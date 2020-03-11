Телерейтинги: «Поймать Кайдаша» против «Мышеловки для кота», «Лига смеха» против «Дизель шоу» и «Холостяка»

На СТБ, «1+1» и «Украине» в прайме будней стартовали новые сериалы – «Поймать Кайдаша»(«Про кино»), «Мышеловка для кота»(«Квартал 95») и «Три сестры» («УПС»). В прайме пятницы стартовали новые сезоны юмористических шоу «Лига смеха» («1+1») и «Дизель шоу» (ICTV), а также «Холостяка-10» (СТБ). «Дневник медиума» на «1+1» стоял в предпрайме только до вторника, после чего был заменен на «Великолепный век». Канал «Украина» праздновал 8 марта масштабнее других каналов, показав концерты Олега Винника, Макса Барских и премьерные «Музыкальную платформу» и «Большой весенний концерт»; не обошлось также без премьерной четырехсерийки – в прайме воскресенья прошел фильм «Беглянка 2» от StarMedia. «Интер» на выходных показал премьерные сериалы: в субботу – четырехсерийку «Два сердца» («УПС»), а в воскресенье первые две серии турецкого сериала «Не отпускай мою руку».

Общий топ

На первое место выбрался ICTV, обойдя канал «Украина» на четверть доли процента, уверенно третий – канал «1+1». Заметный рост показал СТБ, но пока это все еще пятое место. Среди «нишевиков» выделился крупным ростом М1, заметное падение было у К1.

В праймовом топе лидирует канал «1+1», а вот канал «Украина» только пятый после заметно потерявшего Нового канала и подросшего СТБ. Во втором эшелоне проходит битва за 9 место – канал «НЛО» уверенно обошел канал НТН. В третьей пятерке терял канал «Индиго», но зато заметно нарастил канал «Солнце».

У канала «Украина» уже традиционно крупнейшее проседание в пятницу, на этот раз вещатель сдал также в воскресенье. Новый канал выстрелил на выходных и в понедельник.

В топе программ есть только передачи «1+1», ICTV и СТБ. Уже зачастившего лидера недельного топа – шоу «Голос країни» на этот раз обошло «Дизель шоу».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Программы

«1+1»

Третья неделя скриптед-реалити «Дневник медиума» (будни, 17:00) дала ему низкие рейтинги, в среду проект был заменен на «Великолепный век». Понедельник – 5,7% и 4,1% (против 7,9%/5% в понедельник ранее), вторник – только 2,8%/4% (ранее – 6,8%/4,3%).

Похожая ситуация и у тележурнала «ЖВЛ»: в слоте в 18:00 будней цифры проекта все еще скромны. Так, в понедельник и вторник – одинаково 4,7%/3,9%, в среду – 4,9%/4,5%, в четверг – 5,5%/5,1%, в пятницу – 5,3%/3,9%. В утреннем слоте (09:30-11:20, повтор вечернего выпуска + архивный выпуск) проект собирал в пределах 7-12% по аудитории 18-54 (50k+). Будничные «Секретные материалы» (19:00) продолжают выходить в расширенном слоте, в этот раз программа выдавала в пределах 3-5,4% (на прошлой неделе проект брал планку в 7% доли).

Дневные повторы «Міняю жінку» (будни 11:20, 12:20) и «Мира наизнанку» (будни 13:00-15:00) собирали в пределах 5-11%.

Вертикальная линейка вечерних программ будней на этот раз показала хорошие результаты. Программа «Гроші» (понедельник, 22:50) собрала 9,3%/6,7% (было 4,6%/4,4%). Следом за ней в 00:00 «Дубинизмы» – 10%/6,5% (было 6,6%/5,7%). Реалити-шоу «Свадьба вслепую» (вторник, 22:50) − 11,2%/7% (было 9,8%/7,5%); «Мир наизнанку» (среда, 22:50) – 13%/9,3% (было 9,2%/8%). Политическое ток-шоу «Право на владу» (22:30, четверг) – 9,3%/8,7% (было 5,3%/4,6%).

Повторы «Женского квартала» в прайме пятницы заменила премьера «Лиги смеха» (20:20-00:40), зашедшая на новый сезон двойным выпуском – пока только 9,7%/6,7%. В субботу в 18:30 дайджест «Рассмеши комика» собрал 4,4%/4,5% (было 7,1%/5,7%). Повторы «Вечернего квартала» стояли в 16:40, а также в 21:30: в предпрайме – 6,1%/5,9% (было 8,3%/6,7%), вечером – 6,6%/6,2% (было 9,1%/6,8%). Новый сезон «Украинских сенсаций» (20:20) – 7,4%/5,4% (против 7,9%/5,8% неделей ранее). «Светская жизнь» (23:30) собрала на новом выпуске 8,2%/8%, а на повторном – 7,1%/5,6%.

В воскресенье «Голос країни» (21:00) перешел на новый этап шоу – вокальные бои, но пока это не прибавило аудиторию – 16,4%/11,8% (против 17,1%/12,4% неделей ранее).

ICTV

Политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:30, понедельник) продолжает собирать скромные показатели – 4,9%/3,9% (было 4,5%/3,4%). Не блистала и линейка праймовых программ во вторник-четверг. «Гражданская оборона» (20:20, вторник) – 8,8%/7,3% (было 9,6%/7%), «Секретный фронт» (20:20, среда) − 5,1%/4,4% (было 9,2%/5,6%). «Антизомби» (20:20, четверг) − 9,1%/7,4% (было 7,8%/4,6%).

В пятницу «Дизель шоу» (20:10 – премьера и 21:40 – дайджест) собирало на обоих выпусках одинаковые 15,6%/13,8% (в прошлый раз – 15%/10,9% и 16%/14,1%). Скетч-шоу «На троих» (23:00) на двух премьерных выпусках собрало 12,4%/10%, на повторных выпусках цифры доходили до 16%.

СТБ

По будням в предпрайме скриптед-реалити «Слепая» (18:00) не может выдать больше 7%: понедельник – 6,8%/5,2%; вторник – 6,1%/6,9%; среда – 6,7%/5,7%; четверг – 6%/5,7%. В прайме с 19:00 до 20:00 идут в пределах 6-8% повторы ток-шоу «Один за всіх». Самые высокие показатели были в среду – 7%/7,1%.

Линейка вертикальных программ в 22:50 составлена по-прежнему с повторов. В понедельник «Один за всіх» – 5,1%7,3%; во вторник «Тайны ДНК» − 9,3%/8% и 11,7%/10,4%; в среду − «Давай поговоримо про секс» − 4,1%/3,9%; в четверг – «Я стесняюсь своего тела» – 5,8%/5% и 10,3%/8,2%.

В пятницу в 19:00 весьма успешно на новый 10 сезон зашел «Холостяк» − 12,7%/8,8% до новостей, а после – уже 15,9%/12%. В прайме субботы кулинарное шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2»(19:00-22:00) собрало всего 8,9%/7,2%. Дайджест«Следствие ведут экстрасенсы» (19:00, воскресенье) – 6,5%/7,6% (было 8%/8,6%). Ток-шоу «Один за всіх» на новом выпуске в 20:00 выхватило 8,7%/11,9%, на повторном в 21:00 – 7,8%/11,3%.

Новый канал

Реалити «Від пацанки до панянки» (понедельник, 19:00) начало сдавать показатели – 9,6%/7,4% против 11,5%/8,7% неделей ранее. Во вторник «Хто проти блондинок?» (19:00) – 8,1%/6% (было 8%/5,6%); в среду «СуперИнтуиция» (19:00) – 6,9%/5,9% (было 10%/6,8%); в четверг и пятницу в то же время прошли повторы «Хто зверху?» (19:00) – 8,9%/6,3% и 8,2%/6,2% (было 10,9%/8,8% и 11,2%/8,1% соответственно).

«Украина»

Утром по будням тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20 новый выпуск + повтор) продолжает собирать 7-12,5%. Докудрамы «Реальная мистика» (11:20), «Агенты справедливости» (13:30) и «История одного преступления» (16:00) выдают весьма неплохие 8-16%.

Вечером по будням ток-шоу «Говорить Украина» (20:10) собирало 8,8%-9,7% по 18-54, (50+) и 10%-11,7% по 18-54. «Громкое дело» перешло с позднего вечера среды в прайм пятницы (20:10) – только 6,3%/7,2% (было 7,4%/8,6%). Политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50) – всего лишь 4,9%/4,4% (было 6,5%/5,2%).

Во вторник поздней ночью программа «Контролер» (23:20) – 8,5%/8,9% (было 7,4/8,7%); «По следам» в четверг в 23:20 – 4,6%/5,1% (было 6,3%/7,2%).

В прайме субботы ток-шоу «Главная тема» собрало 7,3%/7%(было 8,1%/7,9%); а после вечерние мелодрамы заменил Олег Винник с телеверсией концерта «Роксолана» (21:00-23:10) – 8,2%/10%; премьерный концерт «Музыкальная платформа» (23:10-01:30) – 11,2%/10,3%. Поздним вечером воскресенья канал показал премьерный «Большой весенний концерт» (22:20) – 8,8%/8,3%; концерт Макса Барских «Семь» (00:00) – 6,1%/5,5%.

«Интер»

Со вторника по субботу продолжает выходить горизонтальной линейкой «Полезная программа» (вторник-суббота, 10:00) в пределах 3-7%. В понедельник днем программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) собрала 4,4%/5,6% (было 4%/4,2%).

Вечером ток-шоу «Касается каждого» (18:00-20:00) собирало в пределах 4,6-9,5%.

Кулинарная программа «Готовим вместе. Домашняя кухня» (09:00, суббота-воскресенье) – 5,4%/4% и 7,5%/4,5% соответственно (было 8,3%/5% и 9,5%/5,4%).

В воскресенье прошли два выпуска «Орла и решки» (10:00): первый повторный выпуск – 6,1%/4%; второй премьерный – уже 8,2%/4,8% (было ровные 9,2%/4,5%). Юбилейный вечер Михаила Гуцериева в 22:30 выхватил всего 3,7%/3,4%.

ТЕТ

Дайджест «4 свадьбы» идут по будням в 17:50, максимум был в понедельник – 4,3%/3,8%. Самые высокие показатели нового сезона «Панянки-селянки» (понедельник-пятница, 19:00) были также в понедельник – 4,1%/3,7% (неделей ранее в понедельник – 3,4%/2,1%). Скетчком «Однажды под Полтавой» (20:00-22:00, два повтора + два новых выпуска) на новых сериях собирает в пределах 4-6%, на повторных – вдвое меньше.

«2+2»

В прайме вторника (19:20) матч «Динамо» (К) – «Колос» (Кв) собрал всего 2,7%/2,6%; поздно в воскресенье программа «Про футбол» (23:00) – 0,9%/2,1%.

Кино и сериалы

«1+1»

Днем по будням «Великолепный век» уже не так удачно подстраховывает телеканал – на прошлой неделе показатели колебались в пределах 4-8%, со среды сериал стоит вместо «Дневника медиума» в 17:00, собирая 4,3-6,7%.

В 20:40 будней зашел премьерный сериал «Мышеловка для кота». Сериал собирал весьма скромные показатели. В понедельник – 9,9%/6,1% и 10,1%/7% по 18-54/18-54(50k+); во вторник – 9,7%/6,8% и 9,9%/7,4%; в среду – 9,6%/7% и 11,5%/8,3%; в четверг – 9,3%/6% и 12%/8,2%.

Дневной слот субботы по-прежнему отведен под голливудское кино: «Команда А» (10:00) – 8,4%/7,2%; «Лучший стрелок» (12:10) – 6,6%/5%; «Сделано в Америке» (14:20) – 4,7%/3,4%. В 23:50 в воскресенье фильм «Лучший стрелок» «Динамо» (К) – «Колос» (Кв) 11,3%/9,4%.

«Интер»

С понедельника по четверг в 21:00 продолжается новый сезон собственной докудрамы «Вещдок. Особый случай». Понедельник – 5,5%/4,3% по 18-54/18-54(50k+), вторник – 6%/4,5%, среда – 6,5%/4,9%, четверг – 6,4%/4,3%. Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10-23:50) – 4,5%-9,7%. «Вещдок» в дневной сетке со вторника по пятницу (14:50-17:40, повтор, новый выпуск + «Особый случай») собирал от 2% до 6%.

В субботу днем на канале традиционно идут советские фильмы: «Берегите женщин» (11:00) – 4,8%/3,4%; «Суета сует» (13:30) – 6,4%/4%; «Самая обаятельная и привлекательная» (15:00) – 8,4%/5,2%; «Девчата» (16:40) – 9,3%/5,6%. Вечером премьера четырехсерийки «Два сердца» (17:40-22:30) собирала до новостей 6,9%/4,8%, а после – уже 7,6%/6,2%; фильм «Любовь и страсть. Далида» (22:30) – 3,1%/2,8%; «Исповедь Дон Жуана» (01:20) – 1,2%/3,1%.

В воскресенье зашел новый турецкий сериал «Не отпускай мою руку» (16:00): первая серия 3,5%/3%; вторая – 2,2%/1,5%. Повтор четырехсерийки «Мама будет против» (18:30) собирал в пределах 1,5-4%.

СТБ

В 20 часов понедельника-четверга стартовал сериал «Поймать Кайдаша», идущий по две серии за раз (самые высокие показатели были на второй серии в 21:00). В понедельник – 6,2%/8,9% и 9,4%/12%; во вторник – 7,4%/9,4% и 10,7%/11,9%; в среду – 6,4%/8,4% и 9,2%/10,9%; в четверг – 8,4%/9,7% и 10%/12,2%. В субботу прошел советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (22:00) – 6,5%/5,7%. В воскресенье – четырехсерийка «40+ или геометрия чувств» (20:00) росла от серии к серии – с 5% до 13%.

«Украина»

В 21:00 будней канал запустил новый сериал «Три сестры». Понедельник – 9%/9,3% и 9,8%/10,5% по 18-54/18-54(50k+); вторник – 8,5%/9% и 10,9%/10,4%; среда – 8,2%/9% и 10%/10,8%; четверг – 8%/9,2% и 9,8%/10,5%.

Вечером в воскресенье премьера четырехсерийки «Беглянка-2» (16:30) до новостей собирала 9,4%/10,9%, а после – 8,9%/5,6% и 10,1%/8,2%.

ICTV

Сериал «Участковый с ДВРЗ» (вторник-четверг, 21:30) сбавил обороты из-за усиленной конкуренции с другими сериалами. Вторник – 8,7%/7%; в среду – 10,2%/7,8%; в четверг – 11,9%/9,3%. Неделей ранее показатели картины были такими: во вторник – 11,4%/8,5%; в среду – 13%/9,1%; в четверг – 11,7%/8,4%.

В прайме понедельника прошел фильм «Воздушный маршал» (20:10) – 10%/7%. Во вторник в 22:30 фильм «Игры патриотов» собрал 7,7%/5,9%; в среду − «Прямая и явная угроза» (22:30) – 7,4%/7,2%; в четверг – «Беглец» (22:30) – 9,3%/8,3%.

В прайме субботы прошли две части «Крокодила Данди» – 7,9%/8,7% и 10,7%/10,9%; а также две части «Горячих голов»: 9,8%/9,2% и 11,9%/11%. В воскресенье: «Люси» (20:30) – 9,2%/6,4%; «Призрак в доспехах» (22:10) – 10,6%/7,2%.

Новый канал

Повтор американского сериала «Отчаянные домохозяйки» (11:00-13:30, вторник-четверг) собирает только 4-7%.

Вечерняя линейка фильмов будней прошла весьма неплохо: «Я, робот» (21:00) − 9,6%/6,8%, «Дитя робота» (23:10) − 13,6%/11%; вторник: «Робот Чапли» (21:00) – 8,4% и 9,1%, «Четверо против банка» (22:40) − 4,6%/4%; среда: «Угнать за 60 секунд» (21:00) − 7,6%/6,6%, «Самолет президента» (22:50) − 8,5%/7,3%; четверг: «Судья Дредд» (20:50) − 6,8%/5,2%, «Командир эскадрильи» (23:00) – 8,6%/5,6%; пятница: «Разрушитель» (20:50) – 8,7%/6,6%, «24 часа на жизнь» (23:00) − 7,8%/6,3%.

В прайме субботы прошли такие фильмы: «Реальная сталь» (19:10) – 10,2%/8,3%, «Пираты Карибского моря: сундук мертвеца» (21:00) – 11,1%/9,4%. Вечером в воскресенье: «Мистер и миссис Смит» (18:50) – 12%/9,3%; «Пираты Карибского моря-5» (21:00) – 10,4%/8,4%.

«2+2»

В понедельник, среду и четверг в слоте 19:30-21:30 идет полицейский сериал «Карпатский рейнджер» (повтор + новая серия). Показатели новых серий были такими: понедельник – 5,1%/5,6%; среда – 5,5%/4,9%; четверг – 6,4%/5%. «CSI. Место преступления» (понедельник-четверг, 21:20-00:40) − в среднем 2,3%-5,1%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:00) прошла с долей 8%/9% (было 12,6%/11%). Программа «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) – 7,5%/7%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:45) – 10%/6,8%. «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) – 4%/4,9%.

Общий итог недели

Фото: ТЕТ, «1+1», «Интер», СТБ, ICTV, скриншот видео с YouTube

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