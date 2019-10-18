Партия Порошенко обвинила «1+1» во лжи и манипуляциях, на канале опровергают

18 октября пресс-служба партии «Євпропейська Солідарність» разместила на своей странице в Facebook заявление, в котором сказано: «Во время программы «Право на владу» ведущая Наталья Мосейчук позволила себе откровенно оговорить пятого Президента Украины, заявляя о якобы уголовных правонарушения в связи с мифическими «панамскими оффшорами» Петра Порошенко».

Пресс-служба отмечает, что эфир программы якобы был устроен так, что ни сам Порошенко, ни его представители, ни его адвокаты не могли присутствовать на самой программе.

«О том, что именно такой сценарий был заранее спланирован, свидетельствует то, что накануне партия «Європейська Солідарність» получила приглашение на программу, но в последний момент телеканал «1+1» отменил приглашение, сославшись на то, что во всей телестудии не нашлось места для представителя партии, имеющей третью, по количеству депутатов, фракцию в парламенте страны», – сообщает пресс-служба.

Пресс-служба обвиняет ведущую в «навязывании обществу неправдивой информации» о Петре Порошенко. В партии отмечают, что эту информацию «опровергли не только партия «Європейська солідарність», а и правоохранительные органы Панам, которые закрыли любые дела против Петра Порошенко».

«Отсутствие сбалансированной позиции и права на ответ является прямым нарушением стандартов свободы слова и свидетельствует о полной политической ангажированности телеканала, который не гнушается методами авторитарной пропаганды в стиле русских «скабеевських» шоу», – пишет пресс-служба в соцсети.

Телеканал «1+1» отреагировал на заявление партии «Європейська Солідарність» и опроверг обвинения в сторону компании о якобы отмене приглашения представителей партии на эфир программы, а также «навязывания обществу ложной информации» о Порошенко.

«Утверждение пресс-службы партии о том, что их сначала пригласили, а потом отменили приглашение – это откровенная ложь. К сожалению, должны констатировать, что заявление партии имеет вид такой, что написано с использованием фраз и клише, характерных «ботофермам». Возможно, пресс-секретарь партии Святослав Цеголко воспринял свой же телефонный звонок ведущей программы “Право на владу” Натальи Мосейчук именно как приглашение на вечерний эфир. Но с нашей стороны это так не было», — сообщает пресс-служба канала.

В пресс-службе также отметили, что редакция «Право на владу» оставляет за собой право самостоятельно определять состав участников программ и приглашать гостей на прямые эфиры, придерживаясь принципа баланса мнений.

«Редакция программы “Право на владу” просит пресс-службу партии Петра Порошенко уточнить, в чем именно заключается «откровенное обливание грязью пятого президента» со стороны Натальи Мосейчук? И почему пресс-служба считает, что ведущая «забыла процитировать заявление адвокатов Петра Порошенко”?» – сообщает пресс-служба «1+1».

Канал также привел расшифровку вопроса Натальи Мосейчук генпрокурору Руслану Рябошапке во время эфира: “Руслан, вы говорите, что выслушиваете в свою сторону очень много критики. Поэтому вопрос, как вы относитесь к обращениям экс-первого заместителя главы Администрации Президента Януковича господина Портнова. Он просит вас о встрече с ним по вопросам “Порошенко и его оффшоров” — так он это формулирует. Хотелось бы узнать, существуют ли все же в Панаме дела по оффшорам президента Порошенко? Потому что адвокат Новиков утверждает, что такое дело закрыто. И еще один вопрос: какое влияние имеет гражданин Портнов на Генеральную прокуратуру и следственные органы?”.

Фото: Facebook-страница «Право на владу»