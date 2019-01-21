📺📊 Пятый год с Nielsen: проседание телесмотрения, рост телезомби и коррекция украинского языка

В 2018-м впервые телеаудитория перестала стареть, телезритель в среднем даже омолодился на год. Из-за падения телесмотрения, каналы потеряли на рейтингах и охватах, а панель в целом сгенерировала меньше GRP, по которым продается телереклама. Также в панели несколько выросло количество heavy viewers или «телезомби» (тех, кто смотрит ТВ больше 18 часов в сутки), интернет продолжал урезать телепросмотр. Из-за введения языковых квот в телеисследовании Nielsen существенно откорректировано количество украинозычных пиплметристов.

«Телекритика» подводит итоги ушедшего года в панели Nielsen. В материале использованы данные телепанели, предоставленные по нашему запросу рекламным агентством Sigma (рекламная группа CMS Group).

Падение телесмотрения

Итак, в прошлом году среднестатистический украинец смотрел телевизор на 10 минут меньше – 3 часа 52 минуты в сутки против 4 часа 2 минут в 2017-м. Но это все равно на 20 минут больше, чем в 2013 году (3 часа 33 минуты), когда оператором панели последний год была компания GfK. Напомним, в 2014-м – в первый год работы Nielsen – панель генерировала среднее телесмотрение 4 часа 23 минуты в сутки. Резкий рост телесмотрения в первый год работы Nielsen вызвал немало дискуссий на рынке, он объяснялся некой «фишкой» компании во всех странах, где она измеряет телеаудиторию.

В целом телесмотрение просело во всех возрастных группах, за исключением аудитории «65+», которая по-прежнему остается самыми активными зрителями ТВ. Больше всего проседание телесмотрения заметно по активной, молодежной аудитории. К вашему вниманию изменение показателя atv (среднее время просмотра индивида, независимо от того, был ли он зрителем) по разным возрастным группам.

Среди тех, у кого телевизор включен (показатель ats – среднее время просмотра зрителем из целевой группы, контактировавшим с ТВ хотя бы 1 секунду), среднее смотрение за год практически не просело и составило 5 часов 39 минут в сутки (разница с 2017-м в 1-й минуте). Таким образом, можно сделать вывод, что если уже телезритель начинает смотреть ТВ, он это делает весьма «усердно». Кстати, в 2014-м этот показатель составлял 5 часов 55 минут в сутки, а при GfK был меньше на целый час – 4 часа 45 минут ежедневно. В разбивке по аудиториям заметен небольшой рост в «65+»:

Помесячный показатель телесмотрения продемонстрировал проседание по сравнению со всеми предыдущими годами, но пока он еще не догнал последние годы измерения GfK (2012-2013), где показатели были очень низкими. Сезонность телесмотрения, разумеется, сохраняется: самое высокое – осенью и зимой, самое низкое – летом. В 2018-м произошел небольшой всплеск в марте, но уже в апреле он пошел на спад. Что приметно, Чемпионат мира по футболу, который прошел в июне-июле, никак не повлиял на общий результат:

В ежедневном разрезе TVR в 2018-м – самый низкий за все пять лет работы панели по коммерческой аудитории (18-54, 50+). Больше всего в 2018-м заметно проседание в праймовых слотах:

По общей аудитории более четко по сравнению с коммерческой видно высокое телесмотрения в дневное время, которое появилось в 2014-м с приходом Nielsen. При GfK (2012-2013) показатель дневного смотрение намного скромнее.

Над причинами высокого дневного телесмотрения в первые годы Nielsen ломала голову не одна группа аналитиков. Это можно было бы объяснить ростом безработных, но этот показатель практически не меняется из года в год. Работающих более 30 часов в неделю составляет 37% всех панелистов по всей Украине и 43% в городах 50 тыс.+ (против 40% и 45% при GfK):

В прошлом году впервые за последние пять лет телеаудитория перестала стареть и даже больше – она в среднем омолодилася на год в городах «50+» и чуть больше чем на полгода по «всей Украине». Средний возраст зрителя в 2018-м составил 47,3 лет в городах «50+» (против 48,4 в 2017-м) и 45,2 лет по «всей Украине» (против 46 в 2017-м). Как видно, именно в панели «вся Украина» зритель моложе чем в городах «50+». Видимо, в городах больше развлечений, которые могут заинтересовать потенциальных телезрителей.

Изменение рейтингов, охватов и GRP

Поскольку в прошлом году просело телесмотрение, показатель рейтинга был занижен даже у тех телеканалов, которые заметно нарастили свои доли. Так, например, доля канала «Украина» увеличилась на 9%, а показатель рейтинга остался тем же.

Главные изменения в телесмотрении произошли у «Украины» и «Интер»: первый прибавил 8 минут по ats, а по atv – 3 минуты, а второй больше всех терял – на 8 и 3 минут, соответственно. Заметно терял также канал СТБ, уступив ICTV, который второй по atv по активной аудитории (по общей – второе место у «1+1»):

При продаже телерекламы рекламисты обращают внимание на высокий рейтинг рекламного блока и его охват. В топ-6, разумеется, «Украина» и ICTV демонстрировали самый лучший рост в рейтинге рекламного блока, резкое проседание показал канал «Интер» – сразу на 16%:

Зато на охватах в прошлом году нарастили все телеканалы без исключения – как на программах, так и на рекламных блоках. Причина этому – урезание панели на зону ООС, о чем более детально дальше по тексту.

В целом же за год просел охват всех телеканалов за исключением «2+2», «112-го», «Першого» и «Прямого». Объяснить рост для «2+2» и «Першого» можно отключением эфирного аналога – когда каналы оставались в аналоге после его отключения. Больше «Интера» в охватах с больших каналов просели СТБ, НТН и ТЕТ, с тематических – «НЛО-ТВ» и «Мега».

В прошлом году телеканалы StarLightMedia начали экспериментировать с дроблением рекламных блоков: частые, но короткие рекламные блоки – это мировая практика, такие блоки позволяют удержать аудиторию во время перерыва. А том, что охваты на рекламных блоках ТОП-6 выросли несмотря на общие проседание охватов телеканалов, написано выше. Теперь к вашему вниманию показатели «терпимости» рекламного блока – брейк-фактор (рейтинг рекламы, поделенный на рейтинг слота, отражается в процентах зрителей, оставшихся смотреть рекламу). В целом телезрители продолжают проявлять высокую лояльность к рекламному блоку: 78-85% зрителей стабильно смотрят рекламу, не переключая на другой канал. Самый лучший результат по брейк-фактору с отрывом от других демонстрирует СТБ – 85%. Меньше всего терпят рекламу зрители «Интера» и «Нового канала» – 79% и 78%.

Из-за просевших показателей телесмотрения, рейтингов и охватов за год взвешенных GRP стало меньше на 2% – с 1,561 млн. до 1,537 млн. Две трети всего инвентаря – у телеканалов «большой шестерки». Несмотря на проседание, лидерами по wGRP стали «1+1» и СТБ, незначительно обогнав «Украину» и ICTV – лидеров года в общем рейтинге каналов. Именно последний в прошлом году нарастил больше других по wGRP, прибавив 16%. Больше всего по wGRP терял «Интер», – сразу -16%. Прибавили, разумеется, «Украина» и ICTV, компанию им неожиданно составил «1+1», нарастив 3%. Рост GRP при просевших охвате, рейтинге и доле – это не аномалия, а умение сейлера продавать рекламу.

Из-за проседания GRP во втором полугодии и благодаря политической рекламе, заполняемость рекламных блоков (Sold-out) на каналах приблизилась к 100%. В первом полугодии и у Альянса, и у Плюсов показатели заполняемости были заметно ниже, но выше чем в 2017-м:

Подробнее о GRP в контексте телерекламы, читайте по ссылке.

Особенности панели

Рост «телезомби». Осенью 2017-го «Индустриальный телевизионный комитет» представил рынку итоги аудита панели, впервые проводившегося для Nielsen французской компанией CESP. В списке выводов компании была рекомендация ограничить максимальное время телепросмотра heavy viewers 18 часами вместо нынешних 24 часов. О наличии в панели «телезомби» шло много профессиональных дискуссий в 2014-м. После аудита в ИТК пообещали прислушаться к рекомендациям CESP. Но стало ли «телезомби» по факту меньше, чем в 2018-м?

В целом охват панелистов, смотрение которых превышало 18 часов, за год не уменьшилось, а заметно увеличилось. Более того, выросло их среднее смотрение – сразу на 26 минут (с 20 часов 52 минут до 21 часа 18 минут). Исследования «телезомби» в 2017-м показывали, что особых демографических характеристик (кроме отсутствия работы) у них нет, панель генерирует в среднем до 50 heavy viewers каждый день, больше всего их на выходных.

От фанатов ТВ во многом зависит показатель телесмотрения и пункты GRP, в которые трансформируется показатель телесмотрения. Учитывая, что по GRP продается реклама, а телесмотрение в прошлом году просело на 10 минут, отсюда вполне понятны причины, почему в ИТК решили проигнорировать рекомендации CESP по «телезомби». Heavy viewers cуществуют на многих других телерынках. В прошлые годы, например, уведомлялось о том, что в США почти половину всего времени телесмотрения обеспечивают только 20% зрителей, три четверти из которых (15%) – афроамериканцы. Эти 20% зрителей проводят перед экраном по 11 часов 45 минут в сутки, а афроамериканцы – 15 часов 17 минут. Украинские heavy viewers по сравнению с американскими идут на рекорды.

Урезание зоны ООС и перекос в городах 50+. С приходом Nielsen в Украину в 2014-м выборка телеисследования выросла в 1,5 раза (с 2540 домохозяйств в панели GfK до 3740). Но с тех пор панель все время урезали, и 2018-й исключением не стал – измеритель теперь не включает в финальные данные зону ООС на Донбассе. Впервые панель в ИТК урезали после аннексии Крыма Россией – с 1 апреля 2014-го количество исследуемых семей уменьшилось на 170 семей – до 3570. Из-за слишком высокой стоимости контракта с Nielsen 1 мая 2016-го панель урезали на 20% или 730 домохозяйств (с 3570 до 2840). В мае 2017-го ИТК принял решение исключить из исследования данные зоны ООС с 1-го января 2018-го. Об окончательном количестве семей, которые били исключены из исследования, в ИТК не уведомляли, панель показывает, что исключено порядка 200 семей. Установленные у них пиплметры остались, но полученные от них данные не отражаются в панели.

О том, что измерение в зоне ООС, где нет украинского телевидение проводит бессмысленно еще в 2015 активно говорила группа «1+1 медиа», но в ИТК не спешили исключать ее с исследования. Разве что в ИТК летом 2015-го решили отделить Донбасс от Восточного региона в так называемый «Седьмой регион» для корректного взвешивания показателей этих двух областей. По факту 1 января 2018-го в ИТК вернули «Седьмой регион» в Восточный, перестав отображать в нем данные для зоны ООС. Таким образом, это отразилось на показателях Other TV (каналах, которые не измеряются) – они снизились, что на руку всем другим каналам, которые измеряются в панели. Но в результате Other TV просел несущественно – всего на 1 п.п., поскольку в других регионах он крупно вырос в прошлом году.

В Донецкой и Луганской областях показатель Other TV просел больше всех остальных областей – с 48,6% до 32,9% и с 52,4% до 18,2%. Тогда как в Киеве он вырос с 15,6% до 20,7%, в Харьковской – с 19% до 24%. Заметный рост также показали все западные области. Традиционно высоким показатель Other TV остается в Одесской области.

В этом же контексте не стоит забивать о существовании некоего перекоса в панели «50+» против «50-». Изначально телепанель Nielsen строилась при балансе 2540 семей в «50+» и 1200 в «50-»: по сравнению с панелью GfK в городах «50+» выборка выросла на 56% или 940 семей (с 1600 до 2540), а в «50-» – на 33% или 300 семей (с 900 до 1200). После урезания панели перекос усилился: в городах «50+» в два раза больше семей, чем в населенных пунктах «50-»: 1940 против 940. При GfK количество домохозяйств в «городах» и «провинции» отличалось не в два раза, а в 1,5 – 1600 и 940 соответственно. Согласно официальной статистике, население в стране распределяется почти равномерно: 48% в «50-» и 52% в «50+». Перекос в ИТК объясняли желанием более детально изучить аудиторию в городах 50+, как самую коммерчески привлекательную. По факту данные коррелирует взвешивание – вес аудитории из городов «50+» в данных пропорционально уменьшается к весу аудитории из «50-».

Складность вопроса состоит в том, что всего в Украине 450 городов, с населением «50+» – в пять раз меньше (88), треть из них находятся на Донбассе и в Крыму (14 – в Донецкой области, 9 – в Луганской, 6 – в Крыму). В самой привлекательной для рекламодателей Киевской области всего 4 города 50+. А в шести западных областях с таким же количеством населения, как на Донбассе и в Крыму, городов «50+» вдвое меньше – только 15. Хотя если посмотреть на распределение городов по областям Украины, по количеству лидируют не только Донецкая (52) и Луганская (37) области, но и Львовская (44). К тому же аудитория «18-54, 50+», названная коммерческой, составляет всего 35% общей аудитории. Не стоит отнимать разве что тот факт, что жители городов «50+» более платежеспособны. Но из-за урезания панели таких городов уменьшилось почти на 20. Может стоит теперь в панели сместить акцент с городов 50+ на все города.

Коррекция языка. Учитывая введение телеквот на украинский язык, которые полностью заработали 13 октября прошлого года, предлагаем взглянуть как изменилось количество украиноязычных семей в панели. Дело в том, что в Nielsen в прошлые годы наблюдался некий «перекос» на русскоязычные семьи. Если в 2013-м в панели GfK был 41% украиноязычных семей, то в 2014-м в новой панели их уменьшилось до 32% (в городах «50+» – всего лишь 22% украиноязычных). Хотя по данным разных соцопросов, украинский язык считают родным от 55% до 65% (по разным опросам) жителей страны.

В ИТК таки исправили ситуацию: доля украиноязычных семей выросла в «50+» фактически в два с лишним раза – с 23% в 2016-м до 51% в 2018-м, во «всей Украине» — с 37% в 2016-м до 64% в 2018-м.

Отдельные члены технического комитета ИТК уверяли в прошлые годы, что на показатель телесмотрение влияет не язык, а регион происхождения и распространения телеканала. Хотя данные Nielsen из года в год говорят об обратном. Намного лучшее показатели по украиноязычному населению – у «1+1», «Першого», «5 канала» и «24», у русскоязычных пиплметристов намного лучше себя чувстуют «Украина», «Интер» и NewsOne.

Интернет VS телевидение. За год количество домохозяйств с интернетом выросло на 2% – с 59% до 61% по всей Украине и с 75% до 78% в городах «50+». Оба показателя в целом соответствуют общеукраинским данным проникновения интернета, которые предоставляет «Интернет-ассоциация».

Борьба линейного ТВ с интернетом в контексте панелистов Nielsen, похоже, обостряется. Этим отчасти объяснить падение телесмотрения – интернет продолжает отбирать время у телевидения. В прошлом году из-за интернета телевидение потеряло в смотрении 3-7% по atv (по ats проседание почти незаметно). В целом, разница в телесмотрении между панелистами с интернетом и без по-прежнему существенная: интернет отбирает в ТВ по 1-1,5 часа (по ats) и по 1,5-2 часа (по atv).

В топ-20 телеканалов для панелистов с интернетом и без (по 18-54, 50+) пиплметристы без интернета хорошо смотрят «Интер», «Украину», ICTV, НТН, «2+2», «ПлюсПлюс», а с интернетом – «1+1», СТБ, «Новый канал» и К1:

Такими были итоги-2018 у панели Nielsen. В 2019-м телерынок ожидает тендер ИТК на нового телеизмерителя на следующие 5 лет, о чем «Телекритика» будет обязательно информировать своих читателей.

Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат ИТК, предоставлены рекламным агентством Sigma. Оператор панели – Nielsen, мониторинг – «Коммуникационный альянс». Подробнее о показателях в глоссарии ТВ панели.

Фото: pixabay