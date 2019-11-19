Телерейтинги: премьера «Новой жизни Василины Павловны», финалы «Эксов-2» и «Лиги смеха»

На прошлой неделе завершился второй сезон «Эксов» на Новом канале, а также осенний кубок «Лиги смеха» на «1+1». Тем не менее, «Дизель шоу» по-прежнему стабильно обгоняет «Лигу смеха» по пятницам, входя в топы дней. В преддверии финала шоу «Танці з зірками» стало терять свои показатели. На «Украине» состоялись новые премьеры сериалов: в прайме будней прошла 8-серийка «Возвращение» от «Фильмстрим» и Vileton Films, а в прайме воскресенья – 4-серийная драма «Немая» производства Mamas Film Production. Днем в воскресенье вещатель также неплохо транслировал футбол – отборочный матч на Чемпионат Европы 2020 Украина-Сербия. В прайме будней ТЕТ презентовал анонсированный ранее сериал «Новая жизнь Василины Павловной» от «1+1 продакшн» (20 серий).

Общий ТОП

Канал ICTV незаметно растет, укрепляя свое лидерство. «Украина» и «Плюсы» чуть подтянулись, сохранив второе и третье места. Новый канал чуть потерял, этим воспользовался СТБ, заняв четвертое место. Канал «Мега» замыкает первую десятку, обойдя К1 и «НЛО ТВ».

В прайме заметно наращивает «1+1», вплотную приблизившись к ICTV. Оба канала показали небольшой рост. Дальше ситуация та же, что и в общем зачете. Во втором эшелоне заметно небольшое проседание «2+2» и рост сразу на четверть показателей «НЛО ТV». Последнему это пока не помогает ворваться в десятку – 11 место. К1 в прайме демонстрирует лучшие показатели, чем в общем забеге – 9 место против 11-го.

Среди каналов «большой шестерки» в ежедневном разрезе виден почти линейный успех ICTV; провал «Украины» в пятницу, а «Плюсов» – в субботу. Тогда как Новый канал уже традиционно поднимается на выходных благодаря голливудскому кино.

Среди топ-программ недели – по-прежнему «Танцы со звездами», «Дизель Шоу», «Пес» и «Сваты».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов «Телекритике» предоставлены рекламным агентством Sigmа.

Программы

«1+1»

На предпоследнем, 13-м, выпуске «Танців із зірками» — проект несколько потерял показатели в сравнении с предыдущими неделями. В воскресенье, 17 ноября, танцевальный конкурс принес «Плюсам» 19,7%/15% доли по аудитории 18-54(50k+)/18-54. Напомним, неделей ранее цифры проекта составляли 20,2%/15,2%, еще ранее — 19,7%/13,4%. Тем не менее «Танці з зірками» продолжают лидировать в топе дня по аудитории 18-54(50k+).

В пятницу на финале осеннего кубка значительно улучшились показатели «Ліги сміху» (пятница, 20:30) — 14,6%/13,9% по аудитории 18-54/18-54 (50k+). До прошлой недели проект сохранял свои показатели на уровне 12,8%/12,7%. Повтор старого выпуска (22:30) — 11,4%/8,6% (было 12,7%/13,5%). Несмотря на успешные показатели, проекту не удалось опередить «Дизель шоу» в топе дня.

В субботу новый выпуск «Женского квартала» немного потерял свои показатели по аудитории 18-54 и взрастил долю по большим городам — 9,8%/13,1% (было 11,1%/11,6%). Аналогичная ситуация по инерции произошла и со «Світським життям» (23:30) — 7,9%/10,4% (было 10,3/8,8%, ранее — 10%/8,7%).

Утром в субботу «Едим за 100» (10:00) продолжает улучшать свои позиции — 7,7%/5,3%, неделей ранее — 6%/6,2%. Повторный выпуск набрал 6,3%/5,8%, на позапрошлой неделе — 5,2%/5,5%. Вечером программа «Рассмеши комика» (18:30) сбавила свои обороты — 8,3%/6,4% (было 9,9%/8,1%). «Украинские сенсации» (20:20) — 7,4%/8,5% (было 8,9%/8,4%).

Программы вертикальной линейки будней (22:50) несколько реабилитировались после недели неудач. Программа «Гроші» в понедельник (22:50) возвращается к прежним позициям — 11%/9,2%, ранее — 9,4%/8,4%; «Дубинизмы» (00:00), которые следуют сразу после программы журналистских расследований, наоборот немного потеряли на прошлой неделе — 9,5%/8,3% против 10,9%/9% неделей ранее. Реалити «Міняю жінку» во вторник немного восстанавливает свои позиции — 10,2%/8,4% (было 8,8%/7,5%, неделей ранее — 13,7%/10,9%). «Мир наизнанку» в среду продолжает терять — 9,8%/10,1% против 11,2%/10,2% неделей ранее. Политическому ток-шоу «Право на владу» наоборот удалось нарастить показатели, принеся на прошлой неделе каналу 7,3%/7,1%. Напомним, неделей ранее проект получил 6,8%/4,4%.

У будничного таблоида «Жизнь знаменитых людей» (09:20-09:30, премьерный выпуск + повтор) заметное улучшение показателей, сравнивая цифры с прошлой неделей. По премьерным выпускам: в понедельник — 14,6%/11,2%, во вторник – 10,5%/14,6%, в среду – 9,5%/9,1%, в четверг – 10,8%/10,7%, в пятницу — 11,2%/11%.

«Интер»

В дневном прайме «Роману с Ольгой» (13:20, со вторника по пятницу) удалось вернуться к прежним и самым высоким показателям. Если на позапрошлой неделе доля проекта не поднималась выше 4,4%, то на прошлой неделе уже в первом выпуске во вторник программа показала результаты, приближенные к средней доле по каналу — 4,2%/4,8%, в среду — 4,2%/3,5%, в четверг — заметное падение – уже 2,1%/1,4%. В понедельник проект «Жди меня» (15:50) принес каналу 4,6%/3,5%. На прошлой неделе — 5%/4,4%.

«Полезная программа» (10:00, вторник – суббота) немного понизила свои показатели, особенно в пятницу и субботу. Так, во вторник программа набрала 6%/4,1%, в среду — 3,1%/4,1%, в четверг — 3,4%/2,4%, в пятницу — 5%/5,3%, в субботу — 5,8%/8,6%. Напомним, неделей ранее пятничные и субботние показатели проекта составляли 7,3%/5% и 5,1%/8,1% соответственно.

Праймовое будничное ток-шоу «Касается каждого» (18:10-20:00) сохраняет свои позиции, принося каналу показатели выше средней доли. На прошлой неделе максимальные показатели по аудитории 18-54 составили 12,7% в 18:10 во вторник, по 18-54(50k+), максимум был 7,3% в понедельник в 19:00.

В воскресенье утром (10:00) «Орел и решка» принесли достаточно низкие показатели — 4,8%/6,6%. Выпуск в 11:00 — 5,1%/7,9%. Неделей ранее показатели проекта составляли 6,7%/9,1%, на втором выпуске – 6,5%/10,4%.

СТБ

Реалити «Хата на тата» (19:20) немного потеряло свои стабильные ранее показатели. Так, в понедельник выпуск принес каналу 9,2%/7,8%. В то время как неделей ранее проект сохранял свои позиции на уровне 10%/8,2% по 18-54/18-54 (50k+). На второй неделе после премьеры проекта «Тайны ДНК» (19:10, вторник) пока не получается получить показатели выше среднего по каналу. Если премьера проекта получила 9,7%/9,4%, второй выпуск остановился пока на 8,5%/8,1%. В 20:20 доля проекта поднялась до 9,2%/8,5%.

20-й сезон «Битвы экстрасенсов» (19:00, среда) колеблется в цифрах. На прошлой неделе проект получил 8,9%/6,7% (было 9,8%/10,1%). Но, если битвам экстрасенсов удается сохранять доли средние по каналу, то новому сезону «Зважених та щасливих» (19:00, четверг) такое пока не удается. На прошлой неделе показатели проекта о похудении достигли отметок 6,6%/7,9%, ранее — 5,1%/7%. В пятницу «МастерШеф» (19:00) несколько сбавил долю по одной из аудиторий: 8,4%/9,1% (против 8,5%/10,2%, неделей ранее).

Субботняя программа «Зважся!» (10:00) остается на уровне позапрошлой недели — 5,6%/8% (было 5,6%/7,7%). У «Х-Фактора» (19:00, суббота) наблюдается относительная стабильность — 10,9%/12,2% по 18-54/18-54 (50k+) против 11,7%/12,6% неделей ранее.

В воскресенье утром в 9:00 выпуск кулинарной программы «Проснись с Эктором» принес каналу хорошие показатели 8,7%/7,3% (было 6,7%/7%). В 20:00 наращивает показатели проект «Один за всех». Если на позапрошлой неделе было 12,6%/8,8%, на прошлой цифры подтянулись к 14%/10,5%. Подобная картина просматривается и на проекте «Я стесняюсь своего тела» (21:00–00:30), который смог на прошлой неделе подтянуть показатели до 11%/7,8% (было 8,9%/5,7%).

ICTV

Которую неделю подряд «Дизель шоу» выходит в топ пятницы, опережая «Лігу сміху». Прошлая неделя исключением не стала. Так, выпуск в 20:10 получил 14,6%/16%, на повторном (21:40) показатели поднялись до 17,4%/18,8%. Это немного ниже показателей позапрошлой недели, когда максимальная доля проекта составляла 22,1% по большим городам.

В будничной линейке (20:20) программы канала в среднем остаются на том же уровне: в понедельник «Больше, чем правда» — 8%/11,9%; во вторник «Гражданская оборона» – 8,2%/10,6%; в среду «Секретный фронт» заново набирает – 8,7%/10,1%; «Антизомби» в четверг сдает – 7%/7,3%. «Свобода слова» (понедельник, 22:30) — 6,4%/7,2% против 5,9%/6,1% на позапрошлой неделе.

Новый канал

Финальный эпизод второго сезона «Эксов» не принес ожидаемых результатов и даже понизил показатели проекта по одной из аудиторий в сравнении с позапрошлой неделей. Так, последний эпизод получил 7,6%/9,2%. На позапрошлой неделе доля по обеим аудиториям составила 8,3%.

Десятый сезон «Ревизора» (понедельник, 19:00) стремительно теряет показатели — 5,3%/5,4% против 6,3%/7,1% ранее. Аналогичная ситуация и у пост-шоу «Страсти по Ревизору» (21:50) — 5,9%/4,9% (было 8,2% по обеим аудиториям); дайджест «Тайного агента» (00:00) — 8,9%/ 5,9% (было 5,5%/9%). Заметно просели показатели у нового тревел-шоу «Le маршрутка» (18:00). Премьера стартовала с показателей 7,4%/7,7%, а на второй неделе они упали до 5,1%/7,1%.

Во вторник в 19:00 второй сезон шоу «Кто против блондинок?» – 8,8%/6,4% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее — 7,9%/8,6%. В среду «Дети против звезд» (19:00) подтягиваются к старым показателям – 7,2%/8,4%, на позапрошлой неделе – 6,3%/5,8%, ранее – 7,8%/8,8%. В четверг шоу «Хто зверху?» (19:00) наоборот немного понизило свои цифры – 9,9%/11,1% против 11,5%/10,4% неделей ранее.

Во вторник четвертый сезон «Варьятов» (21:00) несколько набрал доли: 8,4%/7,7% (было 7%/6,7%); в среду Improv Live Show (21:00) также – 4,8%/6% (было 4,1%/4,5%). «Шалена зірка» в четверг в 21:00 остается на уровне позапрошлой недели – 7,5%/8,3% против 7,3%/7,6% ранее.

В пятницу новый сезон «Топ-модели по-украински» (19:00–21:40) сохраняет свои позиции – 5,9%/7,8% (было 5,8%/8,3%).

«Украина»

В воскресенье днем (15:50-18:00) канал «Украина» транслировал отборочный матч на Чемпионат Европы 2020, в котором сборная Украины выступила против сборной Сербии. Футбол принес каналу 14,6%/11,9%. Ранее, в четверг, 14 ноября, на канале поздно ночью прошел товарищеский матч «Украина-Эстония» (00:00). Прогнозировано, высоких показателей футбол каналу не принес – 5,8%/5,3%.

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 20:10): начало с 14%/10,2% по 18-54/18-54 (50k+), во вторник – 13,5%/10,5%, в среду – 14,2%/10,6%, в четверг – 14,1%/10,8%, в пятницу – 11,3%/6,4%.

«Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50, пятница) значительно снизилась в цифрах – 4,9%/3,3% против 5,6%/5% на позапрошлой неделе. «Главная тема» (суббота, 19:50-20:50) – 10,4%/9,8% (было 9,1%/9,4%).

Вертикальная линейка программ будней в этот раз заметно теряла. Новый сезон программы «Контролер» (вторник, 23:20) немного убавил в цифрах. Так, на прошлой неделе проект получил 9,6%/9,1% против 11,8%/9,3% ранее по аудиториям 18-54/18-54 (50k+). Программа журналистских расследований «Громкое дело» в среду (23:20) – 10,4%/11,1% (было 14,6%/9,9%). «По следам» в четверг (23:20) – 9,8%/9,5% (было 10,5%/9%).

Утренний таблоид «Звездный путь» (будни в 09:30, свежий выпуск + повтор) продолжает расти. По аудитории 18-54 цифры колеблются в пределах от 8,7% до 10,6% и по аудитории 18-54 (50k+) – в пределах 10,1%–15,8%.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья 10-й сезон «ПроФутбол» (23:00) заметно просел – 3,6%/1,4% против 4,2% и 2,2% по 18-54/18-54 (50k+) на прошлой неделе.

Программа «Затерянный мир» (вторник – пятница, 17:20) опять восстанавливает прежние позиции. Если на позапрошлой неделе доля проекта не поднималась выше 4,6%, то на прошлой неделе в четверг и пятницу цифры программы колебались от 5% до 5,5% по обеим аудиториям.

ТЕТ

В предпрайме будней дайджест реалити-шоу «4 свадьбы» (понедельник – четверг, 16:40) собирал такие показатели: понедельник – 3,6%/3,1% по 18-54/18-54 (50k+), вторник – 5,7%/4,5%, среда – 3,2%/3,1%, четверг — 2,3%/2,2%. «Игры приколов» в понедельник (22:00) взяли меньше, чем на позапрошлой неделе – 3%/2,7% (было 3,9%/3,7%).

В вечернем слоте будней вторую неделю идет новый сезон реалити «Панянка-селянка» (19:00, новый эпизод + повтор в 18:00). Показатели свежих выпусков были такими: понедельник – 2,9%/2,7%, вторник – 3%/3,5%, среда – 3,6%/2,7%, четверг — 3,6%/3,6%, пятница – 3,1%/2,4%.

Сериалы

СТБ

На второй премьерной неделе сериал «Как долго я тебя ждала» немного улучшил свои показатели в сравнении с позапрошлой неделей. Так, понедельник: первая серия – 7,3%/5,9% по 18-54/18-54(50k+), вторая – 8,1%/6,8%. Вторник: первая серия – 8,5%/8,4%, вторая – 8,6%/7,8%. Среда: первая серия – 9,5%/7,2%, вторая – 10,5%/8%. Четверг: первая серия – 7,9/6,7%, вторая – 8,9%/6,9%. Напомним, премьера сериала стартовала с показателей 5,3%/4,1% по 18-54/18-54 (50k+).

«1+1»

Повтор шестого сезона «Сватов» (20:40) продолжает демонстрировать отличные показатели: серия собрала 16,8%/14,3%, во вторник — 15,1%/13,2%, в среду — 15,5%/15,1%, в четверг — 14%/12,9%. После него — комедийный сериал «СидОренки-СидорЕнки», который пока получает средние показатели. Понедельник: первая серия (21:40) — 14,2%/12,8%, вторая (22:10) — 13,5%/12,1%. Вторник: первая серия – 11,3%/10,8%, вторая – 9,9%/9,8%. Среда: первая серия – 13,2%/11,9%, вторая – 10,7%/9,4%. Четверг: первая серия – 12,6%/10,2%, вторая – 10,8%/8,7%.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10): 10,7% по 18-54 – в понедельник; 10,6% – во вторник; 8,8% – в среду; 9,6% – в четверг; 10,5% – в пятницу. Продолжает терять еще один турецкий сериал «Великолепный век» (понедельник – пятница, 14:10–15:10): 11,2% по 18-54 – в понедельник; 7,6% – во вторник; 8,8% – в среду, 7,9% – в четверг; 10,1% – в пятницу.

Новый канал

На прошлой неделе вещатель показал финальные серии сериала «Домик на счастье-2» (вторник – четверг, 22:00). Во вторник сериал стартовал с показателей 9,4%/7,4% по 18-54/18-54 (50+), вторая серия — 9,8%/8,1%; в среду: первая — 7%/6,8%, вторая — 9,4%/7,2%, третья — 12,8%/10,9%; в четверг: первая – 8,8%/7,8%, вторая — 11,8%/10,1%, третья и последняя — 14,7%/11,3%.

ICTV

Сериал «Пес» (21:30) трижды на прошлой неделе попадал в топ дня по аудитории 18-54(50k+) – в понедельник, вторник и в четверг. Так, первая серия второго сезона на прошлой неделе стартовала с показателей 12,4%/15,5%, во вторник – 13,4%/15,4%, в среду — 12,9%/13,2%, в четверг — 14%/15,2%.

В позднем прайме вторника-четверга канал продолжает повторять сериал «Фантом» (22:40, по три серии): во вторник – 9,1%/9,8% у первой серии, вторая серия — 8,4%/9,6%, третья – 10,1%/11,3%; в среду: первая — 9,5%/10,5%, вторая — 7,9%/10%, третья — 10,1%/11,3%; в четверг: перевая — 8,6%/10,4%, вторая — 10,1%/11,3%, третья — 7,9%/10%.

«Украина»

В вечернем прайме сразу после финала сериала «На твоей стороне» (21:00) стартовала 8-серийная драма «Возвращение» Мирослава Малича. Проект с первых серий показал успешные результаты, заключительные эпизоды в четверг вошли в топ дня по двум аудиториям 18-54 и 4+.

Понедельник: премьера сериала принесла каналу 13,8%/11,9% (18-54/18-54, 50+), вторая серия (22:00) – 15,6%/13,2%. Вторник: первая серия – 14,4%/11,3%, вторая серия – 14,8%/12,8%. Среда: первая серия – 14,9%/10,9%, вторая серия – 16,8%/13,6%. Четверг: первая серия – 15,1%/12,8%, вторая серия – 16,7%/15,1%.

Детективный сериал «Выходите без звонка» (18:00, понедельник-пятница) идет по-прежнему, не дотягивая до средних показателей по каналу – в пределах 7,8–8,7% по 18-54 и 7,2%–9,8% по крупным городам. В предпрайме будней докудрама «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00) собрала в пределах 11,1–12,7% по 18-54, по 18-54 (50k+) — почти также — 10,6–13,7%.

В пятницу в 13:20 «Украина» запустила повтор сериала «Наседка», премьера которого состоялась неделей ранее. Средняя доля повтора по целевой аудитории (18-54) прилично уступила премьере – 11,7% против 15,1%.

В субботу в предпрайме, в 17:00, канал запустил 4-серийный фильм «Утраченные воспоминания». Проект принес каналу внушительные доли и попал в топ дня также по двум аудиториям – 18-54 и 4+. Первая серия собрала 14,9%/14,4% по аудитории 18-54/18-54 (50k+), вторая – 16,6%/15,8%, третья – 12,9%/11,1%, финал – 17,2%/13,8%.

В воскресенье в 11:30 вещатель показал еще один 4-серийный фильм «Мираж», который также порадовал канал хорошими цифрами. Первая серия – 15,1%/12,3%, вторая – 17,5%/16%, третья – 18,3%/16,9%, четвертая – 19,5%/18,8%. Вечером в 18:00 состоялась премьера 4-серийного фильма «Немая».

Показ ленты прошел со средними и низкими показателями по каналу. Так, первая серия собрала 10,3% по обеим аудиториям, вторая серия, которая разместилась в слоте сразу после «Сегодня. Итоги», в 21:00, получила 10,4%/9,8%, третья – 10,9%/9,4%, четвертая – 13,2%/12%.

«Интер»

Во вторник, 12 ноября, в дневном эфире на «Интере» стартовал повтор французского сериала «Прекрасная Рани» (8 серий). Первая серия, которая разместилась в слоте в 12:30, стартовала с достаточно низких показателей – 3,7% по обеим аудиториям. Вторая серия улучшила показатели – 4,2%/3,2%, третья серия – 2,8%/2,2%, четвертая – 3,5%/2,5%.

В прайме будней (21:00) продолжается новый сезон докудрамы «Вещдок. Особый случай», новые выпуски немного потеряли в сравнении с позапрошлой неделей – 3,6–4,2% (аудитория 18-54). «Вещдок» (14:30, вторник-четверг, два выпуска + повтор праймого «Особого случая») — в пределах 2,9–5,1%.

Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (будни, 22:10–23:50, по два выпуска) – в пределах 4,5–6,3%.

ТЕТ

На прошлой неделе вместо скетчкома «Короли палат» запустился новый сериал «Новая жизнь Василины Павловны».

Первая серия, которая стартовала 11 ноября в 20:00, принесла каналу достаточно низкие цифры – 3,1%/2,3%. Вторая серия в 20:30 – 3,7%/2,4%. С такими цифрами сериал сохранил свою долю вплоть до пятницы. Максимальные показатели премьеры достигли в среду в 20:30, когда доля проекта повысилась до 4,4% по аудитории 18-54 и до 3,6% по 18-54(50k+).

НТН

В вечернем прайме будней продолжает выходить сериал «Смерть в раю» (19:30–21:10, по две серии) – в пределах 1,1–2,2% по 18-54. Шведско-датский криминальный сериал «Мост» (понедельник – пятница, 22:00) – в пределах 0,6–2,6%.

«2+2»

В вечернем прайме будней сериал «Братья по крови» (20:30): в понедельник начали с 6,1%/5,9%, в четверг закончили с 6,4%/6,2%. Таким образом, сериал улучшил свои позиции в сравнении с позапрошлой неделей как минимум на 1,5%. Сериал «CSI: Место преступления» продолжает идти марафоном по 4 серии (21:30–01:00) — в пределах 3,2-8,7% (высокие показатели процедурал собирает на «ночных» сериях).

Кино

В 18:00 в субботу Новый канал решил вспомнить сагу о Гарри Поттере, показав две серии до 00:10. Первая часть фильма получила 10,3%/10,7%. Эти же показатели достались и второй части. В прайм в воскресенье канал поставил фильм «Человек-муравей» – 10,5%/13,1%. Сразу после него в 21:00 «Доктор Стрэндж» – 10,6%/12,7%.

В субботу в 19:10 на ICTV прошел повтор двух частей фильма «Люди в черном». Первая часть в 19:10 получила 9,6%/10,5%, вторая часть в 21:00 – 10,6%/14,1%. Сразу после в 22:30 канал показал фильм «Я, робот» – 14,3%/17,7%. В воскресенье в 20:40 канал показал третью часть «Людей в черном», которая принесла 10,2%/13,2% доли. «Быстрее пули» в 22:40 – 13,1%/16,3%.

Телеканал «Интер» в воскресенье показал ряд иностранных фильмов: «Туз» в 14:10 – 2,6%/3,2%; «Бархатные ручки» в 16:00 – 3,2% по обеим аудиториям, «Безумно влюбленный» в 18:00 – 4,4%/4%, «Скрюченный домишко» в 20:30 – 2,1%/3,1%, «Полузащитник» в 22:50 – 2,4%/2,6%.

В 15:00 в субботу на «2+2» можно было увидеть повтор ленты «Президент Линкольн. Охотник на вампиров» – 6%/6,5%. Вечерний набор фильмов был таким: «Игра Эндера» (17:00) — 4,9%/5,5%; «Планета обезьян» (19:00) – 5,2%/4%; «Опасный Бангкок» (21:00) — 4,5%/3,3%; Геймер» (23:00) – 4%/2,4%. В прайме воскресенья «Восстание планеты обезьян» (19:00) – 5,5%/3,6%; «Ущерб» – уже 7,4%/3,4%.

Итоговые новости

Традиционно в воскресенье прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30) – 14,9%/13% по 18-54/18-54 (50+), закончили с 12,1%/14,2%. «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00) значительно потеряли показатели. Если на позапрошлой неделе итоговая информационная программа на «Украине» стартовала с 14,6%/11,7%, на прошлой эти цифры понизились до 10,1%/8,7%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:45) — 9,8%/12,7%, закончили после рекламного блока (19:50) — 8,7%/10,8%. «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00) – ниже среднего 3,7%/3,8%.

Общий ТОП телеканалов

Фото: «Квартал 95», ТЕТ, «Интер», СТБ, «1+1»

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