Смех и слезы: планы «1+1» по производству контента на 2020 год

4 февраля в одном из ресторанов Киева состоялась презентация нового сезона телеканала «1+1». Генеральный продюсер «1+1», руководитель «Телевизионного бизнеса» 1+1 media Максим Кривицкий вместе с продюсером сериалов и фильмов канала Аленой Еремеевой рассказали о семи новых мелодраматических сериалах весеннего сезона и поведали некие планы телеканала на осень, к которой готовят преимущественно ситкомы и комедийные сериалы. «Телекритика» предлагает ознакомиться с услышанным.

Сериалы «1+1»: слезы – весной, смех – осенью

После комедийной сериальной линейки осенью, весной канал концентрируется на мелодраматических сериалах. Весенняя сериальная линейка «Плюсов» будет состоять преимущественно с семи драм длительностью 90 часов. Среди новых проектов — два продукта производства «1+1 продакшен» — медицинская драма «Доктор Вера» (30 серий) и «Подари мне счастье» (8 серий). «Квартал 95» впервые пробует свои возможности в жанре криминальной драмы – компания готовит сериал под названием «Мышеловка для кота» (12 серий). В числе других сериалов значатся второй сезон «Родственных связей» (8 серий) от Star Media, «Худшая подруга» (8 серий) от Art Forms, «Не отпускай» (8 серий) от «Гуд Медиа» и «Бедная Саша» (16 серий) от «Украинской продакшен студии».

«В рамках стратегии «1+1 media» стоит увеличить маржинальность, доходность телеканалов, — начал Максим Кривицкий. – Используя правильно библиотеку и увеличивая мультипоказность производимого контента, мы разбили годовой цикл на два сезона – осенний и весенний. Мы будем производить драматические и мелодраматические сериалы в весеннем сезоне, в осеннем сезоне это будут комедии. Комедии довольно сложный продукт, поэтому мы не решились заполнить весь годовой цикл комедийными сериалами. Кроме того, у нашей аудитории остается большая потребность в драматическом и мелодраматическом жанре».

Группе поставлена задача выйти в 2021 году на окупаемость. «Это значит, что в 2022 году мы сможем объявить, что по итогам 2021 года, телеканалы себя полностью окупили. Речь идет о сетке со всеми производными, которые ложатся на продукт в виде расходов на сервисные службы, транспорт, технику и т.д. Мы считаем полностью все затраты, которые у нас есть», — рассказывает Максим Кривицкий.

Генпродюсер «1+1» доволен стартом первого из семи сериалов этого сезона: «Вчера (3 февраля – ред.) стартовала «Худшая подруга». Картина показала хорошую динамику от серии к серии – доля 11% у первой серии и 12,6% у второй».

Спутниковое кодирование сигнала не повлияло на показатели «1+1». «На прошлой неделе состоялось кодирование спутникового сигнала и мы, как и весь рынок переживали, каким образом изменится количество инвентаря, каким образом это отобразится на показателях каналов в больших городах и по всей Украине. Тем не менее «1+1» удалось сохранить свои показатели. Все идет по плану, мы выполняем все те обязательства, которые мы давали партнерам на рекламном рынке», — отмечает Максим Кривицкий.

Вся весенняя линейка сериалов – это оригинальные разработки. Из 90 часов сериалов с 62 часа разработал сериальный департамент «1+1», передав основную часть на производство сторонним продакшенам. Покупные продукты – сериал «Мышеловка для кота» от студии «Квартал-95», «Худшая подруга», а также сериал «Не отпускай». Остальные продакшены делали сериалы по заказу «1+1», получив четкий бриф от «Плюсов».

«Наши сериалы сильно отличаются от того сериального контента, который выпускают наши конкуренты. Рынок большой, продакшены производят для разных каналов, но если они приходят к нам, то знают, каких мы ждем идей, какую картинку хотим получить, какие эмоции мы хотим, чтобы произвел сериал. Таким образом мы вырабатываем собственный почерк», — акцентирует Алена Еремеева.

Например, в этом сезоне «Плюсы» впервые работают с УПС Ирины Зари – канал активно участвовал не только в разработке сценария, но и кастинге актёров. Режиссер сериала, проведя свой кастинг, согласился с выбором на 80%.

Второй сезон «Родственных связей» «Плюсы» писали совместно с автором первого сезона. «Мы продлили сериал после того, как четырехсерийный проект стал хитом. Мы его делаем совместно со StarMedia. В него очень много вложено сил нашего департамента. Дарина Жукова (возглавляет направление сценарных разработок и сценарного сопровождения на «1+1» — ред.) писала эту историю совместно с автором сериала – Ирен Роздобудько. История переписывалась, укреплялась для того, чтобы это были полноценные 8 серий», — продолжает Алена Еремеева.

Канал делает ставку на сильных женских персонажей. В сериале «Доктор Вера» возникли трудности с поиском главной актрисы. «Мы очень долго искали доктора Веру, пока нашли Зоряну Марченко. Нам очень нравится то, как Зоряна совместно с режиссером – Тарасом Ткаченко, показали этого персонажа. Как нам кажется – это героиня сегодняшнего дня. Получился очень «плюсовский» персонаж», — раскрывает детали Еремеева.

Канал в своих драмах несколько отошел от стереотипных героинь-Золушек. Например, главная героиня в сериале «Бедная Саша» имеет другой типаж. «Наша Саша достаточно сильная. Если раньше основной мифологемой сериалов была Золушка, то в этом сериале – Герда», — добавляет Алена.

Создавая сериалы «Плюсы» ориентируются на некую Антонину – собирательный образ зрительниц телеканала: «Антонине – 35-40 лет, она живет в городе. Мы специально не говорим, что ей 35 или 40 лет, а воспринимаем несколько разные периоды, этапы в жизни Антонины. «1+1» — это и есть муж Антонины. Это опора, надежда. Это тот, от которого она хочет иметь детей, — приоткрывает завесу телевизионной кухни Максим Кривицкий и добавляет, что канал не забывает о других членах семьи. – Мы ищем возможность удовлетворить каждого члена её семьи, чтобы продукт был таким, что когда наша зрительница его включила, муж не заставлял ее переключить на другой канал, а посмотрел с ней новости, а потом комедию, мелодраму, драму. Мы максимально пытаемся разнообразить эфир, чтобы канал было интересно смотреть всем».

Сериалы «Плюсов» будут о позитивном. «Мы рассказываем о позитиве – о том, что заставляем нашу аудиторию быть мотивированной, вдохновляться после просмотра, жить на полную. Мы все делаем несколько ярче и позитивнее. У нас есть слоган: трава должна быть зеленее, солнце должно быть ярче», — делится Максим Кривицкий.

Канал в своих сериалах дает дорогу преимущественно украинским актерам. «В наших весенних сериалах на 90% задействованы украинские актеры. В сериалах, которые выйдут весной, не больше трех актеров, имеющих неукраинский паспорт. Это только потому что была такая производственная необходимость. С Кириллом Дыцевичем (белорусский актер – ред.) работает очень давно режиссер Евгений Баранов. Его полюбили наши зрители по сериалу «Хороший парень». Кирилл не очень подходил на главную роль в новом проекте «Подари мне счастье», но очень органично играет персонажа второго плана. В «Родственных связях» у нас снимается Ольга Арнтгольц (российская актриса – ред.), потому что она была в прошлом сезоне, который разрабатывался очень давно (сериал вышел осенью 2018-го – ред.)».

Сериалы будут поддерживать украинских исполнителей – песня TAYNNA «Сила» прозвучит в сериале «Бедная Саша». Песня Тины Кароль «Иду на жизнь» стала саундтреком «Доктора Веры».

Максим Кривицкий раскрыл показатели, которые телеканал надеется собрать на сериалах: «Мы надеемся, что к середине сезона наши сериалы наберут оборотов. «Мышеловка для кота» и все сериалы, что за ним, надеемся, будут держать планку 15-16% по коммерческой аудитории. В целом по сериалам мы ставим планку 12-14%».

Режиссеров для своих сериалов «Плюсам» находить непросто. «У нас за год было на собеседовании около 20 режиссеров, — делится Алена Еремеева. – Не всегда режиссеры наполняются жизнью сериала, живут этим проектом. Для нас важно, чтобы он не просто знал технологию того, как правильно расставить камеры, ставить задачи, кричать «камера, мотор», но чтобы он что-то привносил в историю, чувствовал проблемы аудитории и понимал реалии».

Если комедии для осеннего сезона были сняты исключительно на украинском языке, то все 7 мелодрам сняты на русском. «Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто, — объясняет Алена Еремеева. – По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще». Один из комедийных сериалов, который сейчас в разработке для осени, будет двуязычным.

Еще одна причина съемок сериалов на русском языке – дистрибуция контента в странах СНГ. «Украиноязычные сериалы сейчас показываются только на территории Украины, без продажи за рубеж, — разъясняет Максим Кривицкий. – Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем: чтобы соответствовать квоте — нам нужны украиноязычные сериалы. Поэтому мы варьируем – часть сериалов производим на русском, а часть – на украинском. Также в числе наших партнеров есть компании, которые производят здесь – и для нас, и для России. В будущем они планируют работать и для Европы».

«Нам очень нравится писать на украинском языке, производить продукт на украинском, — соглашается с Кривицким Алена Еремеева. – Но украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы. Наш департамент дистрибуции, который возглавляет Инна Филипова, ведет переговоры с разными странами. Например, Грузию интересует все что произведено здесь – на украинском и русском языках. Но есть страны Прибалтики, Казахстан, Беларусь, которые покупают русскоязычный продукт».

Большие планы на осень

Прошлой осенью «Плюсам» полностью удался сериальный слот благодаря комедиям собственного производства «СидорЕнко-СидОренко», «Великі Вуйки» и «Отмороженный». Лидер среди сериалов за 2019-й – «Папик» («95 квартал»), лидер среди украиноязычных сериалов – «СидорЕнко-СидОренко» (IQ Production). «Осенью у нас будет еще больше наименований, тайтлов. Мы хотим, чтобы сериальный слот, который с переменной успешностью шел до осеннего сезона прошлого года, был наполнен постоянно новым продуктом, контентом и форматными сериалами. Все это будет постоянно удерживать внимание зрителей после новостей по будням с понедельника по четверг», — признался Максим Кривицкий.

«СидорЕнко-СидОренко» и «Великі Вуйки» продлены на вторые сезоны. ««Великим Вуйкам» пришлось нелегко – против него стоял пятый сезон «Пса», был также футбол. Но сериал выдержал, показав хороший результат. Канал принял решение продлить его на второй сезон, и сейчас мы его пишем вместе с авторской группой, которая работала над первым сезоном. «СидорЕнко-СидОренко» — это один из наших самых долгих проектов – 40 эпизодов продолжительностью 20 часов. Это украиноязычная адаптация формата «ИвАновы-ИванОвы». Для нас это было больше чем адаптация: если сравнить сериалы, то видны значительные отличия – он адаптирован ментально, событийно. Группа, которая над ним работала в первом сезоне, сейчас занята подготовкой ко второму сезону, будут новые приключения двух семей, живущих под одной крышей», — сообщает Алена Еремеева.

Новые сериалы для Плюсов на осень готовит также «95 квартал». «С Андреем Яковлевым мы сейчас думаем над возможностью продолжения сериалов, которые вышли на «1+1» и над разработкой продуктов в чуть большем объеме, чем это было раньше. Потребности канала растут несмотря на то, что «Квартал» оттачивает до наименьших деталей сериалы, которые они собираются производить. Мы все же пытаемся настроить друг друга на то, чтобы увеличить объем. Создавать хиты в двойном, тройном объеме – это непросто. Сейчас идут переговоры о том, какие продукты мы видим и в каких объемах, и, думаю, осенью вы уже увидите чуть больше сериальных продуктов «95 квартала»», — делится планами Максим Кривицкий.

Комедийный ситком для «1+1» на осенний сезон будет снимать также Space production: «Дарья Фиалко сейчас разрабатывает с нами комедийный сериал для осенней линейки. Пока не готов называть проект, поскольку есть еще процессуальные нюансы, связанные с ним. Также будет несколько продуктов от продюсеров, которые перешли в нашу группу. Мы выбрали неординарные комедийные истории», — продолжает Максим.

Алена Еремеева рассказала о других планах канала: «Мы сняли два пилота по комедийным разработкам и надеемся, что увидим их осенью в эфире. Также мы отсняли пилот идеи победителя питчинга. Мы были удивлены тем, что после его просмотра фокус-группа забыла, на каком языке они смотрели его – украинском или русском. (…) У нас есть в разработке идея достаточно легкой музыкальной комедии. Пока это все на стадии сценарной работы».

Телеканал интересуется уже готовыми форматами ситкомов: «Есть один латиноамериканский формат семейного ситкома. Хотим попробовать успеть, но пока все это на стадии разработок, — подхватывает Максим Кривицкий – Мы смотрим на американские, латиноамериканские ситкомы, на все форматы, культура которых понятна телезрителю, где все расписано по структурной схеме производства ситкомов. Мы пытаемся выбрать что-то естественное для сегодняшних реалий и что-то такое, чтобы это было новым в этом же жанре. Культура семьи на разных территориях разная, нам надо четко понимать как адаптировать. Но зато семейные ценности у всех одинаковые, разное только устройство жизни».

Программы «Квартала» должны стать более рейтинговыми

Вертикальная линейка программ для этого сезона состоит из таких проектов: «Гроші», «Свадьба вслепую», «Мир наизнанку», «Право на владу» и «Украинские сенсации».

Будут также новые сезоны программ «95 квартала» — «Лиги смеха» (пятница), «Женского квартала» и «Вечернего квартала» (суббота), перед которыми поставлена новая задача по рейтингам. «Задачи для «Лиги смеха», «Вечернего квартала» и «Женского квартала» стоят очень серьезные. Мы хотим поднимать планку несмотря на уход лидера. Проекты должны собирать те же показатели, которые они собирали в успешные годы. Группа укрепляет сценарий и разработки, пытается закрыть те проблемные места, которые появились из-за потери лидера. Сейчас все выглядит очень достойно, продукты наберут силу в этом сезоне», — считает Максим Кривицкий.

Официальная часть презентации на этом была окончена. «Телекритика» расспросила Алену Еремееву и Максима Кривицкого о некоторых деталях, оставшихся за кадром. О них читайте со временем.

Фото: «1+1»

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