📺💬Онтология политического пиара в реальном времени

Стоит признать, эта президентская гонка достаточно выразительна по сравнению с предыдущими. Во-первых, в этом году на пост президента в ЦИК подали рекордное количество заявок. К примеру, в 2010 году конкурировали за президентский пост 18 кандидатов, в 2014 – 21, в этом году – 44. Примечательно, что до 2019 года исторический рекорд по количеству желающих стать президентом страны сохранялся за 2004-м, когда конкуренцию Виктору Ющенко и Виктору Януковичу решили составить еще 22 кандидата. Второй немаловажный аспект гонки – «политические кампании» избирателей, которые в этом году как никогда полны черного юмора и откровенного абсурда. Тут можно вспомнить разлетевшиеся по сети фото с Юлией Владимировной, которая якобы намекает на последний шанс стать президентом.

А также билборды Игоря Шевченко, который в рамках своей кампании решил найти себе жену.

Но эпицентр политического пекла находится все же в телевизионных эфирах, где политики стараются припомнить все черные пятна из биографии своих оппонентов, тем самым обелив свое имя. Напомним, еще задолго до старта нынешней президентской гонки, ряд украинских каналов делали большие ставки на социально-политические ток-шоу, как на первоисточники для электората. Таким образом в эфире возросло количество программ, которые так или иначе касались выборов. К примеру, на Zik спустя длительную паузу вернулась с новыми силами Наталья Влащенко и «Народ проти», «112 Украина» можно без преувеличений назвать рекордсменом по количеству новых программ – «Пульс», «Виклик», «Зворотний бік». Не отстает и телеканал «Прямой» по количеству эфира, посвященного политическим реалиям в стране. А вот внимание к «Украинскому формату» на NewsOne после осенних скандалов с санкциями немного спало.

Если говорить языком цифр, то перед нами открывается странная картина – чем ближе дата выборов, тем стремительней падают рейтинги политических ток-шоу, несмотря на все ожидания и ставки владельцев каналов.

Если же говорить языком цифр, то перед нами открывается странная картина – чем ближе дата выборов, тем стремительней падают рейтинги политических ток-шоу, несмотря на все ожидания и ставки владельцев каналов. Возьмем, к примеру, осенний телесезон, когда как раз и сформировалась тройка самых просматриваемых политических ток-шоу – «Право на владу» («1+1»), «Свобода слова» (ICTV) и новый на то время проект «Пульс» («112 Украина»). Рейтинги «ветеранов» социально-политического контента конкурировали всегда, борясь за даже 0,1% доли аудитории. В то время «Пульс» только набирал обороты, осваиваясь на политическом поприще. При этом, если в среднем «Право на владу» колебалось около 7–9% доли, у «Свободы слова» (за редкими исключениями) – 6–8%, «Пульс» практически с первых выпусков установил долю телесмотрения 5%, всячески стараясь ее удержать (аудитория 18+, 50k+).

К середине ноября цифры немного поменялись. Так, доля «Пульса» по электорату (18+, вся Украина) упала до 2–3%, просело и «Право на владу», получая за вечерний эфир не более 6,5% доли. Доля «Свободы слова» особо не менялась и их рецепт для медиаэкспертов был очевиден – побольше ключевых фигур из нынешнего правительства, острых вопросов, поменьше скандалистов-оппозиционеров. Сегодня же рейтинг «Свободы слова» отчасти терпит крушение, в среднем не превышая 5% доли. К примеру, 21 января показатели «Свободы» падают до крайне низких 3,7%. 28 января, при обсуждении медицинской реформы, – до рекордных в этом году 2,5% по аудитории 18-54 (50k). Спасательным кругом стал Петр Порошенко, который выступил в эфире 4 февраля, и показатели удалось вернуть на привычную планку – 6,6%.

Рейтинговые скачки также наблюдаются и в эфире «Право на владу», показатели которого со стартом нового телесезона не превышали 5–6%. Высоким показателем отметился выпуск от 7 февраля, когда в эфире политического ток-шоу кандидаты в президенты подписывали некий пакт, который обязывал их проводить честную кампанию и не нарушать права журналистов. Доля этого выпуска по аудитории 18-54 составила 9,6% и 9,7% (18+, вся Украина).

Почему зрители все чаще стали переключать политические ток-шоу в преддверии выборов? По мнению политолога Антона Печенкина, дело отчасти в политической цензуре.

«Традиционно именно “ящик” был определяющим фактором в формировании настроений избирателя. Это отчасти сохраняется и сегодня, но уже намного меньше. Во-первых, стоит признать, так или иначе все информационное вещание у нас под плотным колпаком Банковой – через Нацсовет, щедро размахивающий кнутом, до неформальных договоренностей с собственниками “кнопок”. Поэтому часть кандидатов, выступающих на ток-шоу, – сам Петр Алексеевич Порошенко, естественно, плюс Ляшко, Бойко и еще несколько, а у остальных с этим туговато. Поэтому и приходится выкручиваться, а получается не всегда успешно».

Каким образом сами каналы испытывают на себе влияние президентской гонки, как обнаруживают политический пиар и какими методами пресекают – «Телекритика» адресовала 5 одинаковых вопросов трем самым просматриваевым политическим ток-шоу.

Максим Кречетов, шеф-редактор ток-шоу «Право на владу» на «1+1»

1. Какую позицию занимает канал «1+1» по освещению предвыборной гонки?

Стратегия канала состоит в строгом соблюдении требований законов, регулирующих права и обязанности СМИ в предвыборный период. При этом мы хотим, чтобы зритель не пострадал, – чтобы законные ограничения не помешали полному и всестороннему освещению хода предвыборной кампании и информированию обо всем важном и значимом, что может и должно помочь осознанному выбору граждан (которые на этот период из просто телезрителей превращаются в электорат).

Именно для того, чтобы соблюсти все нормы закона и обезопасить канал от возможных провокаций, мы пригласили к сотрудничеству известного в нашей стране медиаюриста Татьяну Котюжинскую – она находится в студии вместе с гостями и сразу же останавливает выступления гостей, которые переступают рамки закона. Не исключено, что ее помощь понадобится и ведущим, если их формулировки вопросов можно будет трактовать двояко. Таким образом, никто из гостей не сможет «использовать» нас. Вернее, так: любое появление какого-либо политика в эфире – это часть его пиар-кампании, но мы не позволим гостям программы использовать незаконные методы агитации/контрагитации и сами не оплошаем благодаря неусыпному контролю юриста за всем, что происходит в эфире. Так же, как и в прошлом сезоне, у нас происходит факт-чекинг всего, что говорят гости в прямом эфире. В прямом эфире ведущий Сергей Иванов может прервать дискуссию, нажав на «кнопку лжи», если заявления участников программы не соответствуют действительности или расходятся с их высказываниями, которые звучали ранее.

2. Какими принципами руководствуется программа «Право на владу» при выборе экспертов?

Любой эксперт в той или иной степени заангажирован, а часто и работает на ту или иную политическую силу. Поэтому мы не питаем иллюзий по поводу полной независимости экспертов, а приглашаем их к нам по двум простым принципам: компетентности и баланса. То есть люди должны быть действительно авторитетными в своей области, глубоко разбираться в теме и при этом мы всегда стремимся «уравновесить» представительство различных точек зрения.

3. Какой политический пиар вы уже наблюдали (если наблюдали) в эфире вашей программы?

Грань между политическим пиаром и мнением кандидата по тому или иному вопросу – очень тонка. Включаются «вербальные лампочки». Как только кандидат или эксперт говорит, например, «в программе кандидата черным по белому написано, что я снижу тарифы на газ и т. д.» – очевидно, что это чистейшей воды пиар. Но если кандидат или эксперт высказывается, за счет чего можно снизить тарифы или цены на газ, воду, электричество, если кандидат обсуждает экономический инструментарий и говорит о проблеме как таковой – это разговор по существу.

4. Какими методами вы пользуетесь во избежание политического пиара от кандидатов?

Мы не провоцируем «горячие споры с засучиванием рукавов» – для нас в ток-шоу первично не «шоу», т. е. зрелище, а «ток» – т. е. содержательный разговор. Зритель сам оценивает героев программы, исходя из их слов и поведения в эфире, и делает выводы.

5. Если смотреть на предыдущие предвыборные президентские гонки, наблюдаете ли вы качественные или количественные изменения политического пиара (методы, подходы, приемы), к которому прибегают кандидаты, выступая в политических ток-шоу?

Люди, к сожалению, стали менее терпимы, сильно чувствуется разочарование либо другая крайность – фанатичное обожание кого-то из политиков. Особенно этому способствует возможность писать в соцсетях практически все, что угодно, нарушая всевозможные границы, даже переступая все рамки морали и адекватности. Разгон ненависти между людьми по принципу симпатий к тому или иному политику – это одна из технологий, которую активно используют в последнее время многие политические штабы. В условиях войны ссорить людей по далеко не самым важным вопросам – это преступно, и такое разделение используется теми, кто хочет не столько людей разделить на враждующие лагеря, сколько добиться развала страны. Обозленность на людей с другой точкой зрения – это оружие в руках врагов Украины. Поэтому можем только призвать наших зрителей: не плюйте в экран, когда видите не своего любимого политика, а его оппонента, не проклинайте в соцсетях друг друга, а слушайте политиков и людей с другим мнением. Наша задача – дать возможность высказаться политикам с самыми разными точками зрения, а дело зрителя – выслушать всех и сделать собственные выводы. Мы создаем площадку для дискуссии и таким образом даем возможность зрителям разобраться в том, что сейчас происходит в нашей стране. Именно ради этого мы и работаем.

Кроме всего прочего, до выборов – семь недель. Поэтому сложно представить, что будут доставать из ящиков Пандоры наши политики и их политтехнологи. Точно знаем, что им нужно будет хорошо потрудиться, чтобы удивить украинцев и развернуть их мнение кардинально. Потому что ни секс-скандалы, ни кровь, ни деньги под кроватями, ни скелеты в шкафу на людей уже не действуют. Электорат нарастил толстую шкуру. Думаю, будут стрелять прямо в сердце. Уж очень много стоит на кону.

Вадим Карпьяк, ведущий программы «Свобода слова» на ICTV

1. Какую позицию занимает канал ICTV по освещению предвыборной гонки?

Программа «Свобода слова», как и телеканал ICTV, равноудаленная от всех кандидатов на пост президента.

2. Какими принципами руководствуется программа «Свобода слова» при выборе экспертов?

Все зависит, конечно, от темы программы. Но какими бы тематически разными ни были наши выпуски, мы всегда стараемся соблюсти два основных принципа: 1) Компетентность в теме. 2) Умение формулировать свои мысли.

3. Какой политический пиар вы уже наблюдали (если наблюдали) в эфире вашей программы?

Если посмотреть в словаре определение понятия PR (public relations или «связи с общественностью»), то можно прочитать, что это «деятельность, направленная на достижение взаимопонимания и согласия между людьми на основе целенаправленного формирования общественного мнения и управления им». Задача любого политика, среди прочего, – это достижение взаимопонимания между ним и избирателями, а также формирование общественного мнения. Поэтому ответ на этот вопрос слишком очевиден: любое публичное выступление политика — это уже его «пиар», то есть связи с общественностью. Собственно, политические ток-шоу и созданы для того, чтобы политики могли попытаться сформировать общественное мнение, а граждане имели возможность выбора: чей вариант такого формирования им ближе.

4. Какими методами вы пользуетесь во избежание политического пиара от кандидатов?

Исходя из ответа на предыдущий вопрос, я не могу запретить политикам «пиар», потому что тогда не будет самой программы. Но я могу запретить прямую агитацию, которая нарушает украинское избирательное законодательство. И порой прямо в эфире напоминаю им об ответственности за нарушение закона «О выборах Президента Украины».

5. Если смотреть на предыдущие предвыборные президентские гонки, наблюдаете ли вы качественные или количественные изменения политического пиара (методы, подходы, приемы), к которому прибегают кандидаты, выступая в политических ток-шоу?

Очевидно, что количество политического пиара в профильных ток-шоу увеличилось. Но только потому, что и количество самих политических ток-шоу возросло в разы. Большое количество информационных телеканалов, каждый из которых имеет по несколько таких программ, а также резкое увеличение количества «экспертов» во всевозможных отраслях делают невозможным содержательную дискуссию, часто сводя все к демагогии. Создается впечатление, что большинство политических программ перенесли акцент со слова «talk» на слово «show». Количество и зрелищность обсуждения победили содержательную часть. Мало кому хочется вникать в суть предвыборных программ кандидатов. Большинству зрителей хочется скандалов и боев без правил. А это заметно снизило качество политического пиара, о котором вы спрашиваете.

Владимир Полуев, ведущий ток-шоу «Пульс» на «112 Украина»

1. Какую позицию занимает канал «112 Украина» по освещению предвыборной гонки?

Как и всегда – информируем зрителя о происходящем и предоставляем слово представителям различных политических лагерей. Начиная властью, заканчивая разнообразными оппозиционными силами.

2. Какими принципами руководствуется программа «Пульс» при выборе экспертов?

Если речь идет о подборке гостей, то, по нашему мнению, они обязательно должны представлять, как минимум, две противоположные точки зрения на происходящее. Только тогда возможна полноценная дискуссия. Но проблема заключается в том, что зачастую украинские политики вместо обсуждения конкретных идей и смыслов обсуждают личности друг друга.

3. Какой политический пиар вы уже наблюдали (если наблюдали) в эфире вашей программы?

Традиционные методы агитации и контрагитации. Реклама «своего» кандидата от гостей, призывы голосовать или не голосовать за определенного политика и критика оппонентов. Но сейчас политики стали хитрее – от открытого пиара они зачастую переходят к скрытым формам агитации.

4. Какими методами вы пользуетесь во избежание политического пиара от кандидатов?

Во-первых, предупреждаем гостей, что агитация и контрагитация недопустима. Во-вторых, когда и это не помогает, прерываем поток агитационной мысли вопросами.

5. Если смотреть на предыдущие предвыборные президентские гонки, наблюдаете ли вы качественные или количественные изменения политического пиара (методы, подходы, приемы), к которому прибегают кандидаты, выступая в политических ток-шоу?

Становится еще больше шума, крика и меньше конструктива. Традиционный метод – уходить от неудобных тем и вопросов через перефокусировку внимания. Мол, мы все с вами не то обсуждаем, а надо… и далее по тексту. Топовые кандидаты пока, к сожалению, не соглашаются приходить на конкурентные дискуссии с оппонентами. Каждый хочет оставаться в собственном информационном пузыре – с удобными темами, лояльными собеседниками, сглаженными углами. А так зритель не сможет понять все плюсы и недостатки конкретных политиков и кандидатов. Полноценные и предметные телевизионные дебаты – вот чего не хватает в текущей кампании. Ну и, конечно, полюбили в последнее время политики уходить из студии.

Авторы: Дарья Чернина, Дмитрий Раевский