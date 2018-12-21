«Школа» нас связала: телеканал «1+1» объявил победителей первой премии «Золотой лайк»
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«Школа» нас связала: телеканал «1+1» объявил победителей первой премии «Золотой лайк»

от Telekritika
От Telekritika 21
Главная ТВ «Школа» нас связала: телеканал «1+1» объявил победителей первой премии «Золотой лайк»

Сегодня во время прямого эфира «Сніданку з 1+1» сайт телеканала «1+1» объявил победителей первой собственной премии «Золотой лайк». В двенадцати номинациях зрители выбирали наиболее впечатляющие телевизионные проекты 2018 года и любимых звезд, конечно, же речь идет только о телеканале «1+1».

Первую премию в номинации сериал года завоевала «Школа», что принципе, судя по рейтингам, абсолютно не удивительно. Награду за всю команду получила актриса Анна Тринчер, исполнившая роль Наты. Девушка призналась, что до последнего не верила в победу команды «Школы»:

 «Сериал «Школа» изменил мою жизнь, и я уверена, что и всех моих коллег. Я благодарна команде, которая так долго и тщательно работает над его созданием. Мы отдали большую часть себя и своей жизни этому проекту. Признаюсь, до последнего болела за себя в номинации «Актриса года» и своего парня Богдана Осадчука в номинации «Актер года», но искренне радовалась победе своих друзей – Иры и Дани», — призналась Аня.

Видео:

Кто стал актером и актрисой года по версии премии «Золотой лайк»? И опять «Школа». На этот раз Ирина Кудашова, исполнившая роль Ники и Даня Черкасс (Вегас), которого зрители знают по роли Дани.

«Школа» нас связала: телеканал «1+1» объявил победителей первой премии «Золотой лайк»

Актриса Ирина Кудашова. Фото: Пресс-служба «1+1»

«Школа» нас связала: телеканал «1+1» объявил победителей первой премии «Золотой лайк»

Даня Черкасс (Вегас). Фото: Пресс-служба «1+1»

Любимым юмористическим проектом года для зрителей телеканала «1+1» стала «Лига смеха», а вот в номинации «Развлекательное шоу года» победу одержал проект «Танці з зірками». Кстати, вполне заслужено, так как, напомним, что в этом году второй обновленный сезон танцевального шоу практически вышел на самоокупаемость, что для команды «Танцев» небольшой рекорд.

«Школа» нас связала: телеканал «1+1» объявил победителей первой премии «Золотой лайк»

Кубок «Танців з зірками». Фото: Пресс-служба «1+1»

Любимым реалити года для зрителей «1+1» стало тревел-шоу «Мир наизнанку» с ведущим Дмитрием Комаровым.

«Школа» нас связала: телеканал «1+1» объявил победителей первой премии «Золотой лайк»

Фото: Пресс-служба «1+1»

Любимым ведущим 2018 года известный украинский юморист и актер Владимир Зеленский, который покорил зрителей своей харизмой и остроумными шутками.

А победительницей номинации «Ведущая года» стала телеведущая и эксперт проектов «Світське життя», «Голос країни» и «Модель XL» Екатерина Осадчая. Такую же номинацию, кстати, Екатерина забрала в этом году на «Телетриумфе».

Победу в номинации «Кулинар года» получил ведущий одной из рубрик «Сніданку з 1+1» Евгений Клопотенко, а экспертом года стал украинский дизайнер и судья проекта «Модель XL» Андре Тан.

Победительницей в номинации «Икона стиля» стала украинская певица, тренер «Голосу країни-9» Тина Кароль, а ее песня «Дикая вода», звучавшая в сериале «За три дня до любви», стала саундтреком года.

В среднем за месяц за любимых звезд и проекты телеканала «1+1» на сайте проголосовало более 30 тысяч уникальных пользователей. Учитывая невероятную активность зрителей, было принято решение продолжить премию «Золотой лайк» на следующий год.

«Мы живем в удивительное время. Для того, чтобы провести собственную премию «Оскар», достаточно онлайн-площадки. Наши проекты и их герои имеют большую аудиторию фанов не только в традиционном телевидении, но и за его пределами — в интернете и социальных сетях. Благодаря этим возможностям, мы с нашей аудиторией стали еще ближе друг к другу», отметила Анна Ткаченко, директор диджитал-направления «1+1 медиа».

Напомним, премия «Золотой лайк»  это проект сайта телеканала «1+1», который впервые проходит в этом году, и в котором зрители выбирали лучшие телевизионные проекты, сериалы, а также любимых ведущих и актеров в течение месяца.

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