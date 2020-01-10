Телерейтинги. Новогодний ТВ-винегрет: «Вечерний квартал», «Дизель шоу», «огоньки» и советские нетленки

На первой неделе года (30 января – 5 января) основные премьеры прошли в новогоднюю ночь. «1+1» показал новогодний выпуск «Вечернего квартала», а ICTV – новогодний выпуск «Дизель шоу». Каналы «Украина» и «Интер» соревновались концертами с участием украинских звезд – «Роксолана. Олег Винник»/«Привет, 20-е!»/«Музыкальная платформа» и «На «Интере» – Главная елка страны», напоминающие традиционные «огоньки». «Плюсы» присоединились к показу концертов только 1 января, пустив в прайме «Ночь суперхитов». Новый канал выдал свое новогоднее шоу «Кілька пародій» в прайме 30 декабря, решив таким образом не соревноваться с другими каналами в новогоднюю ночь. Премьерами в новогодние праздники порадовал даже общественный «UA: Перший», выдав концерты «Новорічна ніч на Першому» и «А тепер усе інакше. Украинская музыка твоей юности», а также документально-развлекательный фильм о «Суспільном» «Як казав дід Панас». СТБ, «Интер» и «1+1» на неделе транслировали одни и те же советские фильмы, отчасти контрпрограммируя ими друг друга. Новый год не помешал каналу «Украина» выдать премьерные четырехсерийные драмы: 31 декабря канал показал драму «Елка на миллион» («УПС»), а 3 января – «Деда Мороза не бывает» (IVORY films, канал «Украина»). В прайме воскресенье на СТБ прошла премьера четырехсерийки «Мы больше чем я» («Стар лайт фильмс»). Днем в воскресенье на «Интере» вышла премьера турецкого сериала «Меня зовут Мелек», а вечером – французской комедии «Superзять».

Общий топ

«1+1» все-таки обошел ICTV, выйдя на первое место благодаря успешным новогодним эфирам. А больше всех набрал Новый канал, потеснив СТБ.

В прайме «1+1» и ICTV сохранили позиции предыдущей недели. Зато скачек «Нового» более результативный — третье место. СТБ сильно просел, зато «Интер» и НТН солидно набрали.

Абсолютное и уже почти традиционное доминирование «1+1» 31 декабря и 1 января. Потом канал уступил ICTV, «Украине» и «Новому», которые к концу недели оказались в топе.

В топе программ ожидаемо поздравления президента на «1+1», «Украине» и ICTV. В остальном — первые места у новогодних программ «Плюсов», но «Дизель шоу» и «Музыкальная платформа» тоже своего не упустили.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Новогодние и другие шоу

«1+1»

Самой рейтинговой новогодней передачей украинского телевидения в этом году стал «Новогодний Вечерний квартал» (вторник, 20:20) — начал с 24,9%/22,4% по 18-54/18-54(50k+). В 23:50 шоу прервали на Новогоднее поздравление президента — 31%/27,7%. А после полуночи продолжили «Квартал», который теперь даже побил обращение президента по крупным городам — 30,7%/29% (в субботу в 14:50 повтор новогоднего «Квартала» — 17,7%/14,1%). Вечер 31 декабря канал начал с «Лиги смеха» (17:10) — 15%/14,5%.

1 января вечером показали концерт «Ночь суперхитов» (20:20) — 17,2%/16% (топ дня по крупным городам, по 18-54 уступил только ТСН на том же канале). Вечером в пятницу (20:20) повторили «Лигу смеха», но уже не так успешно — шоу начало с 7,9% по обеим аудиториям, закончило с 5,5%/6,6%. В то же время в субботу показали повтор «Вечернего квартала» — 11,4%/9,2%. В 18:30 «Рассмеши комика» — 9,5%/8,7%. А в 00:10 дайджест «Светской жизни» — всего 6,5%/7%.

ICTV

31 декабря канал отметил своей главной передачей — «Дизель шоу». Начало в 20:10 с 14,8%/15% по 18-54/18-54(50k+), к 21:40 несколько просело до 14,5%/12,8%. Перерыв на Новогоднее поздравление президента (23:50) — 11,1%/11%. После него дайджест «Дизель шоу» — 11,8%/11,1%. Закончилось шоу в 02:40 с 12,8%/12,3%.

С пятницы по воскресенье шли повторы «Дизель шоу» (21:20) — в пределах 10,8–15,3% по 18-54 и 8,7-15,3% по крупным городам.

«Украина»

Вечером в понедельник 30 декабря канал показал новый концерт Олега Винника «Роксолана» (20:00) — 14%/17,6%; а после дайджест «Шоу Братьев Шумахеров» (22:00) — 11,2%/12,5%. Вечер 31 декабря канал начал с повтора «Шоу братьев Шумахеров» (17:00) — 9,2%/9,7% по 18-54/18-54(50k+). Дальше прошел праздничный концерт «Привет, 20-е!» (20:00) — 11,2%/11,7%. В 23:50 началось Новогоднее поздравление президента — 15,9%/16,3%. А после — концерт «Музыкальная платформа Украины» — 16,9%/17,7%.

Новый канал

Передачи, а не фильмы, шли на Новом канале практически только в понедельник 30 декабря. Дайджест «Кто сверху?» (17:10) — 7,5%/8,4%, а после – прошла премьера новогоднего шоу «Кілька пародій» (19:00) — 9,3%/8,1%. В 23:50 31 декабря Новогоднее поздравление президента собрало 6,7%/6,5%.

«Интер»

Новый год канал отметил праздничным концертом «На «Интере» — Главная елка страны» (22:20) — 9,6%/10%. В 23:50 концерт прервался на Новогоднее поздравление президента — 8,7%/10,7%. После полуночи концерт продолжился — уже 10,9%/11,3%; повтор концерта за 2018-й (01:10) – 8,8%/8,5%. После чего до утра шли повторы мюзиклов: «Приключения Верки Сердючки» — 7,7%/7,5% и «За двумя зайцами» (04:30) — 7,9%/7,8%. В остальные дни (1-5 января) канал транслировал архивные концерты в 22:20, собирая всего лишь в приделах 1,2%-4,3% («Поверь в мечту» в субботу — 3,1%/3,3%, «Жди меня в Новый год» в воскресенье — 3%/3,1%).

В выходные утром прошло кулинарное шоу «Готовим вместе» (09:00), собирая относительно неплохие 6,9%/7,1% и 9,4%/6,5%. В субботу «Полезная программа» в 10:00 выхватила 5,3%/6,5%. В воскресенье утром прошел «Орел и Решка» (10:00): первый выпуск — 5,2%/3,9%, второй — 8,4%/4,7%.

НТН

На канале 31 декабря вечером шла «Дискотека 80-х» (22:00) — 4%/4,6%. Новогоднее поздравление президента (23:50) — 3,1%/4,3%.

ТЕТ

Канал в прайме 30-го, 1-го и 2-го января транслировал марафоном скетчком «Страна У», а в прайме 31-го – «Однажды под Полтавой» — в приделах 2-4%.

НЛО ТV

Вечером 31 января канал традиционно для себя транслировал «Мамахохотала шоу» (22:00-23:50) – 0,5%/0,7%. «Мамахохотала шоу» шло также в последующие дни в более расширенном слоте 22:00-02:00 – 0,5%-2%.

«UA: Перший»

Сначала вечером 31 декабря прошла передача «Сказки об Общественном, или что сказал Дед Панас» (22:50) — 0,3% по обеим аудиториям. Новогоднее поздравление президента (23:50) — 1,1%/1,2%. «Новый год на Первом» (00:00-01:10) — 0,7%/0,5%. 1 января концерт «А теперь все иначе. Украинская музыка твоей юности» (17:00-18:00) собрал 0,6%/0,3%.

Кино и сериалы

«1+1»

Всю неделю по праздничной сетке на канале показывали много кино. В понедельник это были «Три орешка для Золушки» 1973 года (20:20) — 11,5%/12,8% и «Свингеры» (22:00) — 9,4%/8,8%. Во вторник днем шли советские фильмы: «Иван Васильевич меняет профессию» (13:00) – 15,8%/14,1%; «Бриллиантовая рука» (15:00) – 18,2%/16,8%.

В среду 1 января показали «Свингеров-2» (22:20) — 13,1% по обеим аудиториям. В четверг: «Кингсмен: секретная служба» (20:20) — 13,2%/12,4%, и «Кингсмен: золотое кольцо» (22:50) — 13,9%/12,6%.

Вечером воскресенья прошел мультфильм «Ледниковый период» (20:15) – 9,4%10,5%; фильм «Парк юрского периода» (21:50) — 6,9%/8%; а до этого весь день канал повторял «Отмороженного» (11:40-19:30) – 4-9%.

СТБ

Канал СТБ запустил проверенное советское кино. В понедельник: «Девчата» (19:00) — 11,7%/10,4% и «Бриллиантовая рука» (20:50) — 12,2%/10,4%. Вечером 31 декабря: «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (20:50) — 8,5%/8,4%. «Иван Васильевич меняет профессию» (22:40) — начал с 7,9%/7,2%. Потом был перерыв на Новогоднее поздравление президента (23:50) — 6,3%/6,4%. Закончил «Иван Васильевич» с долями 6,1%/6,2%. В субботу неплохо собрали «Джентльмены удачи» (23:40) — 12,2%/9,3%.

Со среды по пятницу вечером канал крутил 12-серийный телефильм «Вангелия», по 4 серии в день (22:00) — в пределах 3,7–7,2% по 18-54 и 5-10,5% по крупным городам.

В воскресенье на СТБ прошла премьера четырехсерийки «Мы больше чем я» (18:10–22:10): первая серия — 2,9%/2,6%, вторая — 3,9%/3,2%, третья — 4%/2,9%, четвертая — 4,2%/3,1%.

«Украина»

31 декабря показали премьеру четырехсерийного телефильма «Елка на миллион» (13:00-17:00 с перерывом на новости): первая серия — 8,5%/7,5%, вторая — 6,6%/8%, третья — 7,9%/10%, четвертая — 9,2%/11,6%.

В пятницу на канале прошла премьера четырехсерийки «Деда Мороза не бывает» (17:20-22:00 с перерывом на новости): первая серия — 6,4%/8,2%, вторая — 7,3%/9,2%, третья — 7,7%/10,5%, четвертая — 8,3%/11,7%.

В среду 1 января повторили четырехсерийку «Соленая карамель» (15:20-19:00) — начали с 7,5%/10,1%, закончили с 11%/13,4%. После этого прошел американский фильм «Семья напрокат» (20:00) — 9,1%/9,3%. В четверг вечером – «Аватар» (20:00) — 9,4%/9%.

В выходные показывали второй сезон сериала «Условия контракта» по 4 серии (22:00-01:40) — в пределах 7,7-16% по 18-54 и 9,3-17,3% по 50k+.

ICTV

В прайме понедельника прошли такие фильмы: «Маска» (19:10) — 13,9%/13%, «Сын Маски» (21:00) — 11%/11,5%, «Гудзонский ястреб» (22:40) — 11,3%/11,6% и «Дум» (00:20) — 14,1%/14,4%. 1 января в 3 часа утра канал показал премьеру комедии «Послесвадебный разгром» — 10,5%/11,7%; а днем повторили трилогию «Властелин колец»: первая часть (14:40) — 11,2%/9,3%, вторая часть (18:00) — 9,8%/9%, третья часть (21:20) — уже 12%/11,7%. В четверг «Варкрафт. Начало» (19:00) — 9,8%/8,6%. В пятницу «Неудержимые» (19:30) — 10,2%/12,6%. В субботу «Неудержимые-2» (19:40) — 10,4%/13,5%. В воскресенье «Неудержимые-3» (19:00) — 8,6%/10,1%.

Новый канал

Эфирная сетка канала состояла из одних только фильмов. Сосредоточимся на вечернем прайме. Понедельник: «Очень плохие мамочки» (20:40) — 7,6%/6,5% и «Очень плохие мамочки-2» (22:40) — 9,2%/9,3%. Вторник: «Шрек-3» (20:40) — 6,3%/7%, «Шрек навсегда» (22:10) — 6,7% по обеим, после поздравлений президента «Ледяное сердце» (00:00) — 6,3%/5,9%.

В среду: «Колдунья» (21:00) — 14,4%/13,8% и «Крампус» (22:50) — 11,5%/9%. В четверг: «Алиса в зазеркалье» (21:00) — 7,3%/6,7% и «Виджа. Смертельная игра» (23:10) — 7,2%/7,1%. В пятницу: «Охотник и Снежная королева» (21:00) — 15,3%/13,2% и «Виджа. Происхождение зла» (23:30) — 12,4%/10%. В субботу: «Ван Хелсинг» (21:00) — 10,8%/12,6% и «Виктор Франкенштейн» (23:40) — 13,1%/16,1%. В воскресенье: «Риччи-богач» (21:00) — 13,2%/10,9% и «Лучше не смотри» (23:00) — 9,2%/8,9%.

«Интер»

В понедельник на канале закончился сериал «По разным берегам» (21:00-00:50) — начал с 2,9%/3,5%, закончил с 9,2%/11,2%. 31 декабря канал днем показал «12 месяцев» и «Карнавальную ночь» — 6-7%; вечером напротив показа СТБ вещатель выдал «Джентльменов удачи» (18:00, 8,1%/7,9%) и «Операцию „Ы“ и другие приключения Шурика» (20:40, 6,6%/6,5%). В среду 1 января прошли «Девчата» (20:30) — 5,9%/5,1%. В четверг «Бриллиантовая рука» (20:30) — 8,2%/7,9%. В пятницу «Все или ничего» (20:30) — 2,7%/2,6%. В субботу «Шеф» (20:30) — 3,8%/3,1%.

В воскресенье прошла премьера французской комедии «Superзять» (20:30) — только 2,8%/2,3%; днем премьерный турецкий сериал «Меня зовут Мелек» (15:00-20:00) выхватил 2,8%/1,9%.

НТН

На канале с неплохими показателями прошли фильмы: «Укрощение строптивого» (вторник, 20:00) — 3,2%/3,1%, «Жандарм из Сен-Тропе» (среда, 20:10) — 2,9%/2,8%, «Осторожно, бабушка!» (суббота, 19:30) — 2,7%/2,5% и «Зорро» (суббота, 21:10) — 2,8%/2,1%.

ТЕТ

Вечером в пятницу прошли мультфильм «Рио-2» (21:00) — 2,5%/2,9%, и фильм «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» (22:50) — 3,9%/3,5%.

«UA: Перший»

Общественный вещатель вечером 30-31 декабря предложил альтернативу советским фильмам на СТБ и «Интере» в виде американских нетленок с Одри Хепберн: «Забавная мордашка» (19:00) — увы, но только 0,1% по обеим аудиториям; «Завтрак у Тиффани» — 0,2% по обеим.

НЛО ТV

Вечером 31 января канал показал премьеру собственной комедии «Встреча одноклассников» (20:00) – 0,7% по обеим; сразу после полуночи повторил собственную комедию «Инфоголик» — все те же 0,7% по обеим.

Общий топ телеканалов

Фото: СТБ, «Новый», «1+1», ICTV, «Интер».

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