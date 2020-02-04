Телерейтинги: «Мир наизнанку», «Реальная мистика» и первые результаты спутникового кодирования

На прошлой неделе на новых сезон зашло ряд проектов «1+1»: «Гроші», «Мир наизнанку», «Свадьба вслепую» и «Светская жизнь». «Интер» в позднем прайме понедельника показал собственный документальный фильм «Auschwitz. Инструкция по НЕприменению». Канал «Украина» утром будней запустил 10 сезон скриптед-реалити «Реальная мистика» («ТелеПро»), а на выходных показал сразу две премьерные четырехсерийки – «Лабиринт» («АРТ территория») и «Успеть все исправить» («Фильмстрим» и Vileton Films). Остальные телеканалы все еще находят в межсезонье, транслируя ряд повторов программ, фильмов и сериалов. Поздно ночью со вторника на среду 22 телеканала медиагрупп закодировали свой спутниковый сигнал, из-за чего отобразился небольшой разрыв в показателях телеканалов по панелях «вся Украина» и «50 тыс.+».

Общий топ

Канал «Украина» такие опередил канал «1+1», став первым в недельном топе. ICTV заметно сбавил, но остался третьим. Новый канал неплохо нарастил вместе с НЛО, который крупно просел неделей ранее. В нише теряли «2+2», К1 и «ПлюсПлюс».

В прайме «1+1» уверенно лидирует с немаленьким отрывом. Проседание «2+2» не столь заметно, крупный рост показали каналы «Индиго» и «Солнце». Послдений впервые ворвался в топ-15 каналов недели.

Каналы «1+1» и «Украиной» продолжают соревноватся за лидерство день ото дня.

В топе программ в основном снова только проекты «1+1». Канал «Украина» получил всего 4 позиции.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Программы

«1+1»

В субботу, 1 февраля, в 20:20 «1+1» продолжил повторы «Вечернего квартала» − 10,5%/9% по 18-54/18-54(50k+). Это не так успешно, как повтор новогоднего выпуска неделей ранее − 16,5%/13%. Повторы «Женского квартала» в прайме пятницы тоже сдают. Так, выпуск в 20:20 стартовал с показателей 11%/7,9%, в 22:20 цифры снизились до 8,5%/6,7%. На позапрошлой неделе − 11%/9,5% в начале и 10,5%/8,6% ближе к концу выпуска.

Третий выпуск 10 сезона «Голоса країни» (воскресенье, 20:20) ощутимо сдал, особенно по крупным городам − 15,6%/11,9% (было − 18%/15,4%, премьерный выпуск − 16,7%/15,1%).

После праздников вернулась обновленной линейка программ будней. Программа «Гроші» (понедельник, 22:45) собрала 9%/11,6%. Следом за ней в 00:00 «Дубинизмы» — 8,5%/10,4%. Реалити-шоу «Свадьба вслепую» (вторник, 22:45) − 8,9%/8,4%; «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:45) − 15,1%/11%.

Утром будней дайджест тележурнала «ЖВЛ» (09:20-11:10) также набирает обороты. Если на позапрошлой неделе доля доходила до 13,3%, то на прошлой не превышала 11,5% в среду. Повтор 12 сезона реалити «Міняю жінку» (будни 11:10, 12:20) колеблется в пределах от 4,8% до 10% по аудитории 18-54(50k+).

«Интер»

Со вторника по субботу канал продолжает показывать горизонтальной линейкой «Полезную программу» (вторник-суббота, 10:00). Самые высокие показатели были в четверг − 7,4%/3,9% по 18-54/18-54(50k+). Напомним, на позапрошлой неделе, в пятницу, проект получил максимум − 5%/4,2%. В понедельник программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) собрала 4,1%/5,3% (неделей ранее − 4,6%/7,4%).

Также всю неделю по будням вечером выходило ток-шоу «Касается каждого» (18:00). Максимальные показатели были в понедельник − 7,9%/11,3%. На позапрошлой неделе – 8,5%/11,9% во вторник.

Кулинарная программа «Готовим вместе» (9:00, суббота-воскресенье) – 6,5%/4,5% и 7,4%/4,8% соответственно (было 6,9%/4,5% и 7,8%/7,5%). В воскресение прошли повторы «Орла и решки» (10:00). Первый выпуск – 8,2%/4,3%, второй 10,3%/5,5%, третий – 8,9%/5,2%.

ICTV

Вернувшееся в эфир политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:20, понедельник) сдает, показатели второго выпуска − 2,3%/2,2% по 18-54/18-54(50k+) (первый выпуск — 3,3%/3,6%).

Показатели праймовых программ вертикальной линейки будней колебались. «Больше чем правда» (20:00, понедельник) − 6,3%/5,8%, «Гражданская оборона» (20:10, вторник) − 7,6%/6,9% (было 8,7%/6,7%), «Секретный фронт» (20:10, среда) − 5,7%/3,9% (было 7,9%/7,3%), «Антизомби» (20:10, четверг) − 6,9%/5,6% (было 8,2%/7,7%).

В пятницу «Дизель шоу» (20:10) − начало с 12,4%/8,7%, закончило с 13,5%/9,8%. На позапрошлой неделе − 13,5%/13,6% и 17,6%/17,5% соответственно. В этот раз шоу возглавило топ дня по городам 50k+. Сразу после него с 22:30 и до 1:20 в пятницу канал продолжил показ нового седьмого сезона скетчкома «На троих» вперемешку с повтором предыдущих сезонов. Премьерные серии собрали 11,1%/8,4% и 10%/8,7%, остальные четыре – в приделах 9-13% (максимальные показатели были между 00:00 и 00:30 − 13,2%/10%).

СТБ

Поздно вечером будней канал повторяет старые программы. Во вторник в 22:50 дайджест «Тайны ДНК» − начал с 6,4%/5,8%, закончил с 5,5%/7,4%, в среду − «Давай поговоримо про секс» − 4%/4,4%, в четверг − «Я соромлюсь свого тіла» − 5,5%/4,3%, продолжение − 5,1%/4,6%.

В субботу в 19:00 канал показал «Х-Фактор. Спецвыпуск». Показатели ниже среднего − 6,2%/5,6% (неделей ранее − 5,7%/5,6%). До него в 17:00 повтор «Хата на тата-8» − 6,2%/4,2%. Ток-шоу «Один за всіх» в воскресенье в 20:00 − 7,2%/9,2%. Неделей ранее − 8%/12%. «Следствие ведут экстрасенсы» (18:00, воскресенье) − стартовало с 6,2%/5,9%, закончилось с 8,5%/8,3%. На позапрошлой неделе − в пределах 5,7-10,6%. В воскресенье, 26 января, с 06:20 и до 18:00 канал показал повторы проекта «Хата на тата». Самые высокие показатели были в 13:00 − 10%/8,9%.

«Украина»

По будням продолжает выходить тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20) – самые высокие показатели были в среду – 15,7%/13,7%. Вечером по будням ток-шоу «Говорить Украина» (20:00) собирало 10,2-16,5%; лучшими показатели были в понедельник – 13,8%/16,5%.

Вертикальная линейка программ будней прошла с переменчивым успехом. Во вторник поздней ночью программа «Контролер» (23:20) – 7,5%/10,7% (было 5%/7,9%); «Громкое дело» в это же время в среду – 7,6%/8,9% (было 8,4%/11,1%); «По следам» в четверг в 23:20 – 6,6%/6,8% (было 7,1%/9,4%).

В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» сильно сдала — 3,8%/3,3% (было − 5,4%/6,3%).

В субботу ток-шоу «Главная тема» (19:50-20:50) − 8%/7,8% (было 11,2%/12,5%).

ТЕТ

Самые высокие показатели «Панянки-селянки» (вторник-четверг, 18:10) были в среду − 4,3%/2,3% (неделей ранее — 4%/3,3%). «4 свадьбы» шли по будням в 19:00, максимум был во вторник − 3,4%/3,6%.

Кино и сериалы

«1+1»

На «1+1» после праздников продолжились турецкие горизонтальные сериалы будней, которые постепенно подбираются к своим привычным показателям. «Величественный век» по целевой аудитории (18-54) в понедельник ─ 4,5%; во вторник ─ 5,8%; в среду ─ 7,1%, в четверг ─ 9,1%; в пятницу ─ 9,3%. У «Невесты из Стамбула» (17:10-19:30) ситуация похуже, несмотря на последнюю неделю показа. В понедельник − 6,5%; во вторник − 8,8%; в среду − 6,8%, в четверг − 7,9%; в пятницу − 8,3%.

В 20:20 с понедельника по четверг на «1+1» можно было увидеть остальные четыре части «Форсажа» (с пятой по восьмую). Пятая часть получила 10,4%/12,5%, шестая − 11,5%/11,3%, седьмая − уже 13,2%/10,5%, восьмая − 14,9%/11,9%. В четверг в 22:50 канал показал ленту «ХХХ», которая собрала 14,1%/11,2%.

«Интер»

С понедельника по четверг в 21:00 канал повторял собственную докудраму «Вещдок. Особый случай». Понедельник − 4,5%/4,9%, вторник − 5,2%/4,4%, среда − 5,8%/4,1%, четверг − 6,9%/5,5%. Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» выходила в промежутке с 22:00 до 00:50 со вторника по пятницу. Цифры проекта были в пределах от 5,5% до 11,1% по аудитории 18-54. На прошлой неделе они колебались от 7% до 11,6%. Кроме того, в понедельник в 22:00 вместо выпуска Каневского показали премьеру документалки «Auschwitz. Инструкция по НЕприменению» − 7,9%/6,3%. «Вещдок» в дневной сетке со вторника по пятницу (14:40-17:40, два выпуска + «Особый случай»), собирал от 2,7% до 9,4%.

В субботу в 11:10 на канале вышел советский фильм «Бронзовая птица» − 7,5%/5,5%. В 15:00 − «Неуловимые мстители» − 7,4%/5,6%. С 16:50 до 22:40 «Интер» показал повтор сериала «Не женская работа». Самые высокие показатели были в 20:30 после перерыва на новости − 5,6%/3,6%.

В воскресенье прошло пять лент: «Любовь с препятствиями» (12:50) – 3,6%/1,9%; турецкий сериал «Меня зовут Малек» (15:00) – 2,4%/1,8%; «Прогулка по Бангкоку» (18:10) – 1,9%/1,5%; «Загнанные» (20:30) – 2,7%/2,3%; «Сфера» (22:20) – 2,5%/1,6%.

СТБ

С понедельника по четверг с 20:10 до 22:00 канал повторял сериал «Швабра» по две серии за раз. Самые высокие показатели были во вторник. Первая серия получила 6,7%/6%, вторая − 7,9%/7,2%.

В пятницу в 23:40 канал показал фильм «Женская интуиция» − начал с 7,4%/5,4%, закончил уже с 10,4%/5,9%. В субботу «Уж кто бы говорил» (23:30) – 3,2%/2,9%; «Уж кто бы говорил-2» (01:10) – 4,6%/4%.

«Украина»

В 21:00 с понедельника по четверг канал продолжал транслировать сериал «Женский доктор-4» (по две серии). Показатели подросли, но немного. Самые высокие доли были на вторых сериях во вторник и среду − 11,7%/15,6% и 13,5%/14,6%. На позапрошлой неделе самые высокие цифры сериала составили 12,6%/16,6%.

Новый 10 сезон скриптед-реалити «Реальная мистика» (будние дни с 11:30 до 13:30) собрал самые высокие показатели в 12:20 в понедельник и вторник − 13,8%/15,8% и 12,6%/16,8%. После − «Агенты справедливости» по три серии за раз с 13:30 по 17:00. По целевой аудитории доля колебалась в пределах от 9,7% до 14,9%. С 17:00 до 19:00 − «История одного преступления» по две серии за раз. Самые высокие доли на прошлой неделе были на первой серии в понедельник и вторник − 12,5%/11,1% и 11,1%/12,7%. В пятницу с 12:30 до 17:00 «Украина» разместила в сетке повтор сериала «Беглянка» − больше всего охвата удалось получить в 14:30, сразу перед выходом «Сегодня», − 11,3%/11,9%.

Днем в субботу с 09:00 до 17:10 канал марафоном повторял сериал «Вторая жизнь Евы». Самый большой охват аудитории произошел в 16:10, когда доли сериала составили 16,2%/16,3%. Сразу после – премьера четырехсерийки «Лабиринт»: первая серия − 14,3%/15,3%, вторая − 13,3%/14,7%, третья (после перерыва на новости и «Главную тему») − 10,1%/10,3%, четвертая − 13%/13,7%. Фильм «Таблетка от слез» (22:50) – 14,1%/13%.

В воскресенье с 13:00 и до 17:10 канал крутил четырехсерийный фильм 2019 года «Я никогда не плачу». Самые высокие доли припали на финал − 15,8% по обеим аудиториям. Дальше – премьера четырехсерийного фильма «Успеть все исправить» − 18,1%/16,8% (первая серия), 20%/18,3% (вторая серия). Третья серия (после итоговых новостей в 21:00) − 12,9% по обеим, четвертая − 14,6%/15,6%. После, в 22:50 − повтор телефильма 2019 года «Еще один шанс». Первая серия − 10,9%/11,1%, вторая − 14%/13%, третья − 17,4%/16,1%, четвертая (в 02:10, после телемагазина) − 8,7%/9,1%.

ICTV

Во вторник в 23:10 на канале можно было увидеть ленту «Охотники на ведьм» − 6%/6,3%; в среду − «300 спартанцев» (21:20) – 5,3%/4,8%; в четверг − «300 спартанцев. Расцвет империи» (21:30) − 6,3%/5,9%.

Праймовые фильмы субботу были такими: «Риддик» (19:10) – 9,9%/7,9%; «Хроники Риддика» (21:00) – 9,9%/7,3%; «Адреналин» (23:00) – 10,1%/7,1%. В воскресенье: «Невероятный Халк» (20:30) − 6,9%/5,2%; в 22:40 фильм «Зеленый шершень» собрал 6,7%/6%.

Новый канал

Эфирная сетка канала, как и на позапрошлой неделе, состояла из почти одних только голливудских фильмов. Разве что днем по будням их разбавили американские сериалы «Библиотекари» (08:10, вторник-пятница) и «Отчаянные домохозяйки» (09:50, вторник-пятница). Первый – в пределах 3,1-5,8%; второй – 3,2-6,6%.

Далее сосредоточимся на фильмах вечернего прайма. Понедельник: «Знамение» (18:60) − 10,4%/7,5%, «Явление» (21:00) − 10,5%/8,2%; вторник: «Глобальное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» (18:50) − 7,8%/8,3%, «Восстание» (21:00) − 7,6%/8,2%; среда: «Земное ядро» (18:20) − 9,1%/5,9%, «Фантом» (21:00) − 9,5%/6,4%; четверг: «Звездный десант» (18:50) − 9,4%/6,2%, «Район №9» (21:00) − 5,8%/3,9%; пятница: «Посейдон» (19:10) − 4,5%/3,9%, «Армагеддон» (21:00) − 8,8%/7,3%; суббота: «Я − легенда» (19:10) − 8,4%/5,8%, «Хэнкок» (21:00) − 9,6%/7%; воскресенье: «Сокровища нации» (18:50) − 9,4%/6,9%, «Сокровище нации. Книга тайн» (21:00) − 11,5%/8,1%.

«2+2»

В прайме будней шли сериалы «Ментовские войны. Харьков» (19:30-21:20) − в среднем 3,5-6,9%; и «CSI. Место преступления» (21:20-00:50) − в среднем 2,7-6,2%. Фильмы в прайме традиционно стояли в пятницу-воскресенье.

Пятница: «Узник» (19:20) − 2,8%/2,7%, «Бронежилет» (21:10) − 3,5%/3,9%, «Приговоренные-2» (22:40) − 2,5% по обеим. Суббота: «Чужой. Завет» (19:50) − 2%/1,9%, «Чужой против хищника» (22:00) − 3,1%/3%. Воскресенье: «Джон Уик» (20:00) − 4,7%/4,2%, «Снайпер» (21:50) − 4,8%/4,9%.

«UA: Перший»

В субботу вечером на канале прошел фильм «Последствия любви» (22:00), который собрал 0,7% по обеим аудиториям; в воскресенье канал показал фильм «Любовь живет три года» (22:00) – 0,1%/0,4%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-20:55) начала с долей 14,6%/12,5% по 18-54/18-54 (50+), закончила на уровне 14,8%/12,4%. Программа «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-21:00) стартовала с 16,2%/13,8%, а после рекламного блока − 10,4%/9,6%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV: начали (18:50) с 11,8%/8,2%, закончили после рекламного блока (19:40-20:30) с 10,7%/7%. Доли «Подробностей недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) − 5,3%/3,9% до перерыва и 4,1%/3,6% − после.

Общий топ телеканалов

Спутниковое кодирование несколько понизило показатели телеканалов «большой шестерки» в панеле «вся Украина» (где спутниковое смотрение составляла 30%). Единственный телеканал, который продолжает демонстрировать показатели по «всей Украине» выше чем в «50+» — это телеканал «Украина». Причины этого — неизвестны. Среди нишевых телеканалов заметно оживились показатели телеканалу «Солнце», который не кодировал свой спутниковый сигнал. В панеле «вся Украина» у канала «Солнце» 11 и 10 место в общем топе каналов. Показатели некодированных телеканалов — новостных вещателей, а также каналов «Перший», MusicBox, Xsport, OTV и «Малятко ТБ», почти никак не изменились.

Фото: СТБ, «Новый», «1+1», ICTV, «Интер», официальные постеры фильмов

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