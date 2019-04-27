▶ Считаешь, что у «Теории большого взрыва» должен быть другой финал? Тогда тебе сюда
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▶ Считаешь, что у «Теории большого взрыва» должен быть другой финал? Тогда тебе сюда

от Telekritika
От Telekritika 65
Главная Новости ▶ Считаешь, что у «Теории большого взрыва» должен быть другой финал? Тогда тебе сюда

Проект «Сніданок з 1+1» совместно с Paramount Comedy придумали конкурс для любителей сериала «Теория большого взрыва». Согласно условиям, нужно придумать свой вариант концовки легендарной истории и получить приз.

23 мая на Paramount Comedy состоится премьера последнего эпизода сериала, который за 12 лет своего существования получил многомиллионную армию поклонников по всему миру. Чтобы утешить украинских зрителей, ожидающих официального завершения эпохи «теории», канал Paramount Comedy предлагает всем желающим предложить собственную версию финала сериала в комментариях к конкурсу на странице Facebook телеканала и стать участником розыгрыша крутых призов с возможностью посетить студию «Сніданку з 1+1». Про это вчера, 26 апреля, сообщили ведущие утренней программы Неля Шовкопляс и Егор Гордеев.

К слову, свои версии завершения сериала зрители могут опубликовать до 10 мая, а имя победителя будет объявлено в эфире «Сніданку» уже через несколько дней после подведения итогов конкурса. Какие призы ждут победителей – про это ведущие решили умолчать. Нам остается только ждать результатов конкурса.

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