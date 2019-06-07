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Телеканал «Украина» снимет сериал о девочке-подкидыше. Вам это что-то напоминает?

от Telekritika
Telekritika 121
Телеканал «Украина» снимет сериал о девочке-подкидыше. Вам это что-то напоминает?

Будет ли что-то общее между известным советским фильмом и современным сериалом от ТРК «Украина» – пока не ясно. Сюжет, к примеру, не особо похож на сюжет тезки. Если в советской киноленте у 5-летней Наташи есть мама и даже брат, который не усмотрел за девочкой (что, собственно, и стало началом ее путешествия по Москве), то в малосерийке от «Украины» маленькую девочку и вправду подкидывают под двери известного столичного хирурга.

Главный герой сериала – хирург-травматолог Андрей Додин. Он никому не позволяет нарушать привычный уклад его стабильной и изысканной жизни. Даже для красавицы-невесты Риты нет никаких исключений. Она должна знать, из какой чашки Андрей пьет кофе и в каком порядке расставлены памятные совы у него на полке.

Додину немного за 50, но он прекрасно выглядит и не собирается стареть. Но неожиданно оставленный под дверью ребенок переворачивает все с ног на голову.

«Очень интересная, нежная история о маленькой девочке и взрослом сложившемся мужчине. Давно я таких историй не встречал – они в старом кино часто бывали, но сейчас их очень мало. Это хороший сценарий без фальши. Фильм о взаимоотношениях 5-летней малютки с мужчиной 55 лет, который никоим образом не рассчитывает, что в его жизни снова появятся дети. Он карьерист и для него главное – работа. Картина заинтересует зрителя своей искренностью», – рассказывает режиссер-постановщик фильма Дмитрий Матов.

Главные роли исполнят Сергей Деньга и Фрося Мельник. Также в фильме снимаются Даниил Мирешкин, Ксения Мишина, Олеся Власова и другие.

Оператор-постановщик – Сергей Рябец. Художник-постановщик – Дмитрий Жмурко. Производством по заказу канала «Украина» занимается компания Mamas Film Production. Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Евгений Лященко, Алла Липовецкая, Марина Квасова. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Фото: ТРК «Украина»

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