Телерейтинги: «Нюхач-4», «Отречение», «Рассмеши комика» и Шевченковская премия

На прошлой неделе канал «Украина» выдал большое количество премьер. Утром будней на новый сезон зашло собственное реалити-шоу «Миссия: красота» («ТелеПро»); в прайме вторника-четверга канал показал 24-серийку «Отречение» («Три-я-да продакшн»); на выходных – две премьерные четырехсерийки от «Фильмстрим»: «Наша доктор» и «Стань моей тенью». Телеканал ICTV в прайме вторника-четверга зарядил на новый четвертый сезон сериала «Нюхач» (Film.UA). «Интер» в прайме пятницы поставил в сетку собственную документалку «Черногория. Битва за православие». Телеканал «1+1» в позднем прайме субботы транслировал телеверсию Шевченковской премии, а в раннем прайме показал новый 16 сезон «Рассмеши комика» («95 квартал»).

Важными премьерами отметились на неделе также нишевые телеканалы. В понедельник на «2+2» в раннем прайме прошла премьера документалки «Тайны великих украинцев. Роксолана», а в прайме субботы – четырехсерийка «Возмездие» («1+1 продакшн»). Телеканал «НЛО TV»запустил в прайме будней американский детектив «Касл», показанный в прошлом году каналом «2+2». В понедельник сетки телеканалов были несколько видоизменены из-за выходного после праздника 8 марта.

Премьеры недели

В 11:20 вторника-пятницы на канале «Украина» зашло на новый сезон реалити «Миссия: красота». Показатели программы колебались от выпуска к выпуску: 7,5%/8,6% по аудиториям 18-54 (50+)/18-54 (вторник); 14,1%/11,9% (среда); 9,9%/10% (четверг); 9,4/9,3% (пятница). В 21:00 вторника-четверга новый сериал «Отречение» прошел с весьма скромными показателями: 7%/7,6% и 8%/7,5% (вторник); 7,7%/7,8%, 9,3%/9,6% и 10,6%/8,8% (среда); 9%/7,3%, 9,6%/8,6% и 7,5%/8,8% (четверг).

В субботу вечером на «Украине» премьерная четырехсерийка «Наша доктор» (17:00-23:00) собрала такие цифры: первая серия – 8,2%/10%; вторая – 10,7%/10,5%; третья – 8,3%/8,4%; четвертая – 10,8%/10,5%. В воскресенье премьера четырехсерийки «Стань моей тенью» (17:00-23:00) прошла с намного лучшими цифрами: первая серия – 12,4%/13,9%; вторая – 11,9%/12,8%; третья – 9,3%/9,8%; четвертая – 11%/12,5%.

Канал ICTV также заменил праймовый сериал будней. Вместо сериала «Участковый с ДВРЗ» (вторник-четверг, 21:30) стартовал четвертый сезон сериала «Нюхач». Вторник – 13,3%/8,5%; в среду – 9,5%/5,8%; в четверг – 11,4%/8,5% (было 8,7%/7%, 10,2%/7,8% и 11,9%/9,3%).

Телеканал «Интер» в прайме пятницы показал премьеру собственного документального фильма «Черногория. Битва за православие»(22:00-22:50), собравшего всего лишь 2% и 2,4%.

На «1+1» на прошлой неделе было сразу две премьеры в субботу. В раннем прайме в 18:30 повтор «Рассмеши комика» заменил новый 16 сезон, собрав 8,2%/6,8% (было 4,4%/4,5%). В позднем прайме канал показал телеверсию Шевченковской премии (22:50-23:30), собрав на трансляции скромные 5,5% и 5,7%.

В выходной понедельник на канале «2+2» в раннем прайме прошла премьера документального фильма «Тайны великих украинцев. Роксолана» (18:20-19:20) – только 2,6% по обеим. В прайме субботы весьма неплохо прошла четырех серийка «Возмездие» (19:00): первая серия собрала 3,1% по обеим; вторая – 3,6%/3,1%; третья – 4,6%/4,5%; четвертая – уже 5,7%/4,2%.

Телеканал «НЛО TV» полностью обновил праймовую сетку будней. К ситкому «Теория Большого взрыва» (16:30-17:50) присоединился американский процедурал «Касл», который ранее показывали на «2+2». Сериал шел тройной дозой за вечер (17:50-20:30), собирая пока что относительно скромно – в пределах 1-3%.

Общий топ

На первом месте остается ICTV, второй место снова за каналом «Украина», который почти догоняет канал «1+1». СТБ снова демонстрирует рост, но обогнать Новый канал снова не получается. Среди «нишевиков» заметно потерял “2+2”, зато нарастил “ПлюсПлюс”. Ростом сразу на 46% выделился “Энтер-фильм”.

В праймовом топе «1+1» уступил первое место ICTV, третье место в этот раз у СТБ, а вот канал «Украина» снова только пятый – после Нового канала.

Во втором эшелоне битву за 9 место снова выигрывает канал «НЛО», но в этот раз вещатель не так уверенно обходит канал НТН. В третьей пятерке еще более ярко заметны рост “ПлюсПлюс” и “Энтер-фильма”. Последний выбил с пятнадцати лучших канал «Солнце». Канал ICTV проиграл «Украине» вторник и воскресенье.

В топ программ недели снова попали только передачи ICTV, «1+1» и СТБ. Шоу «Голос країни» уже вторую неделю уступает юмористическому «Дизель шоу».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«1+1»

В выходной понедельник канал весь день транслировал восьмисерийку «По праву любви» (11:30-19:30) – 7,5-8,5% по аудитории 18-54 (50k+); в прайме канал показал четырехсерийку «Любовь без памяти» (20:15-00:10) – 7,2-9,7%по 18-54/18-54(50k+). Днем по будням «Великолепный век» (15:30-18:00) шел в пределах 3,8-8%.

У тележурнала «ЖВЛ» в слоте в 18:00 будней цифры по-прежнему скромны. Во вторник – одинаковые 5,1%/6,3%, в среду – 4,8%/3,6%, в четверг – уже 5,8%/4,7%, в пятницу – 5,2%/2,5%. В утреннем слоте (09:20-11:20, повтор вечернего выпуска + архивный выпуск) проект собирал в пределах 6-10%, резкий рост был в четверг и пятницу у выпусков в 09:20 – 11,5/8,2% и 14/10,1%. Дневные повторы «Міняю жінку» (будни 11:20, 12:20) и «Мира наизнанку» (будни 13:00-15:00) – 4-9,8%. Будничные «Секретные материалы» (19:00) — по-прежнему только 3-6,2%.

Сериал «Мышеловка для кота» стоял только в прайме вторника и среды (20:45), пригнуть выше 11% картине так и не получилось несмотря на финал истории. Сериал во вторник собрал – 10%/6,2% и 10,1%/6,8%; а в среду на финальных сериях – 10,2%/6,4% и 10,9%/8,2%. В четверг на его месте прошел фильм «Великая стена» – только 6,7%/6%.

Показатели вертикальной линейки вечерних программ будней были скромны. Программа «Гроші» в понедельник не вышла; реалити-шоу «Свадьба вслепую» (вторник, 22:50) − 8,8%/6,1% (было 11,2%/7%); «Мир наизнанку» (среда, 22:50) – 8%/6,4% (было 13%/9,3%). Политическое ток-шоу «Право на владу» (22:30, четверг) – 8,4%/8,5% (было 9,3%/8,7%).

В прайме пятницы вместо «Лиги смеха» (20:30) зашла документалка о самом шоу «Игры юмора» – 5,9%/4,6% и 7,1%/5,6%; повторный выпуск самого шоу в 22:40 – 8,1%/6,5%. Программа «Чистоnews» стояла в сетке четверга и пятницы после ТСН, собирая 9,5%/6,9% и 9,9%/7,1%. В субботу повторы «Вечернего квартала» стояли в 16:40, а также в 21:30: в предпрайме – 8,2%/7,2% (было 6,1%/5,9%), вечером – 6,8%/5,6% (было 6,6%/6,2%). «Украинские сенсации» (20:20) – 8,1%/6,3% (было 7,4%/5,4%). «Светская жизнь» (23:30) собрала на новом выпуске 9,1%/7,8% (было 8,2%/8%), а на повторном – 9,7%/8,4%.

Дневной слот субботы закреплен за голливудским кино («Терминал» (10:00) – 9,1%/6%; «Зеленая миля» (12:40) – 9,1%/7%), а дневной слот воскресенье – за повторами праймовых сериалов (показатели колебались в пределах 3-7%).

В воскресенье «Голос країни»(21:00) показал небольшой рост – 17,7%/12,9% (было 16,4%/11,8%, еще раньше – 17,1%/12,4%). Повтор «Терминала» (00:10) – 14%/10%

ICTV

Днем в выходной понедельник канал успешно повторял фильмы уик-энда, а вечером – «Дизель-шоу» (19:10) – 10,1%/7,2%; после чего прошли фильмы – «Вооруженные и опасные» (20:30) – 9,4%/6,5%; «Плейбой под прикрытием» (22:30) – 9,7%/6,7%.

Слегка подтянулась линейка праймовых программ во вторник-четверг. «Гражданская оборона» (20:20, вторник) – 9,5%/6,8% (было 8,8%/7,3%); «Секретный фронт» (20:20, среда) − 9,3%/6% (было 5,1%/4,4%); «Антизомби» (20:20, четверг) − 9,5%/6,6% (было 9,1%/7,4%).

В пятницу «Дизель шоу» (20:10 – премьера и 21:40 – дайджест) собрало 16%/12,1% на новом выпуске (было 15,6%/13,8%), на повторном – 18%/14,5% и 16%/13,9%. Скетч-шоу «На троих» (23:00) на двух премьерных выпусках выхватило 13,7%/11,5% и 11,1%/9,4% (было 12,4%/10%).

Голливудская кинолинейка в этот раз собирала относительно скромно в позднем прайме будней и весьма неплохо на выходных. Во вторник в 22:30 фильм «Стиратель» взял 12,1%/8,4%; в среду − «Преступник» (22:30) – 8,5%/7,5%; в четверг – «Миротворец» (22:30) – 8,2%/6,6%. В прайме субботы прошли такие фильмы: «Три икса. Реактивизация» (19:10) – 10,5%/8,6%; «Бегущий по лезвию-2049» (21:10) – 9,8%/9,3%; «Арена» (00:00) – 7,6%/7,2%. В воскресенье: «От колыбели до могилы» (20:30) – 10,4%/7,7%; «Дневной свет» (22:10) – 7,8%/7%.

СТБ

В выходной понедельник канал весьма успешно весь день повторял «Поймать Кайдаша» (12:20-20:00) – 9-10,8%. Во вторник-четверг в предпрайме скриптед-реалити «Слепая» (18:00) внезапно перешагнуло показатель доли 8%: во вторник – 7,4%/6,7% и 8,1%/6,5%; но уже в среду пошло на спад – 5,7%/8,2% и 5%/6,9%; четверг – 6,8%/6,6%. В прайме с 19:00 до 20:00 повторы ток-шоу «Один за всіх» собирали в пределах 5,7-9%.

Сериала «Поймать Кайдаша» (20:00, понедельник-среда) на второй и финальной неделе показа заметно набрал обороты. В понедельник – 12,9%/14,8% и 14,3%/16,9%; во вторник – 9,3%/9,9% и 10,8%/13,6%; в среду – 11,1%/12,6% и 14,3%/15,8%. В четверг на этом месте повторялась четырехсерийка «Одна ложь на двоих» – увы, но уже только в пределах 4,3-6,8%. В слоте 22:50 понедельника и пятницы стояли четырехсерийки «Время любить» и «40+ или геометрия чувств» – в пределах 5-9%; во вторник в этом слоте прошла программа «Тайны ДНК» − 5,8%/7,4% и 7,7%/7,7%; в среду – повтор ток-шоу «Давай поговорим о сексе» − 4,2%/4,4%.

В пятницу в 19:00 слегка сбавил обороты «Холостяк-10» – 11,1%/8,7% (было 12,7%/8,8%); «Невиданное Евровидение» (23:00) – 8,3%/5,7%. В субботу канал снова весь день повторял «Поймать Кайдаша» – в пределах 10-12%. В прайме кулинарное шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2» (19:00-22:10) получило уже 9,1%/7,5% (было 8,9%/7,2%); советский фильм «Джентльмены удачи» (22:10) – 7% по обеим. В воскресенье дайджест «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – 7,9%/8,5% (было 6,5%/7,6%). Ток-шоу «Один за всіх» на новом выпуске в 20:00 выхватило 10,9%/11,7% (было 8,7%/11,9%), на повторном в 21:00 – 9,2%/11,2%; «Тайны ДНК» (22:00) − 6,9%/9,1%.

«Украина»

Утром в понедельник тележурнал «Звездный путь» шел марафоном (06:50-11:00) собирая в пределах 9-11% по 18-54 (50+). В остальные дни – по привычной схеме: 09:30-11:20 (новый выпуск + повтор), продолжая собирать 7-12%. В понедельник канал весь день повторял восьмисерийку прайма будней – «Три сестры» – 6-8,5%. Докудрамы «Реальная мистика» (11:20), «Агенты справедливости» (13:30) и «История одного преступления» (16:00) – в пределах 7-13%.

Вечером во вторник-четверг ток-шоу «Говорить Украина» (20:00) собирало такие показатели: 7,2%/11,2% (вторник); 8,4%/10,6% (среда); 11,3%/11,7% (четверг). В прайме понедельника прошел фильм «Красотка» (19:50) – 9%/7,5%; а после четырехсерийка «Радуга в небе» (22:20) – 5-8%.

Во вторник поздней ночью программа «Контролер» (23:20) – 6,6%/4,8% (было 8,5%/8,9%); «По следам» в четверг в 23:20 – 6,8%/8% (было 4,6%/5,1%).

В прайме пятницы программа «Громкое дело» (20:10) – только 6,6%/8,7% (было 6,3%/7,2%). Зато подросло политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50) – уже 8%/6,1% (было 4,9%/4,4%). В прайме субботы «Главная тема»(20:00) собрала 7,4%/8,6% (было 7,3%/7%).

Новый канал

Днем в понедельник и пятницу шли голливудские фильмы с прайма предыдущих выходных и прайма будней. Повтор американского сериала «Отчаянные домохозяйки» (11:00-13:30, вторник-четверг) собирает по-прежнему в пределах 4-7%. Праймовую вертикальную линейку программ в 19:00 подстраховывают повторные серии в 17:00, показатели которых весьма скромны – 4-7%.

Новые выпуски вертикальных программ в этот раз снова собрали хорошие показатели. Реалити «Від пацанки до панянки» (понедельник, 19:00) стабилизировало свои доли – 9,6%/6,7% (было 9,6%/7,4%). Во вторник «Хто проти блондинок?» (19:00) – 7,5%/5% (было 8,1%/6%); в среду «СуперИнтуиция» (19:00) – 9,6%/7% (было 6,9%/5,9%); в четверг и пятницу повторы «Хто зверху?» (19:00) собирали 9,3%/7,8% и 8%/6,7% (было 8,9%/6,3% и 8,2%/6,2%).

Вечерняя линейка голливудских фильмов будней взяла выше средних. Понедельник: «Коломбиана» (21:00) − 10,2%/7,4%, «Ангелы Чарли» (23:00) − 9,5%/6,1%; вторник: «Признание» (21:00) – 10,3% и 7,6%, «Ангелы Чарли. Полный вперед» (22:40) − 8%/7%; среда: «Девушка в паутине» (21:00) – 6,4%/6%, «Обитель зла» (22:50) − 9,4%/6,8%; четверг: «Мята» (20:50) – 9,2%/7,1%, «Обитель зла. Апокалипсис» (22:40) – 9,6%/5,8%; пятница: «Мистер и миссис Смит» (20:50) – 8,6%/6%, «Обитель зла. Апокалипсис» (23:20) − 12,4%/8,7%.

В прайме субботы прошли такие фильмы: «Варкрафт. Начало» (18:50) – 8,8%/6,9%, «Хоббит. Нежданное путешествие» (21:00) – 10,8%/8,2%. Вечером в воскресенье шло продолжение «Хоббита»: «Хоббит. Пустошь Смауга» (18:00) – 8,5%/7,3%; «Хоббит. Битва пяти воинств» (21:00) – 10,5%/8,5%.

«Интер»

Со вторника по субботу продолжает выходить горизонтальной линейкой «Полезная программа» (вторник-суббота, 10:00) в пределах 2,5-6,3%. В понедельник днем программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) собрала 3,6%/3,4% (было 4,4%/5,6%).

Вечером ток-шоу «Касается каждого» (18:00-20:00) собирало в пределах 4,3-8,8%.

С понедельника по четверг в 21:00 продолжается новый сезон собственной докудрамы «Вещдок. Особый случай». Понедельник – 4,9%/3,7%, вторник – 4,4%/3,7%, среда – 4,6%/3,1%, четверг – уже 7%/4,2%. Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10-23:50) – 4,3%-9,1%. «Вещдок» в дневной сетке со вторника по пятницу (14:50-17:40, повтор, новый выпуск + «Особый случай») собирал от 2% до 6%.

Кулинарная программа «Готовим вместе. Домашняя кухня» (09:00, суббота-воскресенье) – 5,6%/3,6% и 8,2%/4,6% соответственно (было 5,4%/4% и 7,5%/4,5%). В субботу вечером прошел дайджест шоу «Круче всех. Лучшее» (20:30) – 4,9%/4,1%; четырехсерийка «Однолюбы» (22:30) – 3-5%.

В воскресенье утром прошли два выпуска «Орла и решки» (10:00): первый повторный выпуск – 7,4%/4% (было 6,1%/4%); второй премьерный – уже 7,5%/3,8% (было 7,2%/4,8%). Днем прошли еще 4 серии турецкого сериала «Не отпускай мою руку» (14:20-17:50) – в пределах 1,2%-2,1%. Дальше – западный кинопоказ: «Миллионер из трущоб» (17:50) – 4,1%/2,8%; «Все деньги мира» (20:30) – 3,1%/1,7%; «Идеальное убийство» (23:10) – 2,2% по обеим.

Второй эшелон

ТЕТ

Дайджест реалити «4 свадьбы» по-прежнему идет по будням в 17:50, собирая скромные 1,5-3,1% (в прошлый раз максимум был 4,3%). Заметно просели показатели нового сезона «Панянки-селянки» (понедельник-пятница, 19:00) – 1,2-2,3% (неделей ранее максимум был 4,1%). Скетчком «Однажды под Полтавой» (20:00-22:00, два повтора + два новых выпуска) на новых сериях собирает в пределах 4-6%, на повторных – вдвое меньше. Зато российский сериал «Кухня» (22:00-23:00) идет с успешными 3,5-5,5%. В прайме пятницы успешно прошли западные фильмы: «Ночь в музее» (21:00) – 3,9%/3,5%; «Идеальный самец» (23:00) – 3,8%/2,9%. Дайджест «Игры приколов» в прайме субботы (22:00) собрал 4,4%/3,8%.

«2+2»

Вечер вторника-пятницы начинают привычные линейки программы «Затерянный мир» (17:15), новостей «Спецкор» (18:20) и программы «ДжеДАИ» (18:50) – 2-4,4%.

В понедельник, вторник и четверг в слоте 19:30-21:30 стоял полицейский сериал «Карпатский рейнджер» (повтор + новая серия). Показатели новых серий были такими: понедельник – 3,3%/4,9%; среда – 4,9%/4,4%; четверг – 4,9%/5,4%. В среду на его месте прошел матч «Динамо» – «Александрия» (19:20-22:10) – всего лишь 2,6%/2,2%.

Американский процедурал «CSI. Место преступления» (понедельник-четверг, 21:20-00:40) − в среднем 2,3%-5,1%.

Рано вечером в воскресенье матч «Динамо» – «Десна» (16:50-18:50) прошел с весьма неплохими показателями – 4,1%/3,7%; поздно вечером программа «Про футбол» (23:00) – только 1,9%/2,5%.

НТН

В прайме будней по-прежнему скромно идет дайджест собственных программ канала: «Легенды уголовного розыска» (19:30) и «Случайный свидетель» (20:30, с дневным повтором в расширенном слоте 16:50-18:30) – 0,6-2%. Поздним вечером по две серии все еще идет детективный сериал «Мост» (22:30) – 0,1-1,9%.

К1

Праймовая сетка телеканала по-прежнему слеплена с повторов сериала «Охотники за приведениями» (17:30, по две серии) и марафона «Орла и решки» (19:10-00:00) – в пределах 0,7-3%.

НЛО TV

В понедельник сериал «Теория большого взрыва» (160-18:00, будни) зашел на второй сезон – 0,5-2,5% по аудитории 18-54 (50+). Процедурал «Морская полиция: охота на убийц» по-прежнему идет в пик-прайме по четыре серии (20:30-23:50), в четверг сериал перешел на 10 сезон – в среднем 1,5-4,5%.

Из собственных программ в пятницу поздно вечером стояла программа-интервью «Без кроватки» (23:00-23:30) – 0,4%; утром в субботу – тревел-шоу «Средиземноморский Check-in» (10:10) – 0,9%. В прайме субботы канал повторял «Касл» (18:00-00:00), а воскресенье отвел для голливудских боевиков: «Красная жара» (17:00), «Терминатор 2» (19:00) и «Вспомнить все» (21:40) – 1,8%, 2,3% и 2,9% соответственно.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:00) прошла с долей 13,1%/14,3% (было 8%/9%). Программа «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) – 9,4%/9,2% (было 7,5%/7%). «Факты недели. 100 минут» на ICTV (18:45) – 15,5%/11,6% и 12,3%/8,7% (было 10%/6,8%). «Подробностей недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) – 5,9%/6,8% и 2,9%/4,1% (было4%/4,9%).

Общий итог недели

В общем топе предлагаем обратить внимание на показатели телеканалов Music Box и O-TV, для которых прошлая неделя была первой полноценной неделей после кодирования их спутникового сигнала. Показатели доли Music Box за неделю просели – с 0,31% до 0,22%, но канал при этом остался на 34 месте; O-TV просел за неделю с 0,16% до 0,07%, это по-прежнему 37 место.

Фото: ТЕТ, «1+1», «Интер», СТБ, ICTV

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