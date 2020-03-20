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«Сніданок з 1+1» создал анимационный ролик для детей с правилами защиты от коронавируса

от Telekritika
От Telekritika 378
Главная Новости «Сніданок з 1+1» создал анимационный ролик для детей с правилами защиты от коронавируса

5-летняя ведущая «Сніданку з 1+1» Фрося объяснила детям, как не бояться и победить «вирус с короной».

20 марта в эфире «Сніданку з 1+1» состоялась премьера анимационного ролика для детей о важных правилах защиты от коронавируса. Его героем стала 5-летняя Ефросинья Мельник, которая ведет рубрику «Фросина погода». Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

В видео «Фрося и вирус» ведущая в образе маленькой принцессы в шутливой манере борется с «вирусом с короной». И параллельно дает важные советы детям о методах борьбы с коронавирусом.

«В борьбе с вирусом поможет суперсила — чистые руки. Мойте их после улицы и перед едой, и при этом считайте до 30. Держитесь на расстоянии от тех, кто кашляет и чихает. Мойте все овощи и фрукты, не прикасайтесь руками к лицу. Если вы будете соблюдать все эти правила, коронавирус точно не обратит на вас внимания и пройдет мимо», –  советует маленькая ведущая «Сніданку 1+1».

Напомним, что ведущие утреннего шоу Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс снялись в серии социальных роликов с призывом быть ответственными и позаботиться о близких в чрезвычайных условиях распространения эпидемии коронавируса.

Фото: «1+1»

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