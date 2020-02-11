Телерейтинги: «Худшая подруга», «Дільничний з ДВРЗ», «Хто проти блондинок?», нацотбор на «Евровидение», «Оскар» и другие премьеры

На прошлой неделе больше всего «обновок» было на «Плюсах». В эфир телеканала вернулись политические программы: в позднем прайме четверга – политическое ток-шоу «Право на владу», а в прайме субботы – «Украинские сенсации». Утром будней канал запустил новый сезон тележурнала «ЖВЛ», а вечером – сериальную линейку, которую начала восьмисерийная драма «Худшая подруга» («Арт форматс»). Телеканал ICTV в прайме будней запустил сериал «Дільничний з ДВРЗ» (Mamas Film Production, 24 серии), а в прайме воскресенья – показал премьеру оскароносного фильма «Зеленая книга». СТБ начал новый сезон в субботу со старта первого тура национального отбора на «Евровидение», который также транслировал «UA: Перший». Новый канал вернул пока лишь один проект собственного производства — «Хто проти блондинок?». Канал «Украина» на выходных показал четырехсерийку «Долгая дорога к счастью» (StarMedia). Какие показатели собирали эти программы, читайте далее.

Общий топ

Канал «Украина» с минимальным отрывом от канала «1+1», остается первым в недельном топе. В нише после недели потерь восстановил свои показатели «2+2», но зато немного потерял ТЕТ. В третьей пятерке несколько подтянулись «Мега» и «ПлюсПлюс», а теряет – «НЛО».

В прайме «1+1» уверенно лидирует с крупнейшим отрывом, сильно потерял канал «Украина». Виден небольшой рост ICTV и потери «Нового». В третьей пятерке, в отличие от общего топа, подтянулся «Энтер-фильм», а вот «Индиго», после рекорда на прошлой неделе, пошел на спад.

Канал «1+1» сдал первенство «Украине» в понедельник и субботу, а в пятницу – оба канала проиграли ICTV.

В топе программ ICTV и «Украина» несколько разбавили проекты «1+1».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Программы

«1+1»

В понедельник, 3 февраля, в эфир вышел новый сезон тележурнала «ЖВЛ» (09:20-11:10, оригинальный выпуск + повтор). В программе появились новые рубрики, а вот ведущие и цифры проекта оказались прежними. Так, новый сезон стартовал с 10,2%/8,1%, второй повторный выпуск в понедельник получил 9,8%/5,7%. Самые высокие показатели проекта были в пятницу — 13,6%/9% и 14,4%/8,6% соответственно. Повтор 12 сезона реалити «Міняю жінку» (будни 11:10, 12:20) колеблется в пределах от 4,3% до 6,8% по аудитории 18-54(50k+).

Вечерняя линейка вертикальных программ теперь полностью укомплектована. Программа «Гроші» (понедельник, 22:45) собрала 7,9%/5,9% (было 9%/11,6%). Следом за ней в 00:00 «Дубинизмы» ─ 8,5%/5,5% (было 8,5%/10,4%). Реалити-шоу «Свадьба вслепую» (вторник, 22:45) − 11,4%/7,6% (было 8,9%/8,4%); «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:45) − 12,4%/10,1% (было 15,1%/11%). Политическое ток-шоу «Право на владу» (22:40, четверг) начало сезон с темы политических настроений в обществе и их формировании. Показатели желали лучшего — 7,5%/7,3%.

Повторы «Женского квартала» в прайме пятницы тоже не радуют. Так, выпуск в 20:20 стартовал с показателей 9,7%/6,8% и уже к 22:30 цифры снизились до 7,3%/6,3%. Напомним, на позапрошлой неделе доли «Женского квартала» составляли 11%/7,9% и 8,5%/6,7% соответственно. В субботу, в 18:30, дайджест «Рассмеши комика» собрал 6,6%/6,1%; в 21:20 продолжились повторы «Вечернего квартала» − 10%/7,9% по 18-54/18-54(50k+). Неделей ранее ─ 10,5%/9%. К юмористическому шоу «1+1» добавил в сетку новый сезон «Украинских сенсаций» (суббота, 20:30). Первый выпуск, посвященный звездным страстям, принес каналу скромные 8,9%/6,2%.

В воскресенье заметно подросла аудитория у четвертого выпуска 10 сезона «Голосу країни». Если на позапрошлой неделе цифры вокального конкурса опустились до 15,6% по большим городами до 11,9% по Украине, то на прошлой неделе доля проекта вернула свои 18,8%/12,9%.

«Интер»

Со вторника по субботу канал продолжает показывать горизонтальной линейкой «Полезную программу» (вторник-суббота, 10:00). Самые высокие показатели на прошлой неделе были в субботу – 6,5%/4,6%. На позапрошлой неделе в четверг ─ 7,4%/3,9% по 18-54/18-54(50k+). В понедельник программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) собрала 3,3%/4,7% (было 4,1%/5,3%).

Всю неделю по будням вечером выходило ток-шоу «Касается каждого» (18:00-20:00). Максимальные показатели были в пятницу − 7,1%/7,9%. На позапрошлой неделе в понедельник – 7,9%/11,3%. В пятницу в 22:00 документальный фильм «Олег Антонов. Человек неба» собрал 3,4%/2,2%.

Кулинарная программа «Готовим вместе» (9:00, суббота-воскресенье) – 8%/5,9% и 8%/5,9% соответственно (было 6,5%/4,5% и 7,4%/4,8%). В воскресенье прошли три выпуска «Орла и решки» (10:00). Первый выпуск – 6,6%/4,6%, второй (премьерный) – 7,2%/4,7%, третий – 5,6%/4,2%.

ICTV

Ток-шоу «Свобода слова» (22:20, понедельник) понемногу возвращает свою аудиторию. Если первые два выпуска не собирали доли выше 4% по обеим аудиториям, то на третьем выпуске это удалось достичь Вадиму Карпяку и его команде ─ 4,1%/2,9%.

Показатели праймовых программ вертикальной линейки будней снова колебались. «Гражданская оборона» (20:10, вторник) − 8,1%/5,3% (было 7,6%/6,9%), «Секретный фронт» (20:10, среда) − 8,7%/ 5% (было 5,7%/3,9%), «Антизомби» (20:10, четверг) − 7,7%/5,1% (было 6,9%/5,6%).

В пятницу «Дизель шоу» (20:10) начало с 13,4%/12,1%, закончило с 15,5%/13,3%. На позапрошлой неделе − 12,4%/8,7% и 13,5%/9,8% соответственно. Сразу после него с 22:30 и до 1:20 в пятницу канал продолжил показ нового седьмого сезона скетчкома «На троих» вперемешку с повтором предыдущих сезонов. Первые две премьерные серии собрали 13,1%/12,1% и 13,6%/10,5%. Остальные ─ от 7,9% до 10,2%. На позапрошлой неделе новые серии получили 11,1%/8,4% и 10%/8,7% соответственно. Также «На троих» показывали в дневном прайме в пятницу с 12:40 до 18:40. Самые высокие показатели были в 14:30 — 9,2%/6,6%.

СТБ

В субботу, 8 февраля, в 19:00 на СТБ состоялся первый полуфинал Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение». Как и в прошлом году, доли проекта были средними по каналу — 8,8%/6%.

По будням в прайме с 18:00 до 20:00 по два выпуска за раз идут повторы проекта «Один за всіх». Самые высокие показатели были в понедельник, 3 февраля, когда доля проекта поднялась до 7,7%/6,6%. В воскресенье в 20:00 цифры были чуть выше — 8,2%/10,5%. Напомним, новый сезон проекта стартует на канале 16 февраля.

Во вторник в 22:50 повтор дайджеста «Тайны ДНК» − начал с 3,3%/3,1% закончил с 3,5%/5,4%, в среду − «Давай поговоримо про секс» − 4,7%/3,9%, в четверг − «Я соромлюсь свого тіла» − 4,4%/3,2%.

В пятницу с 19:00 до 1:30 с перерывом на «Вікна-новини» СТБ показал повтор «Хата на тата-8» − проект стартовал с 7,6%/8,3%, после новостей — 9,2%/9,7%, закончил с 12,2%/11%. «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00, воскресенье) − 6,5%/9,6% (было 6,2%/5,9%). В воскресенье, 9 февраля, с 07:00 и до 19:00 канал показал повторы седьмого сезона проекта «Хата на тата». Самые высокие показатели были в 13:30 − 9,1%/10%.

Новый канал

На прошлой неделе, 4 февраля, в 19:00 состоялась премьера третьего сезона «Хто проти блондинок?» ─ 7,2%/4,9%.

В основном на Новом канале по-прежнему праздничная программа повторов голливудских фильмов и сериалов. Эту сетку, помимо одной премьеры, разбавили повторы самых популярных программ прошлых сезонов на «Новом», таких как «Хто зверху?» и «Варьяты». Первое шоу выходило со вторника по пятницу с 13:20 до 20:50 (во вторник и среду до 19:00). Самые высокие показатели повтора были в четверг в 17:10 ─ 10,2%/6,9%. Повтор шоу «Варьяты» запустили в утреннее время с 7:20 до 8:50 также со вторника по пятницу. Самые высокие показатели были в четверг ─ 6%/4,8%.

В 19:00 в среду канал показал старые выпуски проекта «Суперінтуіція» ─ 7,5%/5,3%. Напомним, пятый сезон проекта стартует на канале уже 26 февраля.

«Украина»

По будням продолжает выходить тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20) – самые высокие показатели были в четверг– 12,6%/6,7%. Вечером по будням ток-шоу «Говорить Украина» (20:00) собирало от 7,1-14%; лучшими показатели были в четверг – 10,7%/14%.

Во вторник поздней ночью программа «Контролер» (23:20) – 8,3%/9,5% (было 7,5%/10,7%); «Громкое дело» в это же время в среду – 8,1%/9%(было 7,6%/8,9%); «По следам» в четверг в 23:20 – 4,7%/6,5% (было 6,6%/6,8%).

В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» немного поднялась ─ 5,8%/4,7% (было ─ 3,8%/3,3%, еще ранее ─ 5,4%/6,3%).

В субботу ток-шоу «Главная тема» (19:50-20:50) ─ 7,6%/8,2% (было 8%/7,8%, ранее ─ 11,2%/12,5%). Трансляция 92 церемонии вручения премии «Оскар» (воскресенье, 01:30) ─ 7,6%/4,3%, в слоте 03:00-06:40 ─ уже 9,8%/5%.

ТЕТ

Самые высокие показатели «Панянки-селянки» (вторник-четверг, 18:10) были в четверг ─ 4%/2,7% (неделей ранее в среду ─ 4,3%/2,3%). «4 свадьбы» идут по будням в 19:00, максимум был в понедельник ─ 4%/2,6% (на позапрошлой неделе во вторник ─ 3,4%/3,6%).

«UA: Перший»

В субботу канал вместе с СТБ транслировал первый полуфинал национального отбора на «Евровидение-2020» (21:00) ─ 1,9%/2,3%. В воскресенье в 21:30 прошел «Проект с Майклом Щуром» ─ 1,3%/0,6%.

Кино и сериалы

«1+1»

«Величественный век» (15:30) по целевой аудитории (18-54) в понедельник ─ 4,6%; во вторник ─ 5,6%; в среду ─ 7,5%, в четверг ─ 4,7%; в пятницу ─ 5,8%. А вот «Невеста из Стамбула»(17:10-19:30) закончилась. Вместо нее в 17:10 с понедельника по среду зашел на повтор турецкий сериал «Мама» со средним показателем 4,8% по 18-54. А в четверг и пятницу его заменили две серии «Величественного века» ─ 6% и 5,5% соответственно.

В 20:50 с понедельника по четверг на «1+1» показали премьерную восьмисерийку «Худшая подруга». Сериал прошел с весьма хорошими показателями. Начал с 11%/6,3% и 12,5%/8,5% по 18-54/18-54(50k+) в понедельник; поднялся до 13,8%/9% и 14,8%/10,5% во вторник; а в среду – до 14,3%/10,3% и 16,7%/12,7%; закончив с 12,6%/8,5% и 15,9%/11,2% в четверг.

«Интер»

С понедельника по четверг в 21:00 канал повторял собственную докудраму «Вещдок. Особый случай». Понедельник ─ 5,3%/3,1% по 18-54/18-54(50k+), вторник ─ 6,7%/4,8%, среда ─ 6,7%/4,2%, четверг ─ 5,6%/4%. Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» выходила в промежутке с 22:00 до 23:50 со вторника по пятницу. Цифры проекта были в пределах от 6,6% до 9,6% по аудитории 18-54. На прошлой неделе они колебались от 5,5% до 11,1%. «Вещдок» в дневной сетке со вторника по пятницу (14:40-17:40, один или два выпуска + «Особый случай») собирал от 3,5% до 7,5%.

В субботу в 11:00 на канале прошел фильм «Молодая жена» ─ 6,1%/4,6%. В 13:00 − «Единственная» ─ 6,4%/5,4%. В 15:00 ─ «Сладкая женщина» — 7%/4,7%. С 17:00 до 23:10 «Интер» показал повтор сериала «Не женская работа». Самые высокие показатели были в 29:10 до перерыва на новости ─ 6,6%/5,1%.

В воскресенье прошло пять лент: «Чего хочет Джульетта» (13:00) – 3,4%/2,5%; турецкий сериал «Меня зовут Малек» (15:00) – 2,4%/2%; «Последний бриллиант» (18:00) – 2%/1,5%; «Тайна в их глазах» (20:30) – 2,3%/1,7%; «Лучшее предложение» (22:40) – 1,7%/1,1%.

СТБ

С понедельника по четверг с 20:00 до 22:00 канал повторял криминальный сериал «С волками жить» по две серии за раз. Самые высокие показатели были в понедельник. Первая серия получила 5,5% по обеим аудиториям, вторая ─ 5,8%/5,5% по 18-54/18-54(50k+). Ниже 4,1% сериал не падал.

В пятницу марафоном прошли все пять частей французской драмы «Неукротимая Анжелика» (08:50-19:00) ─ в приделах 5-9%. В субботу с хорошими показателями прошел советский фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (22:40) – 10%/8,6%. В воскресенье показывали «Анжелика-маркиза ангелов» (23:50) – 4,5%/5%.

«Украина»

В 21:00 с понедельника по четверг канал продолжал транслировать сериал «Женский доктор-4» (по две серии). Показатели упали. Если на позапрошлой неделе они доходили до 13,5% и 15,6% по 18-54/18-54(50k+), то на прошлой самая высокая доля была 12,5%/12,3%. Понедельник: 6,9%/9,4% и 9%/11,8%; вторник – 10,6%/10,3% и 10,5%/11,8%; среда – 10,5%/10,3% и 12,5%/12,3%; четверг – 8%/10,3% и 9,1%/11,5%.

Скриптед-реалити «Реальная мистика» (будние дни с 11:30 до 13:30) немного упало и собрало самые высокие показатели в 12:30 в четверг ─ 13,4%/13% (было до 16,8%). После ─ «Агенты справедливости» по три серии за раз с 13:30 по 17:00. По целевой аудитории доля колебалась в пределах от 8,7% до 16%, а по крупным городам ─ 9,3-14,9%. С 17:00 до 19:00 ─ «История одного преступления» по две серии за раз. Самые высокие доли на прошлой неделе были на первой серии в понедельник ─ 11,5%/10,6%. В пятницу с 12:30 до 17:00 «Украина» разместила в сетке повтор телефильма этого года «Успеть все исправить» ─ наибольший охват удалось получить в 13:30 ─ 10,7% по обеим аудиториям.

Днем в субботу с 08:40 до 17:10 канал марафоном повторял сериал «Между любовью и ненавистью». Самый большой охват аудитории произошел в 16:00, когда доли сериала составили 12,9%/13,7%. Сразу после – повтор четырехсерийки «Без колебаний»: начал с 14,2%/12,8%, закончил в 23:00 с 10,6%/10,4%. Дальше ─ еще одна старая четырехсерийка «Совсем другая жизнь»: начала с 11,4%/10,2, закончила глубоко за полночь с 10,4%/9,7%.

В воскресенье с 13:30 и до 17:20 канал крутил телефильм 2019 года «Линия жизни». Самые высокие доли припали на финал ─ 13,5%/12,1%. Дальше – премьера четырехсерийного фильма «Долгая дорога к счастью» ─ 11,7%/11,2% (первая серия), 12,2%/11,3% (вторая серия). Третья серия (после итоговых новостей в 21:00) ─ 10,4%/9,1%, четвертая ─ 12,6%/12,8%. После, в 23:30 ─ фильм «Ее сердце» ─ 10%/11,2%.

ICTV

Во вторник 4 февраля на канале начался комедийный сериал «Участковый с ДВРЗ» (вторник-четверг, 21:30, по две серии). Премьерная неделя прошла неважно: во вторник – 8,9%/7,3% и 9,5%/7,9%; в среду – 9,6%/8,1% и 10,7%/9,4%; в четверг – 8,5%/7,1%и 10,4%/9,3%.

В кинопоказе канал сконцентрировался на оскароносных фильмах. В прайме понедельника прошел фильм «Турист» (20:00) – 9,4% и 6%. Во вторник в 23:10 на канале можно было увидеть ленту «Форрест Гамп» − 7,2%/6,4%; в среду − «Отступники» (23:10) – 8,4%/7,4%; в четверг − «Омерзительная восьмерка» (23:10) − 9,2%/10,5%.

Праймовые фильмы в субботу были такими: «Форма воды» (19:10) – 7,2%/5,9%; «Прибытие» (21:20) – 6,3%/5,4%; «Лабиринт Фавна» (23:40) – 5,6%/5,1%. В воскресенье: телепремьера фильма «Зеленая книга» (20:40) ─ 6,3%/4,8%; в 23:00 фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» собрал 5,5%/4,6%.

Новый канал

Повтор американского сериала «Отчаянные домохозяйки» (10:50-13:10, вторник-пятница) продолжает собирать в пределах скромных 3-5,7%.

Вечернее киноменю прошло с весьма неплохими показателями. Понедельник: «Знакомство с родителями» (20:30) − 8,8%/6,7%, «Знакомство с Факерами» (22:40) − 11,3%/8,6%; вторник: «Знакомство с Факерами-2» (20:50) − 7,3%/5%, «Он, я и его друзья» (22:40) − 8%/5%; среда: «Друзья по сексу» (20:50) − 5,2%/4,4%, «Американский пирог» (22:50) − 5%/4,6%; четверг: «Охота на бывшую» (20:50) − 9,1%/6,5%, «Американский пирог. Все в сборе» (23:00) − 8,7%/6,9%; пятница: «Охотники за привидениями» 2016 года (21:00) − 7,6%/5,6%, «Удачи, Чак!» (23:00) − 8,3%/6,3%; суббота: «Пиксели» (20:10) − 7,6%/5,7%, «Соседи» (22:00) − 6%/4,6%; воскресенье: «Мы-Миллеры» (19:50) − 7%/6%, «Соседи-2» (22:00) − 5,9%/5,3%.

«2+2»

В прайме будней шли сериалы «Ментовские войны. Харьков» (19:20-21:20) − в среднем 3,4-7,1%; и «CSI. Место преступления» (21:20-00:50) − в среднем 2,5-6,5%. Фильмы в прайме традиционно стояли в пятницу-воскресенье.

Пятница: «Во имя короля» (19:20) − 4,5%/5%, «Во имя короля. Два мира» (21:50) − 4,7%/4,2%, «Во имя короля-3. Последняя миссия» (23:40) − 4%/4,9%. Суббота: «Эффект колибри» (20:30) ─ 5,2%/5%, «Чужой против хищника-2» (22:20) − 5,4%/5,1%. Воскресенье: «Война» (20:10) ─ 5,7%/6,1%, «В плену страха» (22:10) ─ 4%/4,9%.

«UA: Перший»

В воскресенье канал показал австрийский фильм «Солдат Жаннетт» (22:00) – 0,2% по обеим аудиториям.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:05) прошла с долей 17,3%/12,7% по 18-54/18-54 (50+). Программа «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-21:00) стартовала с 11,3%/10%, а после рекламного блока − 9,9%/7,8%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:50) с 11,2%/7,3%, закончили после рекламного блока (19:40-20:30) с 9,6%/6,4%. Доли «Подробностей недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) –ровные 4,2%/3,4%.

Общий топ телеканалов

Фото: СТБ, «Новый», «1+1», ICTV, «Интер», официальные постеры фильмов

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