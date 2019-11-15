Прямой канал запуcкает «Watchdogs. Расследования»

На «Прямом» стартует новая программа «Watchdogs. Расследования», сообщается на сайте телеканала.

Пока неизвестна точная дата выхода проекта в эфир, а также его формат и имена ведущих. В сообщении лишь заявляется, что «коррупционерам не спрятаться от журналистов Прямого канала»: «Украв деньги, ты считаешь себя самым умным, потому что легко можешь договориться со следователем или похоронить дело в суде. А потом ты уйдешь. Беги … скорее беги. Но ты все равно не спрячешься».

«Телекритика» отправила каналу информационный запрос касательно нового проекта. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Фото, видео: Прямой канал