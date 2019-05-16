📢 Татьяна Пушнова: «Я вернулась к тому, что люблю и понимаю больше всего, – в медиабизнес»

В среду, 15 мая, телеменеджер и информационщик Татьяна Пушнова стала главным пиарщиком StarLightMedia. «Телекритика» расспросила, почему, имея 15-летний опыт производства телевизионных новостей и информационных программ (Татьяна запускала и продюсировала Ukraine Today, переформатировала студию и сетку вещания «Громадського телебачення», работала в ТСН и новостной службе ТВі), она решила сменить эту деятельность на PR. А также читайте о том, какие задачи перед ней поставил новый работодатель – медиагруппа StarLightMedia.

Татьяна, у вас серьезный бэкграунд в новостной журналистике. Вам не жаль менять его на PR?

В новостях я испытала себя по-максимуму: начинала работать в качестве второго редактора новостей и пришла к управлению международным информационным телеканалом. Моя работа в журналистике закончилась более года назад, когда ушла из «Громадського». Тогда я не видела места, где могу реализовать себя в этой профессии так, чтобы за это и не было стыдно, и чтобы полноценно использовать свой опыт. Тогда же я выяснила, что вот этот мой опыт можно и нужно использовать по-другому: в стране большой спрос на коммуникаторов и менеджеров по репутации. Причем такой спрос есть в любой сфере – в государственном управлении, бизнесе, в общественных и международных организациях. За этот год я попробовала себя в качестве консультанта по коммуникациям в различных сферах, и в конце концов вернулась к тому, что люблю и понимаю больше всего, – в медиабизнес. Ведь здесь востребован весь микс моих компетенций.

За этот год я попробовала себя в качестве консультанта по коммуникациям в различных сферах, и в конце концов вернулась к тому, что люблю и понимаю больше всего, – в медиабизнес.

Как объясняете такую резкую смену деятельности: с Executive Producer на Chief Reputation Officer? Как давно вы видели себя в этом направлении деятельности?

Это на первый взгляд она резкая. На самом деле все началось тогда, когда меня назначили генпродюсером Ukraine Today. Параллельно с запуском и развитием телеканала мне пришлось много внимания уделять его коммуникационной стратегии. А когда в названии твоего проекта есть название твоей страны, ты не можешь говорить только от имени своего проекта – ты так или иначе работаешь на репутацию своей страны. Мы с коллегами объездили многие страны с презентациями и встречами, и везде нас спрашивали об Украине в целом, а не только о телеканале: а что там на фронте, а почему вы не разорвали дипотношений с Россией, почему вы не закрыли воздушное пространство, кто сбил МН17... И тогда я научилась много внимания уделять не только тому, что говорить, но и как говорить и какова цель этого говорения.

В то же время меня стали приглашать поделиться опытом международные и общественные организации. В 2015 году я прочитала свой первый тренинг по эффективным коммуникациям. Он был очень успешным, меня стали приглашать еще и еще. Поэтому последние 4 года я постоянно работала и в этом направлении.

Сейчас вокруг изменений в компании собирается такая сильная и мотивированная команда старожилов и новичков, что даже гордость берет.

Какие задачи перед вами поставила StarLightMedia? Какие ключевые репутационные вызовы стоят сейчас перед медиагруппой?

Основная задача – усиление внутренних коммуникаций и развитие корпоративной культуры. Вы же знаете, сейчас StarLightMedia переживает интересный процесс трансформации, и в этом процессе очень важна роль коммуникации. Все работники компании должны понимать, какова цель этих новых процессов, зачем это все. А также они хотят быть уверенными в своем будущем в этой компании, знать, какие перспективы открываются перед ними благодаря таким изменениям, и что им придется делать, чтобы оставаться успешными вместе со StarLightMedia. Откровенный разговор об этом и является сейчас приоритетом №1. Конечно, внешние коммуникации тоже в фокусе. Сейчас вокруг изменений в компании собирается такая сильная и мотивированная команда старожилов и новичков, что даже гордость берет.

Что изменится в стратегии PR-департамента медиагруппы? Как изменится коммуникация?

У группы нет отдельного пиар-департамента. Есть пиар-отделы отдельных вещателей, которые занимаются продвижением их брендов, продуктов и людей. И мы будем работать с ними во взаимодействии. Я с командой буду заниматься репутационным менеджментом. Конечно, коммуникационный прогресс неизбежен, но раскрывать детали пока не готова.

Фото: StarLightMedia