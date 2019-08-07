Украинские телеканалы заработали на политической рекламе более миллиарда

Траты на политическую рекламу на телевидении в течение выборов президента и Верховной рады составили 1,2–1,5 млрд грн. Это результаты исследования Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК).

По данным ВРК, политическая реклама в прессе стоила партиям 50 млн грн, а на радио – 70 млн грн. На наружную рекламу в течение избирательных кампаний политики потратили 462 млн грн. Самым дорогим оказалось продвижение в интернете – 1,3–1,5 млрд грн.

Всего траты на политическую медиарекламу в 2019 составили 3,5 млрд грн. Эта сумма добавила приблизительно 14% к общему объему коммерческого рекламного медиарынка. Разбивку затрат отдельно на президентскую и парламентскую кампании ВРК не предоставила.

Ранее «Телекритика» писала, что наиболее эффективно свою политическую рекламу на ТВ размещали партии «Слуга народа», «Радикальная партия» и «Голос», причем самым эффективным было их распространение на развлекательных телеканалах.

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