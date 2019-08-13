Телерейтинги: футбол, жара, «Дикое поле» и повторы

На прошлой неделе (5–11 августа) у повторов аудитория была не очень большая, помогали кино, сериалы и футбольные трансляции. Премьерами баловали «Украина» и «Интер». «Украина» глубокой ночью с четверга на пятницу показал премьеру украинского фильма «Дикое поле». «Интер» в прайме пятницы зарядил американский криминальный триллер Ридли Скотта «Все деньги мира», а днем в воскресенье крутил канадский детективный сериал «Бремя истины». Смотрим и готовимся к осени.



Развлекательные шоу

«1+1»

Пятничные выпуски «Лиги смеха» (20:20) остаются на том же уровне – 10,5% 18-54 (50k+). После нее показали «Киев вечерний» (00:40), который набрал значительно больше, чем неделей ранее – 9,3% против 4,5%. «Женский квартал» (суббота, 21:30) – тоже немного набрал: 10,5%/9,5% (18-54, 50k+/18-54) по сравнению с 8,1% по обеим аудиториям неделей ранее. «Украинские сенсации» (суббота, 20:10) на том же уровне с легким плюсом – 9,2% против 7,8% (18-54, 50k+).

Повторы «Світського життя» (суббота, 23:30) достигли отметки в 10,8% по 18-54 [50k+] и 9,3% по 18-54, после долгих недель 7–8% по обеим аудиториям. В воскресенье прошли повторы шоу «Голос. Лучшее» (20:20), но не очень успешно – максимум 7,7% по 18-54 [50k+].

По будням «Секретные материалы» (понедельник – четверг, 20:20) в начале недели набрали, выйдя на средние показатели по каналу. Начали с 13,8%, а закончили в четверг на более привычных 9,2% (18-54, 50k+).

ICTV

Дайджест «Дизель Шоу» продолжает удерживать первенство в вечернем прайме пятницы, но не с такими высокими цифрами, как раньше: 14,9% в 20:10 и 16,4% в 21:30 по аудитории 18-54 (50k) (против 15,8% и 20,3% неделей ранее).

«Украина»

Повторы «Шоу Братьев Шумахеров» вышли чуть позже (суббота, 23:00) и набрали немного больше, чем обычно, но все равно ниже среднего по каналу: 10,1% по 18-54 (50k+) против 8,4% неделей ранее. «Главная тема» (суббота, 19:50) набирает – 14,3% по 18-54 (50k+) против 8,8% неделей ранее. «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 19:50) стабильно удерживает аудиторию: начала неделю с 12,3% по 18-54, достигла пика в среду с 13,4% и закончила пятницу с 12,4%.

«Новый канал»

На «Новом» продолжаются повторы «Аферистов в сетях» (понедельник, 17:00–21:00) со средним показателем 7% по 18-54 (50k+) (неделей ранее – 6,5%). Со вторника по четверг крутили повтор «Заробітчан» (11:30–17:10) – начали со средних 7,4%, закончили с 5,4%. «Вар’яти» (вторник – четверг, 17:00) стабильно удерживали свою аудиторию – начали со средних 6,4% по 18-54 (50k) и 7,6% по 18-54, закончили с 6,9% по 18-54 (50k) и 7,4% по 18-54.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья сдает 10-й сезон «ПроФутбола» (23:00) – 2,72% и 2,35% по (18-54/18-54, 50k+) против 4,5% и 2,6% неделей ранее. Во вторник на канале прошла трансляция футбольного матча «Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Украина) (21:20) – 9,42% и 9,18% по (18-54/18-54, 50k+). В субботу в рамках Чемпионата Украины прошел матч «Динамо – Шахтер», который тоже транслировали на «2+2» (16:50) – 12,79%/9,23% по (18-54/18-54, 50k+).



Сериалы

«1+1»

В вечернем прайме будней продолжился сериал «В воскресенье рано зелье копала» (понедельник – четверг, 20:40), цифры ниже среднего по каналу. Понедельник сериал начал со средних 6,6% по 18-54 (50k+) и 6,7% по 18-54. Пиковым днем стала среда с 8,1% и 7,8% соответственно. В четверг – 6,2% и 7,4% соответственно.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (по будням, 17:20) начал с 9,8% по 18-54 в понедельник, 14% – пик во вторник, упал до 12,1% и 10,7% в среду и четверг, закончил с 12,5% в пятницу. «Величественный век» (по будням, 14:20) повторил этот путь: сериал начал с 9,9% по аудитории 18-54 в понедельник, 14% и 12,1% – во вторник и среду, 11,6% в четверг, закончил с 13,1% в пятницу.

Повторы сериала «Школа» (вторник – среда, 22:50) остаются ниже среднего по каналу с очень скромными цифрами. Во вторник средний показатель 3% по 18-54 (50к+), в среду – 3,7%, в четверг – 3,2%.

«Украина»

В вечернем прайме будней продолжили сериал «Окно жизни» (21:00). Он начал неделю со средних показателей за три серии 11,9% по аудитории 18-54, вторник – 12,1%, среда – 11,7%, четверг – 12,4%.

В субботу канал «Украина» доминировал в эфире. Сначала показали сериал «Отчаянный домохозяин» (08:20–12:20) – средний показатель 15,5% по 18-54. Следом прошел повтор мелодрамы «Стрекоза» – 16,7% до перерыва на новости в 15:00, после – 19,1%. А лидером вечернего прайма стал детективный телефильм «Срок давности»: в 17:10 – 15,4%, после перерыва на новости – 12,7% (21:00).

В воскресенье прошел повтор 4-серийки «Ночь после выпуска» (13:10–17:10) – средний показатель 16,7% по 18-54. Далее – повтор 4 серий «Открытого окна», до перерыва но новости (17:10–19:00) – средний показатель 14,4%, после (20:00–22:00) – 14,1% по 18-54. После чего опять повторили «Срок давности» (22:00–01:30) – средний 16,3%.

«Интер»

В субботу в прайме (17:20–22:00) на «Интере» повторили новый сериал «Следователь Горчакова», премьера которого была весной: он начал с 3,7% по 18-54, закончил с 4,9%. В воскресенье прошла премьера телефильма «Бремя истины» (13:00–17:30): картина начала с 3,5% по 18-54, к 16:00 рухнула до 1,5%, закончила с 2,1%.

ICTV

Повтор второго сезона сериала «Пес» (понедельник – четверг, 21:30) продолжает оставаться самым популярным в вечернем прайме будней. Понедельник – 14,5%/12,1% (18-54, 50k+/18-54), вторник – 15,5%/14,7%, среда – 13,4%/11,3% (тут по аудитории 18-54 он уступил «Окну жизни» на «Украине»), четверг – 15,9%/12,4%. В предпрайме субботы (15:10–17:00) тоже хорошо зашел: начал с 11,1% по 18-54, а закончил с 14,5% по обеим аудиториям.

После «Пса» по будням шел сериал «Шулер» (22:20–01:40): в понедельник – средний 11,3%, во вторник – 10,9%, в среду – 9,1%, в четверг – 10,3%

«2+2»

Сериал «Опер по вызову» радует хорошими показателями выше среднего по каналу и даже немного набирает. Понедельник (19:20) начал с 7,05%/5,58% (18-54, 50k+/18-54), но потом поднялся до 8% по обеим аудиториям. Во вторник в 20:20 достиг максимального пика – 10,2% по 18-54 (50k+).

Кино

Канал «Украина» умудрился запустить премьеру украинского фильма «Дикое поле» глубокой ночью с четверга на пятницу (00:30), видимо, не сильно веря в сам фильм. Но из-за удачного соседства с сериалом «Окно жизни» картина выхватила 11,3%/9,4% по аудиториям 18-54/18-54 (50k+).

Субботним вечером «Новый канал» показал фильмы: «Доктор Дулиттл» (15:30) – 7,6% по 18-54, мультфильм «Фердинанд» (17:10) – 10,5%, «Темные умы » (19:00) – 12,8%, «Родня» (21:00) – 11,1%, «Монстры» (22:50) – 7,8%. В воскресенье повторили «Темные умы» (14:50) – 9% и «Родню» (16:40) – 5,6%, а потом показали «Звездные войны: эпизод 7. Пробуждение силы» (18:30) – 6,9%, «Бунтарь один» (21:00) – 6% и «Монстры-2. Темный континент» (23:40) – 6,3%.

На ICTV в субботу показывали «S.W.A.T. Перекрестный огонь » (17:10) – 9,6% по 18-54, «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» (19:10) – 10,5% (по 18-54 [50+] – 15,5%), «S.W.A.T.: Спецназ в осаде» (21:20) – 10% и «Ледяные солдаты» (22:50) – 10%. В воскресенье показывали фильмы про Индиану Джонса: « В поисках утраченного ковчега» (12:10) – 13%, «Храм судьбы» (14:20) – 10,9% , «Последний крестовый поход» (16:20) – 14,3%, «Королевство Хрустального черепа» (19:10) – 11,8%. Потом прошли «Ковбои против пришельцев» (21:30) – 13,8% и «Пастырь» (23:30) – 13,8%.

На «Интере» в вечернем прайме пятницы премьера триллера «Все деньги мира» (21:00) собрала лишь 2,2%/2,7% (18-54/18-54 [50k+]), в прайме воскресенья канал повторял фильм «007. Спектр» (20:30) – 3,3%/4,8%. А после него фильм «Полузащитник» (23:20) – 4,1%/4,6% соответственно.

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме выше среднего по каналу получил мультфильм «Ледниковый период 2. Глобальное потепление» (21:00) – 6,48% по 18-54. На «2+2» в прайме субботы фильм «Во имя короля. Два мира» (20:00) взял 9,07%/2,91%; а после – «Во имя короля 3. Последняя миссия» (20:50) – 4,47%/2,41% и «Мега-акула против гигантского осьминога» (22:20) – 6,43%/3,42%. В прайме воскресенья «Последний легион» (19:10) – 6,59%/5,01%; «Меч дракона» (21:00) – 6,16%/4,79%.

Новости

Итоговые новостные передачи все еще в отпуске. По будням новости ТСН («1+1», 19:30) в среднем собрали 14,2%/15,7% (18-54 [50k+]/18-54); «Факты» (ICTV, 18:50) – 13,6%/12,9%; «Сегодня»(«Украина», 19:00) – 11,3%/11,2%; «Подробности» («Интер», 20:00) – 5,44%/5,28%.

Фото: «Украина»