💑 Тайная женитьба Дмитрия Комарова
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💑 Тайная женитьба Дмитрия Комарова

от Telekritika
От Telekritika 144
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Ведущий «Світ навиворіт» – больше не холостяк! Сердце Дмитрия Комарова теперь принадлежит Мисс Украина – 2016 Александре Кучеренко.

Главный телепутешественник Украины Дмитрий Комаров женился на ведущей и модели Александре Кучеренко. Пара тайно расписалась в Украине, обвенчалась в Израиле, а в эту субботу Дмитрий Комаров скромно поделился новостью о женитьбе в Facebook.

💑 Тайная женитьба Дмитрия Комарова

Однако не стоит думать, что решение было спонтанным. Супруги, как оказалось, знают друг друга уже 3 года.

История их знакомства начинается с конкурса «Мисс Украина 2016», где Дмитрий был членом жюри, а Александра стала победительницей. В интервью программе «Світське життя» Дмитрий признался, что та самая искра между ним и Александрой возникла во время обсуждения благотворительных проектов после конкурса: Комаров пригласил девушку к себе в офис, и разговор затянулся на 4 часа.

Александра Кучеренко

Александра Кучеренко. Фото: Instagram-страница Александры

Завоевав корону, «Мисс Украина 2016» занялась модельной карьерой, благотворительностью и начала работать на канале ICTV. В 2017 году судьба снова свела ее с Дмитрием – на этот раз они стали партнерами в проекте «Танці з зірками» на «1+1». Пара тщательно скрывала отношения: «Мы так боялись, что кто-то что-то заподозрит. Мы хотели, чтобы никто ничего не знал, поэтому делали вид, будто между нами нет никакой романтики. Если честно, мы из-за «Танцев» чуть не расстались».

Дмитрий Комаров Свадьба

Дмитрий и Александра. Фото: кадр c YouTube-канала «Танцев со звездами»

22-летняя избранница Комарова вела программу «Звездный спорт» на ICTV, занимается спортом, танцами и обожает путешествовать.

Фото: Facebook-страница Дмитрия Комарова

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