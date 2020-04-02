Провайдеры призывают Нацсовет не инициировать проверки по обращению НАМУ

Ассоциация правообладателей и поставщиков контента (АППК) обратилась в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также к народным депутатам Украины с просьбой уточнить / отменить отдельные нормы Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)» (регистрационный № проекту 3275 от 29.03.2020).

В частности, в АППК настаивают на восстановлении status quo относительно решения о назначении проверок и привлечения провайдеров программной услуги к ответственности за изменения универсальной программной услуги (УПУ). Также в АППК акцентируют внимание на том, что провайдеры не инициировали и не согласовывали Изменения в УПУ.

В Ассоциации считают, что данные изменения в УПУ пытаются внедрить в коммерческих интересах тех или иных частных телекомпаний.

«Этим заявлением мы еще раз подтверждаем свою позицию о необходимости внесения изменений в отраслевое законодательство: в универсальной программной услуге прежде всего должны быть телеканалы общественного вещания», – говорится в официальном сообщении ассоциации.

Также в АППК считают, что принятые парламентом изменения в УПУ не оговорены с провайдерами, неоднозначные в трактовке, что даже при обычных обстоятельствах для процедурного изменения УПУ могут понадобиться 3 месяца, что меньше срока карантина.

А еще в обращении АППК просит депутатов и Нацсовет решить другие актуальные вопросы профессиональной индустрии на период введения карантина или ограничительных (противоэпидемических) мероприятий, связанных с распространением COVID-19, которые не вошли в повестку дня при принятии проекта Закона №3275 от 29.03.2020.

Фото: unsplash

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