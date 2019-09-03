Телерейтинги: начало осени на СТБ и «Новом канале», «Женский квартал» и бой Ломаченко

Телеканалы СТБ и «Новый канал» на прошлой неделе зарядили вертикальную линейку будней, контрпрограммируя друг друга, удивив весьма скромными результатами. В понедельник, 26 августа, был выходной из-за Дня Независимости, так что полноценная эфирная неделя началась во вторник 27 августа. В четверг (29 августа) и воскресенье (1 сентября) сетки вещателей были изменены из-за Дня памяти погибшим в Иловайском котле и начала Второй мировой войны, соответственно. «Интер» выбился в топы недели из-за трансляции чемпионского поединка по боксу с участием Василия Ломаченко; утром в воскресенье на новый сезон зашло тревел-шоу «Орел и решка»; в предпрайме будней — премьерные серии детективной докудрамы «Вещдок». Канал «Украина» обновил дневную сетку докудрамами, ночную сетку будней вертикальными программами, а в субботнем прайме показал премьерную 4-серийку. «Плюсы» в прайме субботы показали интервью президента к 100 дням его работы, а после зарядили на новый сезон «Женский квартал». В остальном, новый сезон еще не до конца вступил в свои права, некоторые премьеры впереди.



Развлекательные шоу

«Интер»



В субботу, 31 августа, на канале транслировали боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. По решению судей, спустя 12 раундов, победил Ломаченко и объединил сразу три чемпионских пояса — WBA, WBO и WBC. Трансляция прошла в рамках программы «Большой бокс» (22:00). Общие показатели программы были уже хорошими — 14,6%/16,3% (по 18-54 и 18-54, [50+]), но в момент поединка Ломаченко и Кэмпбелла (00:35-01:40) доли скакнули до 37,9%/36,9% (показатели рейтинга при этом были всего 3,6%/3,9%).

Утром в воскресенье премьера тревел-шоу «Орел и решка. Чудеса света» (10:00) собрала всего 5,2% и 8,6%, а после – повторный выпуск – 4,8% и 8,1% (по 18-54 и 18-54, [50+]).

«1+1»

Пятничные выпуски дайджеста «Лиги смеха» (20:20) чуть теряют – 7,9% по 18-54 (50k+) после 9,2% неделей ранее. В субботу канал показал новый выпуск «Женского квартала» (21:30). Повторить успех нового выпуска «Вечернего квартала» (19,4%/16,7% (18-54, 50k+/18-54)) неделей ранее не удалось. Но, в целом, цифры вышли неплохие – 17,1%/13,6%, соответственно.

Повторы «Світського життя» (суббота, 23:10) приблизительно на том же уровне – 10,1% по 18-54 (50k+) и 8,9% по 18-54, после 11,1% и 9,3% соответственно.

В воскресенье на «1+1» прошел второй выпуск нового сезона «Танців з зірками» (21:00), набрав даже чуть больше, чем первый выпуск, и выйдя в топ дня – 22,9%/16,1% (18-54, 50k+/18-54), неделей ранее 21,4%/16,4%, соответственно.

ICTV

«Дизель Шоу» все еще выходит в формате дайджеста и чуть теряет, но в прайме пятницы у него по-прежнему нет конкурентов (20:10) – 16% по 18-54 (50k) и 13,6% по 18-54 (против 18% и 15,5% соответственно неделей ранее)

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (вторник – пятница, 19:50) стабильно удерживает аудиторию, но на грани среднего по каналу: начала с 10,6% по 18-54, достигла пика в среду с 13,1%, в четверг просели до 11,9%, пятница – 12,7%.

В офф-прайме вторника-четверга (23:20) на новый сезон зашли программы вертикальной линейки: социальная программа «Контролер» теперь будет выходить по вторникам (вместо четверга), собрав на первом выпуске сезона 14,5%/12,8%; программа журналистских расследований «Громкое дело» в среду — 15%/12,1%; «Спецрепортаж» в четверг – 11,3%/8,6%.

В воскресенье канал по следам «Интера» показал концерт Олега Винника «Ты в курсе» (20:00) и не прогадал – 12,1% по 18-54 и 9,4% по 18-54(50k).

«Новый канал»

Со вторника по среду канал транслировал в прайме повторы шоу «Хто зверху?» (17:00–21:00), продолжая заманивать зрителей анонсами нового сезона: вторник – средний 6,8% по 18-54 (50k), среда – 6,7%. Во вторник на новый 4-й сезон совсем скромно зашли юмористическое шоу «Варьяты» (21:00-22:00) — 6,4%/5,8%; в среду на второй сезон зашло юмористическое Improv Live Show (21:00-22:00) – 5,2%/5,9%.

В пятницу стартовал новый сезон шоу «Топ-модель по-украински» (19:00-21:30), но также ниже среднего по каналу — 5,4% по обеим аудиториям.

СТБ

В понедельник реалити «Хата на тата-8» (19:00) стартовало с долями 10,5%/8,6% по 18-54/18-54 (50k+); реалити «Невеста для папы-2» во вторник — 6,8%/6,2%; «Следствие ведут экстрасенсы» в среду – 9,3%/7,9% (двойной выпуск); «Взвешенные и счастливые-9» в четверг – всего лишь 7,6%/8%; в пятницу начался новый сезон шоу «МастерШеф» (19:00) — 7,7%/9,8%. В воскресенье в 20:00 на новый сезон зашло социальное ток-шоу «1 за всех» — 10,4%/10,3%; а после – медицинское шоу «Я стесняюсь своего тела» (21:00-00:20) – 9,5%/8%.

ТЕТ

Новое реалити-шоу «СуперЖінка» наконец-то пошло вверх (понедельник – пятница, 19:00). Понедельник – 5,1%/4,7% по 18-54/18-54 (50k+). Вторник – 4,5%/5%. Среда – 5%/5,8%. Четверг – 5,9%/4,1%. Пятница – 4,7% по обеим.

Новый сезон скетчкома «Танька и Володька» (понедельник – среда, 21:00) продолжает падать – понедельник начал с 3,3% как по 18-54, так и по 18-54 (50k+), четверг закончил с 3,7%/2,8%.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья остается на том же уровне 10-й сезон «ПроФутбола» (23:00) – 2,8% и 2,5% по 18-54/18-54 (50k+) против 3,4% и 1,6% неделей ранее. А в прайме относительно неплохо прошла трансляция футбольного матча «Заря» (Луганск) – «Динамо» (Киев) (19:20) – 5,1% и 3,8% по 18-54/18-54 (50k+).

Сериалы

«1+1»

В вечернем прайме будней канал продолжил повторы «Сватов» (понедельник 20:10, вторник-среда, 20:50). Понедельник начал с 11,5% по 18-54 (50k+), закончил с 14,9%. Высшей точкой стали 20,4% в среду.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (вторник-пятница, 17:10) начал с 11,1% по 18-54 во вторник, 11% – в среду, 10,6% в четверг, упал до 8,2% в пятницу. «Величественный век» (вторник-пятница, 15:00): сериал начал с 8,8% по аудитории 18-54 во вторник; 7,2% и 9% – во среду и четверг; 8,7% – в пятницу. Зато по аудитории сериал набирал 10-13%.

«Украина»

В вечернем прайме будней начался повтор сериала 2017-го года «Капитанша» (21:00). Он начал неделю со средних показателей за две серии 14,6% по аудитории 18-54, вторник – 15,6%, среда – 17,6%, четверг – 17,1%. В субботу сериал повторили (08:10-17:00) с хорошими цифрами, средний показатель 16,3%.

В предпрайме вторника-пятницы бесконечный повтор «Женского доктора» заменил новый сезон докудрамы «История одного преступления» (15:50-19:00, по три серии за раз). Во вторник-четверг докудрама собирала в приделах 10-13,5%, в пятницу – 7,5-9,5%.

Дальше в субботу прошла премьера 4-серийной мелодрамы «Никогда не бывает поздно» от «Фильмстрим» и Vileton Films: первая серия (17:00) – 18,9%, вторая (18:00) – 18,9%, третья (21:00) – 12,1%, четвертая (12:10) – 15%. А дальше показали фильм «Роман в письмах» (23:10) — 13,2% по 18-54. В воскресенье с утра повторили «Никогда не бывает поздно» (10:50) – средний 12,7%. Следом прошел повтор 4-серийки «Дом Надежды» (14:50) – средний 14,5%. В офф-прайме прошла мелодрама «Родная кровь» – средний 10,3%.

СТБ

В прайме будней на последней неделе повтора первого сезона «Крепостной» (21:00, понедельник – четверг) сериал чуть набрал. Начав неделю с 5,4% по 18-54/18-54 (50k+), к среде поднялся до 8,3% по 18-54, но остался 5,5% по 18-54 (50k+). Неделей ранее было в пределах 4-7,5%.

«Новый канал»

Вещатель в понедельник-среду транслировал премьерный ситком «Медфак» от «Дизель студио» (22:00, по три серии) – только в приделах 3,3-6,5%. (по 18-54 и 18-54, [50+]).

«Интер»

В предпрайме будней на новый сезон зашла детективная докудрама «Вещдок» (15:50, вторник-пятница, по две серии). Повторить или хотя бы приблизится к успеху докудрамы похожей тематики – «История одного преступления» на «Украине», не получилось – всего лишь в приделах 2,8%-5,7% (по 18-54 и 18-54, [50+]). По старшей аудитории (4+, «вся Украина»), — показатели также скромны – не выше 6%.

В прайме будней (21:00) канал продолжил показ второго сезона сериала «Следователь Горчакова». Выше 6,6% показатели доли не поднимались, не падали ниже 4,4%. В субботу в прайме (17:10–22:00) повторный показ серий за неделю начался с доли 3,6% по 18-54, а закончился с 5,1%. В воскресенье повторили сериал этого года «Не женская работы» (13:50-17:50) — начался 2,5%, поднимался до 4,6%, закончил с 4%.

«2+2»

В вечернем прайме будней продолжился сериал «Ментовские войны. Харьков 2» (19:30, повторная серия + новая серия): понедельник начал со средних 5,5%/4,7% (18-54, 50k+/18-54), четверг закончили с хорошими 7,2% по обеим аудиториям.

Кино

Вечер субботы «Новый канал» начал с мультфильма «Ледяное сердце» (17:00) – 8,3% по 18-54, потом «Фантастическую четверку» (19:00) – 7,6%, «Фантастическая четверка. Вторжение серебряного серфера» (21:00) – 9,5%. «Морган» (22:50) – 6,4%, «Новая эра Z» (00:40) – 5,5%. В прайме воскресенья показали римейк «Фантастической четверки» (19:10) – 9,7%, «Зеленый фонарь» (21:00) – 9,2%, «Зло» (23:10) – 7%, «Номер 44» (00:40) – 9%.

На ICTV в субботу показывали: «Хроники Риддика» (19:10) – 8,6% по 18-54, «Риддик» (22:20) – 13%, «Робокоп» (00:30) – 12,6%. В воскресенье в пик-прайме показали фильм «Валериан и город тысячи планет» (20:40) – 8,8%, «Макс Стил» (23:10) – 10,2%, «Преступник» (00:50) – 13,8%.

На «Интере» в вечернем прайме пятницы вышел фильм «Двенадцатый» (21:00) – 5,3%/3,2% (21:00) по аудиториям 18-54/18-54 [50k+], в прайме воскресенья канал повторял фильм «Золотой глаз» (20:30) – 3,3%/4%.

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме выше среднего по каналу получил мультфильм «Ледниковый период-5. Столкновение неизбежно» (21:00) – 8,7% по 18-54.

В прайме пятницы на «2+2» выше среднего прошли итакие фильмы: «Битва проклятых» (19:00) — 5,7%/2,4%; «Битва проклятых» (21:30) – 5,7% по 18-54. В субботу прошел фильм «Кодекс вора» (19:00), взяв 6,6%/5,7%; а после – «Страховщик » (21:00) – 4,2%/3,4% и «Киборги» (23:00) – 2,3%/2,1%. В прайме воскресенья «Бунт» (20:10) – 4,7%/2,4%.

Политические программы

На «1+1» в четверг с новым сезоном зашло политическое ток-шоу «Право на владу» (22:30), собрав всего лишь 6,2%/6,4% (18-54 [50k+]/18-54). Зато в прайме субботы (20:15) интервью президента к 100 дням его работы собрало 16,3%/18,5%. «ТСН. Тиждень» («1+1», воскресенье, 19:30) немного сдает – 14,7%/12,2% (18-54 [50k+]/18-54); «Факты недели. 100 минут» (ICTV, воскресенье, 18:50) набирают – 14,1%/13,7%; «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» («Украина», воскресенье, 19:00) – 11,4%/11,2%. «Главная тема» («Украина», суббота, 20:00) – 10,5% по 18-54.

Фото: «Квартал 95»