник ─ первая серия 6,9% и вторая 5,5%; во вторник ─ 6,2% и 6,8%; в среду ─ 7,3% и 7%, в четверг ─ 6,2% и 5,2%; в пятницу ─ 4% и 4,8%. В 20:50 с понедельника по четверг на «1+1» показали премьерную восьмисерийку «Не отпускай». Сериал прошел едва на уровне среднего по каналу. Начал с 10,4%/8,2% и 10,4%/8,9% по 18-54/18-54(50k+) в понедельник; 9,1%/7,5% и 10,7%/8,3% во вторник; а в среду – 9,4%/7,5% и 9,7%/8,4%; закончив с 9,8%/7,7% и 9,4%/9,1% в четверг.

«Интер»

С понедельника по четверг в 21:00 канал начал новый сезон собственной докудрамы «Вещдок. Особый случай». Понедельник ─ 5,1%/3,5% по 18-54/18-54(50k+), вторник ─ 6,4%/4,4%, среда ─ 5%/3,8%, четверг ─ 6%/4,1%. По будням российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10-23:50) — 5,3–9,1% по 18-54 и 4,8–8,3% по крупным городам. «Вещдок» в дневной сетке со вторника по пятницу (14:40-17:40, один или два выпуска + «Особый случай») собирал от 2,8% до 7,4%.

В субботу в 11:00 на канале прошел фильм «Приходите завтра» ─ 4,7%/3,4%. В 13:00 − «Весна на Заречной улице» ─ 7,5%/5,3%. В 14:50 ─ «Три тополя на Плющихе» — 7%/5,3%. С 16:10 до 22:20 «Интер» показал повтор сериала «Не женская работа». Самые высокие показатели были в 19:40 до перерыва на новости ─ 6,2%/4,9%.

В воскресенье прошло пять лент: «Замуж на два дня» (13:00) – 3,2%/2,3%; турецкий сериал «Меня зовут Малек» (15:00) – 1,4%/1,8%; «Патрик» (18:10) – 2,8%/2,1%; «Игра Молли» (20:30) – 2,2%/1,5%; «Лучшее предложение» (23:10) – 1,5%/0,8%.

СТБ

С понедельника по четверг с 19:50 до 22:00 канал показал повтор детективного сериала «Смотрящая вдаль» (по две серии за раз). Самые высокие показатели были в понедельник. Первая серия получила 4,8%/4% по 18-54/18-54(50k+), вторая ─ 5,9%/4,6%. Ниже 2,8% сериал не падал.

В пятницу опять показали фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (22:50) – 5,6% по обеим. В субботу показывали ленту «Девчата» (22:50) – 5,3%/4%.

«Украина»

В 21:00 с понедельника по четверг канал последнюю неделю транслировал сериал «Женский доктор-4» (по две серии). Понедельник – 8,5%/10,8% и 10,2%/13,1% по 18-54/18-54(50k+); вторник – 10,2%/13,2% и 11,5%/13,9%; среда – 11,1%/13,9% и 13,5%/15,1%; четверг – 10%/12,7% и 11,6%/14,8%. Показатели существенно выросли, на позапрошлой неделе они доходили до 12,5% и 12,3% в то же пиковое время — вторая серия в среду.

Скриптед-реалити «Реальная мистика» (будние дни с 11:20 до 13:30) собрало самые высокие показатели в 11:30 в четверг ─ 14,3%/10,3% (было до 13,4%/13%). После ─ «Агенты справедливости» по три серии за раз с 13:30 по 17:00. По целевой аудитории доля колебалась в пределах от 7,1% до 12,6% (неделей ранее доходили до 16%), а по крупным городам ─ 9,5-14,1%. С 17:00 до 19:00 ─ «История одного преступления» ─ по две серии за раз. Самые высокие доли на прошлой неделе были опять на первой серии в понедельник ─ 11,9%/9,5% (неделей ранее — 11,5%/10,6%). В пятницу с 12:30 до 17:00 «Украина» разместила в сетке повтор телефильма этого года «Долгая дорога к счастью» ─ начал с 9,5%/10,5%, закончил с 9,6%/10,1%.

Днем в субботу с 08:50 до 16:50 канал марафоном повторял сериал «Дорога домой». Самый большой охват аудитории был в 09:50, когда доли сериала составили 13,2%/12%. Сразу после – премьера четырехсерийки «День святого Валентина»: 13,3%/13,4% (первая серия), 11,9%/13% (вторая серия). Третья серия (после перерыва на новости в 19:00) ─ 8,6%/9,2%, четвертая ─ 10,8%/12%. Дальше ─ фильм «Служанка трех господ» в 23:10 — 11,7%/12%.

В воскресенье с 13:10 и до 17:00 канал крутил телефильм 2015 года «Навсегда». Самые высокие доли припали на третью серию в 15:10 ─ 12%/13,6%. Дальше – повтор четырехсерийки «На самой грани» ─ начал с 9,4%/11,6%, закончил с 10,5%/10,1%. После, в 23:00 ─ повтор четырехсерийки 2019 года «Я буду ждать тебя всегда», лучшие показатели в 00:50 — 16,1%/13,1%.

ICTV

На канале продолжился комедийный сериал «Участковый с ДВРЗ» (вторник-четверг, 21:30, по две серии). Во вторник – 7,6%/6,3% и 9%/7,4%; в среду – 9,5%/7% и 10,8%/8,4%; в четверг – 10,1%/7,4%и 11,9%/9,2%.

В прайме понедельника прошел фильм «Центурион» (20:00) – 8,9% и 7%. Во вторник в 23:20 на канале можно было увидеть ленту «Цепная реакция» − 10,5%/8,6%; в среду − «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (23:20) – 7,4%/6%; в четверг − «Бездна» (23:20) − 11,7%/8,9%. В пятницу показали ленту «Эйс Вентура. Детектив по розыску домашних животных» (00:00) — 9,4%/8,4%.

Праймовые фильмы в субботу были такими: «Смертельное оружие» (19:10) – 8,5%/7,4%; «Смертельное оружие-2» (21:10) – 10,9%/9,2%; «Святые из Бундока» (23:10) – 9,7%/8%. В воскресенье: «Смертельное оружие-3» (20:30) ─ 11,7%/8,7%; в 22:50 фильм «Смертельное оружие-4» собрал 14,7%/11,5%.

Новый канал

Повтор американского сериала «Отчаянные домохозяйки» (10:50-13:10, вторник-четверг) продолжает собирать в пределах скромных 2,4-8,4%.

Вечернее киноменю прошло с показателями на уровне среднем по каналу и выше. Понедельник: «Дом большой мамочки» (21:00) − 9,6%/7,7%, «Шаг вперед» 2006 года (22:50) − 9,9%/8,4%; вторник: «Дом большой мамочки-2» (21:00) − 8,2%/7%, «Шаг вперед-2. Улицы» (22:50) − 8%/6,5%; среда: «Дом большой мамочки-3. Сын как отец» (20:50) − 8%/6%, «Шаг вперед» 2010 года (23:00) − 7,2%/5%; четверг: «Белые цыпочки» (20:50) − 7,7%/6,3%, «Шаг вперед. Революция» (23:00) − 7,5%/6,1%; пятница: «Шаг вперед. Все или ничего» (19:00) — 7,6%/5,7% «Давай, танцуй!» (21:10) − 7,6%/5,5%, «Нервы на пределе» (23:10) − 8,7%/5,2%; суббота: «Ваяна» (19:19) — 8,7%/8,6%, «Стражи Галактики» (21:00) − 9,7%/7,6%, «Воины света» (23:20) − 12,5%/8,6%; воскресенье: «Ведьмина гора» (19:10) — 12,1%/8,9%, «Стражи Галактики-2» (21:00) − 12,1%/9,6%, «Орбита 9» (23:40) − 7,3%/5,4%.

«2+2»

В прайме будней шли сериалы «Ментовские войны. Харьков» (19:20-21:30) − в среднем 3,2-6,3%; и «CSI. Место преступления» (21:30-00:50) − в среднем 3,9-6,3%.

В пятницу сначала повторяли сериал «Перевозчик» (19:20-23:20) − максимум 3,8%/3,2%, ниже 2,8% не падал. Потом показали фильм «Мегапитон против Гатороида» (23:20) − 3%/4,3%. Прайм субботы: «Средь бела дня» (18:50) — 4,5%/5,2%, «Первое убийство» (20:30) ─ 3,8%/4%, «Ниндзя» (22:20) − 2,6% по обеим аудиториям. Прайм воскресенья: «Последний легион» (17:50) — 4,3%/4,2%, «Миф» 2005 года (19:50) ─ 2,1%/3,3%, «Отмороженные» (22:00) ─ 1,1%/2,1%.

«UA: Перший»

В воскресенье канал показал австрийский фильм «Умопомрачительные фантазии Чарли Свона ІІI» (22:00) – 0,3% по обеим аудиториям.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:05) прошла с долей 13,5%/11,7% (было 17,3%/12,7%) по 18-54/18-54 (50+). Программа «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-21:00) стартовала с 7,5%/9,7%, а после рекламного блока − 6,6%/7,4% (было 11,3%/10% и 9,9%/7,8% соответственно). «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:50) с 13,9%/8,7%, закончили после рекламного блока (19:40-20:30) с 11,8%/7,1% (было 11,2%/7,3% и 9,6%/6,4% соответственно). Доли «Подробностей недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) – начали с 3,3% по обеим аудиториям, закончили с 2,1%/2,2% (неделей ранее средние показатели были 4,2%/3,4%).

Общий топ телеканалов

Фото: СТБ, «Новый», «1+1», ICTV, «Интер», официальные постеры фильмов

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