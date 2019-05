🎤📺После премьеры «Голос.Діти» в сети стали говорить о вероятном победителе

Согласно формату, вокальный конкурс стартовал со слепых прослушиваний, во время которых участники, развернувшие тренерские кресла, выбирают своих наставников. По результатам первого эфира в команде Джамалы оказалось двое участников, группа «Время и Стекло» приняла в свою команду четырех вокалистов, а Дзидзьо стал лидером по количеству участников — в его команде 5 детей.

Несмотря на то, что это только первый эфир, в сети уже поговаривают о вероятных победителях. Фаворитов у зрителей оказалось несколько.

В первую очередь стоит отметить тринадцатилетнего участника из Волынской области Ярослава Карпчука, который исполнил песню Элвиса Пресли Fallin in love. Отец исполнителя – сотрудник полиции, мама работает в местной городской администрации. С первых секунд Надя Дорофеева воскликнула: «Это не ребенок, нет!». Джамала предположила, что на сцене приглашенный взрослый участник. Сила голоса Ярослава развернула все тренерские кресла, и звездные наставники аплодировали вокалисту стоя. Джамала назвала его «бриллиантом», а Дзидзьо — «самородком». В борьбе за юного вокалиста тренеры начали наперебой исполнять песню Френка Синатры Let it snow, но Ярослав выбрал команду Дзидзьо.

Также команда артиста пополнилась еще четырьмя участниками. Максим Устянский покорил тренеров исполнением песни «День народження» группы ВВ, Богдан Петровский спел песню Тины Кароль «Закрили твої очі» и развернул кресло Дзидзьо. В качестве наставника его выбрали также две девочки: Юлия Карими, вокалистка с иранскими корнями, исполнившая зажигательную песню Little party и София Винник, которая выбрала песню Дзидзьо «Цьомаю».

К семилетней Таисии Скомороховой, исполнявшей песню Simply the best, тренеры повернулись буквально на первых секундах и стали уговаривать девочку пойти к ним в команды. Дзидзьо решил опередить конкурентов, подхватил Таисию на руки и усадил в свое кресло. «Она моя, не отдам ни за что. Буду биться, не подходите», – заявил артист. Надя Дорофеева и Джамала не отставали. В результате девочка посидела во всех тренерских креслах. Дальше Позитив и Дзидзьо наперебой в шутку стали предлагать сильной вокалистке свои смартфоны. Несмотря на все ухищрения тренеров, Таисия сделала свой выбор в пользу команды «Время и Стекло». Юная Тина Тернер, именно так назвали ее тренеры, прокомментировала свое решение: «С самого детства меня называют «Позитивчиком» и «Зажигалочкой» и мне кажется, что больше по моему стилю мне подойдет группа “Время и Стекло”».

В качестве наставников популярную группу выбрала и десятилетняя Дарья Бугайчук из Ровно, которая исполняла на слепых прослушиваниях песню «Атлантида» группы The Hardkiss. Буквально с первых секунд к ней развернулась Джамала, а Надя Дорофеева не выдержала и нажала кнопку, не дождавшись решения Позитива, за что певице пришлось извиняться перед своим коллегой. Развернувшись, Дзидзьо был удивлен, ведь думал, что на сцене стоит парень. Так Даше удалось развернуть все три кресла. «Боже, как меня замурашило. Это было победное выступление», – эмоционально прокомментировала выступление Надя Дорофеева.

Произвел настоящий фурор на «Голос. Діти» двенадцатилетний Александр Зазарашвили, вокалист из Грузии. Александр исполнил сложную песню Селин Дион All by myself и растрогал звездных тренеров до слез. Надя Дорофеева эмоционально прокомментировала выступление вокалиста: «У меня нет слов, потому что такие голоса бывают очень редко. Мне кажется, что этот сезон стоило делать только ради тебя». Александр выбрал команду «Время и Стекло».

По итогам первого дня слепых прослушиваний команда Джамалы пополнилась двумя сильными вокалистами. Двенадцатилетний Ярослав Политов из Энергодара стал первым участником в проекте и исполнил взрослую песню Dami Im «Sound of silence». Парень с первых секунд развернул все тренерские кресла. «Я почувствовала твою душу. В тебе есть такая глубина, и это даже не о голосе, не о возрасте, а про твое ощущение музыки», – прокомментировала Джамала. Также к ее команде присоединился участник из города Ровно – Максим Давидюк, который посвятил песню Кристины Агилеры Hurt своему отцу. «Ты поешь как Бог, и это очень круто!» – сказала Джамала.

Первый выпуск «Голос. Діти» стал лучшей программой дня на телеканале «1+1» по аудитории 18-54, Украина (рейтинг 4,2%, доля 14,0%) и по 18-54 50К+ (4,0%/13,8%).

Следующий эфир состоится в это воскресенье, 2 июня, в 21:00 на телеканале «1+1».

Фото: «1+1»