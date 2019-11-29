Последний шанс Nielsen. Почему «показатель урожайности» Total TV после регулярного проседания показал рост

Телеисследование Nielsen с августа регулярно предоставляет данные, в которых показано, что украинцы в эпоху всепоглощающего digital стали больше смотреть телевидение. Как такое возможно объясняет в своей колонке аналитик рынка Орест Билоскурский, затрагивая тему планирования рекламных кампаний на основе Total TV и возможных изменений после кодирования популярных телеканалов на спутнике. Орест дает объяснения, почему не следует планировать бюджеты на размещение рекламы только на основе роста или падение Total TV.

Пришло время поговорить о Total TV. Так по модному называется общее время просмотра телевидения. Обычно это показатель на нашем рынке считают в% максимально возможного времени просмотра в сутки. То есть 100% Total TV — это тот случай, когда все люди смотрели бы телевизор 24 часа в сутки. Иначе TTV, или общий телепросмотр, можно оценивать в среднем времени просмотра, который будет уже не в %, а в простых часах, минутах и ​​секундах. Текст будет искать компромисс между тем, чтобы было интересно и тем, кто очень мало или ничего не знает об измерении телевидения, так и тем, кто знает очень много.

Перед тем, как перейти к цифрам, расскажу зачем нам TTV и как им пользуются. На самом деле, TTV по своей природе очень похож на показатель урожайности. Каналы со своей стороны хотят знать, какого будет суммарное внимание зрителей, чтобы потом через свою долю знать, какой кусок этого смотрения они заберут себе. Рекламные агентства хотят знать, каков суммарный объем внимания зрителей и когда им можно показать рекламу. На практике – для одной из этих задач показатель TTV не нужен. Потому что суммарное изменение времени потребления не влияет на общее количество зрителей, которые есть и которые за определенное время будут смотреть те или иные каналы. Поэтому при разумном и эффективном планировании рекламной компании TTV не станет помехой для достижения цели. Но это глубокая тема. Сейчас важно понимать, что объемы TTV никоим образом не влияют на рекламный рынок. Далее я расскажу об инвентаре и о том, как с ним жить. А пока вернемся к показателю общего смотрения.

Легко ли прогнозировать показатель TTV на следующий год и стоит ли это делать? Показатель TTV –один из самых легких показателей на ТВ, которые можно прогнозировать. Потому что поведение зрителей, с точки зрения как проводить время дома, очень константно.

Основная ошибка, которую делают аналитики и прогнозисты на нашем рынке – это то, что они берут за основу исторические данные и просто повторяют их на следующий год. В этом ничего плохого нет, но нужно понимать, что изменение динамики TTV не является линейным. Если что-то изменилось на 2% или 3% в этом году, это еще не значит, что так же будет и в следующем году.

Итак, первые цифры – динамика TTV за 2015-2019 годы (11 месяцев каждого года).

Год TTV Разница с предыдущим годом 2015 14,6846 2016 14,2757 -2,8% 2017 13,6466 -4,4% 2018 12,7326 -6,7% 2019 12,2723 -3,6%

Видим, что те, кто линейно подходил к прогнозированию 2019 года, могли заложить падение на уровне 7%, а кто-то мог и даже тренд какой-то закладывать. Однако, мы видим, что этого не произошло. Далее посмотрим на TTV по месяцам и увидим, что на 2020 год можно смело закладывать рост общего телесмотрения относительно 2019 года.

Что мы видим по месяцам 2018-го к 2019 году:

Месяц 2018 2019 1 15,2464 14,7211 -3,4% 2 14,8025 13,4024 -9,5% 3 14,8397 13,1440 -11,4% очень горячий март 2019 года 4 12,3792 12,3643 -0,1% 5 11,9481 11,6413 -2,6% 6 11,5803 10,9870 -5,1% 7 11,3998 10,7470 -5,7% 8 10,8608 10,8534 -0,1% переломный момент 9 11,6443 11,8046 1,4% 10 12,0548 12,3417 2,4%

Резкое проседание в марте связано именно с погодой – в этом году месяц был теплым. Именно погода может влиять на проведение времени дома. В теплую погоду люди, как правило, больше гуляют и меньше бывают дома. Как следствие – физически имеют меньше доступа к ТВ.

Но уже с августа, несмотря на хорошую погоду, мы видим рост потребления ТВ дома на больших телевизорах. Эти показатели и являются основой того, что на 2020 год можно смело не закладывать падение потребления ТВ.

А теперь, как анонсировал в начале, об инвентаре. Инвентарь – это модное понятие, которое позволяет измерить максимальный уровень рекламы, которую можно продать на рынке. Давайте посмотрим что будет, если заполнить все каналы по максимуму (9 минут в час)? Сколько всего рейтингов могли бы купить рекламодатели?

Есть несколько различных формул. Опишу основной подход — нужно знать общий TTV и то, как зрители смотрят рекламу. Здесь нам поможет популярный показатель — брейк-фактор (БФ) (процент зрителей, которые останутся на рекламных блоках). Например, 100% означает, что смотрение рекламы равно смотрению телевидения; показатель 110% указывает на то, что смотрение рекламы превышает смотрение телепрограммы в целом. Да, такое возможно, если ночью не размещать рекламу, ее рейтинги в сутки будут выше, и тогда одно деленное на другое будет больше 100%. Суммарный хронометраж рекламы для нашего упражнения – это константа, поэтому не будем на нее обращать внимания.

Итак, что нам нужно знать?

У нас уже есть TTV за 11 месяцев каждого года с 2015-го в первой таблице. Давайте еще раз повторим ее:

Год ТТV 2015 14,6846 2016 14,2757 2017 13,6466 2018 12,7326 2019 12,2723

Далее следует рассчитать соотношение среднего рейтинга рекламных блоков к общему телепросмотру (можно рассчитать до суток в целом, поскольку это относительный показатель, а можно и к коммерческому периоду суток, когда размещается реклама). Сделаем и так, и так. Чтобы было интереснее, и возможно (точно) что-то интересное из этого получится.

Теперь посчитаем БФ.

Здесь важно – предыдущая таблица нам не пригодится. Вычисления этих данных – ошибка, иногда очень распространенная. Почему? Потому что в общей колонке рейтингов телеканалов есть такой «канал» как OtherTV. Он не размещает рекламу (это собрание многих каналов, которые не измеряются и, соответственно, они не имеют монетизированной рейтингами рекламы). Поэтому делаем новую таблицу – TTV для измеряемых каналов. Тут можем посчитать как разницу TTV, так и рейтинг такого «канала» как OtherTV. Все данные находятся в следующей таблице:

Total TV Доля OtherTV 2015 14,6846 20,9% 2016 14,2757 20,1% 2017 13,6466 20,3% 2018 12,7326 18,8% 2019 12,2723 20,0%

И осталось получить главный показатель для этого уравнения – это БФ. Как будем считать? Помните, что мы сделаем это двумя способами – к общим данным суток, а затем – к коммерческим. К общим я получил динамику по годам в таблице – рост БФ рынка относительно предыдущего года. Другими словами, насколько лучше или хуже смотрели рекламу относительно общего просмотра к предыдущему году:

Динамика БФ 2016 4,0% 2017 7,6% 2018 4,9% 2019 9,9%

Видим, что 2019-й был отрицательным в этом плане, потому что почти на 10% вырос среднерыночный БФ относительно 2018 года. Это то место, где становится понятно, что TTV не является важным фактором в планировании инвентаря. Более важным является то, как показывать эти рекламные блоки. В частности, в 2019 году каналы массово перешли на два, а то и больше рекламных блока в час (когда в течение часа не одна пауза на 9 мин рекламы, а два отдельных блока пополам). Как следствие – это один из факторов, который указывает на то, что рекламу на ТВ стали смотреть, не переключаясь с канала, на котором она началась. Таким образом, мы можем сравнить теперь две таблицы – динамику изменения TTV и динамику изменения БФ и получить реальный показатель, стали ли больше смотреть ТВ люди в возрасте 18-54 лет в городах 50 тыс и больше (все цифры в этом материале именно по этой целевой аудитории).

Вот что получилось:

Динамика БФ Динамика TTV Баланс 2016 4,0% -2,8% 1,2% 2017 7,6% -4,4% 3,2% 2018 4,9% -6,7% -1,8% 2019 9,9% -3,6% 6,3%

Сложным был только 2018 год, когда баланс относительно предыдущего года был хуже. Но 2019-й уже наверстал свое и мы видим постоянный рост доступного инвентаря на ТВ, где уменьшение смотрения ТВ полностью компенсируется каналами и зрителями – своим поведением на рекламных блоках.

В таблице видим, какие часы пользуются спросом для размещения рекламы. Поэтому можем выделить для себя время с 6 утра до 25 часа (25 час в данных – это 1:00 ночи, телевизионные сутки исчисляются с 3:00 утра предыдущего дня до 3:00 утра следующего дня, для удобства выходит с 3 до 27, если считать линейно ), и посчитать динамику более реального БФ относительно часов, где размещается реклама. Делать это будем путем деления среднего рейтинга рекламы с 6 до 25 часов на средние рейтинги измеряемых телеканалов (также с 6 до 25 часов). Затем полученные цифры года будем делить на цифры предыдущего года и получим% изменения. Собственно, так и было посчитано в предыдущей таблице.

Итак, цифры, конечно, очень похожи на цифры из простой таблицы:

Динамика БФ Динамика TTV Баланс 2016 4,7% -2,7% 2,0% 2017 6,4% -4,6% 1,8% 2018 5,6% -6,7% -1,1% 2019 10,4% -3,7% 6,7%

С 2016-го до 2019-го смотрение рекламных блоков на ТВ улучшилось на 30%.

Здесь интересно также посмотреть на абсолютные цифры. Для всех каналов не будем считать, а посмотрим сколько % всей рекламы продается на топ-10 каналах. Данные в следующей таблице. 84% рекламы смотрят именно здесь:

1+1 CHANNEL UKRAINE ICTV STB NEW CHANNEL INTER 2+2 TET NTN K1

Сравним изменение БФ с 2018 до 2019 года и получим следующее:

Телеканалы БФ 2018 БФ 2019 STB 82,9% 85,2% 1+1 76,9% 82,2% ICTV 79,8% 82,0% INTER 74,2% 81,5% NEW CHANNEL 77,9% 81,2% CHANNEL UKRAINE 77,0% 78,2%

Пока разобрались с тем, что TTV не так важно. Но для тех из вас, кто еще не убедился, попробуем развеять миф о том, как будет влиять кодирование спутника на TTV. Как это сделать? Посмотрим, как люди смотрят ТВ — потребляют по времени в зависимости от разного типа приема. Аналогично сравним соотношение между каждым типом приема с 2015 года.

Тип приема 2015 2016 2017 2018 2019 Аналоговый кабель 17,9 17,9 17,1 15,6 14,4 Супутник 17,6 16,5 15,3 15,0 14,4 Т2 17,7 18,8 17,9 16,6 15,3 цифровий кабель 15,2 14,6 13,6 14,2 14,7 Т2 к супутнику 0,9% 13,9% 16,6% 10,4% 6,2%

Видим что с ростом Т2 (с 2017 года и далее) именно пользователи Т2 (сразу уточню, что это люди 18-54, 50+) являются активными потребителями общего телесмотрения. Поэтому статистическая миграция пользователей «тарелок» в цифровой эфир (Т2) поднимет их общее телесмотрение. На сколько? Всего в течение 2020 года на 1%.

Фото: pixabay