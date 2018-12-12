Телерейтинги: «Королева юмора», новые сериалы на «Украине» и бой Ломаченко

Каким передачам зрители отдали предпочтение? Давайте узнаем.



Телешоу

ICTV. В пятницу в 22:48 на ICTV вышел документальный фильм, посвященный погибшей актрисе «Дизель Шоу» Марине Поплавской под названием «Королева юмора». И собрал очень неплохие показатели доли – 16,8% по аудитории 18-54 (50k+). Вышла документалка аккурат после выпуска самого «Дизель Шоу» (21:27) – 13,3% против 11,8% неделей ранее.

Немного набирает программа «Антизомби» (пятница, 20:18) – 9,3% против 7,6% неделей ранее. Шоу «Богач – Бедняк» (четверг 20:20) переключилось с повторов на новые выпуски и показало рост, правда, не такой и большой – 9,3% против 8% ранее. «Свобода слова» (понедельник, 22:40) существенно теряет – 7,5% против 10,8% неделей ранее.

«1+1». Пятничная «Лига смеха» (20:24) сохраняет свою аудиторию и остается лидером смотрений этого дня – 14,7% против 15,4% неделей ранее. Немного теряет по сравнению с премьерой «Гуднайтшоу» (пятница, 22:21) – 11% против 13,5%. Дайджест «Вечерний квартал. Турция» (суббота, 21:29) постепенно возвращает былую славу – 15% против 11,6% неделей ранее. «Светская жизнь» (суббота, 23:31) – 11,8% (было – 10,2%).

Немного теряет «Право на владу» (четверг, 22:20) – 5,1% против 6,6% неделей ранее. Программа «Гроші» (четверг, 21:50), наоборот, чуть набирает – 6,2% против 4,9% ранее. Четвертый выпуск «Инспектор. Города» с Владимиром Остапчуком (вторник, 21:40) немного укрепился после падения – 5,4% против 4,5%, повтор (вторник, 23:30) – 6,6%. 10 сезон «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (21:40, среда) на том же уровне – 6,1%. Пятый выпуск нового сезона «Міняю жінку» (21:40, понедельник) – 6,3% против 4,4% неделей ранее.

СТБ. «Битва экстрасенсов» (воскресенье, 19:00) получает ровно те же цифры, что и неделей ранее – 14,4% по аудитории 18-54 (50k+). А «Х-фактор» (суббота, 19:00) продолжает терять – 11,8% (было – 12,9%, ранее – 14,8%).

«МастерШеф», вторник до выпуска новостей (20:00) – 12,7%, после (22:40) – 13,8%, среда до выпуска новостей (20:00) – 11,6%, после (22:40) –13,6%. Неделей ранее некоторым выпускам шоу удавалось набрать больше 14%. На том же уровне остается «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 9,9% (было 10,1%) до новостей, а после (22:50) теряет – 8,4% (было – 12,7%). «Зважені та щасливі» (четверг, 20:00) – 9,9% (против 8,5% неделей ранее). Продолжение после новостей (22:50) – 14,3%. В пятницу аудиторию сохраняет «Цієї миті рік потому» (20:00) – 8% против 8,7%, на почти том же уровне «Ультиматум» (пятница, 22:50) – 7,1% против 8% неделей ранее.

«Новый канал». Чуть теряет шоу «Хто зверху?» (четверг, 19:00) – 10,3% по аудитории 18-54 (50k+) против 12,7% неделей ранее, повтор (четверг, 17:00) – 5,3%. «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 6,2% (неделей ранее – 7,3%), повтор (пятница, 16:10) – 5,5%. Выбирается из ямы «Ревизор с Николаем Тищенко». «Ревизор» (понедельник, 19:00) – 7,4% (было — 5,2%), «Страсти» (понедельник, 21:50) – 7,1% (было – 5,5%). Четвертый выпуск шоу «Эксы» (19:00) – 6,8% (предыдущий – 7,6%). «Тайный агент. Пост-шоу» (00:10) – 6%. Шестой выпуск 3 сезона «Варьятов» (вторник, 19:00) сохраняет позиции – 8,4% против 9% неделей ранее. Повтор предыдущего выпуска (17:00) – 5,6%. «Эксы» (среда, 19:00) – 6,7%.

«Пацанки. Новая жизнь 2» на последней неделе показа шли двойной серией – начали неделю (вторник, 21:00) с 5%, а закончили (пятница, 21:30) с 6,2%. Неделей ранее показатели были 4,2% и 6,5%, соответственно. «Киев днем и ночью» по-прежнему идет не днем, а ночью, и чем дальше, тем позже. Во вторник (01:30) сериалити начало неделю с 2,8%, уже к среде (02:00) подросло до 5,3%, а пятницу (02:00) закончило с отличным показателем 9,4%. Стоит отметить, что повтор сериалити стоит в утреннем слоте будней – показатели также плачевны.

«Украина». В воскресенье продолжает сдавать еженедельное общественно-политическое ток-шоу «Главная тема с Еленой Кот» (20:00) – 8,5% (против 9,3% неделей ранее). Программа «Контролер» (четверг, 23:20) – 7,5% против 9,7% неделей ранее. Второй выпуск «Без паніки» c Александром Скичко и Ко (вторник, 23:30) – 8,8% по аудитории 18-54 (50k+), первый выпуск собрал 8,1%. Ток-шоу «Говорить Україна» (понедельник, 19:50) – 12,9%, пятница (20:50) – 12,3%.

«Интер». В воскресенье ранним утром канал транслировал бой Василия Ломаченко с Хосе Педросом (06:05–07:30), собрав удачные 40%. Показатель рейтинга составил 1,98%, что для утреннего слота очень даже хорошо.

Кино и сериалы

На канале «1+1» в прайме будней шла последняя неделя показа сериала «Жить ради любви». Понедельник (20:40) он начал с 5,4%, четверг – 5,6%. В воскресенье на «1+1» показали фильмы «Осторожно! Предки в доме» (15:10) – 7,7% по аудитории 18-54 (50k+) и «Большой» (17:10) – 6,3%. После них прошел 4-серийный телефильм «Артистка», первая серия (21:10) – 6,2%, вторая (22:10) – 6,8%, третья (23:00) – 8,1%, четвертая (00:00) – 9,2%. В понедельник на «1+1» повторяли «Побег из Шоушенка» (23:30), средний показатель до и после выпуска новостей – 5,6%.

Сохраняет аудиторию сериал «Марк+Наталка» на ICTV после 9% неделей ранее – 7,1 (17:50) и 9,1% (18:20). К четвергу сериал упал до – 8,1% и 7,1%, соответственно. Второй сезон «Пса», который повторяют на ICTV, понедельник (21:30) начал с 13,7%, а к четвергу поднялся до 16,9%.

Вечернее кино на ICTV собрало весьма неплохо: «Враг мой» (понедельник, 00:00) – 9,1%, повтор «Константина» (вторник, 23:50) – 11,8%, «Секретные материалы» (среда, 23:40) – 11,7%, «Секретные материалы. Я хочу верить» (четверг, 23:50) – 9,9%. В субботу на ICTV показывали фильмы «Джек Ричер. Не отступай» (20:10) – 13,2% и «Джек Ричер» (22:30) – 16,6%. В воскресенье оба фильма повторили, первый (16:20) – 11,4%, второй (13:40) – 11,9%. Потом шли «Команда А» (20:40) – 15,9%, «После заката солнца» (23:00) – 15,7% и «Быстрый огонь» (00:50) – 18,1%.

Мистическое вечернее кино на «Новом канале» прошло скромно: «Звонок» (вторник, 23:30) – 4,9%, «Омен» (среда, 23:40) – 5,6%, «Корабль-призрак» (четверг, 23:20) – 8%. В субботу «Новый канал» показал мультфильм «Шрек-3» (16:20) – 7,9%, а затем фильмы «Голодные игры» (18:10) – 6,6%, «Голодные игры – 2. В огне» (21:00) – 5,8%, «Дом восковых фигур» (23:50) – 6,1%. В воскресенье сначала повторили две части «Голодных игр», первая (12:50) – 6,7%, вторая (15:50) – 8%. А потом показали другие части франшизы: «Голодные игры. Пересмешница. Часть 1» (18:40) – 7,8%, «Голодные игры. Пересмешница. Часть 2» (21:00) – 8,2%. А закончили день фильмом «Запрос в друзья» (23:40) – 6,2%.

На телеканале «Украина», вместо «Доктора Ковальчука» состоялась премьера сериала «Выходите без звонка», начал в понедельник (18:00) с 10,6%, пятницу закончил с 9,5% по аудитории 18-54 (50k+). Аналогично вместо сериала «Кто ты?» прошла премьера «Ангелины» (21:00), начала в понедельник с цифрами – 13,4%, четверг закончила с 12,7%. Средний показатель субботнего повтора (09:10–17:00) – 13,7%. После чего показали 4-серийную мелодраму «Открытое окно», начала (17:00) – 13%, закончил – 14,6%. А далее показывали тоже 4-серийную мелодраму «Анютино счастье» (22:00–01:40), начал с 12,7%, закончил с 21,5%.

Днем в воскресенье на телеканале «Украина» сначала повторили «Открытое окно» (09:00–12:50) со средним показателем 9,1%, потом прошел 4-серийный телефильм «Ноты любви». Начал (13:00) – 11,7%, закончил (16:50) – 16,5%. Также состоялась премьера 4-серийной мелодрамы «Человек без сердца». Первая серия (17:00) – 15,3%, вторая (18:00) – 16,1%. После перерыва на итоговые новости третья (21:00) – 13,7%, четвертая (22:00) – 18,1%. После него шел фильм «Роза прощальных ветров» (23:00) – 15,7%. В рубрике «Мегахит в понедельник» «Царь скорпионов» (23:30) выхватил приличные 12,3%.

На «Интере» в прайме будней понедельника – четверга (21:00) осталась на том же уровне докудрама «Вещдок», начав неделю с 3,8%, а закончив с 4,9%. Вечернее кино на «Интере» также прошло со скромными цифрами: «Затерянный город Z» (повтор, понедельник, 23:50) – 5,2%, «Уцелевший» (вторник, 00:00) – 5,8%, «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (среда, 23:50) – 6,5%, «Романс о влюбленных» (четверг, 23:50) – 2,2%, «Тайна черных дроздов» (пятница, 23:50) – 4,4%.

В субботу на «Интере» в утреннем эфире шел советский набор фильмов: «Высота» (08:40) – 8,1%, «Уходя-уходи» (10:30) – 5,9%, «Весна на Заречной улице» (12:10) – 9,2%. Днем «Жандарм из Сен-Тропе» (14:10) собрал 5,2%, «Жандарм в Нью-Йорке» (16:10) – 4,9%, «Жандарм женится» (18:10) – 4,5%. Дальше прошел мюзкл «Сорочинская ярмарка» (20:30) – 3,9%, и фильмы «Арфа для любимой» (22:20) – 3,5%, «Зачем ты ушел» (00:00) – 3,8%. В воскресенье шел сериал «Таисия» (15:50–19:50), начал с 4,9%, а закончил с 5,1%. Завершили вечер фильмы «Большая свадьба» (20:30) – 2,3% и «Лекции для домохозяек» (22:10) – 2%.

Итоговые новости

«Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (18:45) остаются в лидерах воскресенья – 13,5%. На втором месте «ТСН. Тиждень» (20:47, «1+1») – 11,1% против 14,3% неделей ранее. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» (18:59) немного теряют – 11% против 12,2% неделей ранее. «Подробности недели» на «Интере» (пятница, 20:00) – 5,3% до рекламного блока и 4,1% после.

Для коллажа использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=BR3Gpzb55Rc © Дизель Студио