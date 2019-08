Рост роялти, запуск HD, новые каналы VIACOM. Как 1+1 media надумала растить рынок Pay TV

В рамках мероприятия группа назвала цены на ретрансляцию своих каналов, рассказала о запуске HD-версий «1+1», «2+2» и ТЕТ, поведала о новых каналах для дистрибуции, проинформировала о кодировании спутникового сигнала и сопутствующих этому событию процессах, а также представила детальный обзор отечественного рынка Pay TV.

Спикерами мероприятия стали Ярослав Пахольчук, руководитель направления платного телевидения группы 1+1 media, и Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media. «Телекритика» предлагает ознакомиться с подробностями услышанного.

Кодирование спутника: 20 января 2020

График по кодированию спутникового сигнала телегруппы остается в силе: в начале октября «Зеонбуд» закодирует на спутнике транспортный сигнал, 4 ноября начнутся маятниковые отключения сигнала на спутнике.

Разве что промокампания кодирования спутника несколько сместилась – она начнется 9 сентября. «В эти минуты идет съемка первого ролика о кодировании – это общий ролик четырех медиагрупп, – рассказывает Ярослав Пахольчук. – В нем участвуют лучшие ведущие. Самые узнаваемые лица телеканалов будут говорить о том, какое классное украинское телевидение и как его нужно ценить. С 9 сентября начнется нарастающая промокампания о том, что спутниковые абоненты могут потерять украинское телевидение. Мол, поэтому задумайтесь о том, что нужно делать уже сегодня. Это некая шахматная партия. Посмотрим, как мы ее разыграем, кто будет в королях и дамках»

Информационная кампания о спутниковом кодировании коснется исключительно 4 млн семей абонентов бесплатного спутника. «Мы договорились, что выделяем отдельный спутниковый сигнал только для тех абонентов, которые смотрят бесплатный спутник. Только они будут получать информационное уведомление о том, что будет что-то меняться. А те, кто являются пользователями платных технологий, будут получать в тоже самое время коммерческую или социальную рекламу другого наполнения». Отдельные спутниковые сигналы пока запустили только “Плюсы” и каналы StarLightMedia, “Медиа Группа Украина” в процессе, группа “Интер” обещает это сделать в сентябре».

Ярослав припоминает, как телегруппа два года назад меняла параметры спутникового сигнала и сетует на то, что, несмотря на обширную промокампанию, 70% пользователей бесплатного спутника перенастроили свои тюнеры только в последнюю неделю перед отключением. Из последнего Андрей Мальчевский припоминает неких кабельных операторов на Западной Украине, которые за 3 месяца после объявления запуска отдельных спутниковых версий каналов для провайдеров так и не поменяли параметры спутникового вещания на запущенный телегруппой альтернативный сигнал.

Тюнеров, которые смогут принять декодированный сигнал, на рынке будет предостаточно, начиная с октября. «На момент кодирования, по нашим оценкам, нужно завести от 200 до 600 тысяч тюнеров. Они будут стоить порядка $30. С октября начнется нон-стоп процесс, когда едва не еженедельно в Украину будут заезжать контейнеры с тюнерами. Один контейнер – это 18 тысяч тюнеров», – анонсирует Ярослав Пахольчук.

Кодируя спутниковый сигнал телегруппы идут на большие риски – произойдет определенная потеря в охватах, которые нужны для продажи рекламного времени, но пути назад нет, уверяет Пахольчук: «Лично для меня определяющий момент наступит 4 ноября, когда те, кто не верили, вынуждены будут поверить, что “праздник приближается“. 22 января нам будет очень страшно просыпаться, поскольку мы получим рейтинги за 21-е. 21-го еще ничего не случится, а вот 22-го начнется уже мандраж».

В связи со спутниковым кодированием телегруппа поменяет также формат вещания – каналы перейдут в DVB-S2 MPEG-4. Тогда как сегодня используют MPEG-2, вместимость которого на полосе в транспондере на спутнике в два раза больше MPEG-4.

Добавленной стоимостью для провайдеров станет запуск телегруппой HD-вещания трех каналов – «1+1», «2+2» и ТЕТ. Первый выйдет в HD уже 19 сентября, два остальных – в первом квартале следующего года.

HD-версия «1+1» будет распространяться на спутнике в кодированном виде, ее будут предоставлять исключительно провайдерам платного телевидения. Точно так же телегруппа намерена дистрибутировать HD-версии «2+2» и ТЕТ. Остальные каналы холдинга остаются в SD-качестве. Вводить дополнительную плату за HD группа не планирует. В сетке вещателей останется буквально несколько единичных архивных продуктов, которые не смогли перевести в HD. Тем не менее, Ярослав Пахольчук акцентирует на том, что HD-версии телеканалов все равно можно будет называть полноценными. Через год-два телегруппа намерена содержать исключительно HD-версии этих трех каналов, в «Зеонбуде» будут транслировать каналы в SD-качестве. «Запуск HD будет стимулировать провайдеров модернизировать свои сети и выходить на качественный уровень предоставления своих услуг», – добавляет Андрей Мальчевский.

Телегруппа сохраняет свой прогноз, представленный на конференции ДЭК в начале лета – 45% домохозяйств бесплатного спутника после кодирования перейдут в платные сегменты:

Рынок Pay TV вырастет до 10 млрд в 2021

В 2018 году было 4,7 млн абонентов платного телевидения, в среднем они платили за ТВ-услугу 69 гривен в месяц (ARPU). 18% всего рынка платного телевидения доставалось правообладателям. Треть из этих денег получили 4 ведущих медиагруппы.

В 2019-м рынок платного телевидения вырастет на 20% и составит по окончанию года 4,7 млрд гривен. Минимальная цена за ТВ-пакет в этом году поднялась до 60 гривен, но пока не повсюду. ARPU выросло на 40% – с 69 до 84 гривен. В этом году по доходам от дистрибуции украинские медиагруппы приблизились к международным правообладателям.

Рынок удалось нарастить в этом году исключительно за счет роста цен на ТВ-услугу. Как пример, в Одессе не найти ТВ-услуги ниже 130 гривен.

В следующем году группа призывает провайдеров сделать минимальными пакеты в 90 гривен в месяц в больших городах и 80 гривен в месяц в регионах.

«Цель, которую я перед собой поставил, – это нарастить рынок платного телевидения до 10 млрд гривен в 2021-м, – говорит Ярослав Пахольчук. – Когда произойдет кодирование, этого можно будут достичь. Математика простая – будет 6,7 млн абонентов, ARPU на уровне $5. Но при этом важно, чтобы подписка на ТВ-услугу в 2021-м стоила не менее 100 гривен в месяц. Экономически обоснованная цена за ТВ-услугу уже сегодня составляет 120 гривен в месяц. Тогда работает экономика, бизнес-модель ведется по-честному».

Ценообразование

В первом квартале следующего года цена за шесть каналов 1+1 media («1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди» и «УНИАН ТВ») вырастет с 3 грн до 4,5 грн за абонента в месяц. Во втором – четвертом квартале цена подрастет до 6 гривен в месяц с абонента. В 2021-м плата за ретрансляцию телеканалов холдинга поднимется до 7 гривен в месяц с абонента, в 2022-м – до 8 гривен.

Таким образом телегруппа в 2020-м хочет уровнять роялти кабельных провайдеров с роялти ОТТ-операторов, которые последние годы платили больше, чем провайдеры кабельного телевидения. Также телегруппа вводит четкое разграничение прав на сatch up и VOD. Стоимость прав на catch up и time-shift для ОТТ- и IPTV-операторов в следующем году вырастет с 1 грн до 1,5 грн с абонента в месяц; в 2021-м – до 1,75 грн с абонента в месяц; в 2022-м – до 2 гривен с абонента в месяц.

«Ранее сatch up права мы закладывали в стоимость, но сейчас мы выделяем это в отдельный вид прав, – разъясняет Андрей Мальчевский. – Умельцев на рынке, которые интерпретировали наши условия себе в пользу, много, мы столкнулись с неправильным использованием сatch up. Мы не могли понять, почему наш рынок отстает. Оказалось, что отдельные операторы брали права сatch up, и потом делали каталогизацию с нарезок с сatch up в своем кинотеатре. Мы со всеми провели консультации, объяснили юридические последствия. Соответственно, в следующем году этого уже не будет».

Согласно условиям телегруппы, провайдеры обязуются сделать каналы 1+1 меdіа максимально доступными для абонентов; формировать экономически обоснованные цены на свои ТВ-услуги; провайдеры должны быть готовы к прозрачной отчетности; они обязуются акционные предложения в социальных и базовых пакетах ограничить в сроках до 3 месяцев (раньше было 6 месяцев).

«Деньги деньгами, но есть еще исторически сложившиеся взаимоотношения с провайдерами. Если предыдущие годы они были тяжелыми, то в последний год мы видим позитивные сдвиги, – добавляет Андрей Мальчевский. – Не только мы поняли этот процесс, но и прогрессивные провайдеры начали нас поддерживать в этом. Перед тем, как перезаключать договор с провайдерами на следующий год, мы будем смотреть на историю наших взаимоотношений, выполнение ими отраслевых обязательств, которые дают рост рынка. Будем также смотреть на акционную политику – есть акции для привлечения новых абонентов, а есть скрытый демпинг. Мы будем отслеживать эти истории, в том числе среди больших игроков. Мы общались на эту тему с “Волей”. У них на сайте указаны все условия акций. Но есть региональные провайдеры, которые на стенках в подъездах пишут об акциях, которых нет на официальном сайте. Отследить это тяжело, но мы вместе будем со всем этим бороться. Мы будем предлагать провайдерам ограничивать такие акции во времени».

Ярослав Пахольчук дополняет, что уже в августе телегруппа разослала предложение на следующий год провайдерам, которые держат 40% абонентов платного ТВ.

Пиратство и манипуляции с акциями

За последние 3 года группа совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины официально направила нарушителям более 150 претензий, по которым в дальнейшем было проведено более 10 обысков и фиксаций нарушений закона, а также открыто 37 уголовных производств.

«4 млрд мы бы уже могли заработать в этом году, если бы не акции, боязнь поднять ARPU и пиратство», – говорит Ярослав Пахольчук.

Борьба с пиратством усложняется долгой законодательной процедурой: «Мне хотелось бы двигаться в этом направление значительно быстрее и эффективнее, но это очень сложный процесс. Собрать 152 претензии и довести их до какого-то результата – это немалая работа. Фактически сейчас мы еженедельно отправляем по одной претензии. Результаты разные: кто-то правдами и неправдами выходит на нас с «мировой». Для нас это всегда тяжелое решение – подписывать или не подписывать. С одной стороны, ты потратил столько ресурсов, чтобы доказать свою правоту, что не готов подписать «мировую». С другой стороны, ты получаешь сатисфакцию, когда еще один игрок переходит на светлую сторону. В результате выбираешь, хочешь ли крови и мяса, показательного примера доведение дела до конца. Такие примеры также имеют место быть. Сегодня у нас уже таких 4 кейса», добавляет Ярослав Пахольчук.

Акции провайдеров на покупку ТВ-услугу зачастую являются скрытым демпингом: «Манипуляции с бесплатными пакетами, акционными пакетами с минимальной ценой останавливают развитие всего рынка, — акцентирует Ярослав Пахольчук. – «Воля» была одним из пионеров в этих акциях. В этом году «Ланет» себя проявил не до конца по-партнерски. Сегодня это хотя бы уже не каждый второй, но каждый третий провайдер. Когда начинаются проблемы, ты ищешь пути их обойти проверенными, ситуативными методами. Все акции делятся на два типа – на удержание абонента и на привлечение. Когда ты делаешь удержание абонента – ты его не теряешь. Он остается у провайдера, платя меньше. Акция на привлечение проводятся для переманивания абонентов. Если переманивания происходит с другой платформы – мы теряем, если с бесплатной услуги, Т2, например – это добавляет. Акции, которые сейчас будут происходит в связи с кодированием, мы поддерживаем. Акции по переманиваю абонентов имеют больше минусов, чем плюсов. Но, в принципе, нам правообладателям становится все равно – есть акции у провайдера или нет. На период формирования рынка – в 2016-2018-м, мы закрывали глаза на это – провайдер отсчитывает деньги с абонентов на период акции в полном объеме. Сейчас мы четко следим за этим. И стимулируем мейджеров ставать на нашу позицию».

В первом полугодии 2020-го телегруппы начнут активную борьбу с кардшерингом. Ярослав Пахольчук ссылается не некое внутренее исследование, согласного которому абонентов кардшеринга сегодня 900 с лишнем тысяч ежемесячно. Тогда как ранее телегруппа оценивала «кардшеринговых» абонентов в 500 тысяч. «В следующем году следует ожидать шквал дел по кардшерингу. Они могут быть на разном уровне – как на уровне инсталяторов, так и продавцов. Почему мы этого не делаем сегодня? Потому что нам не хватает прав – когда у тебя не закодированный сигнал на спутнике, нет прямого нанесенного убытка. Мейджоры не всегда предоставляют локальным игрокам права представлять их на этой территории».

Для провайдеров, которые захотят взять сигнал каналов группы с эфирной цифры «Зеонбуда», ожидают неприятности – «Плюсы» намерены обзавестись для сигнала в Т2 специальными метками – водяными знаками: «В октябре для наших каналов, которые вещают в Т2, — «1+1», «2+2» и ТЕТ, мы запускаем вотермарки, специальные метки сигнала в Т2. Соответственно, если некий провайдер, ретранслируя наши телеканалы, использовал сигнал Т2, мы визуально сможем определить метку. Тогда как сегодня – нужно ехать, смотреть, исследовать как он получал наш сигнал. Когда мы обнаружим, откуда они берут наш сигнал, их жизнь усложниться», — сообщает Андрей Мальчевский.

Также телегруппе предстоит борьба с адерепортингом: «Мы до конца адерепортинг не побороли. Мы оттестировали для себя приемлемые цифры, которые совпадают с соцдемом, нашими оценками и отчетами по объему денежных средств. И, соответственно, сейчас мы понимаем, какая абонентская база у того или иного провайдера. Аналоговый кабель пока у нас все еще доминирует. Когда мы перезаключали соглашение на этот год, мы увидели, что многие провайдеры кабельного телевидения потеряли абонентов. Они нам предоставляли свои данные по билингу, статистику. Мы это проверяли – да, действительно были те, кто потеряли. Но очень сильно за этот период вырос ОТТ и диджитал-сегмент, что перекрыло это падение. В абсолютных величинах их количество осталось на уровне прошлого года», — рассказывает Андрей Мальчевский.

Эфирный аналог и цифра

Телегруппа выстпуает за полное отключение эфирного аналогового телевидения в следующем году. Вместе с тем, единственный провайдер эфирного цифрового телевидения должен достроить сеть первого мультиплекса: «Мы считаем, что аналог в следующем году должен быть отключен. Почему? Потому что Россия отключила свой аналог – даже вдоль границы с Украиной. Причин оставлять аналог больше нет. Нужно усилить эфирную цифровую сеть, в том числе на приграничных территориях. Уже сегодня в Одесской области доставлено 7 передатчиков в первом мультиплексе. Позже будет доставлены передатчики в Волынской, Черновицкой областях. Первый мультиплекс должен достраиваться», — говорит Яролслав Пахольчук.

Пакет дистрибуции и новые телеканалы

Теперь предложение 1+1 media distribution насчитывает 26 разножанровых телеканалов премиального качества, 13 из которых доступны для просмотра в HD-версиях. Все эти каналы вместе в следующем году сгенерируют до 30% общего телесмотрения в системах платного ТВ.

В портфолио 1+1 media distribution были добавлены два телеканалы производства Film.UA Group – киносериальный FILMUADRAMA и кулинарный «КУС-КУС». Дистрибуция FILMUADRAMA переходит к «Плюсам» с 1 января следующего года. До этого дистрибуцией канала занималась компания «Виа медиа» — структурное подразделение «Воли». «КУС-КУС» планирует получить спутниковую лицензию в сентябре этого года, все документы уже поданы в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, после чего начнется его дистрибуция провайдерами платного телевидения. В начале следующего года Film.UA Group и StarMedia планирует запустить общий туристический телеканал с уклоном на путешествия Украиной и отдать этот вещатель на дистрибуцию холдингу Плюсов.

«В сентябре Film.UA Group запускает новый тематический лайф-стайл телеканал о кухне – «КУС-КУС». Кухня у нас не особо представлена на больших экранах национальных вещателей. Учитывая ту обратную связь, которую мы получили по каналу «36,6», мы верим, что это будет нестандартная подача – интересная, интерактивная. Этот канал должен понравиться всем любителям не только хорошо покушать, но и просто покушать. Мы продолжаем сотрудничество с Film.UA Group и StarMedia. Идут разговоры о том, что в первом полугодии следующего года они запустят канал позновательно-путешественной тематики. Тревел-канала у нас нет. В Украине есть много чего посмотреть. Вот они и работают в этом направлении. Возможно, в следующем году появится еще один нишевий телеканал», — говорит Андрей Мальчевский.

Кроме того, портфолио 1+1 media distribution обновится еще двумя телеканалами в партнерстве с VIACOM. Последняя готовится адаптировать в Украине два международные вещателя холдинга: семейный киносериальный и детский телеканалы. Дистрибутором вещателей будет 1+1 media.

Группа пока не готова озвучить название новых телеканалов VIACOM. «Мы продлили долгосрочно наш контракт. С его продлением, у нас есть хорошие новости – канал Spike, который понравился всем абонентам, был в SD качестве, а через два месяца появится в HD-качестве. В октябре мы запускаем еще два новых канала VIACOM. Пока не готов назвать их – есть некие юридические формальности, поэтому публично не можем сказать. Но, надеюсь, в сентябре, когда будут полностью подписаны все документы, вы узнаете название этих телеканалов. Это детский канал и телеканал фильмов семейного просмотра», — резюмировал Андрей Мальчевский.

В нише семейного киносериального канала с пула вещателей VIACOM работает Paramount Channel, в портфолио детских каналов VIACOM, кроме Nickelodeon и Nick Jr, есть телеканалы Nicktoons, Nick at Nite и TeenNick.

Фото: Александра Йорк